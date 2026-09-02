Edit Profile
crown
Subscribe Now
Saved Articles
Following
My Reads
Sign out
Get App
Copyright © HT Digital Streams Ltd. All rights reserved.
Sign in

অশ্লেষা নক্ষত্রে পৌঁছে মন বদলে যাবে দেবগুরুর! ৩ রাশির ওপর হবেন বিরাট সদয়, দেবেন পদোন্নতি, সঙ্গে বিরাট অর্থ

দেবগুরু বৃহস্পতি বুধের স্বক্ষেত্র নক্ষত্র অশ্লেষায় (Ashlesha Nakshatra) মহাগোচর করতে চলেছেন। জ্যোতিষশাস্ত্রে বৃহস্পতির শুভ শক্তির সাথে অশ্লেষা নক্ষত্রের অধিপতি বুধের প্রজ্ঞা ও বাচনিক প্রভাবের মেলবন্ধন এক অত্যন্ত শক্তিশালী ও অলৌকিক যোগ তৈরি করে।

Published on: Sep 2, 2026, 12:04:40 IST
By Suman Roy
Share
Share via
  • facebook
  • twitter
  • linkedin
  • whatsapp
Copy link
  • copy link

বৈদিক জ্যোতিষশাস্ত্রে দেবগুরু বৃহস্পতি (Jupiter)-কে জ্ঞান, সৌভাগ্য, সন্তান, ধর্ম, সমৃদ্ধি এবং ধনসম্পদের প্রধান কারক গ্রহ হিসেবে গণ্য করা হয়। জ্যোতিষশাস্ত্রে গুরু বৃহস্পতির গতিবিধি, রাশি পরিবর্তন এবং নক্ষত্র অবস্থান মানবজীবনের অর্থনৈতিক দিক ও ভাগ্যচক্রে গভীর প্রভাব ফেলে।

অশ্লেষা নক্ষত্রে পৌঁছে মন বদলে যাবে দেবগুরুর! ৩ রাশির ওপর হবেন বিরাট সদয়
অশ্লেষা নক্ষত্রে পৌঁছে মন বদলে যাবে দেবগুরুর! ৩ রাশির ওপর হবেন বিরাট সদয়

বৈদিক পঞ্জিকা ও জ্যোতিষ শাস্ত্রীয় গণনা অনুযায়ী, দেবগুরু বৃহস্পতি বুধের স্বক্ষেত্র নক্ষত্র অশ্লেষায় (Ashlesha Nakshatra) মহাগোচর করতে চলেছেন। জ্যোতিষশাস্ত্রে বৃহস্পতির শুভ শক্তির সাথে অশ্লেষা নক্ষত্রের অধিপতি বুধের প্রজ্ঞা ও বাচনিক প্রভাবের মেলবন্ধন এক অত্যন্ত শক্তিশালী ও অলৌকিক যোগ তৈরি করে। এই বিশেষ নক্ষত্র গোচরের শুভ প্রভাবে বিশেষ ৩টি রাশির জাতক-জাতিকাদের জীবনে থমকে থাকা কাজ দ্রুত গতি পাবে, কেরিয়ারে কাঙ্ক্ষিত প্রগতি আসবে এবং আর্থিক অনটন দূর হবে। অশ্লেষা নক্ষত্রে দেবগুরুর এই গমনে কোন ৩ রাশির ভাগ্যে সোনালী দিন আসছে—জেনে নিন।

১. অশ্লেষা নক্ষত্রে গুরু বৃহস্পতির গোচরের বৈদিক ও জ্যোতিষীয় গুরুত্ব

জ্যোতিষশাস্ত্রে দেবগুরু বৃহস্পতির নক্ষত্র পরিবর্তনকে ভাগ্য পরিবর্তনের অন্যতম প্রধান অনুঘটক মনে করা হয়:

  • প্রজ্ঞা ও কৌশলী সিদ্ধান্তের সংমিশ্রণ: বুধের অশ্লেষা নক্ষত্রে গুরুর উপস্থিতি জাতকের বুদ্ধিমত্তা, বিশ্লেষণী ক্ষমতা এবং সুচিন্তিত অর্থনৈতিক সিদ্ধান্ত নেওয়ার ক্ষমতা বহুগুণ বাড়িয়ে দেয়।
  • শিক্ষা, বাণিজ্য ও করপোরেট খাতে শুভ ফল: ব্যাঙ্কিং, শিক্ষা খাত, গবেষণা, আইটি, শেয়ার বাজার, আন্তর্জাতিক বাণিজ্য এবং স্বাধীন ব্যবসার সাথে যুক্ত ব্যক্তিরা এই গোচরকালে দুর্দান্ত মুনাফা অর্জন করতে সক্ষম হন।

২. দেবগুরুর নক্ষত্র গোচরে যে ৩ রাশির ভাগ্য চমকাবে

ক) সিংহ রাশি (Leo): সিংহ রাশির জাতক-জাতিকাদের জন্য দেবগুরু বৃহস্পতির এই নক্ষত্র গোচর অত্যন্ত শুভ ও বরদানস্বরূপ হতে চলেছে। আপনার মান-সম্মান ও সামাজিক প্রভাব বৃদ্ধি পাবে। অফিসে বসেরা আপনার কাজের প্রশংসায় পঞ্চমুখ হবেন এবং বহুল প্রতীক্ষিত পদোন্নতি (Promotion) বা ইনসেনটিভ হাতে পেতে পারেন। নতুন ব্যবসার সূচনা বা বিনিয়োগ থেকে মোটা অঙ্কের ধনলাভের যোগ রয়েছে।

খ) তুলা রাশি (Libra): তুলা রাশির জাতকদের জন্য দেবগুরুর এই গোচর ভাগ্যস্থান ও কর্মভাবকে বলীয়ান করবে। দীর্ঘদিনের আটকে থাকা শুভ কাজগুলো অলৌকিকভাবে সম্পন্ন হতে শুরু করবে। আয় ও আয়ের বিকল্প উৎস উন্মুক্ত হওয়ায় সঞ্চয় বৃদ্ধি পাবে। বিদেশ যাত্রা বা বৈদিক কেরিয়ারের সাথে যুক্ত ব্যক্তিরা অপ্রত্যাশিত শুভ সুযোগ পাবেন।

গ) মকর রাশি (Capricorn): মকর রাশির জাতক-জাতিকাদের জীবনে থাকা মানসিক উদ্বেগ ও অর্থনৈতিক সংকট এই সময়ে কেটে যাবে। দেবগুরুর কৃপায় যৌথ ব্যবসায় দারুণ লাভের সুযোগ আসবে। সম্পত্তি বা জমি-জমা সংক্রান্ত আইনি বিবাদের অবসান ঘটে আপনার পক্ষে সিদ্ধান্ত আসতে পারে। পারিবারিক জীবনে সুখ-শান্তি বজায় থাকবে।

৩. দেবগুরু বৃহস্পতির পূর্ণ শুভ ফল লাভের সহজ জ্যোতিষীয় প্রতিকার

দেবগুরুর এই নক্ষত্র গোচরের শতভাগ শুভ ফল পেতে এবং গুরু গ্রহের পূর্ণ আশীর্বাদ লাভ করতে কিছু সহজ শাস্ত্রীয় নিয়ম পালন করতে পারেন:

  • শ্রীহরি বিষ্ণুর আরাধনা: প্রতি বৃহস্পতিবারে ভগবান শ্রীহরি বিষ্ণু ও মা লক্ষ্মীর পুজো করুন এবং কলার গাছে জল নিবেদন করুন।
  • হলুদ বস্তু দান: বৃহস্পতিবারে দুঃস্থ মানুষদের চনার ডাল, হলুদ বস্ত্র, জিলিপি বা হলুদ রঙের ফল দান করা পরম কল্যাণকর।
  • গুরু বীজ মন্ত্র জপ: প্রতিদিন সকালে ‘ওঁ ব্রং বৃহস্পতয়ে নমঃ’ মন্ত্র অন্তত ১০৮ বার জপ করলে জ্ঞান ও ভাগ্য বহুগুণ বাড়ে।

২০২৬-এর এই সময়ে অশ্লেষা নক্ষত্রে দেবগুরু বৃহস্পতির মহাগোচর সিংহ, তুলা ও মকর রাশির জাতক-জাতিকাদের জন্য অর্থনৈতিক স্থায়িত্ব ও কেরিয়ারে উচ্চ সাফল্যের এক অনবদ্য সুবর্ণ সুযোগ নিয়ে এসেছে। সঠিক লক্ষ্য ও আত্মবিশ্বাসের সাথে পদক্ষেপ নিলে এই সময় আপনার জীবনে স্থায়ী প্রগতি সুনিশ্চিত করবে।

  • Suman Roy
    ABOUT THE AUTHOR
    Suman Roy

    সুমন রায় হিন্দুস্তান টাইমস বাংলায় ডেপুটি নিউজ এডিটর পদে কর্মরত। এই মুহূর্তে তিনি এই ওয়েবসাইটের ভারপ্রাপ্ত। কলেজের গণ্ডি পেরিয়েই সুমন সাংবাদিকতার পেশায় চলে এসেছিলেন। মূল আগ্রহের জায়গা ছিল লেখালিখি। সাংবাদিক হিসাবে কাজ শুরু করার পরে সংবাদপত্রের উত্তর সম্পাদকীয় পাতায় কাজ, বিনোদন এবং জীবনযাপন বিভাগে কাজ করতে করতে এখন সুমন ডিজিটাল মাধ্য়মের কনটেন্ট প্রোডিউসার হিসাবে কর্মরত। পেশাদার অভিজ্ঞতা: ১৮ বছরের সামান্য বেশি সময় ধরে সুমন এই পেশায় কর্মরত। প্রথম বছর খানেক কাটে খবরের কাগজে। তার পরে তারা নিউজে স্বল্প কিছু সময়ের কাজ এবং তার পর থেকে ২০২০ সাল পর্যন্ত খবরের কাগজে কাজ করেছেন সুমন। এর মধ্যে ‘একদিন’ নামক দৈনিক পত্রিকায় কয়েক বছর কেটেছে। তবে কেরিয়ারের বেশির ভাগ সময়ই কেটেছে ‘এই সময়’ সংবাদপত্রে। সেখানে বিনোদন, জীবনযাপন এবং ফিচার বিভাগে সুমন কর্মরত ছিলেন। পরবর্তীতে এক বছর কাটে আনন্দবাজার ডিজিটালে। ২০২১ সালের ডিসেম্বর থেকে হিন্দুস্তান টাইমস বাংলায় কর্মরত সুমন। শিক্ষাগত যোগ্যতা: হিন্দুস্কুল থেকে মাধ্যমিক এবং উচ্চমাধ্যমিক পাশ করেছেন সুমন। তার পরে প্রেসিডেন্সি কলেজ থেকে বাংলা নিয়ে স্নাতকস্তরের পড়াশোনা করেন তিনি। ব্যক্তিগত পছন্দ ও নেশা: গল্পের বই পড়া, গান শোনা এবং বেড়ানো। কাজের বাইরে মূলত এই তিনটি জিনিস নিয়েই বাঁচেন সুমন। একটু লম্বা ছুটি পেলেই বেরিয়ে পড়েন নতুন জায়গা দেখতে। অচেনা মানুষের সঙ্গে আলাপ করতে, তাঁদের সংস্কৃতি সম্পর্কে জানতে এবং সেই অভিজ্ঞতার কথা লিখতে পছন্দ করেন সুমন।Read More

Home/Astrology/অশ্লেষা নক্ষত্রে পৌঁছে মন বদলে যাবে দেবগুরুর! ৩ রাশির ওপর হবেন বিরাট সদয়, দেবেন পদোন্নতি, সঙ্গে বিরাট অর্থ

Choose sun sign to read horoscope

  • mint-logo
  • HH-logo
  • mint-lounge
  • HT_Auto
  • ht-tech
  • ht-bangla
  • healthshots
  • OTT-icon
  • slurrp-icon
  • smartcast-logo
  • ht-kannada
  • ht-tamil
  • ht-telugu
  • ht-marathi
  • logo-fab-play
  • VCCircle_logo-white
  • TechCircle_logo_white
  • VCCEdge_logo_white
  • edge-insights-logo
© 2026 HindustanTimes