    অগস্টেই এই ৪ রাশির ভাগ্যের চাকা ঘুরে যাবে! আসবে টাকা, ঘর ভরবে সুখ- সমৃদ্ধিতে

    Published on: Jan 17, 2026 6:07 PM IST
    By Sayani Rana
    ২০২৬ সালে জ্ঞানের গ্রহ এবং দেবতাদের গুরু বৃহস্পতিও বুধ নক্ষত্রে প্রবেশ করবেন। পুষ্য নক্ষত্র থেকে, বৃহস্পতি বুধের অশ্লেশা নক্ষত্রে প্রবেশ করবেন। তবে, বর্তমানে, বৃহস্পতি ১৮ জুন পর্যন্ত পুনর্বাসুতে গোচর করছেন। ১৯ অগস্ট বুধবার ভোর ৩টে বেজে ৩৭ মিনিটে বৃহস্পতি অশ্লেশা নক্ষত্রে গোচর করবেন। এর ফলে চারটি রাশির মানুষের উপর খুব শুভ প্রভাব পড়বে। জেনে নেওয়া যাক এই চারটি রাশি কী কী?

    অগস্টেই এই ৪ রাশির ভাগ্যের চাকা ঘুরে যাবে! আসবে টাকা, ঘর ভরবে সুখ- সমৃদ্ধিতে

    বুধ রাশিতে বৃহস্পতির প্রবেশ কন্যা রাশির জন্য শুভ হতে চলেছে। জীবনে সুখ আসবে এবং আয়ের আকস্মিক বৃদ্ধি হবে, আর্থিক পরিস্থিতি শক্তিশালী হবে। দীর্ঘদিনের আকাঙ্ক্ষা পূরণ হবে। গাড়ি কেনার সুযোগ আসতে পারে। সম্মান বৃদ্ধি পাবে এবং প্রেমের সম্পর্ক আরও গভীর হবে।

    বৃশ্চিক রাশির জাতকদের জন্যও এটা খুব শুভ হতে চলেছে। শিক্ষার্থীরা উল্লেখযোগ্য শিক্ষাগত সাফল্য অর্জন করতে পারে। এই সময়কালে জাতকরা উদ্যমী বোধ করবেন। অমীমাংসিত কাজগুলি সম্পন্ন হবে এবং পারিবারিক সহায়তা পাওয়া যাবে। ভাগ্য তাদের পক্ষে থাকবে।

    ধনু জাতকদের জন্যও এটি খুবই উপকারী হবে। তারা অফিসের রাজনীতি থেকে মুক্তি পাবেন। ব্যবসায় উল্লেখযোগ্য লাভের সম্ভাবনা রয়েছে। জীবনের বড় সমস্যাগুলি সমাধান হতে পারে। পুরানো পরিকল্পনাগুলি অনুসরণ করলে সাফল্য আসতে পারে। বিবাহ সম্ভব।

    অশ্লেশা নক্ষত্রের মধ্য দিয়ে বৃহস্পতির গোচর খুব শুভ ফল বয়ে আনতে পারে মীন রাশির জন্য। জাতকদের আয়ের উৎস বৃদ্ধি পাবে। নতুন ব্যবসা শুরু করার জন্য এটা একটি ভালো সময় হতে পারে। নতুন বছরে, স্ত্রীর কাছ থেকে পূর্ণ সমর্থন পাবেন। বৈবাহিক সম্পর্কের উন্নতি হবে এবং স্বাস্থ্যের জন্য ব্যয় হ্রাস পাবে। জাতকরা আত্মবিশ্বাসের সঙ্গে গুরুত্বপূর্ণ সিদ্ধান্ত নেবেন।

    পাঠকদের প্রতি: প্রতিবেদনটি জ্যোতিষশাস্ত্রের গণনার ভিত্তিতে লেখা হয়েছে। এখানে লেখা সব কথা আগামী দিনে সত্য প্রমাণিত হবে, এমন দাবি করা হচ্ছে না। জ্যোতিষশাস্ত্র সংক্রান্ত কোনও প্রশ্ন বা কোনও সমস্যার সমাধানের জন্য পেশাদার জ্যোতিষীর সঙ্গে আলোচনা করার পরামর্শ দেওয়া হচ্ছে।

