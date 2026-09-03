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ভাগ্য পাবে হাতির মতো শক্তি, সিংহের মতো তেজ! গজকেশরী যোগে পরশু থেকে ৩ রাশির গোল্ডেন টাইম

৭ সেপ্টেম্বরের এই মহা-সংযোগ বিশেষ ৩টি রাশির জাতক-জাতিকাদের জীবনে থমকে থাকা কাজ দ্রুত সমাধান হওয়া, কেরিয়ারে শুভ পদোন্নতি, ব্যবসায় নতুন লাভজনক চুক্তি এবং আকস্মিক বিপুল অর্থলাভের সুবর্ণ সুযোগ তৈরি করতে চলেছে।

Published on: Sep 3, 2026, 14:54:55 IST
By Suman Roy
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বৈদিক জ্যোতিষশাস্ত্রে জ্ঞান, সমৃদ্ধি ও সৌভাগের কারক গ্রহ দেবগুরু বৃহস্পতি এবং মনের কারক গ্রহ চন্দ্রের মিলনকে পরম অলৌকিক ও ফলদায়ী বলে গণ্য করা হয়। বৈদিক জ্যোতিষ শাস্ত্রীয় গণনা ও পঞ্জিকা অনুযায়ী, আগামী ৭ সেপ্টেম্বর ২০২৬ তারিখে দেবগুরু বৃহস্পতি এবং চন্দ্রদেবের শুভ সংযোগ বা যুতি ঘটতে চলেছে। এই দুই পরম শুভ গ্রহের সহাবস্থানের ফলে মহাকাশে গঠিত হবে অত্যন্ত ধনবর্ষী ও শক্তিশালী গজকেশরী রাজযোগ।

৭ সেপ্টেম্বর গজকেশরী রাজযোগ! গুরু ও চন্দ্রের যুতিতে ৩ রাশির গোল্ডেন টাইম আসছে
৭ সেপ্টেম্বর গজকেশরী রাজযোগ! গুরু ও চন্দ্রের যুতিতে ৩ রাশির গোল্ডেন টাইম আসছে

জ্যোতিষ মতে, গজকেশরী রাজযোগের নির্মাণ জাতকের জীবনযাত্রায় হাতির মতো শক্তি ও স্থিরতা এবং সিংহের মতো তেজ ও সাফল্য এনে দেয়। ৭ সেপ্টেম্বরের এই মহা-সংযোগ বিশেষ ৩টি রাশির জাতক-জাতিকাদের জীবনে থমকে থাকা কাজ দ্রুত সমাধান হওয়া, কেরিয়ারে শুভ পদোন্নতি, ব্যবসায় নতুন লাভজনক চুক্তি এবং আকস্মিক বিপুল অর্থলাভের সুবর্ণ সুযোগ তৈরি করতে চলেছে। গুরু-চন্দ্রের শুভ যুতিতে কোন ৩ রাশির ভাগ্যে সোনালী দিন আসতে চলেছে—জেনে নিন।

১. গজকেশরী রাজযোগের বৈদিক ও জ্যোতিষীয় গুরুত্ব

জ্যোতিষশাস্ত্রে দেবগুরু বৃহস্পতি ও চন্দ্রদেবের মিলনকে ভাগ্যবদল ও মানসিক শান্তির সেরা সংকেত মানা হয়:

  • বুদ্ধি ও মানসিক শক্তির ভারসাম্য: চন্দ্র ও গুরুর একত্রে অবস্থান জাতকের চিন্তাশক্তি, সিদ্ধান্ত নেওয়ার ক্ষমতা এবং বুদ্ধিমত্তাকে বহুগুণ বাড়িয়ে দেয়, যার ফলে ব্যবসায় ও কেরিয়ারে সঠিক সিদ্ধান্ত নেওয়া সম্ভব হয়।
  • শুভ সুযোগ ও ধন আকর্ষণের ক্ষমতা: শিক্ষা, ব্যাঙ্কিং, আইটি, শেয়ার বাজার, বিচার বিভাগ, আন্তর্জাতিক বাণিজ্য এবং স্বাধীন ব্যবসার সাথে যুক্ত ব্যক্তিরা এই রাজযোগের প্রভাবে বাম্পার আর্থিক সাফল্য ও সম্মান অর্জন করেন।

২. ৭ সেপ্টেম্বরের পর গজকেশরী রাজযোগে যে ৩ রাশির কপাল খুলবে

ক) মেষ রাশি (Aries): মেষ রাশির জাতক-জাতিকাদের জন্য ৭ সেপ্টেম্বরের শুভ গজকেশরী যোগ অত্যন্ত বরদানস্বরূপ হতে চলেছে। কর্মক্ষেত্রে আপনার নেওয়া সুচিন্তিত কৌশলের প্রশংসা হবে। দীর্ঘদিনের থমকে থাকা পদোন্নতি বা বেতন বৃদ্ধির সুযোগ মিলতে পারে। আয়ের নতুন উৎস তৈরি হওয়ায় ব্যাঙ্ক ব্যালেন্স চোখে পড়ার মতো বাঢ়বে।

খ) কর্কট রাশি (Cancer): কর্কট রাশির জাতক-জাতিকাদের লগ্ন বা শুভ ভাবে গুরুর সাথে চন্দ্রের এই মিলন ঘটবে। কর্কট রাশির অধিপতি স্বয়ং চন্দ্রদেব হওয়ায় এই যোগ আপনার জন্য চরম শুভ ফল নিয়ে আসবে। মানসিক উদ্বেগ দূর হবে, সমাজে আপনার মান-সম্মান ও সুনাম বৃদ্ধি পাবে। প্রপার্টি বা গাড়ি কেনার বহুল প্রতীক্ষিত স্বপ্ন পূরণ হতে পারে।

গ) তুলা রাশি (Libra): তুলা রাশির জাতকদের জন্য এই রাজযোগ ভাগ্য ও কেরিয়ারের স্থানকে বলীয়ান করবে। ব্যবসার কাজে লাভজনক দূরবর্তী সফরের সম্ভাবনা রয়েছে। আইনি বিবাদ বা সম্পত্তি সংক্রান্ত জটিলতার অবসান ঘটবে। যৌথ ব্যবসায় বড় কোনো বিনিয়োগ থেকে মোটা অঙ্কের রিটার্ন বা লাভ পাওয়া যেতে পারে।

৩. দেবগুরু বৃহস্পতি ও চন্দ্রদেবের পূর্ণ কৃপা লাভের সহজ জ্যোতিষীয় প্রতিকার

গজকেশরী রাজযোগের শতভাগ শুভ ফল পেতে এবং গ্রহদের আশীর্বাদ বজায় রাখতে কিছু সহজ শাস্ত্রীয় নিয়ম পালন করতে পারেন:

  • শিবলিঙ্গে জলাভিষেক: সোমবারে পরিষ্কার জলে কাঁচা দুধ ও গঙ্গাজল মিশিয়ে শিবলিঙ্গে অভিষেক করুন এবং 'ওঁ নমঃ শিবায়' মন্ত্র জপ করুন।
  • শ্রীহরি বিষ্ণুর পুজো: বৃহস্পতিবারে ভগবান শ্রীহরি বিষ্ণুকে হলুদ ফুল ও তুলসী পাতা নিবেদন করুন এবং চনার ডাল বা হলুদ বস্ত্র দান করুন।
  • বীজ মন্ত্র জপ: প্রতিদিন সকালে 'ওঁ ব্রং বৃহস্পতয়ে নমঃ' এবং 'ওঁ সোং সোমায় নমঃ' মন্ত্র ১০৮ বার জপ করা অত্যন্ত কল্যাণকর।

৭ সেপ্টেম্বর ২০২৬-এ দেবগুরু বৃহস্পতি ও চন্দ্রের শুভ সংযোগে তৈরি হওয়া গজকেশরী রাজযোগ মেষ, কর্কট ও তুলা রাশির জাতক-জাতিকাদের জন্য অর্থনৈতিক স্থায়িত্ব, আত্মবিশ্বাস ও কেরিয়ারে উচ্চ সাফল্যের এক অনবদ্য সুবর্ণ সুযোগ নিয়ে আসছে। সঠিক পরিকল্পনা ও দূরদর্শিতার সাথে কাজ করলে এই সময় আপনার জীবনে স্থায়ী প্রগতি সুনিশ্চিত করবে।

  • Suman Roy
    ABOUT THE AUTHOR
    Suman Roy

    সুমন রায় হিন্দুস্তান টাইমস বাংলায় ডেপুটি নিউজ এডিটর পদে কর্মরত। এই মুহূর্তে তিনি এই ওয়েবসাইটের ভারপ্রাপ্ত। কলেজের গণ্ডি পেরিয়েই সুমন সাংবাদিকতার পেশায় চলে এসেছিলেন। মূল আগ্রহের জায়গা ছিল লেখালিখি। সাংবাদিক হিসাবে কাজ শুরু করার পরে সংবাদপত্রের উত্তর সম্পাদকীয় পাতায় কাজ, বিনোদন এবং জীবনযাপন বিভাগে কাজ করতে করতে এখন সুমন ডিজিটাল মাধ্য়মের কনটেন্ট প্রোডিউসার হিসাবে কর্মরত। পেশাদার অভিজ্ঞতা: ১৮ বছরের সামান্য বেশি সময় ধরে সুমন এই পেশায় কর্মরত। প্রথম বছর খানেক কাটে খবরের কাগজে। তার পরে তারা নিউজে স্বল্প কিছু সময়ের কাজ এবং তার পর থেকে ২০২০ সাল পর্যন্ত খবরের কাগজে কাজ করেছেন সুমন। এর মধ্যে ‘একদিন’ নামক দৈনিক পত্রিকায় কয়েক বছর কেটেছে। তবে কেরিয়ারের বেশির ভাগ সময়ই কেটেছে ‘এই সময়’ সংবাদপত্রে। সেখানে বিনোদন, জীবনযাপন এবং ফিচার বিভাগে সুমন কর্মরত ছিলেন। পরবর্তীতে এক বছর কাটে আনন্দবাজার ডিজিটালে। ২০২১ সালের ডিসেম্বর থেকে হিন্দুস্তান টাইমস বাংলায় কর্মরত সুমন। শিক্ষাগত যোগ্যতা: হিন্দুস্কুল থেকে মাধ্যমিক এবং উচ্চমাধ্যমিক পাশ করেছেন সুমন। তার পরে প্রেসিডেন্সি কলেজ থেকে বাংলা নিয়ে স্নাতকস্তরের পড়াশোনা করেন তিনি। ব্যক্তিগত পছন্দ ও নেশা: গল্পের বই পড়া, গান শোনা এবং বেড়ানো। কাজের বাইরে মূলত এই তিনটি জিনিস নিয়েই বাঁচেন সুমন। একটু লম্বা ছুটি পেলেই বেরিয়ে পড়েন নতুন জায়গা দেখতে। অচেনা মানুষের সঙ্গে আলাপ করতে, তাঁদের সংস্কৃতি সম্পর্কে জানতে এবং সেই অভিজ্ঞতার কথা লিখতে পছন্দ করেন সুমন।Read More

Home/Astrology/ভাগ্য পাবে হাতির মতো শক্তি, সিংহের মতো তেজ! গজকেশরী যোগে পরশু থেকে ৩ রাশির গোল্ডেন টাইম

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