Edit Profile
crown
Subscribe Now
Saved Articles
Following
My Reads
Sign out
Get App
    Copyright © HT Digital Streams Ltd. All rights reserved.
    Sign in

    ১৯ আগস্ট থেকে সুসময় শুরু হচ্ছে একঝাঁক রাশির!গুরুর কৃপায় কপাল খুলবে মেষ সহ অনেকের

    গুরু সময়ে সময়ে তার রাশিচক্র বা নক্ষত্রমণ্ডল পরিবর্তন করতে থাকেন। ১৯ আগস্ট, ২০২৬ বৃহস্পতি নক্ষত্রে পরিবর্তন হবে। যা সবচেয়ে বেশি উপকার করবে ৪ রাশিচক্র।

    Published on: Aug 11, 2026, 16:01:01 IST
    By Sritama Mitra
    Prefer HTPrefer HTPrefer HTon Google
    Share
    Share via
    • facebook
    • twitter
    • linkedin
    • whatsapp
    Copy link
    • copy link

    বৈদিক জ্যোতিষশাস্ত্রে, গুরুকে সম্পদ, সম্পদ, জ্ঞান এবং সুখ-সৌভাগ্যের প্রতীক হিসাবে বিবেচনা করা হয়। ১৯ আগস্ট, ২০২৬ এ, বৃহস্পতি ভোর ০৩:৩৭ টায় আশ্লেষা নক্ষত্রে ভ্রমণ করবে এবং ৩১ অক্টোবর পর্যন্ত এই নক্ষত্রপুঞ্জে থাকবে। আশ্লেষা নক্ষত্রের অধিপতি হলেন বুধ।

    ১৯ আগস্ট থেকে সুসময় শুরু হচ্ছে একঝাঁক রাশির!গুরুর কৃপায় কপাল খুলবে মেষ সহ অনেকের
    ১৯ আগস্ট থেকে সুসময় শুরু হচ্ছে একঝাঁক রাশির!গুরুর কৃপায় কপাল খুলবে মেষ সহ অনেকের

    বুধ নক্ষত্রপুঞ্জে বৃহস্পতির ট্রানজিট সমস্ত ১২ টি রাশিচক্রের উপর প্রভাব ফেলবে। জ্যোতিষশাস্ত্র অনুসারে, বৃহস্পতি নক্ষত্রের পরিবর্তন চারটি রাশির জন্য খুব উপকারী প্রমাণিত হবে। আর্থিক অবস্থার উন্নতির সম্ভাবনার সাথে এই রাশিচক্রগুলি ক্যারিয়ারের উত্সাহ পাওয়ার সম্ভাবনা রয়েছে। এই সময়ে, আপনার কাজের বাধাগুলি শেষ হতে দেখা যাবে। বৃহস্পতির নক্ষত্রপুঞ্জের জন্য কোন রাশি শুভ হবে তা জেনে নিন।

    মেষ - বৃহস্পতির আশ্লেষা নক্ষত্র ট্রানজিট মেষ রাশির লোকদের জন্য শুভ প্রমাণিত হবে। এই সময়ে আপনার আয়ের উৎস বাড়বে। আয়ের নতুন উৎস বেরিয়ে আসবে এবং পুরনো উপায় থেকে অর্থও আসবে। প্রতিযোগিতামূলক পরীক্ষার জন্য প্রস্তুত হওয়া শিক্ষার্থীরা ইতিবাচক ফলাফল পেতে পারে। কর্মসংস্থান বাড়ানো যেতে পারে। আপনি ব্যক্তিগত এবং পেশাদার জীবনে ভারসাম্য তৈরি করতে সক্ষম হবেন। ব্যবসায়িক অবস্থা শক্তিশালী হবে।

    মিথুন- বৃহস্পতির নক্ষত্রপুঞ্জের পরিবর্তন মিথুন রাশির জন্য শুভ হতে চলেছে। এই সময়ে আপনাদের প্রচেষ্টা সফল হবে। যারা চাকরি করেন তারা নতুন দায়িত্ব বা পদ পেতে পারেন। কর্মক্ষেত্রে আপনি আপনার যোগ্যতা প্রমাণ করার সুযোগ পাবেন। কিছু লোক কাঙ্ক্ষিত পদোন্নতির সাথে আয় বৃদ্ধি পেতে পারে। ব্যবসা সম্প্রসারণের সম্ভাবনা রয়েছে। পারিবারিক সমর্থন পাবেন। গুরুত্বপূর্ণ কাজে সাফল্য পেতে পারেন। আটকে থাকা তহবিল ফেরতের লক্ষণ দেখা যাচ্ছে।

    তুলা রাশি - তুলা রাশির জন্য বৃহস্পতির আশ্লেষা নক্ষত্র ট্রানজিট সুখ এবং সৌভাগ্য সরবরাহ করতে পারে। এই সময়ে আপনি ভাগ্য পাবেন। ভাগ্যক্রমে, কিছু লোকের আটকে থাকা কাজগুলি সম্পন্ন করা যেতে পারে। আপনি কিছু ভাল খবর পেতে পারেন। চাকরি ও ব্যবসায় অগ্রগতির সুযোগ থাকতে পারে। সামাজিক মর্যাদা বাড়তে পারে। দীর্ঘদিন ধরে আটকে থাকা টাকা ফেরত পাওয়ার সম্ভাবনা রয়েছে।

    মকর রাশি- বৃহস্পতি নক্ষত্রের পরিবর্তন মকর রাশির লোকদের জন্য শুভ হতে চলেছে। এই সময়ে, আপনি ভাল বিনিয়োগের সুযোগ পাবেন। পরিবারে সুখ থাকবে। আপনি সুখের বৃদ্ধি অনুভব করবেন। পারিবারিক সমস্যা থেকে মুক্তি পেতে পারেন। ব্যবসায়ীরা একটি বড় চুক্তি বা চুক্তি পেতে পারেন। দাম্পত্য জীবনে মাধুর্য থাকবে। আপনি আপনার স্ত্রীর সাথে ভাল সময় কাটাবেন। অর্থনৈতিক পরিস্থিতির উন্নতির লক্ষণ দেখা যাচ্ছে।

    (এই প্রতিবেদন এআই দ্বারা অনুবাদ হয়েছে। ডিসক্লেইমার: আমরা দাবি করি না যে এই নিবন্ধে থাকা তথ্য সম্পূর্ণ সত্য এবং সঠিক। আরও বিশদ এবং আরও তথ্যের জন্য, প্রাসঙ্গিক ক্ষেত্রের বিশেষজ্ঞের সাথে পরামর্শ করতে ভুলবেন না।)

    • Sritama Mitra
      ABOUT THE AUTHOR
      Sritama Mitra

      শ্রীতমা মিত্র হিন্দুস্তান টাইমস বাংলার একজন চিফ কনটেন্ট প্রোডিউসার। ২০২১ সাল থেকে তিনি এই প্রতিষ্ঠানের সঙ্গে যুক্ত। জাতীয় এবং আন্তর্জাতিক সংবাদের পাশাপাশি শ্রীতমার আগ্রহের জায়গা ক্রিকেট। এছাড়াও তিনি জ্যোতিষ বিভাগ দেখাশোনা করেন এবং জীবনযাপন সংক্রান্ত প্রতিবেদন লিখতেও তাঁর আগ্রহ রয়েছে। পেশাদার জীবন: পেশাদার জীবনের শুরুতে শ্রীতমা আকাশবাণী, শান্তিনিকেতনে উপস্থাপিকা হিসেবে কাজ করেছেন। ২০১০ সালে তিনি ইটিভি নিউজ বাংলায় কপি এডিটর হিসেবে যোগদান করেন। পরবর্তীতে ওয়ানইন্ডিয়া-সহ বিভিন্ন সংবাদমাধ্যমে কাজ করার পর তিনি হিন্দুস্তান টাইমস বাংলায় যোগ দেন। শিক্ষাগত যোগ্যতা: শ্রীতমা মিত্র ইংরেজিতে স্নাতক (বি.এ.) এবং বিশ্বভারতী বিশ্ববিদ্যালয়, শান্তিনিকেতন থেকে সাংবাদিকতা ও গণযোগাযোগে স্নাতকোত্তর (এম.এ.) ডিগ্রি অর্জন করেন। ব্যক্তিগত পছন্দ ও নেশা: সাংবাদিকতার বাইরে শ্রীতমা একজন সাহিত্যপ্রেমী, ভ্রমণও তাঁর অন্যতম নেশা। ছুটির দুপুরগুলো তাঁর কাটে গল্পের বই নিয়ে। একটু লম্বা ছুটি পেলে তিনি দেশের ভিতর বা কখনও সখনও দেশের বাইরেও বেড়াতে যেতে ভালোবাসেন। তবে তাঁর প্রতিটা বেড়ানোর পিছনেই কাজ করে কোনও না কোনও বই বা সিনেমা থেকে তৈরি হওয়া কৌতূহল। অজানাকে জানার আগ্রহই তাঁকে বার বার নিয়ে গিয়ে ফেলে নানা অচেনা শহরে। সেই সব অভিজ্ঞতাকে লেখার রূপ দিতেও পিছপা হন না শ্রীতমা।Read More

    Home/Astrology/১৯ আগস্ট থেকে সুসময় শুরু হচ্ছে একঝাঁক রাশির!গুরুর কৃপায় কপাল খুলবে মেষ সহ অনেকের

    Choose sun sign to read horoscope

    • mint-logo
    • HH-logo
    • mint-lounge
    • HT_Auto
    • ht-tech
    • ht-bangla
    • healthshots
    • OTT-icon
    • slurrp-icon
    • smartcast-logo
    • ht-kannada
    • ht-tamil
    • ht-telugu
    • ht-marathi
    • logo-fab-play
    • VCCircle_logo-white
    • TechCircle_logo_white
    • VCCEdge_logo_white
    • edge-insights-logo
    © 2026 HindustanTimes