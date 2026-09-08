৩১ অক্টোবর সিংহ রাশিতে গুরুর গোচর! অক্টোবরের শেষ থেকে কপাল খুলবে ৪ রাশির, মিলবে প্রমোশন ও বাম্পার অর্থলাভ
আগামী ৩১ অক্টোবর ২০২৬ তারিখে দেবগুরু বৃহস্পতি রাশি পরিবর্তন করে সিংহ রাশিতে সঞ্চার করতে চলেছেন। জ্যোতিষশাস্ত্রে অগ্নি তত্ত্বের রাশি সিংহতে গুরুর এই গোচর অত্যন্ত প্রচ্ছন্ন ও প্রভাবশালি বলে মানা হয়।
বৈদিক জ্যোতিষশাস্ত্রে দেবগুরু বৃহস্পতিকে জ্ঞান, সমৃদ্ধি, সৌভাগ্য, সন্তান ও পরম প্রজ্ঞার কারক গ্রহ হিসেবে গণ্য করা হয়। জ্যোতিষ শাস্ত্রীয় গণনা অনুযায়ী, দেবগুরু বৃহস্পতির রাশি পরিবর্তন বা এক রাশি থেকে অন্য রাশিতে স্থান পরিবর্তন মানবজীবনের আর্থিক সিদ্ধান্ত, কর্মজীবন ও সামগ্রিক ভাগ্যের ওপর অত্যন্ত শুভ ও সুদূরপ্রসারী প্রভাব ফেলে।
বৈদিক পঞ্জিকা অনুযায়ী, আগামী ৩১ অক্টোবর ২০২৬ তারিখে দেবগুরু বৃহস্পতি রাশি পরিবর্তন করে সিংহ রাশিতে সঞ্চার করতে চলেছেন। জ্যোতিষশাস্ত্রে অগ্নি তত্ত্বের রাশি সিংহতে গুরুর এই গোচর অত্যন্ত প্রচ্ছন্ন ও প্রভাবশালি বলে মানা হয়। দেবগুরু বৃহস্পতির এই গুরুত্বপূর্ণ সঞ্চারের ফলে নির্দিষ্ট ৪টি রাশির জাতক-জাতিকাদের জীবনে থমকে থাকা কাজের সমাধান, কর্মক্ষেত্রে পদোন্নতি, নতুন ব্যবসায়িক যোগাযোগ এবং হঠাৎ বিপুল অর্থলাভের সুবর্ণ সুযোগ তৈরি হতে চলেছে। ৩১ অক্টোবরের এই বিশেষ গোচরে কোন ৪ রাশির ভাগ্যে সোনালী দিন আসতে চলেছে—জেনে নিন।
বৈদিক জ্যোতিষশাস্ত্রে সিংহ রাশিতে গুরু গোচরের বিশেষ গুরুত্ব
জ্যোতিষশাস্ত্রে দেবগুরু বৃহস্পতির সিংহ রাশিতে আগমন জাতকের আত্মবিশ্বাস ও নেতৃত্বের গুণাবলী বহুগুণ বাড়িয়ে দেয়:
- নেতৃত্ব ও সিদ্ধান্ত নেওয়ার ক্ষমতার বিকাশ: সিংহ রাশিতে গুরুর প্রভাবে জাতকের দূরদর্শিতা, পরিকল্পনা এবং প্রশাসনিক দক্ষতা বৃদ্ধি পায়। এর ফলে চাকরি ও ব্যবসায় বড় ও লাভজনক সিদ্ধান্ত নেওয়া সহজ হয়।
- শিক্ষা, আইটি ও প্রপার্টি খাতে শুভ গতি: শিক্ষা, গবেষণা, শেয়ার বাজার, ব্যাঙ্কিং, তথ্যপ্রযুক্তি, রিয়েল এস্টেট এবং প্রশাসনিক কাজের সাথে যুক্ত ব্যক্তিরা এই গোচরকালে বাম্পার সাফল্য ও সামাজিক সম্মান অর্জন করেন।
৩১ অক্টোবরের পর গুরুর গোচরে ভাগ্য চমকাবে যে ৪ রাশির
ক) মেষ রাশি (Aries): মেষ রাশির জাতক-জাতিকাদের জন্য সিংহ রাশিতে গুরুর এই গোচর পরম আশীর্বাদস্বরূপ প্রমাণিত হতে চলেছে। আপনার বুদ্ধি ও মেধার জোরে কর্মক্ষেত্রে পদস্থ কর্মকর্তাদের নজর কাড়তে সক্ষম হবেন। পদোন্নতির পাশাপাশি বেতন বৃদ্ধির প্রবল সম্ভাবনা রয়েছে। শিক্ষার্থীদের জন্য এই সময়টি প্রতিযোগিতামূলক পরীক্ষায় দারুণ সাফল্য এনে দেবে।
খ) কর্কট রাশি (Cancer): কর্কট রাশির জাতকদের জন্য দ্বিতীয় ভাব বা ধনভাবে গুরুর সঞ্চার ঘটবে। গুরুর এই শুভ দৃষ্টির ফলে আপনার সঞ্চিত অর্থের পরিমাণ চোখে পড়ার মতো বৃদ্ধি পাবে। দীর্ঘদিনের অমীমাংসিত আর্থিক বিবাদ মেটানোর ক্ষেত্রে এটি সেরা সময়। ব্যবসায়ীরা নতুন ক্লায়েন্ট বা বড় বিনিয়োগের মাধ্যমে ব্যবসা সম্প্রসারণ করতে পারবেন।
গ) সিংহ রাশি (Leo): সিংহ রাশির লগ্ন বা প্রথম ভাবে দেবগুরু বৃহস্পতির এই আগমন ঘটবে। নিজের রাশিতে গুরুর উপস্থিতি জাতকের মানসিক সুস্থতা ও আত্মবিশ্বাস বাড়িয়ে দেবে। কেরিয়ারে দীর্ঘদিন ধরে চলতে থাকা বাধা দূর হবে। সমাজে সম্মান ও প্রতিপত্তি বহুগুণ বৃদ্ধি পাবে এবং যৌথ উদ্যোগে কাজ করলে দ্বিগুণ লাভ মিলবে।
ঘ) তুলা রাশি (Libra): তুলা রাশির জাতক-জাতিকাদের জন্য একাদশ বা আয়ভাবে গুরুর গোচর আর্থিক দিক থেকে অত্যন্ত বলীয়ান করবে। আয়ের একাধিক নতুন দিক খুলে যেতে পারে। পুরোনো বিনিয়োগ বা প্রপার্টি কেনাবেচা থেকে আশাতিরিক্ত মুনাফা পাওয়ার সংকেত রয়েছে। বন্ধুদের সহায়তায় বড় কোনো সুসংবাদ পেতে পারেন।
দেবগুরু বৃহস্পতির পূর্ণ শুভ ফল লাভের সহজ জ্যোতিষীয় প্রতিকার
গুরুর গোচরের শতভাগ শুভ ফল পেতে এবং দেবগুরুর কৃপা বজায় রাখতে কিছু সহজ শাস্ত্রীয় নিয়ম পালন করা যেতে পারে:
- ভগবান শ্রীহরি বিষ্ণুর পুজো: প্রতি বৃহস্পতিবারে ভগবান বিষ্ণু ও দেবী লক্ষ্মীর আরাধনা করুন এবং ছোলার ডাল ও হলুদ মিষ্টি ভোগ নিবেদন করুন।
- বৃহস্পতি বীজ মন্ত্র জপ: প্রতিদিন সকালে 'ওঁ ব্রং বৃহস্পতয়ে নমঃ' মন্ত্র অন্তত ১০৮ বার জপ করা অত্যন্ত ফলদায়ক।
- পীত বস্ত্র ও হলুদ ফল দান: বৃহস্পতিবারে দুঃস্থ ব্যক্তিদের হলুদ পোশাক, ছোলার ডাল বা কলা দান করলে দেবগুরু প্রসন্ন হন।
৩১ অক্টোবর ২০২৬-এ সিংহ রাশিতে দেবগুরু বৃহস্পতির এই শুভ গোচর মেষ, কর্কট, সিংহ ও তুলা রাশির জাতক-জাতিকাদের জন্য অর্থ, সাফল্য ও কেরিয়ারে স্থায়ী উন্নতির এক অনন্য পথ খুলে দিচ্ছে। সঠিক দিকনির্দেশনা ও পরিকল্পনার সাথে কাজ করলে এই সময়টি আপনার জীবনে শুভ পরিবর্তন সুনিশ্চিত করবে।
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সুমন রায় হিন্দুস্তান টাইমস বাংলায় ডেপুটি নিউজ এডিটর পদে কর্মরত। এই মুহূর্তে তিনি এই ওয়েবসাইটের ভারপ্রাপ্ত। কলেজের গণ্ডি পেরিয়েই সুমন সাংবাদিকতার পেশায় চলে এসেছিলেন। মূল আগ্রহের জায়গা ছিল লেখালিখি। সাংবাদিক হিসাবে কাজ শুরু করার পরে সংবাদপত্রের উত্তর সম্পাদকীয় পাতায় কাজ, বিনোদন এবং জীবনযাপন বিভাগে কাজ করতে করতে এখন সুমন ডিজিটাল মাধ্য়মের কনটেন্ট প্রোডিউসার হিসাবে কর্মরত। পেশাদার অভিজ্ঞতা: ১৮ বছরের সামান্য বেশি সময় ধরে সুমন এই পেশায় কর্মরত। প্রথম বছর খানেক কাটে খবরের কাগজে। তার পরে তারা নিউজে স্বল্প কিছু সময়ের কাজ এবং তার পর থেকে ২০২০ সাল পর্যন্ত খবরের কাগজে কাজ করেছেন সুমন। এর মধ্যে ‘একদিন’ নামক দৈনিক পত্রিকায় কয়েক বছর কেটেছে। তবে কেরিয়ারের বেশির ভাগ সময়ই কেটেছে ‘এই সময়’ সংবাদপত্রে। সেখানে বিনোদন, জীবনযাপন এবং ফিচার বিভাগে সুমন কর্মরত ছিলেন। পরবর্তীতে এক বছর কাটে আনন্দবাজার ডিজিটালে। ২০২১ সালের ডিসেম্বর থেকে হিন্দুস্তান টাইমস বাংলায় কর্মরত সুমন। শিক্ষাগত যোগ্যতা: হিন্দুস্কুল থেকে মাধ্যমিক এবং উচ্চমাধ্যমিক পাশ করেছেন সুমন। তার পরে প্রেসিডেন্সি কলেজ থেকে বাংলা নিয়ে স্নাতকস্তরের পড়াশোনা করেন তিনি। ব্যক্তিগত পছন্দ ও নেশা: গল্পের বই পড়া, গান শোনা এবং বেড়ানো। কাজের বাইরে মূলত এই তিনটি জিনিস নিয়েই বাঁচেন সুমন। একটু লম্বা ছুটি পেলেই বেরিয়ে পড়েন নতুন জায়গা দেখতে। অচেনা মানুষের সঙ্গে আলাপ করতে, তাঁদের সংস্কৃতি সম্পর্কে জানতে এবং সেই অভিজ্ঞতার কথা লিখতে পছন্দ করেন সুমন।Read More