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Lucky Zodiacs: নাম ‘বিপরীত রাজযোগ’, কিন্তু কাজ সৌভাগ্য ডেকে আনা! এই মাস থেকে জীবন বদলাবে ৩ রাশির, টাকা লাভ হবে ভালোই

সম্প্রতি দেবগুরু বৃহস্পতি কর্কট রাশিতে গোচর করার ফলে মহাকাশে তৈরি হতে চলেছে এক অত্যন্ত শক্তিশালী ও অলৌকিক ‘বিপরীত রাজযোগ’ (Vipreet Rajyog)।

Published on: Sep 7, 2026, 09:59:40 IST
By Suman Roy
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বৈদিক জ্যোতিষশাস্ত্রে দেবগুরু বৃহস্পতিকে জ্ঞান, সন্তান, ভাগ্য, ধর্ম ও পরম সমৃদ্ধির কারক গ্রহ হিসেবে বিবেচনা করা হয়। জ্যোতিষ শাস্ত্রীয় গণনা অনুযায়ী, দেবগুরু বৃহস্পতির রাশি পরিবর্তন বা এক রাশি থেকে অন্য রাশিতে সঞ্চার মানবজীবনের আর্থিক সিদ্ধান্ত, কেরিয়ার ও সামগ্রিক ভাগ্যের ওপর অত্যন্ত গভীর ও সুদূরপ্রসারী প্রভাব ফেলে।

বিপরীত রাজযোগে জীবন বদলাবে ৩ রাশির!
বিপরীত রাজযোগে জীবন বদলাবে ৩ রাশির!

বৈদিক পঞ্জিকা ও জ্যোতিষ গণনা অনুযায়ী, সম্প্রতি দেবগুরু বৃহস্পতি কর্কট রাশিতে গোচর করার ফলে মহাকাশে তৈরি হতে চলেছে এক অত্যন্ত শক্তিশালী ও অলৌকিক ‘বিপরীত রাজযোগ’ (Vipreet Rajyog)। জ্যোতিষশাস্ত্রে বিপরীত রাজযোগকে সংঙ্কট কেটে সাফল্য আসার চরম অনুঘটক মানা হয়। অর্থাৎ, কঠিন পরিস্থিতির অবসান ঘটিয়ে এই রাজযোগ জাতকের জীবনে অপ্রত্যাশিত উন্নতি ও ধনসম্পদের দুয়ার খুলে দেয়। কর্কট রাশিতে গঠিত এই বিশেষ বিপরীত রাজযোগের শুভ প্রভাবে বিশেষ ৩টি রাশির জাতক-জাতিকাদের জীবনে কেরিয়ারে উন্নতি, হঠাৎ বকেয়া অর্থ লাভ এবং ব্যবসায় বড় জয়ের সুবর্ণ সুযোগ আসতে চলেছে। দেবগুরু বৃহস্পতির এই কৃপায় কোন ৩ রাশির ভাগ্য বদলে যেতে চলেছে—জেনে নিন।

১. বৈদিক জ্যোতিষশাস্ত্রে বিপরীত রাজযোগের বিশেষ গুরুত্ব

জ্যোতিষশাস্ত্রে বিপরীত রাজযোগ অত্যন্ত বিরল ও প্রভাবশালী এক রাজযোগ হিসেবে পরিচিত:

  • প্রতিকূলতা থেকে অনবদ্য সফলতা: এই রাজযোগের প্রধান বৈশিষ্ট্য হলো, এটি জীবনের কঠিন ও জটিল পরিস্থিতিগুলোকে এক ধাক্কায় অনুকূলে নিয়ে আসে। প্রতিপক্ষ বা শত্রুরা পরাস্ত হয় এবং বাধাগুলো নিজেই সাফল্যের সোপান হয়ে দাঁড়ায়।
  • আকস্মিক ধনলাভ ও সামাজিক মর্যাদা: রিয়েল এস্টেট, শেয়ার বাজার, ব্যাঙ্কিং, শিক্ষা, বিচার বিভাগ এবং প্রশাসনিক দক্ষতার সাথে যুক্ত ব্যক্তিরা এই রাজযোগের প্রভাবে নজিরবিহীন উন্নতি ও আর্থিক সমৃদ্ধি অর্জন করেন।

২. গুরুর কৃপায় বিপরীত রাজযোগে যে ৩ রাশির শুরু হবে সোনালী দিন

ক) সিংহ রাশি (Leo): সিংহ রাশির জাতক-জাতিকাদের জন্য কর্কট রাশিতে তৈরি এই বিপরীত রাজযোগ পরম আশীর্বাদস্বরূপ প্রমাণিত হতে চলেছে। দীর্ঘদিনের আটকে থাকা আইনি বিবাদ বা সম্পত্তি সংক্রান্ত সমস্যার সমাধান ঘটবে। কর্মক্ষেত্রে শত্রুরা আপনার কোনো ক্ষতি করতে পারবে না, বরং আপনার মেধা ও যোগ্যতার উপযুক্ত মূল্যায়ন হবে। ব্যবসায়ীরা হঠাৎ কোনো বড় প্রজেক্ট বা বিদেশি ক্লায়েন্টের থেকে মোটা অঙ্কের লাভ পেতে পারেন।

খ) মকর রাশি (Capricorn): মকর রাশির জাতকদের জন্য বিপরীত রাজযোগ কেরিয়ার ও অর্থনৈতিক দিক থেকে অত্যন্ত শক্তিশালী বার্তা নিয়ে আসছে। চাকুরিজীবীরা উর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষের কাছ থেকে কাঙ্ক্ষিত সহযোগিতা পাবেন এবং পদোন্নতির সাথে সাথে বড় দায়িত্ব পেতে পারেন। পুরোনো কোনো বকেয়া টাকা হঠাৎ ফেরত পাওয়ায় অর্থনৈতিক অনিশ্চয়তা কেটে যাবে এবং ব্যাঙ্ক ব্যালেন্স বৃদ্ধি পাবে।

গ) কুম্ভ রাশি (Aquarius): কুম্ভ রাশির জাতক-জাতিকাদের জীবনে চলতে থাকা দীর্ঘদিনের প্রতিযোগিতা ও মানসিক চাপের অবসান ঘটবে। এই রাজযোগের প্রভাবে আপনি কঠিনতম চ্যালেঞ্জ সহজেই জয় করতে পারবেন। যাঁরা নতুন চাকরি খুঁজছেন বা চাকরি পরিবর্তনের চেষ্টা করছেন, তাঁরা আকর্ষণীয় প্রস্তাব পেতে পারেন। বিনিয়োগের ক্ষেত্রে সুচিন্তিত সিদ্ধান্ত নিলে দীর্ঘমেয়াদী সুবিধা মিলবে।

৩. দেবগুরু বৃহস্পতির পূর্ণ শুভ ফল লাভের সহজ জ্যোতিষীয় প্রতিকার

বিপরীত রাজযোগের শতভাগ সুফল পেতে এবং দেবগুরুর পূর্ণ কৃপা বজায় রাখতে কিছু সহজ শাস্ত্রীয় নিয়ম পালন করতে পারেন:

  • ভগবান শ্রীহরি বিষ্ণুর পুজো: প্রতি বৃহস্পতিবারে ভগবান বিষ্ণু ও দেবী লক্ষ্মীর পুজো করুন এবং তাঁকে চনার ডাল ও হলুদ ফুল অর্পণ করুন।
  • বৃহস্পতি বীজ মন্ত্র জপ: প্রতিদিন সকালে 'ওঁ ব্রং বৃহস্পতয়ে নমঃ' মন্ত্র অন্তত ১০৮ বার জপ করা অত্যন্ত ফলদায়ক।
  • পীত বস্ত্র ও ছোলার ডাল দান: বৃহস্পতিবারে দুঃস্থ ব্যক্তিদের হলুদ পোশাক, ছোলার ডাল বা হলুদ ফল দান করলে গ্রহরাজের অশুভ প্রভাব কেটে গিয়ে ভাগ্য প্রসন্ন হয়।

দেবগুরু বৃহস্পতির কর্কট রাশিতে গোচর ও বিপরীত রাজযোগের শুভ নির্মাণ সিংহ, মকর ও কুম্ভ রাশির জাতক-জাতিকাদের জন্য জীবনের এক নতুন ও সফল অধ্যায়ের সূচনা করছে। ধৈর্য ও বিচক্ষণতার সাথে পদক্ষেপ নিলে এই সময়টি আপনার জীবনে স্থায়ী সমৃদ্ধি ও সুখ নিয়ে আসবে।

  • Suman Roy
    ABOUT THE AUTHOR
    Suman Roy

    সুমন রায় হিন্দুস্তান টাইমস বাংলায় ডেপুটি নিউজ এডিটর পদে কর্মরত। এই মুহূর্তে তিনি এই ওয়েবসাইটের ভারপ্রাপ্ত। কলেজের গণ্ডি পেরিয়েই সুমন সাংবাদিকতার পেশায় চলে এসেছিলেন। মূল আগ্রহের জায়গা ছিল লেখালিখি। সাংবাদিক হিসাবে কাজ শুরু করার পরে সংবাদপত্রের উত্তর সম্পাদকীয় পাতায় কাজ, বিনোদন এবং জীবনযাপন বিভাগে কাজ করতে করতে এখন সুমন ডিজিটাল মাধ্য়মের কনটেন্ট প্রোডিউসার হিসাবে কর্মরত। পেশাদার অভিজ্ঞতা: ১৮ বছরের সামান্য বেশি সময় ধরে সুমন এই পেশায় কর্মরত। প্রথম বছর খানেক কাটে খবরের কাগজে। তার পরে তারা নিউজে স্বল্প কিছু সময়ের কাজ এবং তার পর থেকে ২০২০ সাল পর্যন্ত খবরের কাগজে কাজ করেছেন সুমন। এর মধ্যে ‘একদিন’ নামক দৈনিক পত্রিকায় কয়েক বছর কেটেছে। তবে কেরিয়ারের বেশির ভাগ সময়ই কেটেছে ‘এই সময়’ সংবাদপত্রে। সেখানে বিনোদন, জীবনযাপন এবং ফিচার বিভাগে সুমন কর্মরত ছিলেন। পরবর্তীতে এক বছর কাটে আনন্দবাজার ডিজিটালে। ২০২১ সালের ডিসেম্বর থেকে হিন্দুস্তান টাইমস বাংলায় কর্মরত সুমন। শিক্ষাগত যোগ্যতা: হিন্দুস্কুল থেকে মাধ্যমিক এবং উচ্চমাধ্যমিক পাশ করেছেন সুমন। তার পরে প্রেসিডেন্সি কলেজ থেকে বাংলা নিয়ে স্নাতকস্তরের পড়াশোনা করেন তিনি। ব্যক্তিগত পছন্দ ও নেশা: গল্পের বই পড়া, গান শোনা এবং বেড়ানো। কাজের বাইরে মূলত এই তিনটি জিনিস নিয়েই বাঁচেন সুমন। একটু লম্বা ছুটি পেলেই বেরিয়ে পড়েন নতুন জায়গা দেখতে। অচেনা মানুষের সঙ্গে আলাপ করতে, তাঁদের সংস্কৃতি সম্পর্কে জানতে এবং সেই অভিজ্ঞতার কথা লিখতে পছন্দ করেন সুমন।Read More

Home/Astrology/Lucky Zodiacs: নাম ‘বিপরীত রাজযোগ’, কিন্তু কাজ সৌভাগ্য ডেকে আনা! এই মাস থেকে জীবন বদলাবে ৩ রাশির, টাকা লাভ হবে ভালোই

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