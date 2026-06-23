Lucky Zodiac Signs till 18 August 2026: গুরু থাকবেন পুষ্য নক্ষত্রে! ১৮ আগস্ট পর্যন্ত ভালো সময় বহু রাশির, লাকি রাশি কারা!

Lucky Zodiac Signs till 18 August 2026: গুরু থাকবেন পুষ্য নক্ষত্রে! ১৮ আগস্ট পর্যন্ত ভালো সময় বহু রাশির, লাকি রাশি কারা!
Guru Nakshatra 2026: গুরুকে সম্পদ, গৌরব এবং ঐশ্বর্য ইত্যাদির প্রতীক হিসাবে বিবেচনা করা হয়। জ্যোতিষশাস্ত্র অনুসারে, পুষ্য নক্ষত্রে আগমনের কারণে বৃহস্পতির শুভ প্রভাব বৃদ্ধি পায়। বৃহস্পতি পুষ্য ট্রানজিট থেকে কোন রাশিচক্র ভাগ্য পাবেন তা জেনে নিন।
বৈদিক জ্যোতিষশাস্ত্রে, দেবগুরু বৃহস্পতিকে একটি খুব শুভ এবং প্রভাবশালী গ্রহ হিসাবে বিবেচনা করা হয়। ১৮ জুন, ২০২৬-এ, বৃহস্পতি, পুষ্য নক্ষত্রে প্রবেশ করেছে এবং ১৮ আগস্ট, ২০২৬ পর্যন্ত এই নক্ষত্রে থাকবে। পুষ্য নক্ষত্রের অধিপতি হলেন শনি এবং দেবতা স্বয়ং গুরু। এই নক্ষত্রকে সমস্ত ২৭ টি নক্ষত্রপুঞ্জের রাজা হিসাবে বিবেচনা করা হয়। যখন গুরু পুষ্য নক্ষত্রে স্থানান্তরিত হন, তখন এটি বৃদ্ধি, সমৃদ্ধি এবং অর্থনৈতিক স্থিতিশীলতার সাথে ইতিবাচক শক্তির প্রতীক হিসাবে বিবেচিত হয়।
জ্যোতিষশাস্ত্রের হিসাব অনুসারে, শনির প্রভাবে পুষ্য নক্ষত্রে বৃহস্পতির আগমন কিছু রাশিচক্রের জীবনে ভাল পরিবর্তন আনতে পারে। আসুন জেনে নেওয়া যাক কোন রাশিচক্র গুরু পুষ্য নক্ষত্রের পরিবর্তন থেকে উপকার পাবেন।
বৃহস্পতি পুষ্য নক্ষত্র ট্রানজিট: আপনার রাশিচক্র কি ভাগ্যবান-
১. মিথুন রাশি- মিথুন রাশির জাতক-জাতিকারা বৃহস্পতি নক্ষত্র ট্রানজিট থেকে অপ্রত্যাশিত আর্থিক লাভ পেতে পারেন। আয়ের নতুন উৎস তৈরি হবে, পুরনো রুট থেকেও টাকা আসবে। খরচ কমে যাবে। পরিবারে সুখ থাকবে। পরিবারের কোনও সদস্য বা আত্মীয়ের কাছ থেকে সুসংবাদ পাওয়া যেতে পারে। নতুন কাজ শুরু করার জন্য সময়টি অনুকূল।
২. কর্কট- কর্কটের জাতক জাতিকারা চাকরি সম্পর্কিত সুসংবাদ পেতে পারেন। কর্মক্ষেত্রের ঝামেলা শেষ হবে এবং আপনি লক্ষ্যগুলিতে সাফল্য পাবেন। তহবিলের প্রবাহ বাড়বে, যা ব্যাংক-ব্যালেন্স বাড়িয়ে তুলতে পারে। জীবনে সুখ, শান্তি ও সমৃদ্ধি আসবে। স্বাস্থ্যের উন্নতি হবে। যারা চাকরি খুঁজছেন তারা সাফল্য পাবেন। শিশুরা সহযোগিতা পাবে।
৩. মকর রাশি- মকর রাশির জাতক-জাতিকারা পৈতৃক সম্পত্তির সুবিধা পেতে পারেন। আপনার ক্যারিয়ারে স্থিতিশীলতা থাকবে। আর্থিক লাভের প্রবল সম্ভাবনা রয়েছে, যা আর্থিক স্থিতিশীলতা সরবরাহ করতে পারে। আপনার স্ত্রীর সাথে সম্পর্ক দৃঢ় হবে। ব্যবসায়িক অবস্থা শক্তিশালী হবে। পিতা-মাতার সহযোগিতা পাবেন। আপনি একজন প্রভাবশালী ব্যক্তির সাথে দেখা করতে পারেন।
৪. মীন রাশি - মীন রাশির লোকেরা তাদের ক্যারিয়ারে ভাল পরিবর্তন দেখতে পারে। বৈষয়িক সুখ বাড়বে। জমি, ভবন ও যানবাহন কেনার সম্ভাবনা রয়েছে। আপনি যদি নতুন ব্যবসা শুরু করতে চান তবে এই সময়টি ভাল হতে চলেছে। প্রেমের সম্পর্ক আরও দৃঢ় হবে। শিক্ষার্থীদের জন্য এটা ভালো সময়। ফলাফলগুলি কঠোর পরিশ্রমের সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ হবে বলে আশা করা হচ্ছে। কিছু লোক চাকরিতে বড় দায়িত্ব পেতে পারে।
গুরুর কৃপা পাওয়ার সহজ উপায়-
১.গুরুর কৃপা পাওয়ার জন্য, বৃহস্পতিবার ছোলার ডাল, হলুদ কাপড় এবং হলুদ মিষ্টি দান করা উপকারী বলে মনে করা হয়।
২. এটি বিশ্বাস করা হয় যে বৃহস্পতিবার উপবাস রাশিফলে বৃহস্পতির অবস্থান শক্তিশালী হয়।
৩. প্রতিদিন বা বৃহস্পতিবার দেবতার বিষ্ণু নাম সহস্রনাম পাঠ করা উপকারী বলে মনে করা হয়।
(এই প্রতিবেদন এআই দ্বারা অনুবাদ হয়েছে। ডিসক্লেইমার: আমরা দাবি করি না যে এই নিবন্ধে থাকা তথ্য সম্পূর্ণ সত্য এবং সঠিক। আরও বিশদ এবং আরও তথ্যের জন্য, প্রাসঙ্গিক ক্ষেত্রের বিশেষজ্ঞের সাথে পরামর্শ করতে ভুলবেন না।)
- ABOUT THE AUTHORSritama Mitra
শ্রীতমা মিত্র হিন্দুস্তান টাইমস বাংলার একজন চিফ কনটেন্ট প্রোডিউসার। ২০২১ সাল থেকে তিনি এই প্রতিষ্ঠানের সঙ্গে যুক্ত। জাতীয় এবং আন্তর্জাতিক সংবাদের পাশাপাশি শ্রীতমার আগ্রহের জায়গা ক্রিকেট। এছাড়াও তিনি জ্যোতিষ বিভাগ দেখাশোনা করেন এবং জীবনযাপন সংক্রান্ত প্রতিবেদন লিখতেও তাঁর আগ্রহ রয়েছে। পেশাদার জীবন: পেশাদার জীবনের শুরুতে শ্রীতমা আকাশবাণী, শান্তিনিকেতনে উপস্থাপিকা হিসেবে কাজ করেছেন। ২০১০ সালে তিনি ইটিভি নিউজ বাংলায় কপি এডিটর হিসেবে যোগদান করেন। পরবর্তীতে ওয়ানইন্ডিয়া-সহ বিভিন্ন সংবাদমাধ্যমে কাজ করার পর তিনি হিন্দুস্তান টাইমস বাংলায় যোগ দেন। শিক্ষাগত যোগ্যতা: শ্রীতমা মিত্র ইংরেজিতে স্নাতক (বি.এ.) এবং বিশ্বভারতী বিশ্ববিদ্যালয়, শান্তিনিকেতন থেকে সাংবাদিকতা ও গণযোগাযোগে স্নাতকোত্তর (এম.এ.) ডিগ্রি অর্জন করেন। ব্যক্তিগত পছন্দ ও নেশা: সাংবাদিকতার বাইরে শ্রীতমা একজন সাহিত্যপ্রেমী, ভ্রমণও তাঁর অন্যতম নেশা। ছুটির দুপুরগুলো তাঁর কাটে গল্পের বই নিয়ে। একটু লম্বা ছুটি পেলে তিনি দেশের ভিতর বা কখনও সখনও দেশের বাইরেও বেড়াতে যেতে ভালোবাসেন। তবে তাঁর প্রতিটা বেড়ানোর পিছনেই কাজ করে কোনও না কোনও বই বা সিনেমা থেকে তৈরি হওয়া কৌতূহল। অজানাকে জানার আগ্রহই তাঁকে বার বার নিয়ে গিয়ে ফেলে নানা অচেনা শহরে। সেই সব অভিজ্ঞতাকে লেখার রূপ দিতেও পিছপা হন না শ্রীতমা।Read More