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গুরুর কৃপা ও মঙ্গলের তেজে তৈরি হচ্ছে ‘গুরু মঙ্গল যোগ’! বাকি বছর দারুণ যাবে ৪ রাশির, মিলবে প্রমোশন ও বাম্পার ধনলাভ

দেবগুরু বৃহস্পতির প্রজ্ঞা ও মঙ্গলের পরাক্রমের জোড়া শক্তিতে জাতকদের দীর্ঘদিনের অমীমাংসিত কাজের নিষ্পত্তি ঘটবে, কর্মক্ষেত্রে পদোন্নতি হবে এবং ব্যবসায় নজিরবিহীন লাভের পথ সুগম হবে।

Published on: Sep 7, 2026, 14:03:44 IST
By Suman Roy
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বৈদিক জ্যোতিষশাস্ত্রে দেবগুরু বৃহস্পতি এবং গ্রহের সেনাপতি মঙ্গলের সংযোগকে অত্যন্ত অলৌকিক ও শুভ বলে গণ্য করা হয়। দেবগুরু বৃহস্পতি হলেন জ্ঞান, প্রজ্ঞা, ভাগ্যোন্নতি ও পরোপকারের কারক গ্রহ; অন্যদিকে মঙ্গল হলেন শক্তি, সাহসিকতা, পরাক্রম এবং ভূমির কারক। জ্যোতিষ গণনা অনুযায়ী, যখন এই দুই মহাজাগতিক শক্তি কোনো রাশিতে বা একে অপরের শুভ দৃষ্টিতে যুক্ত হন, তখন গঠিত হয় পরম ফলদায়ক ‘গুরু মঙ্গল যোগ’ (Guru Mangal Yoga)।

গুরুর কৃপা ও মঙ্গলের তেজে তৈরি হচ্ছে গুরু মঙ্গল যোগ! বাকি বছর দারুণ যাবে ৪ রাশির
গুরুর কৃপা ও মঙ্গলের তেজে তৈরি হচ্ছে গুরু মঙ্গল যোগ! বাকি বছর দারুণ যাবে ৪ রাশির

বৈদিক পঞ্জিকা ও গ্রহ গোচর তত্ত্ব অনুযায়ী, ২০২৬ সালে কর্কট, সিংহ, মেষ ও কুম্ভ রাশির জীবনে এই যোগের প্রভাব অত্যন্ত প্রভাবশালী হয়ে উঠবে। দেবগুরু বৃহস্পতির প্রজ্ঞা ও মঙ্গলের পরাক্রমের জোড়া শক্তিতে জাতকদের দীর্ঘদিনের অমীমাংসিত কাজের নিষ্পত্তি ঘটবে, কর্মক্ষেত্রে পদোন্নতি হবে এবং ব্যবসায় নজিরবিহীন লাভের পথ সুগম হবে। এই শক্তিশালী যোগে কোন ৪ রাশির জীবনে পরিবর্তনের বাতাস বইতে চলেছে—জেনে নিন।

১. বৈদিক জ্যোতিষশাস্ত্রে 'গুরু মঙ্গল যোগ'-এর শুভ তাৎপর্য

জ্যোতিষশাস্ত্রে দেবগুরু বৃহস্পতি ও মঙ্গলের এই বিশেষ যোগকে জীবনের নানা ক্ষেত্রে অগ্রগতির অন্যতম প্রধান চাবিকাঠি মানা হয়:

  • সঠিক সিদ্ধান্ত ও পরাক্রমের মেলবন্ধন: মঙ্গলের তেজ এবং গুরুর বুদ্ধিমত্তা যখন একীভূত হয়, তখন জাতক যেকোনো কঠিন পরিস্থিতি মোকাবেলা করে সঠিক সময়ে সবচেয়ে লাভজনক সিদ্ধান্ত নিতে পারেন।
  • রিয়েল এস্টেট, আইটি ও ব্যবসায় দ্রুত সাফল্য: ভূমি, প্রপার্টি, নির্মাণকাজ, তথ্যপ্রযুক্তি, ব্যাঙ্কিং, সামরিক পরিষেবা ও স্বাধীন ব্যবসার সাথে যুক্ত ব্যক্তিরা এই সময়ের মধ্যে বাম্পার অর্থনৈতিক মুনাফা অর্জন করতে সক্ষম হন।

২. গুরু মঙ্গল যোগে যে ৪ রাশির খুলবে ভাগ্যের বন্ধ দুয়ার

ক) মেষ রাশি (Aries): মেষ রাশির অধিপতি গ্রহ স্বয়ং মঙ্গল দেব। ফলে গুরুর সাথে এই সংযোগ মেষ রাশির জাতক-জাতিকাদের জন্য অত্যন্ত ফলদায়ী প্রমাণিত হবে। চাকুরিজীবীরা উচ্চপদস্থ কর্মকর্তাদের শুভ নজর পাবেন এবং প্রমোশনের জোরালো সম্ভাবনা তৈরি হবে। নতুন জমি বা গাড়ি কেনার বহুল প্রতীক্ষিত স্বপ্ন এবার বাস্তবায়িত হতে পারে।

খ) কর্কট রাশি (Cancer): কর্কট রাশির জাতকদের জন্য এই বিশেষ যোগ মানসিক স্বস্তি ও আর্থিক স্থিতিশীলতা এনে দেবে। ব্যক্তিত্বে তেজ ও গ্রহণযোগ্যতা বৃদ্ধি পাবে। দীর্ঘদিনের অমীমাংসিত আইনি বিবাদ বা সম্পত্তি সংক্রান্ত ঝামেলা আপনার পক্ষে মিটে যেতে পারে। ব্যবসায়ীরা নতুন ক্লায়েন্ট বা দূরবর্তী বাণিজ্যের মাধ্যমে বিপুল লাভবান হবেন।

গ) সিংহ রাশি (Leo): সিংহ রাশির জাতক-জাতিকাদের জন্য গুরু মঙ্গল যোগ ভাগ্যের বন্ধ দরজা এক ধাক্কায় খুলে দেবে। কেরিয়ারে নতুন শুভ সুযোগ মিলবে, যা আপনার পেশাগত মর্যাদা এক ধাপ উঁচুতে নিয়ে যাবে। সামাজিক সুনাম ও প্রভাব বৃদ্ধি পাবে। পুরোনো বিনিয়োগ বা শেয়ার বাজার থেকে আশাতিরিক্ত লাভ পাওয়ার জোরালো সংকেত রয়েছে।

ঘ) কুম্ভ রাশি (Aquarius): কুম্ভ রাশির জাতকদের ক্ষেত্রে এই যোগ জীবনযাত্রার মান উন্নত করতে সাহায্য করবে। কর্মক্ষেত্রে সহকর্মীদের পূর্ণ সহায়তা পাবেন। আয় বৃদ্ধির নতুন একাধিক পথ খুলে যাওয়ায় জমা অর্থের পরিমাণ এক ধাক্কায় বহুগুণ বৃদ্ধি পাবে। বিদেশে পড়াশোনা বা চাকরির চেষ্টা করা প্রার্থীরা কাঙ্ক্ষিত সাফল্য লাভ করবেন।

৩. এই রাজযোগের শতভাগ শুভ ফল লাভের সহজ জ্যোতিষীয় প্রতিকার

গুরু মঙ্গল যোগের পূর্ণ আশীর্বাদ বজায় রাখতে এবং শুভ প্রভাব বহুগুণ বাড়াতে কিছু সহজ শাস্ত্রীয় নিয়ম মেনে চলতে পারেন:

  • হনুমান জির পুজো ও হনুমান চালিসা পাঠ: মঙ্গলবারে হনুমান মন্দিরে লাল ফুল ও বুন্দির ভোগ নিবেদন করুন এবং নিষ্ঠার সাথে হনুমান চালিসা পাঠ করুন।
  • শ্রীহরি বিষ্ণু ও মা লক্ষ্মীর আরাধনা: বৃহস্পতিবারে বিষ্ণু সহস্রনাম পাঠ করুন এবং দেবগুরু বৃহস্পতির কৃপা পেতে হলুদ বস্ত্র বা কলার দান করুন।
  • শান্ত ও গঠনমূলক চিন্তাভাবনা: অপ্রয়োজনীয় রাগ বা বিতর্ক এড়িয়ে চললে এই যোগের শুভ শক্তি মানসিক শান্তিতে সাহায্য করবে।

২০২৬-এ সংগঠিত হতে চলা ‘গুরু মঙ্গল যোগ’ মেষ, কর্কট, সিংহ ও কুম্ভ রাশির জাতক-জাতিকাদের জন্য আত্মবিশ্বাস, আর্থিক উন্নতি ও কেরিয়ারে নতুন উচ্চতা স্পর্শ করার এক অনন্য সুযোগ নিয়ে আসছে। ধৈর্য, সঠিক পরিকল্পনা ও পরিশ্রম বজায় রাখলে এই সময়টি আপনার জীবনে স্থায়ী সমৃদ্ধি সুনিশ্চিত করবে।

  • Suman Roy
    ABOUT THE AUTHOR
    Suman Roy

    সুমন রায় হিন্দুস্তান টাইমস বাংলায় ডেপুটি নিউজ এডিটর পদে কর্মরত। এই মুহূর্তে তিনি এই ওয়েবসাইটের ভারপ্রাপ্ত। কলেজের গণ্ডি পেরিয়েই সুমন সাংবাদিকতার পেশায় চলে এসেছিলেন। মূল আগ্রহের জায়গা ছিল লেখালিখি। সাংবাদিক হিসাবে কাজ শুরু করার পরে সংবাদপত্রের উত্তর সম্পাদকীয় পাতায় কাজ, বিনোদন এবং জীবনযাপন বিভাগে কাজ করতে করতে এখন সুমন ডিজিটাল মাধ্য়মের কনটেন্ট প্রোডিউসার হিসাবে কর্মরত। পেশাদার অভিজ্ঞতা: ১৮ বছরের সামান্য বেশি সময় ধরে সুমন এই পেশায় কর্মরত। প্রথম বছর খানেক কাটে খবরের কাগজে। তার পরে তারা নিউজে স্বল্প কিছু সময়ের কাজ এবং তার পর থেকে ২০২০ সাল পর্যন্ত খবরের কাগজে কাজ করেছেন সুমন। এর মধ্যে ‘একদিন’ নামক দৈনিক পত্রিকায় কয়েক বছর কেটেছে। তবে কেরিয়ারের বেশির ভাগ সময়ই কেটেছে ‘এই সময়’ সংবাদপত্রে। সেখানে বিনোদন, জীবনযাপন এবং ফিচার বিভাগে সুমন কর্মরত ছিলেন। পরবর্তীতে এক বছর কাটে আনন্দবাজার ডিজিটালে। ২০২১ সালের ডিসেম্বর থেকে হিন্দুস্তান টাইমস বাংলায় কর্মরত সুমন। শিক্ষাগত যোগ্যতা: হিন্দুস্কুল থেকে মাধ্যমিক এবং উচ্চমাধ্যমিক পাশ করেছেন সুমন। তার পরে প্রেসিডেন্সি কলেজ থেকে বাংলা নিয়ে স্নাতকস্তরের পড়াশোনা করেন তিনি। ব্যক্তিগত পছন্দ ও নেশা: গল্পের বই পড়া, গান শোনা এবং বেড়ানো। কাজের বাইরে মূলত এই তিনটি জিনিস নিয়েই বাঁচেন সুমন। একটু লম্বা ছুটি পেলেই বেরিয়ে পড়েন নতুন জায়গা দেখতে। অচেনা মানুষের সঙ্গে আলাপ করতে, তাঁদের সংস্কৃতি সম্পর্কে জানতে এবং সেই অভিজ্ঞতার কথা লিখতে পছন্দ করেন সুমন।Read More

Home/Astrology/গুরুর কৃপা ও মঙ্গলের তেজে তৈরি হচ্ছে ‘গুরু মঙ্গল যোগ’! বাকি বছর দারুণ যাবে ৪ রাশির, মিলবে প্রমোশন ও বাম্পার ধনলাভ

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