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    Guru in pushya nakstra: ১৮ জুন থেকে মিথুন সহ একঝাঁক রাশির সুসময় শুরু হচ্ছে! চলবে ৬০ দিন, লাকি কারা?

    Guru Pushya Nakshatra : দেবগুরু বৃহস্পতি ১৮ জুন পুষ্য নক্ষত্রে ভ্রমণ করতে চলেছেন। পুষ্য নক্ষত্রে বৃহস্পতির আগমন অনেক রাশিচক্রের ভাগ্যকে উজ্জ্বল করে তুলবে এবং কিছু রাশিচক্রের লক্ষণগুলির সাবধানতা অবলম্বন করা দরকার। রাশিচক্রের উপর বৃহস্পতি পুষ্য নক্ষত্র ট্রানজিটের শুভ এবং অশুভ প্রভাবগুলি জানুন।

    Published on: Jun 18, 2026 4:00 PM IST
    By Sritama Mitra
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    Brihaspati Nakshtara Transit 2026 : পুষ্য নক্ষত্রে বৃহস্পতির ট্রানজিটকে খুব শুভ বলে মনে করা হয়। পুষ্য নক্ষত্রের অধিপতি হলেন ন্যায় দেবতা শনি এবং দেবতা হলেন দেবগুরু বৃহস্পতি। বৃহস্পতিবার গড়ে ওঠা গুরু পুষ্য যোগের বিরল সংমিশ্রণকে সম্পদ, স্থিতিশীলতা, জ্ঞান এবং সমৃদ্ধির কারণ হিসাবে বিবেচনা করা হয়।

    ১৮ জুন থেকে মিথুন সহ একঝাঁক রাশির সুসময় শুরু হচ্ছে! চলবে ৬০ দিন, লাকি কারা?
    ১৮ জুন থেকে মিথুন সহ একঝাঁক রাশির সুসময় শুরু হচ্ছে! চলবে ৬০ দিন, লাকি কারা?

    জ্যোতিষশাস্ত্রের হিসাব অনুসারে, বৃহস্পতি ১৮ ই জুন ২০২৬ এ পুষ্য নক্ষত্রে ভ্রমণ করছেন এবং ১৮ ই আগস্ট পর্যন্ত এই নক্ষত্রে থাকবেন। পণ্ডিত নরেন্দ্র উপাধ্যায়ের মতে, গুরু পুষ্য নক্ষত্র ট্রানজিটের প্রভাব মেষ থেকে মীন রাশিতে হবে। কিছু রাশিচক্রের জন্য, এই ট্রানজিট আর্থিক স্থিতিশীলতা, ভাগ্য এবং অপ্রত্যাশিত লাভ নিয়ে আসছে। যদিও দুটি রাশিচক্র এই সময়ে সতর্ক থাকার পরামর্শ দেওয়া হয়।

    গুরু পুষ্য নক্ষত্র ট্রানজিট: পণ্ডিত উপাধ্যায়ের মতে, পুষ্য নক্ষত্রকে 'নক্ষত্রের রাজা' বলা হয়। এই নক্ষত্রমণ্ডলে বৃহস্পতির ট্রানজিটকে সুখ, সমৃদ্ধি এবং জ্ঞানের প্রতীক হিসাবে বিবেচনা করা হয়। পুষ্য নক্ষত্রে বৃহস্পতির উপস্থিতি একটি অত্যন্ত শক্তিশালী এবং বিরল কাকতালীয়। মেষ, মিথুন, তুলা রাশি এবং কুম্ভ রাশির জাতক-জাতিকারা বৃহস্পতির পুষ্য নক্ষত্রের সঞ্চালন থেকে খুব শুভ ফলাফল পাবেন। বৃহস্পতির প্রভাবের কারণে এই রাশিচক্রগুলি আর্থিক শক্তি, ক্যারিয়ারের উন্নতি, প্রজ্ঞা এবং জ্ঞান পাবে।

    মেষ রাশি- আর্থিক ও পেশাগত সাফল্য অর্জন করা হবে। ভাল কাজের সুযোগ উদ্ভূত হবে, যার পুরো সুবিধা আপনি নেবেন। আটকে থাকা কাজ গতি পাবে। আয়ের নতুন পথ বা উৎস তৈরি করা যেতে পারে। বিনিয়োগের জন্য এটি খুব ভাল সময় হতে চলেছে।

    মিথুন - পরিবার সম্পর্কিত সমস্যাগুলি শেষ হবে। ভাইবোনরা সহযোগিতা পাবেন। ক্যারিয়ারে নতুন সাফল্য পেতে পারেন। স্বাস্থ্যের উন্নতি হবে। ভাগ্য আপনার সাথে থাকবে এবং দুর্ঘটনাজনিত আর্থিক লাভের সম্ভাবনা রয়েছে।

    তুলা রাশি - ভাগ্যে বৃদ্ধি অনুভব করবে। আত্মবিশ্বাস এবং বীরত্ব ফলপ্রসূ হবে। ধর্মীয় আচার-অনুষ্ঠানে অংশ নেবেন। আপনি কাজের সাথে সম্পর্কিত ভ্রমণ করবেন, যা শুভ প্রমাণিত হবে। সরকারি ব্যবস্থার সহযোগিতা পাবেন। আর্থিক অবস্থার উন্নতি হবে।

    কুম্ভ রাশি- বৈষয়িক আরাম বৃদ্ধি পাবে। ক্যারিয়ারে নতুন সম্ভাবনা বা অর্জন অর্জন করা যেতে পারে। সঙ্গীর সঙ্গে সম্পর্ক মজবুত হবে। জমি, ভবন ও যানবাহন কেনার সম্ভাবনা রয়েছে।

    পণ্ডিত উপাধ্যায়ের মতে, বৃহস্পতির পুষ্য ট্রানজিট সিংহ এবং ধনু রাশির জন্য ভাল বলে মনে করা হয় না। এই সময়ে, এই রাশিচক্রগুলি স্বাস্থ্যের ওঠানামার মুখোমুখি হতে পারে। চাকরিতে সমস্যা হতে পারে। আপনি প্রেমের সম্পর্কের মধ্যে সমন্বয়ের অভাব অনুভব করবেন। অতিরিক্ত খরচ মনকে বিরক্ত করতে পারে। কাজের চাপ বাড়তে পারে। বৃহস্পতির পুষ্য নক্ষত্র ট্রানজিট বৃষ, কর্কট, কন্যা, বৃশ্চিক, মকর এবং মীন রাশির জন্য একটি সাধারণ প্রভাব ফেলবে। কোনো ধরনের বড় ধরনের সমস্যা হবে না।

    ( এই প্রতিবেদন ডিসক্লেইমার: আমরা দাবি করি না যে এই নিবন্ধে থাকা তথ্য সম্পূর্ণ সত্য এবং সঠিক। আরও বিশদ এবং আরও তথ্যের জন্য, প্রাসঙ্গিক ক্ষেত্রের বিশেষজ্ঞের সাথে পরামর্শ করতে ভুলবেন না।)

    • Sritama Mitra
      ABOUT THE AUTHOR
      Sritama Mitra

      শ্রীতমা মিত্র হিন্দুস্তান টাইমস বাংলার একজন চিফ কনটেন্ট প্রোডিউসার। ২০২১ সাল থেকে তিনি এই প্রতিষ্ঠানের সঙ্গে যুক্ত। জাতীয় এবং আন্তর্জাতিক সংবাদের পাশাপাশি শ্রীতমার আগ্রহের জায়গা ক্রিকেট। এছাড়াও তিনি জ্যোতিষ বিভাগ দেখাশোনা করেন এবং জীবনযাপন সংক্রান্ত প্রতিবেদন লিখতেও তাঁর আগ্রহ রয়েছে। পেশাদার জীবন: পেশাদার জীবনের শুরুতে শ্রীতমা আকাশবাণী, শান্তিনিকেতনে উপস্থাপিকা হিসেবে কাজ করেছেন। ২০১০ সালে তিনি ইটিভি নিউজ বাংলায় কপি এডিটর হিসেবে যোগদান করেন। পরবর্তীতে ওয়ানইন্ডিয়া-সহ বিভিন্ন সংবাদমাধ্যমে কাজ করার পর তিনি হিন্দুস্তান টাইমস বাংলায় যোগ দেন। শিক্ষাগত যোগ্যতা: শ্রীতমা মিত্র ইংরেজিতে স্নাতক (বি.এ.) এবং বিশ্বভারতী বিশ্ববিদ্যালয়, শান্তিনিকেতন থেকে সাংবাদিকতা ও গণযোগাযোগে স্নাতকোত্তর (এম.এ.) ডিগ্রি অর্জন করেন। ব্যক্তিগত পছন্দ ও নেশা: সাংবাদিকতার বাইরে শ্রীতমা একজন সাহিত্যপ্রেমী, ভ্রমণও তাঁর অন্যতম নেশা। ছুটির দুপুরগুলো তাঁর কাটে গল্পের বই নিয়ে। একটু লম্বা ছুটি পেলে তিনি দেশের ভিতর বা কখনও সখনও দেশের বাইরেও বেড়াতে যেতে ভালোবাসেন। তবে তাঁর প্রতিটা বেড়ানোর পিছনেই কাজ করে কোনও না কোনও বই বা সিনেমা থেকে তৈরি হওয়া কৌতূহল। অজানাকে জানার আগ্রহই তাঁকে বার বার নিয়ে গিয়ে ফেলে নানা অচেনা শহরে। সেই সব অভিজ্ঞতাকে লেখার রূপ দিতেও পিছপা হন না শ্রীতমা।Read More

    Home/Astrology/Guru In Pushya Nakstra: ১৮ জুন থেকে মিথুন সহ একঝাঁক রাশির সুসময় শুরু হচ্ছে! চলবে ৬০ দিন, লাকি কারা?

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