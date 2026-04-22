Edit Profile
crown
Subscribe Now
Saved Articles
Following
My Reads
Sign out
Get App
    Copyright © HT Digital Streams Ltd. All rights reserved.
    Sign in

    Guru Gochar: ভাগ্য পাল্টে দিতে পারে বৃহস্পতির কৃপা! মিথুন, কুম্ভ সহ একগুচ্ছ রাশি লাকি

    Guru Gochar 2026 Astrology: শীঘ্রই বৃহস্পতি একটি রাশি থেকে অন্য রাশিতে প্রবেশ করবে। বৃহস্পতির গতি পরিবর্তনের কারণে, কিছু রাশিচক্রের ভাল দিনগুলি শুরু হতে পারে, তবে কিছু রাশিচক্রের জন্য সময়টি স্বাভাবিক বা কিছুটা কঠিন প্রমাণিত হতে পারে।

    Published on: Apr 22, 2026 8:00 AM IST
    By Sritama Mitra
    Share
    Share via
    • facebook
    • twitter
    • linkedin
    • whatsapp
    Copy link
    • copy link

    Guru Gochar 2026 Astrology: জ্যোতিষশাস্ত্রমতে বিভিন্ন সময়, বৃহস্পতি তার গতি পরিবর্তন করতে থাকে। বৃহস্পতির স্থান পরিবর্তন সমস্ত ১২ টি রাশির উপর প্রভাব ফেলে।

    বৃহস্পতি ট্রানজিট 2026 সালে চাঁদের রাশিতে থাকবে, এই রাশিচক্রের সম্পদ বৃদ্ধি পাবে, ব্যবসা বাড়বে
    বৃহস্পতি ট্রানজিট 2026 সালে চাঁদের রাশিতে থাকবে, এই রাশিচক্রের সম্পদ বৃদ্ধি পাবে, ব্যবসা বাড়বে

    জ্যোতিষশাস্ত্র অনুসারে, গুরুকে ভাগ্য, জ্ঞান, বিবাহ এবং সন্তানের উপাদান হিসাবে বিবেচনা করা হয়। শীঘ্রই বৃহস্পতি এক রাশি থেকে অন্য রাশিতে প্রবেশ করতে চলেছে। বৃহস্পতির গতি পরিবর্তনের কারণে, কিছু রাশির জন্য ভাল দিনগুলিকে শুরু করতে পারে, তবে কিছু রাশির জন্য সময়টি স্বাভাবিক বা কিছুটা কঠিন প্রমাণিত হতে পারে। বৃহস্পতির শুভ গোচর জীবনে সুখ নিয়ে আসে।

    হিন্দু ক্যালেন্ডার অনুসারে, বৃহস্পতি, কর্কট রাশিতে মঙ্গলবার, ২ জুন, ২০২৬, দুপুর ০২:২৫ টায় ট্রানজিট করবে। কর্কট রাশিতে বৃহস্পতি, চন্দ্র ৩১ অক্টোবর বিকেল পর্যন্ত রাশিতে থাকবেন।

    বৃহস্পতির গোচর ২০২৬ সালে চন্দ্রের রাশিতে থাকবে।তার ফলে কারা কারা, উপকার পাবে, দেখে নিন।

    কর্কট- চন্দ্রের রাশিতে বৃহস্পতির ট্রানজিট আপনার পক্ষে খুব উপকারী প্রমাণিত হতে পারে। পরিবারে সুখের পরিবেশ থাকবে। টাকা আসবে। ব্যবসার ক্ষেত্রে আপনি বিদেশী চুক্তি পেতে পারেন। জীবনসঙ্গীর সাথে চলমান সমস্যাগুলি ধীরে ধীরে শেষ হবে। বৃহস্পতির শুভ প্রভাবের কারণে আপনার আর্থিক অবস্থারও উন্নতি হবে।

    বৃষ- চন্দ্রের রাশিতে বৃহস্পতির ট্রানজিট বৃষ রাশির লোকদের উপকার করতে পারে। কেরিয়ারে পদোন্নতির সম্ভাবনা রয়েছে। আপনার স্থগিত কাজ আবার তৈরি হতে শুরু করবে। অনেক গুরুত্বপূর্ণ কাজ পাওয়া যাবে। সমৃদ্ধি আসবেই। আপনার দায়িত্ব ভালোভাবে পালন করতে হবে। কাজের সঙ্গে যুক্ত হয়ে বিদেশ ভ্রমণের সম্ভাবনা রয়েছে। সন্তানের দিক থেকেও আপনি কিছু সুসংবাদ পাবেন।

    মিথুন -মিথুন, চন্দ্রের রাশিচক্রে বৃহস্পতির গোচর উপকারী বলে মনে করা হয়। দাম্পত্য জীবনও আনন্দময় হবে। খরচও বাড়তে পারে। আপনার আর্থিক অবস্থার উন্নতি হবে। এই সময়ে আপনার বাজেটের যত্ন নিন। এই সময়ে, নতুন কাজের শুরুটি শুভ হবে। অর্থের অবস্থা শক্তিশালী হবে।

    (এই প্রতিবেদন এআই দ্বারা অনুবাদ হয়েছে। ডিসক্লেইমার: আমরা দাবি করি না যে এই নিবন্ধে থাকা তথ্য সম্পূর্ণ সত্য এবং সঠিক। আরও বিশদ এবং আরও তথ্যের জন্য, প্রাসঙ্গিক ক্ষেত্রের বিশেষজ্ঞের সাথে পরামর্শ করতে ভুলবেন না।)

    • Sritama Mitra
      ABOUT THE AUTHOR
      Sritama Mitra

      শ্রীতমা মিত্র হিন্দুস্তান টাইমস বাংলার একজন চিফ কনটেন্ট প্রোডিউসার। ২০২১ সাল থেকে তিনি এই প্রতিষ্ঠানের সঙ্গে যুক্ত। জাতীয় এবং আন্তর্জাতিক সংবাদের পাশাপাশি শ্রীতমার আগ্রহের জায়গা ক্রিকেট। এছাড়াও তিনি জ্যোতিষ বিভাগ দেখাশোনা করেন এবং জীবনযাপন সংক্রান্ত প্রতিবেদন লিখতেও তাঁর আগ্রহ রয়েছে। পেশাদার জীবন: পেশাদার জীবনের শুরুতে শ্রীতমা আকাশবাণী, শান্তিনিকেতনে উপস্থাপিকা হিসেবে কাজ করেছেন। ২০১০ সালে তিনি ইটিভি নিউজ বাংলায় কপি এডিটর হিসেবে যোগদান করেন। পরবর্তীতে ওয়ানইন্ডিয়া-সহ বিভিন্ন সংবাদমাধ্যমে কাজ করার পর তিনি হিন্দুস্তান টাইমস বাংলায় যোগ দেন। শিক্ষাগত যোগ্যতা: শ্রীতমা মিত্র ইংরেজিতে স্নাতক (বি.এ.) এবং বিশ্বভারতী বিশ্ববিদ্যালয়, শান্তিনিকেতন থেকে সাংবাদিকতা ও গণযোগাযোগে স্নাতকোত্তর (এম.এ.) ডিগ্রি অর্জন করেন। ব্যক্তিগত পছন্দ ও নেশা: সাংবাদিকতার বাইরে শ্রীতমা একজন সাহিত্যপ্রেমী, ভ্রমণও তাঁর অন্যতম নেশা। ছুটির দুপুরগুলো তাঁর কাটে গল্পের বই নিয়ে। একটু লম্বা ছুটি পেলে তিনি দেশের ভিতর বা কখনও সখনও দেশের বাইরেও বেড়াতে যেতে ভালোবাসেন। তবে তাঁর প্রতিটা বেড়ানোর পিছনেই কাজ করে কোনও না কোনও বই বা সিনেমা থেকে তৈরি হওয়া কৌতূহল। অজানাকে জানার আগ্রহই তাঁকে বার বার নিয়ে গিয়ে ফেলে নানা অচেনা শহরে। সেই সব অভিজ্ঞতাকে লেখার রূপ দিতেও পিছপা হন না শ্রীতমা।Read More

    News/Astrology/Guru Gochar: ভাগ্য পাল্টে দিতে পারে বৃহস্পতির কৃপা! মিথুন, কুম্ভ সহ একগুচ্ছ রাশি লাকি

    Choose sun sign to read horoscope

    Aries HoroscopeAries
    Taurus HoroscopeTaurus
    Gemini HoroscopeGemini
    Cancer HoroscopeCancer
    Leo HoroscopeLeo
    Virgo HoroscopeVirgo
    Libra HoroscopeLibra
    Scorpio HoroscopeScorpio
    Sagittarius HoroscopeSagittarius
    Capricorn HoroscopeCapricorn
    Aquarius HoroscopeAquarius
    Pisces HoroscopePisces
    • mint-logo
    • HH-logo
    • mint-lounge
    • HT_Auto
    • ht-tech
    • ht-bangla
    • healthshots
    • OTT-icon
    • slurrp-icon
    • smartcast-logo
    • ht-kannada
    • ht-tamil
    • ht-telugu
    • ht-marathi
    • logo-fab-play
    • VCCircle_logo-white
    • TechCircle_logo_white
    • VCCEdge_logo_white
    • edge-insights-logo
    © 2026 HindustanTimes