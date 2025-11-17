Edit Profile
    Guru Double Gochar 2026 Lucky Zodiacs: ২০২৬ সালে দুবার গোচর বৃহস্পতির! বছরের কোন সময়ে কারা হচ্ছেন লাকি?

    Guru Double Gochar 2026 Lucky Zodiacs List: ২০২৬ সালে দেবগুরু বৃহস্পতির দুুবার গোচর হচ্ছে। যার ফলে বেশ কয়েকটি রাশির ভাগ্যে আসতে চলেছে বিরাট বদল। কারা রয়েছে লাকি লিস্টে?

    Published on: Nov 17, 2025 4:00 PM IST
    By Sanket Dhar
    ২০২৬ সালে দেবগুরু বৃহস্পতি তাঁর অবস্থান পরিবর্তন করে দুটি গুরুত্বপূর্ণ গোচর সম্পন্ন করবেন। বৃহস্পতি হলেন জ্ঞান, ধর্ম, সম্পদ, সম্মান এবং ভাগ্যের প্রধান কারক। তাঁর এই পরিবর্তনগুলি বিভিন্ন রাশির জীবনে সুদূরপ্রসারী প্রভাব ফেলবে।

    ২০২৬ সালে দুবার গোচর বৃহস্পতির!
    ২০২৬ সালে দুবার গোচর বৃহস্পতির!

    প্রথম গোচরে লাকি কারা?

    বছরের শুরুতেই জানুয়ারিতে বৃহস্পতি মেষ রাশি ছেড়ে বৃষ রাশিতে প্রবেশ করবেন। বৃষ রাশি অর্থ, পরিবার এবং সঞ্চয়ের ক্ষেত্র। এই গোচরের ফলে যে রাশিগুলি বিশেষভাবে উপকৃত হবে।

    ১. মেষ রাশি: যারা এতদিন স্বাস্থ্য বা আর্থিক চাপে ছিলেন, তাঁদের জন্য এটি স্বস্তির সময়। মেষ রাশির ক্ষেত্রে বৃহস্পতি দ্বিতীয় ভাবে গোচর করবেন, যা সঞ্চয় এবং পারিবারিক মূল্যবোধের ক্ষেত্র।

    ২. বৃষ রাশি: এই গোচরে বৃষ রাশির জাতক-জাতিকারা নিজেদের রাশিতেই বৃহস্পতিকে পাবেন। ফলে আত্মবিশ্বাস বৃদ্ধি পাবে এবং ব্যক্তিগত উন্নতি, স্বাস্থ্য ও খ্যাতি বৃদ্ধি পাবে।

    ৩. সিংহ রাশি: বৃহস্পতি সিংহ রাশির দশম ভাব (কর্মক্ষেত্র) দিয়ে গোচর করবেন। কর্মজীবনে বড় ধরনের সাফল্য, পদোন্নতি বা অপ্রত্যাশিত সুযোগ আসবে।

    ৪. ধনু রাশি: ধনু রাশির জন্য ষষ্ঠ ভাবে (রোগ, ঋণ ও শত্রু) গুরুর গোচর হবে। এটি সাধারণত ভালো ফল দেয়। এই সময়ে পুরোনো রোগ থেকে মুক্তি বা স্বস্তি মিলবে।

    ৫. কুম্ভ রাশি: কুম্ভ রাশির চতুর্থ ভাবে (গৃহ ও সুখ) বৃহস্পতির অবস্থান হবে। এর প্রভাবে গৃহ ও গাড়ির সুখ লাভ হতে পারে। দীর্ঘদিন ধরে অপেক্ষায় থাকা বাড়ি কেনার স্বপ্ন পূরণ হতে পারে।

    বৃষ রাশি থেকে মিথুন গোচরে লাকি কারা

    সেপ্টেম্বরে বৃহস্পতি বৃষ রাশি ছেড়ে মিথুন রাশিতে প্রবেশ করবেন। মিথুন রাশি হলো সাহস, যোগাযোগ, ছোট ভাইবোন এবং স্বল্প দূরত্বের যাত্রার ক্ষেত্র।

    ১. মিথুন রাশি: মিথুন রাশিতেই বৃহস্পতির গোচর হওয়ায় জাতক-জাতিকারা ব্যক্তিগত উন্নতিতে শীর্ষে থাকবেন। সিদ্ধান্ত গ্রহণের ক্ষমতা বাড়বে এবং ভাগ্যের সমর্থন পাবেন।

    ২. তুলা রাশি: তুলা রাশির জন্য নবম ভাবে (ভাগ্য ও ধর্ম) বৃহস্পতির গোচর অত্যন্ত শুভ ফল দেবে। উচ্চশিক্ষা, গবেষণা বা আধ্যাত্মিক ক্ষেত্রে বড় সাফল্য মিলবে।

    ৩. কুম্ভ রাশি: কুম্ভ রাশির পঞ্চম ভাবে (প্রেম, সন্তান ও শিক্ষা) বৃহস্পতির আগমন ঘটবে। এটি প্রেম জীবনে নতুন আনন্দ আনবে। সন্তানের দিক থেকে সুখবর আসতে পারে।

    ৪. মকর রাশি: ষষ্ঠ ভাবে (রোগ, শত্রু) বৃহস্পতি শুভ ফল দেবে। কর্মক্ষেত্রে সহকর্মীদের ওপর প্রভাব বাড়বে এবং শত্রুরা দুর্বল হবে।

    পাঠকদের প্রতি: প্রতিবেদনটি জ্যোতিষশাস্ত্রের গণনার ভিত্তিতে লেখা হয়েছে। এখানে লেখা সব কথা আগামী দিনে সত্য প্রমাণিত হবে, এমন দাবি করা হচ্ছে না। জ্যোতিষশাস্ত্র সংক্রান্ত কোনও প্রশ্ন বা কোনও সমস্যার সমাধানের জন্য পেশাদার জ্যোতিষীর সঙ্গে আলোচনা করার পরামর্শ দেওয়া হচ্ছে।

