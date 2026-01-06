Edit Profile
crown
Subscribe Now
Saved Articles
Following
My Reads
Sign out
Get App
    Copyright © HT Digital Streams Ltd. All rights reserved.
    Sign in

    ৭ জানুয়ারি বৃহস্পতির গোচরে মালামাল হবে এই তিন রাশি! গাড়ি, বাড়ি, টাকা সব হবে

    দৃক পঞ্চাঙ্গ অনুসারে ৭ জানুয়ারি বুধ মূল নক্ষত্র থেকে প্রস্থান এবং পূর্বাষাধা নক্ষত্রে প্রবেশকে একটি গুরুত্বপূর্ণ জ্যোতিষশাস্ত্রীয় ঘটনা হিসাবে বিবেচনা করা হয়। এটা সমস্ত রাশিচক্রের উপর প্রভাব ফেলে, তবে কিছু রাশিচক্রের জন্য, এই গোচর বিশেষ ভাবে দুর্ভাগ্যজনক বলে প্রমাণিত হতে পারে।

    Published on: Jan 06, 2026 5:00 PM IST
    By Sayani Rana
    Share
    Share via
    • facebook
    • twitter
    • linkedin
    • whatsapp
    Copy link
    • copy link

    জ্যোতিষশাস্ত্রে বুধকে বুদ্ধিমত্তা, যুক্তি এবং ব্যবসায়ের ক্ষেত্রে একটি প্রধান কারক হিসাবে বিবেচনা করা হয়। যখনই বুধ তার নক্ষত্রের অবস্থান পরিবর্তন করে, তখন এটা সরাসরি একজন ব্যক্তির চিন্তাভাবনা, সিদ্ধান্ত গ্রহণ এবং আর্থিক কার্যকলাপের উপর প্রভাব ফেলে। বিশেষ করে ব্যবসা, অর্থ এবং লেনদেন সম্পর্কিত বিষয়ে বুধের নক্ষত্রের পরিবর্তন গতি এবং অগ্রগতির ইঙ্গিত দেয়। এই সময়ে, থেমে থাকা কাজ এগিয়ে যেতে শুরু করে এবং নতুন আয়ের সুযোগের সম্ভাবনা বৃদ্ধি পায়।

    বৃহস্পতির গোচরে মালামাল হবে এই তিন রাশি! গাড়ি, বাড়ি, টাকা সব হবে
    বৃহস্পতির গোচরে মালামাল হবে এই তিন রাশি! গাড়ি, বাড়ি, টাকা সব হবে

    দৃক পঞ্চাঙ্গ অনুসারে ৭ জানুয়ারি বুধ মূল নক্ষত্র থেকে প্রস্থান এবং পূর্বাষাধা নক্ষত্রে প্রবেশকে একটি গুরুত্বপূর্ণ জ্যোতিষশাস্ত্রীয় ঘটনা হিসাবে বিবেচনা করা হয়। শুক্রের মালিকানাধীন এই নক্ষত্রে বুধের গোচর বুদ্ধিমত্তা এবং সমৃদ্ধির সঙ্গে সম্পর্কিত ইতিবাচক যোগ তৈরি করে। জ্যোতিষীদের মতে, এই সময়কালে যোগাযোগ দক্ষতা, ব্যবসায়িক বুদ্ধিমত্তা এবং আর্থিক সিদ্ধান্ত গ্রহণ শক্তিশালী হয়। এটা সমস্ত রাশিচক্রের উপর প্রভাব ফেলে, তবে কিছু রাশিচক্রের জন্য, এই গোচর বিশেষ ভাবে দুর্ভাগ্যজনক বলে প্রমাণিত হতে পারে।

    কন্যা রাশি

    কন্যা রাশির জাতক জাতিকাদের জন্য খুবই শুভ সময় আসতে চলেছে। এই গোচর জীবনে ইতিবাচক পরিবর্তন আনবে এবং দীর্ঘদিনের সমস্যা দূর করবে। আকস্মিক ভাবে আয় বৃদ্ধির সম্ভাবনা রয়েছে, যা আর্থিক পরিস্থিতিকে শক্তিশালী করবে। দীর্ঘদিনের আকাঙ্ক্ষা পূরণ হতে পারে। যানবাহন বা বড় কোনও বিলাসবহুল জিনিস কেনার সম্ভাবনাও রয়েছে। সামাজিক ও পারিবারিক মর্যাদা বৃদ্ধি পেতে পারে, একই সঙ্গে প্রেমের সম্পর্কও মধুর ও গভীর হবে।

    বৃশ্চিক রাশি

    বৃহস্পতির এই গোচর বৃশ্চিক রাশির জাতক জাতিকাদের জন্য নানা ভাবে উপকারী হতে পারে। বিশেষ করে ছাত্রছাত্রীদের জন্য এই সময়টা অত্যন্ত অনুকূল হবে এবং তাঁরা তাঁদের শিক্ষাক্ষেত্রে উল্লেখযোগ্য সাফল্য অর্জন করতে পারে। এই সময়ে, আরও উদ্যমী, সক্রিয় এবং আত্মবিশ্বাসী বোধ করবেন। দীর্ঘদিনের অমীমাংসিত কাজগুলি সম্পন্ন হতে শুরু করবে এবং আপনি আপনার পরিবারের কাছ থেকে পূর্ণ সমর্থন পাবেন। ভাগ্যও আপনার পক্ষে থাকবে, যার ফলে আপনি অনেক প্রচেষ্টা ছাড়াই অনেক কাজ সম্পন্ন করতে পারবেন।

    ধনু রাশি

    ধনু রাশির জাতকদের জন্য, ২০২৬ সাল বুধের অশ্লেষা নক্ষত্রে বৃহস্পতির প্রবেশ বিশেষ সুবিধা বয়ে আনবে। এই গোচর কর্মক্ষেত্রে রাজনীতি এবং উত্তেজনা থেকে মুক্তি পেতে পারে। ব্যবসায়ীরা ভালো লাভের আশা করছেন এবং তাদের আর্থিক অবস্থার উন্নতি হবে। জীবনে দীর্ঘদিন ধরে চলমান সমস্যাগুলি যা আপনাকে সমস্যায় ফেলছিল তা মিটবে। পুরানো প্রকল্পগুলি পুনরায় শুরু করা উপকারী হতে পারে। বিবাহ এবং সম্পর্কের জন্যও শুভসুযোগ তৈরি হতে পারে।

    News/Astrology/৭ জানুয়ারি বৃহস্পতির গোচরে মালামাল হবে এই তিন রাশি! গাড়ি, বাড়ি, টাকা সব হবে

    Choose sun sign to read horoscope

    Aries HoroscopeAries
    Taurus HoroscopeTaurus
    Gemini HoroscopeGemini
    Cancer HoroscopeCancer
    Leo HoroscopeLeo
    Virgo HoroscopeVirgo
    Libra HoroscopeLibra
    Scorpio HoroscopeScorpio
    Sagittarius HoroscopeSagittarius
    Capricorn HoroscopeCapricorn
    Aquarius HoroscopeAquarius
    Pisces HoroscopePisces
    • mint-logo
    • HH-logo
    • mint-lounge
    • HT_Auto
    • ht-tech
    • ht-bangla
    • healthshots
    • OTT-icon
    • slurrp-icon
    • smartcast-logo
    • ht-kannada
    • ht-tamil
    • ht-telugu
    • ht-marathi
    • logo-fab-play
    • VCCircle_logo-white
    • TechCircle_logo_white
    • VCCEdge_logo_white
    • edge-insights-logo
    © 2026 HindustanTimes