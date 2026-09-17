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দেবগুরু বৃহস্পতির মহা সঞ্চার! গুরু কৃপায় ভাগ্য চমকাবে ৫ রাশির, টাকা নিয়ে চিন্তা দূর হবে

দেবগুরু বৃহস্পতির বিশেষ স্থান পরিবর্তন ও শুভ দৃষ্টির প্রভাবে মহাকাশে এক বিরল শুভ যোগ গঠিত হতে চলেছে। জ্যোতিষবিদদের মতে, বৃহস্পতির এই অলৌকিক সঞ্চার নির্দিষ্ট ৫টি রাশির জাতক-জাতিকাদের জন্য চরম ভাগ্যোদয়, ব্যবসায়িক অগ্রগতি এবং নতুন জমি-বাড়ি কেনার সুবর্ণ সুযোগ নিয়ে আসছে।

Published on: Sep 17, 2026, 12:04:18 IST
By Suman Roy
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বৈদিক জ্যোতিষশাস্ত্রে দেবগুরু বৃহস্পতিকে জ্ঞান, সমৃদ্ধি, প্রজ্ঞা, সন্তান, বিবাহ এবং পরম সৌভাগের কারক গ্রহ হিসেবে বিবেচনা করা হয়। জ্যোতিষ মতে, নবগ্রহের মধ্যে বৃহস্পতির গোচর সবচেয়ে বেশি প্রভাব ফেলে মানবজীবনের ভাগ্যচক্রে। দেবগুরু যখন রাশি পরিবর্তন করেন বা শুভ অবস্থানে সঞ্চার করেন, তখন ব্যক্তির থমকে থাকা কেরিয়ারে অভূতপূর্ব গতি আসে এবং আর্থিক সংকট চিরতরে কেটে যায়।

দেবগুরু বৃহস্পতির মহা সঞ্চার! গুরু কৃপায় ভাগ্য চমকাবে ৫ রাশির
দেবগুরু বৃহস্পতির মহা সঞ্চার! গুরু কৃপায় ভাগ্য চমকাবে ৫ রাশির

বৈদিক পঞ্জিকা ও জ্যোতিষ শাস্ত্রীয় গণনা অনুযায়ী, দেবগুরু বৃহস্পতির বিশেষ স্থান পরিবর্তন ও শুভ দৃষ্টির প্রভাবে মহাকাশে এক বিরল শুভ যোগ গঠিত হতে চলেছে। জ্যোতিষবিদদের মতে, বৃহস্পতির এই অলৌকিক সঞ্চার নির্দিষ্ট ৫টি রাশির জাতক-জাতিকাদের জন্য চরম ভাগ্যোদয়, ব্যবসায়িক অগ্রগতি এবং নতুন জমি-বাড়ি কেনার সুবর্ণ সুযোগ নিয়ে আসছে। বিশেষ করে মেষ, বৃষ, কর্কট, সিংহ ও কুম্ভ রাশির জাতক-জাতিকারা দেবগুরুর কৃপায় কেরিয়ারে বড় লাফ ও ব্যাঙ্ক ব্যালেন্স বৃদ্ধির মুখ দেখবেন। গুরু গোচরে কোন ৫ রাশির জীবনে সোনালী অধ্যায় শুরু হতে চলেছে—জেনে নিন।

১. বৈদিক জ্যোতিষশাস্ত্রে দেবগুরু বৃহস্পতির সঞ্চারের বিশেষ গুরুত্ব

জ্যোতিষশাস্ত্রে দেবগুরু বৃহস্পতির প্রভাব অত্যন্ত কল্যাণকর ও শুভ ফলদায়ক:

  • আর্থিক স্থায়িত্ব ও ভাগ্যোদয়: বৃহস্পতির শুভ প্রভাবে জাতকের দূরদর্শী সিদ্ধান্ত নেওয়ার ক্ষমতা বৃদ্ধি পায়। শেয়ার বাজার, বিনিয়োগ, রিয়েল এস্টেট, আইন, শিক্ষা, ব্যাঙ্কিং ও প্রশাসনিক খাতের সাথে যুক্ত ব্যক্তিরা সুদূরপ্রসারী সাফল্য অর্জন করেন।
  • পারিবারিক সুখ ও শুভ বিবাহ: বৃহস্পতির কৃপায় পরিবারে দীর্ঘদিন ধরে চলতে থাকা বিবাদ মিটে যায়, বিবাহযোগ্যদের বিবাহের কথা পাকা হয় এবং সন্তান লাভের শুভ যোগ তৈরি হয়।

২. গুরু গোচরে যে ৫ রাশির খুলবে ভাগ্যে ধন ও উন্নতির বন্ধ দুয়ার

ক) মেষ রাশি (Aries): মেষ রাশির জন্য দেবগুরুর এই গোচর অত্যন্ত শুভ ফল প্রদান করবে। আয়ের একাধিক নতুন পথ সুগম হবে, যা জমানো অর্থের পরিমাণ বহুগুণ বাড়িয়ে দেবে। চাকুরিজীবীরা কর্মক্ষেত্রে কর্তৃপক্ষের শুভ নজরে এসে কাঙ্ক্ষিত প্রমোশন বা বেতন বৃদ্ধির সুসংবাদ পাবেন। ব্যবসায়ীদের জন্য সময়টি নতুন চুক্তি করার জন্য সেরা।

খ) বৃষ রাশি (Taurus): বৃষ রাশির জাতক-জাতিকাদের জন্য বৃহস্পতির সঞ্চার অর্থনৈতিক স্থিতিশীলতা নিয়ে আসছে। পুরোনো কোনো বিনিয়োগ বা জমি-জমা সংক্রান্ত বিবাদ থেকে আকস্মিক লাভজনক রিটার্ন পেতে পারেন। কর্মক্ষেত্রে নতুন পদ-মর্যাদা বৃদ্ধির প্রবল সম্ভাবনা রয়েছে। পরিবারে মাঙ্গলিক অনুষ্ঠানের আয়োজন হতে পারে।

গ) কর্কট রাশি (Cancer): কর্কট রাশির অধিপতি চন্দ্র হলেও বৃহস্পতি এই রাশিতে উচ্চস্থ হন। ফলে বৃহস্পতির শুভ সঞ্চার কর্কট রাশির জাতকদের জীবনে বরদানস্বরূপ। আত্মবিশ্বাস বহুলাংশে বৃদ্ধি পাবে। দীর্ঘদিনের আটকে থাকা বকেয়া টাকা ফেরত পাওয়ার পথ প্রশস্ত হবে। নতুন যানবাহন বা বিলাসবহুল সম্পত্তি কেনার শুভ সুযোগ আসবে।

ঘ) সিংহ রাশি (Leo): সিংহ রাশির জাতক-জাতিকাদের জন্য গুরু গোচর ভাগ্যস্থানে নতুন আলো এনে দেবে। আপনার নেওয়া সুচিন্তিত সিদ্ধান্ত ও সাহসিকতা কর্মক্ষেত্রে প্রশংসিত হবে। বেকার যুবকরা নামজাদা প্রতিষ্ঠানে নতুন চাকরির অফার পেতে পারেন। ধর্মীয় কাজ বা ভ্রমণের প্রতি মানসিক আকর্ষণ বাড়বে।

ঙ) কুম্ভ রাশি (Aquarius): কুম্ভ রাশির জাতকদের জন্য দেবগুরুর কৃপা চরম আর্থিক সচ্ছলতার বার্তা নিয়ে আসছে। ব্যবসা সম্প্রসারণের পরিকল্পনা সফল হবে। শেয়ার বাজার বা ক্রিয়েটিভ কাজের সাথে যুক্ত ব্যক্তিরা রেকর্ড মুনাফা অর্জন করবেন। দাম্পত্য জীবনে পারস্পরিক ভালোবাসা ও বোঝাপড়া বৃদ্ধি পাবে।

৩. দেবগুরু বৃহস্পতির পূর্ণ কৃপা লাভের সহজ জ্যোতিষীয় প্রতিকার

বৃহস্পতি সঞ্চারের শতভাগ শুভ সুফল পেতে এবং দেবগুরুর অবস্থান আরও বলীয়ান করতে কিছু সহজ বৈদিক নিয়ম পালন করা যেতে পারে:

  • বিষ্ণু পুজো ও প্রদীপ প্রজ্বলন: প্রতি বৃহস্পতিবার ভগবান শ্রী হরি বিষ্ণু ও দেবগুরু বৃহস্পতির সামনে ঘিয়ের প্রদীপ জ্বালিয়ে পুজো করুন।
  • হলুদ বস্তু দান: বৃহস্পতিবার অসচ্ছল ব্যক্তিদের ছোলার ডাল, হলুদ, কলা বা হলুদ রঙের বস্ত্র দান করা পরম শুভ।
  • গুরু বীজ মন্ত্র জপ: প্রতিদিন স্নানের পর অন্তত ১০৮ বার 'ওঁ গুরবে নমঃ' বা 'ওঁ বৃহস্পতয়ে নমঃ' মন্ত্র জপ করলে ভাগ্য শক্তিশালী হয়।

দেবগুরু বৃহস্পতির এই অলৌকিক সঞ্চার মেষ, বৃষ, কর্কট, সিংহ ও কুম্ভ রাশির জাতক-জাতিকাদের জন্য অর্থ, স্থায়িত্ব ও কেরিয়ারে উচ্চ প্রগতির এক ঐতিহাসিক সুবর্ণ সুযোগ নিয়ে এসেছে। সঠিক কর্মপরিকল্পনা ও সৎ পথের সাথে এগিয়ে চললে এই সময়টি জীবনে চিরস্থায়ী সুখ ও সমৃদ্ধি সুনিশ্চিত করবে।

  • Suman Roy
    ABOUT THE AUTHOR
    Suman Roy

    সুমন রায় হিন্দুস্তান টাইমস বাংলায় ডেপুটি নিউজ এডিটর পদে কর্মরত। এই মুহূর্তে তিনি এই ওয়েবসাইটের ভারপ্রাপ্ত। কলেজের গণ্ডি পেরিয়েই সুমন সাংবাদিকতার পেশায় চলে এসেছিলেন। মূল আগ্রহের জায়গা ছিল লেখালিখি। সাংবাদিক হিসাবে কাজ শুরু করার পরে সংবাদপত্রের উত্তর সম্পাদকীয় পাতায় কাজ, বিনোদন এবং জীবনযাপন বিভাগে কাজ করতে করতে এখন সুমন ডিজিটাল মাধ্য়মের কনটেন্ট প্রোডিউসার হিসাবে কর্মরত। পেশাদার অভিজ্ঞতা: ১৮ বছরের সামান্য বেশি সময় ধরে সুমন এই পেশায় কর্মরত। প্রথম বছর খানেক কাটে খবরের কাগজে। তার পরে তারা নিউজে স্বল্প কিছু সময়ের কাজ এবং তার পর থেকে ২০২০ সাল পর্যন্ত খবরের কাগজে কাজ করেছেন সুমন। এর মধ্যে ‘একদিন’ নামক দৈনিক পত্রিকায় কয়েক বছর কেটেছে। তবে কেরিয়ারের বেশির ভাগ সময়ই কেটেছে ‘এই সময়’ সংবাদপত্রে। সেখানে বিনোদন, জীবনযাপন এবং ফিচার বিভাগে সুমন কর্মরত ছিলেন। পরবর্তীতে এক বছর কাটে আনন্দবাজার ডিজিটালে। ২০২১ সালের ডিসেম্বর থেকে হিন্দুস্তান টাইমস বাংলায় কর্মরত সুমন। শিক্ষাগত যোগ্যতা: হিন্দুস্কুল থেকে মাধ্যমিক এবং উচ্চমাধ্যমিক পাশ করেছেন সুমন। তার পরে প্রেসিডেন্সি কলেজ থেকে বাংলা নিয়ে স্নাতকস্তরের পড়াশোনা করেন তিনি। ব্যক্তিগত পছন্দ ও নেশা: গল্পের বই পড়া, গান শোনা এবং বেড়ানো। কাজের বাইরে মূলত এই তিনটি জিনিস নিয়েই বাঁচেন সুমন। একটু লম্বা ছুটি পেলেই বেরিয়ে পড়েন নতুন জায়গা দেখতে। অচেনা মানুষের সঙ্গে আলাপ করতে, তাঁদের সংস্কৃতি সম্পর্কে জানতে এবং সেই অভিজ্ঞতার কথা লিখতে পছন্দ করেন সুমন।Read More

Home/Astrology/দেবগুরু বৃহস্পতির মহা সঞ্চার! গুরু কৃপায় ভাগ্য চমকাবে ৫ রাশির, টাকা নিয়ে চিন্তা দূর হবে

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