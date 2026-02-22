Dev Guru Brihaspati Margi: সোজা পথে হাঁটবেন গুরু বৃহস্পতি! ১১ মার্চের পর থেকে সোনায় সোহাগা ধনু, মীন সহ বহু রাশি

Dev Guru Brihaspati Margi: সোজা পথে হাঁটবেন গুরু বৃহস্পতি! ১১ মার্চের পর থেকে সোনায় সোহাগা ধনু, মীন সহ বহু রাশি
দেবগুরু বৃহস্পতি হাঁটবেন মার্গী হয়ে সোজাপথে। তার জেরে একগুচ্ছ রাশিতে সুখের ফোয়ারা ছুটতে চলেছে।
জ্যোতিষশাস্ত্রে, যদি কোনও একটি গ্রহকে সবচেয়ে শুভ এবং ভাগ্যদাতা হিসাবে বিবেচনা করা হয়, তবে তা হল দেবগুরু বৃহস্পতি। কথিত আছে যে গুরু যদি আশীর্বাদ করেন, তবে পথের পাথরগুলিও সোনার হয়ে যায়! এখন ২০২৬ সালে, গুরু একটি বড় পরিবর্তন করতে চলেছেন। বৃহস্পতি বেশ কিছুদিন ধরেই মিথুন রাশিতে পশ্চাদমুখী পদক্ষেপ নিচ্ছেন। গুরু যখন পিছনের দিকে চলে যান, তখন জীবনে কিছুটা অশান্তি হয়।
জ্যোতিষমত অনুসারে, এখন ১১ মার্চ, ২০২৬ এ, সকাল ৮:৫৮ টা থেকে, গুরু মার্গি হতে চলেছেন, অর্থাৎ তাঁর হাঁটা আবার সোজা হবে। বৃহস্পতি পথে আসার সাথে সাথেই অনেক রাশিচক্রের জীবনে যে ব্রেক ছিল তা দূর হতে শুরু করবে এবং কাজ এগিয়ে যেতে শুরু করবে। আসুন জেনে নেওয়া যাক, বৃহস্পতির পথের কারণে কোন রাশিচক্রের স্বর্ণ সময় শুরু হবে।
মেষ- মেষ রাশির লোকদের জন্য, বৃহস্পতির পথ হওয়া ক্যারিয়ারে এগিয়ে যাওয়ার সুযোগ নিয়ে আসছে। যারা দীর্ঘদিন ধরে পদোন্নতি বা নতুন চাকরির অপেক্ষায় ছিলেন, তাদের জন্য এখন পরিস্থিতি অনুকূল বলে মনে হচ্ছে। কাজের বাধা ধীরে ধীরে দূর হবে এবং আত্মবিশ্বাস বাড়বে। পুরানো আটকে থাকা অর্থ বা আগে করা বিনিয়োগগুলি ফিরে পাওয়ার লক্ষণ। বাড়ির পরিবেশ আরও ভাল থাকবে এবং পরিবারে সম্প্রীতি থাকবে। আপনি যদি নতুন চাকরি শুরু করার কথা ভাবছেন তবে এই সময়টি আপনার পক্ষে যেতে পারে।
বৃষ রাশি - বৃষ রাশির রাশির জন্য, এই সময়টি ভাগ্যের সম্পূর্ণ সমর্থন হিসাবে প্রমাণিত হতে পারে। অর্থ সম্পর্কিত সমস্যাগুলি ধীরে ধীরে হ্রাস পাবে এবং ভাল আয়ের সুযোগ তৈরি হতে পারে। ব্যাংক ব্যালেন্সের উন্নতি হবে এবং আর্থিক অবস্থা শক্তিশালী হবে। পরিবারে যদি উত্তেজনা থাকে, তাহলে সেটাও শেষ হতে পারে। আপনি পড়াশোনা বা নতুন দক্ষতা শিখতে আগ্রহী হবেন এবং নিজেকে উন্নত করার সুযোগ থাকবে। সামগ্রিকভাবে, এই সময়টি আপনাকে স্বস্তি এবং স্থিতিশীলতা আনতে পারে।
কন্যা রাশি- কন্যা রাশির লোকদের জন্য, বৃহস্পতির পথ হওয়া কাজে একটি নতুন গতি আনতে চলেছে। চাকরি হোক বা ব্যবসা, উভয় ক্ষেত্রেই আটকে থাকা কাজ এগিয়ে যেতে দেখা যাবে। ব্যবসায়ীরা একটি বড় চুক্তি বা একটি ভাল সুযোগ পেতে পারেন, যা সামনের পথকে আরও সহজ করে তুলবে। পরিবারে সুখের পরিবেশ থাকবে এবং পুরানো স্থগিত কাজ খুব বেশি ঝামেলা ছাড়াই সম্পন্ন হবে। কঠোর পরিশ্রম ফলপ্রসূ হতে শুরু করবে এবং ভাগ্যও আপনার পক্ষে দেখা যাবে, কেবল আপনার প্রচেষ্টাকে শিথিল করবেন না।
ধনু রাশি - এই সময়টি ধনু রাশির জন্য বিশেষভাবে ভাল প্রমাণিত হতে পারে, কারণ বৃহস্পতি তাদের শাসক গ্রহ। সমাজে সম্মান বাড়বে এবং লোকেরা আপনার কথা এবং পরামর্শকে মূল্য দেবে। কাজের সঙ্গে যুক্ত ভ্রমণ উপকারী হবে এবং ভাল সুযোগ প্রদান করতে পারে। এই সময়টি নতুন বিনিয়োগ বা ভবিষ্যত পরিকল্পনার জন্যও অনুকূল বলে বিবেচিত হতে পারে। সামগ্রিকভাবে, এই সময়ে আপনার গ্রিপ আরও শক্তিশালী হবে এবং আপনি নিজেকে আগের চেয়ে আরও নির্ভরযোগ্য অবস্থানে খুঁজে পাবেন।
মীন রাশি- মীন রাশির জাতকদের জন্য কিছুদিন ধরে যে ক্লান্তি ও মানসিক চাপ ছিল তা এখন উপশম হতে পারে। মানসিক চাপ কমবে এবং মন আগের চেয়ে শান্ত বোধ করবে। ঘুম এবং বিশ্রামের উন্নতি হবে, যা আপনাকে কাজ করার মতো অনুভূতি দেবে। আপনার কঠোর পরিশ্রমকে চাকরিতে স্বীকৃতি দেওয়া যেতে পারে এবং এগিয়ে যাওয়ার সুযোগ খুলে যেতে পারে। অর্থের পরিস্থিতিরও ধীরে ধীরে উন্নতি হবে। সামগ্রিকভাবে, এই পরিবর্তনের পরে, জীবনে ইতিবাচকতা ফিরে আসতে দেখা যাবে এবং আপনি আরও ভারসাম্য বোধ করবেন।
(ডিসক্লেইমার: আমরা দাবি করি না যে এই নিবন্ধে থাকা তথ্য সম্পূর্ণ সত্য এবং সঠিক। আরও বিশদ এবং আরও তথ্যের জন্য, প্রাসঙ্গিক ক্ষেত্রের বিশেষজ্ঞের সাথে পরামর্শ করতে ভুলবেন না।)