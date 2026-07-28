Guru Purnima 2026 Tithi: গুরু পূর্ণিমা ২০২৬-এর তিথি শুরু আজ, আগামিকাল কতক্ষণ থাকবে! দেখে নিন
গুরু পূর্ণিমার উৎসব গুরুদের প্রতি শ্রদ্ধা, কৃতজ্ঞতার বহিঃপ্রকাশ হিসাবে উদযাপিত হয়। আষাঢ় শুক্ল পক্ষের পূর্ণিমার দিনে নিজের গুরুদের পূজা করতে হবে।
এই বছর, গুরু পূর্ণিমার উপবাস আষাঢ় মাসে পালন করা হবে। গুরু পূর্ণিমাকে বিশেষ ধর্মীয় তাৎপর্য বলে মনে করা হয়। গুরু পূর্ণিমা উৎসব গুরুদের প্রতি শ্রদ্ধা, এবং কৃতজ্ঞতার উপায় হিসাবে উদযাপিত হয়। শুক্ল পক্ষের পূর্ণিমার দিনে নিজের গুরুদের পূজা করে থাকেন অনেকে। গুরুর স্থানকে সর্বোত্তম বলে মনে করা হয়। তাই গুরুদের উপাসনা করুন।
গুরু পূর্ণিমা পূজা বিধি (পূজা), তাৎপর্য এবং শুভ সময় - কীভাবে গুরু পূর্ণিমা পূজা করতে হয়, কীভাবে গুরু পূর্ণিমা পূজা করতে হয় তা জানুন?
গুরু পূর্ণিমার দিন সকালে স্নান করে হলুদ বা সাদা রঙের পোশাক পরুন। বাড়ির উত্তর-পূর্ব কোণে নিজের গুরুদেব এবং ভগবান বিষ্ণু এবং শিবের একটি মূর্তি বা ছবি স্থাপন করে পুজো করার রীতি রয়েছে। রোলি, চন্দনকাঠ, অক্ষত, হলুদ ফুল, ফল ও মিষ্টি নিবেদন করুন। গুরুর চরণে ধ্যান করুন এবং তাঁকে প্রণাম করুন। এরপর 'ওম গুরুভয়ো নমঃ' এবং 'ওম গুরু ব্রহ্ম গুরু বিষ্ণু গুরু দেবো মহেশ্বর' আলোচিত হয়। গুরু প্রত্যক্ষ পরম ব্রহ্ম, সেই গুরুকে প্রণাম। মন্ত্রটি কমপক্ষে ১০৮ বার জপ করুন। অবশেষে, কর্পূর দিয়ে আরতি করুন। পরিবারের বয়োজ্যেষ্ঠ এবং আপনার গুরুদের পা স্পর্শ করে আশীর্বাদ নিন।
গুরু পূর্ণিমা কেন পালন করা হয়? এই শুভ দিনে, চার বেদ ও মহাভারতের স্রষ্টা মহর্ষি বেদব্যাসের জন্ম হয়েছিল। তাঁকে আদিগুরু হিসেবে গণ্য করা হয়। তাই গুরু পূর্ণিমার দিনটিকে ব্যাস পূর্ণিমাও বলা হয়। পূর্ণিমার দিনেই ভগবান বুদ্ধ সারনাথে তাঁর প্রথম ধর্মোপদেশ দিয়েছিলেন। সেজন্য বৌদ্ধ ধর্মেও এই উৎসবের বিশেষ গুরুত্ব রয়েছে।
গুরু পূর্ণিমার সময়? শুক্লা পক্ষের পূর্ণিমা ২৮ জুলাই ২০২৬ সন্ধ্যা ৬.১৯ মিনিটে শুরু হবে এবং ২৯ জুলাই ২০২৬ রাত ৮.০৫ মিনিটে শেষ হবে। উদয়তিথির মতে, বুধবার, ২৯ জুলাই, ২০২৬এ, গুরু পূর্ণিমায় স্নান করা, দান করা এবং উপবাস করা শুভ হবে। হিন্দু ক্যালেন্ডার অনুসারে, গুরু পূর্ণিমার দিন গুরু পূজার সেরা সময় হবে ভোর ০৪:০৫ মিনিট থেকে সকাল ০৮:৫১ মিনিট পর্যন্ত। এই শুভ মুহূর্তে, গুরুর উপাসনা করা, মন্ত্র জপ করা, ধ্যান করা, দান করা শুভ হবে। এই দিনে সত্যনারায়ণ দেবের পুজোও অত্যন্ত ফলপ্রসূ বলে মনে করা হয়।
(এই প্রতিবেদন এআই দ্বারা অনুবাদ হয়েছে। ডিসক্লেইমার: আমরা দাবি করি না যে এই নিবন্ধে থাকা তথ্য সম্পূর্ণ সত্য এবং সঠিক। আরও বিশদ এবং আরও তথ্যের জন্য, প্রাসঙ্গিক ক্ষেত্রের বিশেষজ্ঞের সাথে পরামর্শ করতে ভুলবেন না।)
- ABOUT THE AUTHORSritama Mitra
শ্রীতমা মিত্র হিন্দুস্তান টাইমস বাংলার একজন চিফ কনটেন্ট প্রোডিউসার। ২০২১ সাল থেকে তিনি এই প্রতিষ্ঠানের সঙ্গে যুক্ত। জাতীয় এবং আন্তর্জাতিক সংবাদের পাশাপাশি শ্রীতমার আগ্রহের জায়গা ক্রিকেট। এছাড়াও তিনি জ্যোতিষ বিভাগ দেখাশোনা করেন এবং জীবনযাপন সংক্রান্ত প্রতিবেদন লিখতেও তাঁর আগ্রহ রয়েছে। পেশাদার জীবন: পেশাদার জীবনের শুরুতে শ্রীতমা আকাশবাণী, শান্তিনিকেতনে উপস্থাপিকা হিসেবে কাজ করেছেন। ২০১০ সালে তিনি ইটিভি নিউজ বাংলায় কপি এডিটর হিসেবে যোগদান করেন। পরবর্তীতে ওয়ানইন্ডিয়া-সহ বিভিন্ন সংবাদমাধ্যমে কাজ করার পর তিনি হিন্দুস্তান টাইমস বাংলায় যোগ দেন। শিক্ষাগত যোগ্যতা: শ্রীতমা মিত্র ইংরেজিতে স্নাতক (বি.এ.) এবং বিশ্বভারতী বিশ্ববিদ্যালয়, শান্তিনিকেতন থেকে সাংবাদিকতা ও গণযোগাযোগে স্নাতকোত্তর (এম.এ.) ডিগ্রি অর্জন করেন। ব্যক্তিগত পছন্দ ও নেশা: সাংবাদিকতার বাইরে শ্রীতমা একজন সাহিত্যপ্রেমী, ভ্রমণও তাঁর অন্যতম নেশা। ছুটির দুপুরগুলো তাঁর কাটে গল্পের বই নিয়ে। একটু লম্বা ছুটি পেলে তিনি দেশের ভিতর বা কখনও সখনও দেশের বাইরেও বেড়াতে যেতে ভালোবাসেন। তবে তাঁর প্রতিটা বেড়ানোর পিছনেই কাজ করে কোনও না কোনও বই বা সিনেমা থেকে তৈরি হওয়া কৌতূহল। অজানাকে জানার আগ্রহই তাঁকে বার বার নিয়ে গিয়ে ফেলে নানা অচেনা শহরে। সেই সব অভিজ্ঞতাকে লেখার রূপ দিতেও পিছপা হন না শ্রীতমা।Read More