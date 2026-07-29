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    Guru Purnima wishes in Bengali: গুরু পূর্ণিমার শুভেচ্ছাবার্তা কাদের পাঠাবেন, কী লিখবেন? জেনে নিন এখনই

    Guru Purnima quotes for teachers: গুরু পূর্ণিমা কেবল কোনো নির্দিষ্ট দীক্ষাগুরু বা ধর্মীয় শিক্ষকের মধ্যে সীমাবদ্ধ নয়। আমাদের জীবনের প্রথম দিন থেকে আজ পর্যন্ত যাঁরা আমাদের চিন্তাভাবনা, মূল্যবোধ ও চরিত্র গঠনে ভূমিকা রেখেছেন, তাঁরা প্রত্যেকেই গুরুর সমতুল্য।

    Published on: Jul 29, 2026, 08:37:14 IST
    By Suman Roy
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    Happy Guru Purnima messages Bengali: আষাঢ় মাসের শুক্লপক্ষের পূর্ণিমা তিথিটি সনাতন সংস্কৃতি ও ভারতীয় ঐতিহ্যে পরম পবিত্র ও তাৎপর্যপূর্ণ দিন হিসেবে পালিত হয়। এই পবিত্র দিনটিকে ‘গুরু পূর্ণিমা’ (Guru Purnima) বা ‘ব্যাস পূর্ণিমা’ বলা হয়। সনাতন শাস্ত্রে 'গুরু' হলেন সেই পরম ব্যক্তি, যিনি মানবজীবনকে অজ্ঞানতা, অন্ধকার এবং দিকবিদিকশূন্যতা থেকে মুক্ত করে সত্য, জ্ঞান ও আলোর পথে পরিচালিত করেন। ‘গুরু’ শব্দের অর্থই হলো— ‘গু’ অর্থাৎ অন্ধকার এবং ‘রু’ অর্থাৎ আলো বা প্রজ্ঞা।

    গুরু পূর্ণিমার শুভেচ্ছাবার্তা কাদের পাঠাবেন, কী লিখবেন? জেনে নিন এখনই
    গুরু পূর্ণিমার শুভেচ্ছাবার্তা কাদের পাঠাবেন, কী লিখবেন? জেনে নিন এখনই

    গুরু পূর্ণিমার শুভ তিথিতে জীবনের প্রতিটি পথপ্রদর্শক ও শ্রদ্ধাভাজন মানুষকে সম্মান জানানো, তাঁদের আশীর্বাদ প্রার্থনা করা এবং হৃদয়ের গভীর থেকে কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করা আমাদের সনাতনী মূল্যবোধেরই অঙ্গ। এই বিশেষ দিনে কাদের শুভেচ্ছাবার্তা পাঠাবেন এবং মেসেজ, হোয়াটসঅ্যাপ বা কার্ডে কী লিখে গুরুজনদের শ্রদ্ধা জানাবেন—তা জেনে নিন।

    গুরু পূর্ণিমা কেবল কোনো নির্দিষ্ট দীক্ষাগুরু বা ধর্মীয় শিক্ষকের মধ্যে সীমাবদ্ধ নয়। আমাদের জীবনের প্রথম দিন থেকে আজ পর্যন্ত যাঁরা আমাদের চিন্তাভাবনা, মূল্যবোধ ও চরিত্র গঠনে ভূমিকা রেখেছেন, তাঁরা প্রত্যেকেই গুরুর সমতুল্য।

    • বাবা-মা ও পরিবারের গুরুজন: সন্তান জন্ম নেওয়ার পর মাতাপিতাই হলেন জীবনের প্রথম গুরু। জীবনের প্রথম শিক্ষা, হাঁটা চলা এবং ভালো-মন্দের তফাৎ বাবা-মায়ের কাছ থেকেই শেখে সন্তান। তাই গুরু পূর্ণিমায় বাবা-মাকে শুভেচ্ছা জানানো সবচেয়ে আগে প্রয়োজন।
    • স্কুল, কলেজ ও বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষক-শিক্ষিকা: শৈশব ও কৈশোরে যাঁরা আমাদের অক্ষরজ্ঞান থেকে শুরু করে জ্ঞান-বিজ্ঞানের দিশা দেখিয়েছেন, সেই প্রিয় শিক্ষক-শিক্ষিকাদের কাছে কৃতজ্ঞতা প্রকাশের সেরা দিন এটি।
    • দীক্ষাগুরু বা আধ্যাত্মিক পথপ্রদর্শক: যাঁরা আধ্যাত্মিক সাধনা, পুজো-পাঠ, গীতা পাঠ বা মনের শান্তির পথ দেখিয়েছেন, সেই গুরু বা আশ্রমের মহারাজদের চরণ স্পর্শ করে শুভেচ্ছা পাঠানো উচিত।
    • পেশাগত জীবনের মেন্টর বা উর্ধ্বতন কর্মকর্তা: কর্মজীবনে বা ব্যবসায় যিনি আপনাকে কাজ শিখিয়েছেন, গাইড করেছেন বা কঠিন পরিস্থিতিতে সঠিক সিদ্ধান্ত নিতে সাহায্য করেছেন, তিনিও আপনার গুরু।
    • সঙ্গীত, নৃত্য, ক্রীড়া বা কলার শিক্ষক: যাঁরা সংস্কৃতি, গান, নাচ, অঙ্কন বা খেলাধুলার তালিম দিয়ে আপনাকে স্বাবলম্বী ও দক্ষ করেছেন, তাঁদেরকেও এই শুভ দিনে আন্তরিক স্মরণ করা কর্তব্য।

    কী লিখবেন শুভেচ্ছাবার্তায়? বেছে নিন সেরা মেসেজ ও শুভেচ্ছা বাণী

    আপনার শ্রদ্ধা ও আন্তরিকতা প্রকাশের জন্য কয়েকটি সুন্দর ও হৃদয়স্পর্শী বাংলা শুভেচ্ছাবার্তা নিচে দেওয়া হলো, যা আপনি সরাসরি বার্তা হিসেবে পাঠাতে পারেন:

    ১. সাধারণ ও ঐতিহ্যবাহী শুভেচ্ছাবার্তা:

    "অজ্ঞানের অন্ধকার দূর করে যিনি জ্ঞানের আলো জ্বালিয়ে দেন, তিনিই পরম গুরু। গুরু পূর্ণিমার শুভ তিথিতে আমার জীবনের সকল পথপ্রদর্শক ও শিক্ষককে জানাই আমার প্রণাম ও শ্রদ্ধা।"

    ২. বাবা-মায়ের জন্য বিশেষ বার্তা:

    "আমার জীবনের প্রথম ও শ্রেষ্ঠ গুরু আমার বাবা ও মা। আমাকে মানুষের মতো মানুষ করার জন্য এবং সঠিক পথ দেখানোর জন্য তোমাদের কোটি কোটি প্রণাম। শুভ গুরু পূর্ণিমা!"

    ৩. প্রিয় শিক্ষকদের জন্য শ্রদ্ধাঞ্জলি:

    "বইয়ের পাতা থেকে জীবনের পরম শিক্ষা—সবকিছুই আপনার থেকে শেখা। আমার সাফল্য ও চিন্তাভাবনার পেছনে আপনার অবদান অপরিসীম। শুভ গুরু পূর্ণিমার অনেক অনেক শুভেচ্ছা ও প্রণাম জানাই।"

    ৪. মেন্টর বা সহকর্মীদের পাঠানোর বার্তা:

    "কঠিন সময়ে আপনার সঠিক উপদেশ ও পথপ্রদর্শন আমাকে সঠিক সিদ্ধান্ত নিতে সাহায্য করেছে। জীবনে আপনার মতো অভিভাবক সমতুল্য মেন্টর পেয়ে আমি ধন্য। আপনাকে গুরু পূর্ণিমার বিনম্র শুভেচ্ছা।"

    • Suman Roy
      ABOUT THE AUTHOR
      Suman Roy

      সুমন রায় হিন্দুস্তান টাইমস বাংলায় ডেপুটি নিউজ এডিটর পদে কর্মরত। এই মুহূর্তে তিনি এই ওয়েবসাইটের ভারপ্রাপ্ত। কলেজের গণ্ডি পেরিয়েই সুমন সাংবাদিকতার পেশায় চলে এসেছিলেন। মূল আগ্রহের জায়গা ছিল লেখালিখি। সাংবাদিক হিসাবে কাজ শুরু করার পরে সংবাদপত্রের উত্তর সম্পাদকীয় পাতায় কাজ, বিনোদন এবং জীবনযাপন বিভাগে কাজ করতে করতে এখন সুমন ডিজিটাল মাধ্য়মের কনটেন্ট প্রোডিউসার হিসাবে কর্মরত। পেশাদার অভিজ্ঞতা: ১৮ বছরের সামান্য বেশি সময় ধরে সুমন এই পেশায় কর্মরত। প্রথম বছর খানেক কাটে খবরের কাগজে। তার পরে তারা নিউজে স্বল্প কিছু সময়ের কাজ এবং তার পর থেকে ২০২০ সাল পর্যন্ত খবরের কাগজে কাজ করেছেন সুমন। এর মধ্যে ‘একদিন’ নামক দৈনিক পত্রিকায় কয়েক বছর কেটেছে। তবে কেরিয়ারের বেশির ভাগ সময়ই কেটেছে ‘এই সময়’ সংবাদপত্রে। সেখানে বিনোদন, জীবনযাপন এবং ফিচার বিভাগে সুমন কর্মরত ছিলেন। পরবর্তীতে এক বছর কাটে আনন্দবাজার ডিজিটালে। ২০২১ সালের ডিসেম্বর থেকে হিন্দুস্তান টাইমস বাংলায় কর্মরত সুমন। শিক্ষাগত যোগ্যতা: হিন্দুস্কুল থেকে মাধ্যমিক এবং উচ্চমাধ্যমিক পাশ করেছেন সুমন। তার পরে প্রেসিডেন্সি কলেজ থেকে বাংলা নিয়ে স্নাতকস্তরের পড়াশোনা করেন তিনি। ব্যক্তিগত পছন্দ ও নেশা: গল্পের বই পড়া, গান শোনা এবং বেড়ানো। কাজের বাইরে মূলত এই তিনটি জিনিস নিয়েই বাঁচেন সুমন। একটু লম্বা ছুটি পেলেই বেরিয়ে পড়েন নতুন জায়গা দেখতে। অচেনা মানুষের সঙ্গে আলাপ করতে, তাঁদের সংস্কৃতি সম্পর্কে জানতে এবং সেই অভিজ্ঞতার কথা লিখতে পছন্দ করেন সুমন।Read More

    Home/Astrology/Guru Purnima Wishes In Bengali: গুরু পূর্ণিমার শুভেচ্ছাবার্তা কাদের পাঠাবেন, কী লিখবেন? জেনে নিন এখনই

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