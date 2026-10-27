Guru Gochar in October 2026: করওয়া চৌথ ২০২৬ পার করেই সিংহ রাশিতে গুরুর প্রবেশ! লাকির লিস্টে একঝাঁক রাশি

Guru Gochar in October 2026: করওয়া চৌথ ২০২৬ পার করেই সিংহ রাশিতে গুরুর প্রবেশ! লাকির লিস্টে একঝাঁক রাশি
দেবগুরু বৃহস্পতি (বৃহস্পতি) ৩১ অক্টোবর সিংহ রাশিতে ট্রানজিট করতে চলেছেন।
৩১ অক্টোবর, ২০২৬ এ, বৃহস্পতি কয়েক বছর পরে সিংহ রাশিতে ট্রানজিট করতে চলেছে। সিংহ রাশিতে বৃহস্পতির ট্রানজিট ২৪ জানুয়ারি, ২০২৭ অবধি স্থায়ী হবে, অর্থাৎ প্রায় ৮৬ দিন। ২৯ অক্টোবর করওয়া চৌথ পার করেই এই সুসময় আসবে।বৃহস্পতি যখন সিংহ রাশিতে প্রবেশ করে, তখন জাতক জাতিকারার বহু লাভ পান।
বৃহস্পতি সিংহ রাশিতে কী প্রভাব ফেলে: বৃহস্পতির সিংহ রাশির ট্রানজিট সামাজিক প্রতিপত্তি বাড়ায় এবং সামাজিক মর্যাদা বাড়ায়। এই সময়ে, সন্তান, শিক্ষা এবং সৃজনশীল কাজে ভাল ফলাফল পাওয়া যায়। যারা চাকরি করেন তারা তাদের ক্যারিয়ারে উন্নতি বা প্রতিপত্তি পান। জীবনে ইতিবাচক শক্তি থাকবে।
গুরু সিং ট্রানজিট থেকে কোন রাশির চিহ্নগুলি উপকৃত হয়:
বৃহস্পতির সিংহ ট্রানজিট মেষ থেকে মীন রাশি পর্যন্ত বিভিন্ন প্রভাব ফেলবে। পণ্ডিত নরেন্দ্র উপাধ্যায় ব্যাখ্যা করেছেন যে কিছু টি রাশি রয়েছে যা গুরু ট্রানজিট থেকে উপকৃত হবে বলে আশা করা হচ্ছে।
1. এই ট্রানজিট মেষ রাশির জন্য ভাল হবে। এই সময়ে, আপনার আত্মবিশ্বাস বাড়বে। সাহস এবং বীরত্ব রঙ আনবে।
2. বৃষ রাশির লোকেরা আর্থিক সুবিধা পাওয়ার সম্ভাবনা রয়েছে। হঠাৎ করে অর্থ লাভ বা কোনও আটকে থাকা অর্থ ফেরত আসতে পারে।
3. মিথুন রাশির লোকেরা বীরত্ব এবং সাফল্য পেতে পারে। এই সময়ে, আপনার আটকে থাকা কাজ গতি অর্জন করতে পারে এবং বীরত্বের কাজে সাফল্য আনবে।
4. কর্কট রাশির লোকদের সামাজিক মর্যাদা বৃদ্ধির লক্ষণ রয়েছে। এই সময়ে, আপনার সামাজিকভাবে আপনার মর্যাদা বাড়তে পারে। কর্মক্ষেত্রে আপনার চিত্র চিত্তাকর্ষক হবে।
5. বৃহস্পতির ট্রানজিট সিংহ রাশির জন্য উপকারী হবে কারণ বৃহস্পতি আপনার রাশি রাশিতে আসছে। এই সময়ে, আপনার ব্যক্তিত্বের উন্নতি হবে এবং আপনি কর্মসংস্থানে উন্নতি পেতে পারেন।
6. এই সময়টি কন্যা রাশির জন্য ইতিবাচক প্রমাণিত হতে পারে। এই সময়ে, আয়ের নতুন উৎস তৈরি হবে এবং পুরানো উপায় থেকেও অর্থ পাওয়া যাবে। আয় বৃদ্ধির লক্ষণ রয়েছে।
7. তুলা রাশির লোকেরা আর্থিক লাভের সুযোগ পাবেন। চাকরিতে অগ্রগতি বা অগ্রগতির জন্য ভাল সুযোগ দেখা দেবে, যার পুরো সুবিধা আপনি নেবেন। ব্যবসায়িক সাফল্য অর্জন করা হবে।
8. বৃশ্চিক রাশির লোকেরা মানসিক অশান্তি থেকে মুক্তি পাবেন। এই সময়ে আপনি মানসিক শান্তি অনুভব করতে পারেন। আর্থিক অবস্থার উন্নতি হচ্ছে বলে মনে হচ্ছে।
9. ধনু রাশির লোকেরা ভাগ্য পাবেন। ভাগ্যক্রমে, আপনার মুলতুবি কাজগুলি শেষ হতে পারে। সামাজিক প্রতিপত্তি বাড়বে। জীবনে ইতিবাচকতা থাকবে। সুখ আসবে।
10. মকর রাশির লোকেরা ক্যারিয়ারে উন্নতি করতে পারে। এই সময়ে সন্তানদের সমর্থন করা হবে। আপনার কঠোর পরিশ্রম ফলপ্রসূ হবে। কাঙ্ক্ষিত ফলাফলে মন খুশি হবে।
(এই প্রতিবেদন এআই দ্বারা অনুবাদ হয়েছে। ডিসক্লেমার: আমরা দাবি করি না যে এই নিবন্ধে প্রদত্ত তথ্য সম্পূর্ণ সত্য এবং সঠিক। বিস্তারিত এবং আরও তথ্যের জন্য, দয়া করে সংশ্লিষ্ট ক্ষেত্রের বিশেষজ্ঞের সাথে পরামর্শ করুন।)
- ABOUT THE AUTHORSritama Mitra
শ্রীতমা মিত্র হিন্দুস্তান টাইমস বাংলার একজন চিফ কনটেন্ট প্রোডিউসার। ২০২১ সাল থেকে তিনি এই প্রতিষ্ঠানের সঙ্গে যুক্ত। জাতীয় এবং আন্তর্জাতিক সংবাদের পাশাপাশি শ্রীতমার আগ্রহের জায়গা ক্রিকেট। এছাড়াও তিনি জ্যোতিষ বিভাগ দেখাশোনা করেন এবং জীবনযাপন সংক্রান্ত প্রতিবেদন লিখতেও তাঁর আগ্রহ রয়েছে। পেশাদার জীবন: পেশাদার জীবনের শুরুতে শ্রীতমা আকাশবাণী, শান্তিনিকেতনে উপস্থাপিকা হিসেবে কাজ করেছেন। ২০১০ সালে তিনি ইটিভি নিউজ বাংলায় কপি এডিটর হিসেবে যোগদান করেন। পরবর্তীতে ওয়ানইন্ডিয়া-সহ বিভিন্ন সংবাদমাধ্যমে কাজ করার পর তিনি হিন্দুস্তান টাইমস বাংলায় যোগ দেন। শিক্ষাগত যোগ্যতা: শ্রীতমা মিত্র ইংরেজিতে স্নাতক (বি.এ.) এবং বিশ্বভারতী বিশ্ববিদ্যালয়, শান্তিনিকেতন থেকে সাংবাদিকতা ও গণযোগাযোগে স্নাতকোত্তর (এম.এ.) ডিগ্রি অর্জন করেন। ব্যক্তিগত পছন্দ ও নেশা: সাংবাদিকতার বাইরে শ্রীতমা একজন সাহিত্যপ্রেমী, ভ্রমণও তাঁর অন্যতম নেশা। ছুটির দুপুরগুলো তাঁর কাটে গল্পের বই নিয়ে। একটু লম্বা ছুটি পেলে তিনি দেশের ভিতর বা কখনও সখনও দেশের বাইরেও বেড়াতে যেতে ভালোবাসেন। তবে তাঁর প্রতিটা বেড়ানোর পিছনেই কাজ করে কোনও না কোনও বই বা সিনেমা থেকে তৈরি হওয়া কৌতূহল। অজানাকে জানার আগ্রহই তাঁকে বার বার নিয়ে গিয়ে ফেলে নানা অচেনা শহরে। সেই সব অভিজ্ঞতাকে লেখার রূপ দিতেও পিছপা হন না শ্রীতমা।Read More