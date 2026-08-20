দেবগুরু বৃহস্পতির কর্কটে মহাগোচর! কপাল খুলবে ৩ রাশির, মিলবে পদমর্যাদা ও বিপুল ধনসম্পদ
কর্কট হলো চন্দ্রের নিজস্ব স্বক্ষেত্র এবং দেবগুরু বৃহস্পতির পরম উচ্চ রাশি। জ্যোতিষশাস্ত্রের নিয়ম অনুযায়ী, দেবগুরু যখন নিজের উচ্চ রাশিতে অবস্থান করেন, তখন তাঁর শুভ ক্ষমতা বহু গুণ বৃদ্ধি পায়।
বৈদিক জ্যোতিষশাস্ত্রে দেবগুরু বৃহস্পতিকে জ্ঞান, ভাগ্য, সমৃদ্ধি, ধর্ম, শিক্ষা এবং সন্তান সুখের কারক গ্রহ হিসেবে গণ্য করা হয়। বৃহস্পতির রাশি পরিবর্তন বা গোচর জ্যোতিষ মণ্ডলে এক অত্যন্ত অলৌকিক ও প্রভাবশালী ঘটনা। জ্যোতিষ শাস্ত্রীয় গণনা অনুযায়ী, ২০২৬ সালে দেবগুরু বৃহস্পতি তাঁর উচ্চ রাশি কর্কটে (Cancer) প্রবেশ করতে চলেছেন।
কর্কট হলো চন্দ্রের নিজস্ব স্বক্ষেত্র এবং দেবগুরু বৃহস্পতির পরম উচ্চ রাশি। জ্যোতিষশাস্ত্রের নিয়ম অনুযায়ী, দেবগুরু যখন নিজের উচ্চ রাশিতে অবস্থান করেন, তখন তাঁর শুভ ক্ষমতা বহু গুণ বৃদ্ধি পায়। কর্কট রাশিতে দেবগুরুর এই মহা-গোচর ৩টি বিশেষ রাশির জাতক-জাতিকাদের জীবনে উন্নতির নতুন দিগন্ত উন্মোচন করতে চলেছে। দীর্ঘদিনের আর্থিক অনটন দূর হওয়া, ভাগ্যোদয় এবং রাজকীয় সুখ-স্বাচ্ছন্দ্য লাভের শুভ যোগ তৈরি হচ্ছে। কর্কট রাশিতে বৃহস্পতির এই অলৌকিক প্রবেশের ফলে কোন কোন ৩ রাশির ভাগ্য বদলে যেতে চলেছে—তা নিয়ে একটি বিস্তারিত প্রতিবেদন নিচে তুলে ধরা হলো।
১. কর্কট রাশিতে দেবগুরু বৃহস্পতির গোচরের বিশেষ গুরুত্ব
বৈদিক জ্যোতিষশাস্ত্রে বৃহস্পতির উচ্চ রাশিতে অবস্থানকে অত্যন্ত শুভ বলে মনে করা হয়:
- ভাগ্য ও জ্ঞানের প্রসার: বৃহস্পতি শুভ হলে মানুষের বুদ্ধিমত্তা, মানসিক বিকাশ এবং সামাজিক প্রতিষ্ঠা বৃদ্ধি পায়।
- আর্থিক উন্নতি ও শুভ যোগ: বাণিজ্য, প্রশাসনিক কাজ, শিক্ষা, আইন, পৈতৃক সম্পত্তি এবং বিনিয়োগের ক্ষেত্র থেকে প্রচুর অর্থ লাভের পথ প্রশস্ত হয়।
২. বৃহস্পতির উচ্চ গোচরে যে ৩ রাশির ভাগ্যে ধনবর্ষণ হবে
ক) কর্কট রাশি (Cancer): দেবগুরু বৃহস্পতি আপনার নিজের রাশিতেই (প্রথম ভাব বা লগ্ন) প্রবেশ করছেন। ফলে কর্কট রাশির জাতক-জাতিকাদের ব্যক্তিত্ব, আত্মবিশ্বাস ও সামাজিক মর্যাদা বহুগুণ বৃদ্ধি পাবে। বহু দিন ধরে আটকে থাকা শুভ কাজ দ্রুত সম্পন্ন হতে শুরু করবে। চাকরিজীবীদের পদোন্নতি ও কাঙ্ক্ষিত জায়গায় বদলির যোগ রয়েছে। ব্যবসায়ীরা বড় কোনো নতুন চুক্তি করতে পারেন, যা ভবিষ্যতে বিপুল আর্থিক মুনাফা এনে দেবে। বিবাহিত জীবনে মধুরতা আসবে এবং অবিবাহিতদের বিয়ের যোগ তৈরি হবে।
খ) ধনু রাশি (Sagittarius): ধনু রাশির জাতকদের নিজস্ব অধিপতি গ্রহ হলেন স্বয়ং দেবগুরু বৃহস্পতি। আপনার অষ্টম ভাব সক্রিয় হলেও উচ্চ বৃহস্পতির শুভ দৃষ্টি জীবন থেকে কঠিন সব বাধার মেঘ কাটিয়ে দেবে। আকস্মিক ধনলাভের (Sudden Financial Gain) যোগ রয়েছে; যেমন—পৈতৃক সম্পত্তি প্রাপ্তি বা পুরনো কোনো বিনিয়োগ থেকে মোটা অঙ্কের রিটার্ন লাভ। গবেষণামূলক কাজ, আইটি এবং আধ্যাত্মিক কাজে যুক্ত ব্যক্তিরা বিশেষ সফলতা অর্জন করবেন। দীর্ঘদিনের শারীরিক অসুস্থতা থেকে মুক্তি মিলবে।
গ) মীন রাশি (Pisces): মীন রাশির অধিপতিও দেবগুরু বৃহস্পতি। মীন রাশির জন্য বৃহস্পতির এই গোচর পঞ্চম ভাবে (শিক্ষা, বুদ্ধি, সন্তান ও প্রেম) ঘটবে। শিক্ষার্থীদের জন্য এই সময়টি অত্যন্ত সুবর্ণ সুযোগ নিয়ে আসবে; যেকোনো প্রতিযোগিতামূলক পরীক্ষায় দারুণ ফলাফল মিলতে পারে। সন্তান সংক্রান্ত যেকোনো চিন্তার অবসান ঘটবে এবং সন্তান লাভের শুভ খবর আসতে পারে। শেয়ার বাজার বা লটারির মতো ক্ষেত্র থেকে আর্থিক লাভের শুভ সম্ভাবনা তৈরি হচ্ছে।
৩. দেবগুরু বৃহস্পতির পূর্ণ কৃপা লাভের সহজ প্রতিকার
বৃহস্পতির এই উচ্চ গোচরের সময় অতিরিক্ত শুভ ফল পেতে জ্যোতিষশাস্ত্রসম্মত কিছু সহজ নিয়ম মেনে চলা যেতে পারে:
- শ্রী হরি বিষ্ণুর আরাধনা: প্রতি বৃহস্পতিবারে ভগবান শ্রী হরি বিষ্ণু ও দেবী লক্ষ্মীর পূজা করুন এবং 'ওঁ নমো ভগবতে বাসুদেবায়' মন্ত্র জপ করুন।
- হলুদ বস্তু ব্যবহার ও দান: বৃহস্পতিবারে সকালে স্নানের জলে সামান্য হলুদ মিশিয়ে নিন। এ ছাড়া দুঃস্থদের ছোলার ডাল, হলুদ বস্ত্র বা গুড় দান করা অত্যন্ত শুভ।
- কলা গাছের পূজা: বৃহস্পতিবারে সকালে কলা গাছে জল নিবেদন করে প্রদীপ জ্বালানো বৃহস্পতির অশুভ প্রভাব কাটাতে দারুণ কাজ করে।
কর্কট রাশিতে দেবগুরু বৃহস্পতির গোচর কর্কট, ধনু ও মীন রাশির জাতক-জাতিকাদের জন্য এক অভূতপূর্ব বরদানস্বরূপ। সঠিক পরিকল্পনা ও নিষ্ঠার সাথে পরিশ্রম করলে এই শুভ সময়ে ভাগ্য আপনার সাথে থাকবে এবং জীবনে সার্বিক উন্নতি অর্জিত হবে।
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সুমন রায় হিন্দুস্তান টাইমস বাংলায় ডেপুটি নিউজ এডিটর পদে কর্মরত। এই মুহূর্তে তিনি এই ওয়েবসাইটের ভারপ্রাপ্ত। কলেজের গণ্ডি পেরিয়েই সুমন সাংবাদিকতার পেশায় চলে এসেছিলেন। মূল আগ্রহের জায়গা ছিল লেখালিখি। সাংবাদিক হিসাবে কাজ শুরু করার পরে সংবাদপত্রের উত্তর সম্পাদকীয় পাতায় কাজ, বিনোদন এবং জীবনযাপন বিভাগে কাজ করতে করতে এখন সুমন ডিজিটাল মাধ্য়মের কনটেন্ট প্রোডিউসার হিসাবে কর্মরত। পেশাদার অভিজ্ঞতা: ১৮ বছরের সামান্য বেশি সময় ধরে সুমন এই পেশায় কর্মরত। প্রথম বছর খানেক কাটে খবরের কাগজে। তার পরে তারা নিউজে স্বল্প কিছু সময়ের কাজ এবং তার পর থেকে ২০২০ সাল পর্যন্ত খবরের কাগজে কাজ করেছেন সুমন। এর মধ্যে ‘একদিন’ নামক দৈনিক পত্রিকায় কয়েক বছর কেটেছে। তবে কেরিয়ারের বেশির ভাগ সময়ই কেটেছে ‘এই সময়’ সংবাদপত্রে। সেখানে বিনোদন, জীবনযাপন এবং ফিচার বিভাগে সুমন কর্মরত ছিলেন। পরবর্তীতে এক বছর কাটে আনন্দবাজার ডিজিটালে। ২০২১ সালের ডিসেম্বর থেকে হিন্দুস্তান টাইমস বাংলায় কর্মরত সুমন। শিক্ষাগত যোগ্যতা: হিন্দুস্কুল থেকে মাধ্যমিক এবং উচ্চমাধ্যমিক পাশ করেছেন সুমন। তার পরে প্রেসিডেন্সি কলেজ থেকে বাংলা নিয়ে স্নাতকস্তরের পড়াশোনা করেন তিনি। ব্যক্তিগত পছন্দ ও নেশা: গল্পের বই পড়া, গান শোনা এবং বেড়ানো। কাজের বাইরে মূলত এই তিনটি জিনিস নিয়েই বাঁচেন সুমন। একটু লম্বা ছুটি পেলেই বেরিয়ে পড়েন নতুন জায়গা দেখতে। অচেনা মানুষের সঙ্গে আলাপ করতে, তাঁদের সংস্কৃতি সম্পর্কে জানতে এবং সেই অভিজ্ঞতার কথা লিখতে পছন্দ করেন সুমন।Read More