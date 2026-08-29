১৮ সেপ্টেম্বর কর্কটে গুরু-মঙ্গল যুতি! ৩ রাশির বিরাট প্রাপ্তিযোগ, টাকাপয়সা থেকে সম্মান, লাভ হবে প্রচুর

১৮ সেপ্টেম্বর কর্কটে গুরু-মঙ্গল যুতি! ৩ রাশির বিরাট প্রাপ্তিযোগ, টাকাপয়সা থেকে সম্মান, লাভ হবে প্রচুর
আগামী ১৮ সেপ্টেম্বর ২০২৬ তারিখে মঙ্গল গ্রহ প্রবেশ করতে চলেছেন চন্দ্রের রাশি কর্কটে (Cancer), যেখানে আগে থেকেই অবস্থান করছেন দেবগুরু বৃহস্পতি।
বৈদিক জ্যোতিষশাস্ত্রে সাহস, শক্তি, পরাক্রম এবং কর্মস্পৃহার কারক গ্রহ মঙ্গল এবং জ্ঞান, প্রজ্ঞা, ভাগ্যোন্নতি ও সমৃদ্ধির কারক গ্রহ দেবগুরু বৃহস্পতি-র মিলন বা সহাবস্থানকে জ্যোতিষ মণ্ডলের অন্যতম শক্তিশালী ও শুভ যোগ হিসেবে গণ্য করা হয়। এই দুই গ্রহের সহাবস্থানকে শাস্ত্রীয় পরিভাষায় ‘গুরু-মঙ্গল যুতি’ (Guru-Mangal Yuti) বলা হয়।
বৈদিক পঞ্চাঙ ও জ্যোতিষ শাস্ত্রীয় গণনা অনুযায়ী, আগামী ১৮ সেপ্টেম্বর ২০২৬ তারিখে মঙ্গল গ্রহ প্রবেশ করতে চলেছেন চন্দ্রের রাশি কর্কটে (Cancer), যেখানে আগে থেকেই অবস্থান করছেন দেবগুরু বৃহস্পতি। কর্কট রাশিতে দেবগুরু বৃহস্পতি ও মঙ্গলের এই মহাপরাক্রমী যুতি বা মিলন এক পরম রাজকীয় শুভ প্রভাব তৈরি করবে। ১৮ সেপ্টেম্বরের পর গঠিত এই শক্তিশালী গ্রহযোগের সুপ্রভাবে বিশেষ ৩টি রাশির জাতক-জাতিকাদের জীবনে ক্যারিয়ারের অভাবনীয় প্রগতি, আকস্মিক অর্থপ্রাপ্তি, কাঙ্ক্ষিত প্রমোশন এবং সমাজে মান-সম্মান বৃদ্ধির রাজকীয় সুযোগ আসতে চলেছে। ১৮ সেপ্টেম্বর কর্কট রাশিতে গুরু-মঙ্গল যুতির প্রভাবে কোন ৩ রাশির ভাগ্যে সোনালী দিন আসবে—জেনে নিন।
১. কর্কট রাশিতে গুরু-মঙ্গল যুতির বৈদিক ও জ্যোতিষীয় গুরুত্ব
জ্যোতিষশাস্ত্রে মঙ্গলের পরাক্রমের সাথে বৃহস্পতির প্রজ্ঞার মিলনকে সাফল্য ও স্থায়ী সম্পদের সর্বশ্রেষ্ঠ অনুঘটক মনে করা হয়:
- জ্ঞান ও শক্তির মহা-সমন্বয়: বৃহস্পতির দূরদর্শিতা ও বুদ্ধির সাথে মঙ্গলের সিদ্ধান্ত নেওয়ার ক্ষমতা ও তেজ যুক্ত হওয়ায় জাতক যেকোনো কঠিন পরিস্থিতি জয় করে বড় সাফল্য লাভ করেন।
- রাজকীয় প্রগতি ও ধনযোগ: এই যুতির শুভ প্রভাবে জাতক কর্মক্ষেত্রে নেতৃত্ব দেওয়ার সুযোগ পান, রিয়েল এস্টেট, প্রপার্টি ও শেয়ার বাজারের মাধ্যমে আকস্মিক ধনলাভ করেন এবং ব্যবসায় নতুন দিগন্ত উন্মোচন করতে সক্ষম হন।
২. ১৮ সেপ্টেম্বরের পর গুরু-মঙ্গল যুতির প্রভাবে ভাগ্য চমকাবে যে ৩ রাশির
ক) কর্কট রাশি (Cancer): যেহেতু গুরু-মঙ্গল যুতি আপনার নিজের রাশিতেই (প্রথম ভাব বা লগ্ন) ঘটতে চলেছে, তাই কর্কট রাশির জাতক-জাতিকাদের জন্য এই সময়টি পরম বরদানস্বরূপ। আপনার আত্মবিশ্বাস ও আকর্ষণ শক্তি বহুগুণ বেড়ে যাবে। কর্মক্ষেত্রে জটিল ও বড় কোনো দায়িত্ব আপনার কাঁধে অর্পিত হবে এবং আপনি তাতে অভাবনীয় সফলতা লাভ করবেন। অর্থনৈতিক অনটন দূর হয়ে ব্যবসায়িক মুনাফা চোখে পড়ার মতো বৃদ্ধি পাবে।
খ) তুলা রাশি (Libra): তুলা রাশির জাতক-জাতিকাদের জন্য এই যুতি দশম ভাব অর্থাৎ কর্মভাব বা ক্যারিয়ারের ঘরে ঘটবে। ফলে অফিসে উর্ধ্বতন কর্মকর্তা বা বসের পূর্ণ সমর্থন পাবেন। বহুদিনের কাঙ্ক্ষিত পদোন্নতির (Promotion) পাশাপাশি বেতন বৃদ্ধির সুসংবাদ মিলতে পারে। ব্যবসায়ীরা বড় কোনো নতুন সরকারি বা বিদেশি কন্ট্রাক্ট সই করতে পারবেন, যা ভবিষ্যতের অর্থনৈতিক ভিত্তিকে বহুগুণ মজবুত করবে।
গ) মেষ রাশি (Aries): মেষ রাশির অধিপতি হলেন স্বয়ং মঙ্গলদেব। কর্কট রাশিতে মঙ্গলের প্রবেশ ও বৃহস্পতির এই অলৌকিক সংযোগ আপনার চতুর্থ ভাব (সুখ, গৃহ, প্রপার্টি ও যানবাহন) সক্রিয় করবে। এর ফলে নতুন বাড়ি, জমি-জায়গা বা পছন্দের গাড়ি কেনার বহুদিনের স্বপ্ন সত্যি হতে পারে। পারিবারিক সমস্ত বিবাদের অবসান ঘটবে এবং পরিবারে আনন্দের আমেজ বিরাজ করবে।
৩. গুরু-মঙ্গল যুতির পূর্ণ শুভ ফল লাভের সহজ জ্যোতিষীয় প্রতিকার
- এই মহাশক্তিশালী যুতির শুভ প্রভাব বহুগুণ বাড়াতে এবং গ্রহদোষ এড়াতে কিছু সহজ শাস্ত্রীয় নিয়ম পালন করতে পারেন:
- হনুমানজি ও ভগবান বিষ্ণুর আরাধনা: প্রতি মঙ্গলবারে হনুমান চালিশা বা সুন্দরকাণ্ড পাঠ করুন এবং বৃহস্পতিবারে শ্রী হরি বিষ্ণুকে পীতাম্বরি (হলুদ) ফুল ও হলুদ মিষ্টি নিবেদন করুন।
- দান-ধ্যান: দুঃস্থদের গুড়, ছোলার ডাল, মুগ ডাল বা হলুদ রঙের বস্ত্র দান করা পরম কল্যাণকর।
- মন্ত্র জপ: প্রতিদিন ‘ওঁ ব্রং বৃহস্পতয়ে নমঃ’ এবং ‘ওঁ ক্রাঁ ক্রীং ক্রৌং সঃ ভৌমায় নমঃ’ মন্ত্র ১০৮ বার জপ করলে মানসিক স্থিরতা ও ঐশ্বর্য বৃদ্ধি পায়।
১৮ সেপ্টেম্বর ২০২৬-এ কর্কট রাশিতে গঠিত দেবগুরু বৃহস্পতি ও মঙ্গলের ‘গুরু-মঙ্গল যুতি’ কর্কট, তুলা ও মেষ রাশির জাতক-জাতিকাদের জন্য অর্থনৈতিক স্বাবলম্বিতা ও ক্যারিয়ারে উচ্চ শিখরে পৌঁছানোর দারুণ সুবর্ণ সুযোগ। সঠিক লক্ষ্য ও কঠোর পরিশ্রমের সাথে সুযোগগুলোর সদ্ব্যবহার করলে জীবনে স্থায়ী স্থায়িত্ব ও রাজকীয় সমৃদ্ধি সুনিশ্চিত হবে।
- ABOUT THE AUTHORSuman Roy
সুমন রায় হিন্দুস্তান টাইমস বাংলায় ডেপুটি নিউজ এডিটর পদে কর্মরত। এই মুহূর্তে তিনি এই ওয়েবসাইটের ভারপ্রাপ্ত। কলেজের গণ্ডি পেরিয়েই সুমন সাংবাদিকতার পেশায় চলে এসেছিলেন। মূল আগ্রহের জায়গা ছিল লেখালিখি। সাংবাদিক হিসাবে কাজ শুরু করার পরে সংবাদপত্রের উত্তর সম্পাদকীয় পাতায় কাজ, বিনোদন এবং জীবনযাপন বিভাগে কাজ করতে করতে এখন সুমন ডিজিটাল মাধ্য়মের কনটেন্ট প্রোডিউসার হিসাবে কর্মরত। পেশাদার অভিজ্ঞতা: ১৮ বছরের সামান্য বেশি সময় ধরে সুমন এই পেশায় কর্মরত। প্রথম বছর খানেক কাটে খবরের কাগজে। তার পরে তারা নিউজে স্বল্প কিছু সময়ের কাজ এবং তার পর থেকে ২০২০ সাল পর্যন্ত খবরের কাগজে কাজ করেছেন সুমন। এর মধ্যে ‘একদিন’ নামক দৈনিক পত্রিকায় কয়েক বছর কেটেছে। তবে কেরিয়ারের বেশির ভাগ সময়ই কেটেছে ‘এই সময়’ সংবাদপত্রে। সেখানে বিনোদন, জীবনযাপন এবং ফিচার বিভাগে সুমন কর্মরত ছিলেন। পরবর্তীতে এক বছর কাটে আনন্দবাজার ডিজিটালে। ২০২১ সালের ডিসেম্বর থেকে হিন্দুস্তান টাইমস বাংলায় কর্মরত সুমন। শিক্ষাগত যোগ্যতা: হিন্দুস্কুল থেকে মাধ্যমিক এবং উচ্চমাধ্যমিক পাশ করেছেন সুমন। তার পরে প্রেসিডেন্সি কলেজ থেকে বাংলা নিয়ে স্নাতকস্তরের পড়াশোনা করেন তিনি। ব্যক্তিগত পছন্দ ও নেশা: গল্পের বই পড়া, গান শোনা এবং বেড়ানো। কাজের বাইরে মূলত এই তিনটি জিনিস নিয়েই বাঁচেন সুমন। একটু লম্বা ছুটি পেলেই বেরিয়ে পড়েন নতুন জায়গা দেখতে। অচেনা মানুষের সঙ্গে আলাপ করতে, তাঁদের সংস্কৃতি সম্পর্কে জানতে এবং সেই অভিজ্ঞতার কথা লিখতে পছন্দ করেন সুমন।Read More