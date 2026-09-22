৩১ অক্টোবর সিংহ রাশিতে দেবগুরু বৃহস্পতির মহা সঞ্চার! ৩ রাশির চমকাবে ভাগ্য, হাতে আসবে অনেক টাকা
সূর্যের রাশি সিংহ হলো দেবগুরু বৃহস্পতির পরম মিত্র রাশি। ফলে সিংহ রাশিতে দেবগুরুর এই ঐতিহাসিক আগমন রাশিচক্রে পরম শুভ ও শুভ ফলদায়ক অবস্থান তৈরি করবে।
বৈদিক জ্যোতিষশাস্ত্রে দেবগুরু বৃহস্পতিকে জ্ঞান, প্রজ্ঞা, বৃদ্ধি, সৌভাগ্য, সন্তান, সমৃদ্ধি এবং পরম শুভদায়ক গ্রহ হিসেবে মান্য করা হয়। নবগ্রহের মধ্যে দেবগুরুর অবস্থান ও গতি পরিবর্তন মানবজীবনের ভাগ্যচক্রে সবচেয়ে গভীর ও সুদূরপ্রসারী প্রভাব ফেলে। বৈদিক পঞ্জিকা ও জ্যোতিষ শাস্ত্রীয় গণনা অনুযায়ী, আগামী ৩১ অক্টোবর ২০২৬ তারিখে দেবগুরু বৃহস্পতি সূর্যদেবের নিজস্ব রাশি সিংহ রাশিতে প্রবেশ করতে চলেছেন।
সূর্যের রাশি সিংহ হলো দেবগুরু বৃহস্পতির পরম মিত্র রাশি। ফলে সিংহ রাশিতে দেবগুরুর এই ঐতিহাসিক আগমন রাশিচক্রে পরম শুভ ও শুভ ফলদায়ক অবস্থান তৈরি করবে। জ্যোতিষবিদদের মতে, ৩১ অক্টোবর থেকে সিংহ রাশিতে গুরু গোচরের প্রভাবে নির্দিষ্ট ৩টি রাশির জাতক-জাতিকাদের জীবনে থমকে থাকা কেরিয়ারে অভূতপূর্ব গতি আসবে, আকস্মিক ধনলাভ ঘটবে এবং জমি-বাড়ি কেনার শুভ সুযোগ তৈরি হবে। বিশেষ করে মেষ, সিংহ ও ধনুর মতো মিত্র রাশির জাতক-জাতিকারা দেবগুরুর কৃপায় কপাল খোলার মুখ দেখবেন। ৩১ অক্টোবরের এই মহা সঞ্চারে কোন ৩ রাশির জীবনে গোল্ডেন টাইম শুরু হতে চলেছে—জেনে নিন।
১. বৈদিক জ্যোতিষশাস্ত্রে সিংহ রাশিতে দেবগুরু বৃহস্পতির সঞ্চারের বিশেষ গুরুত্ব
জ্যোতিষ শাস্ত্রীয় বিচারে মিত্র রাশি সিংহতে বৃহস্পতির সঞ্চার রাজকীয় সম্মান ও দীর্ঘস্থায়ী আর্থিক স্থায়িত্ব এনে দেয়:
- নেতৃত্ব ও প্রশাসনিক পদে জয়: দেবগুরু ও সূর্যের বলীয়ান মেলবন্ধনে সরকারি চাকরি, আইটি, রাজনীতি, শিক্ষা, ওকালতি, ব্যাঙ্কিং, প্রশাসন ও আন্তর্জাতিক বাণিজ্যের সাথে যুক্ত ব্যক্তিরা উচ্চ পদ ও পদোন্নতি লাভ করবেন।
- বিশাল ধনযোগ ও ভাগ্যোদয়: দীর্ঘদিন ধরে আটকে থাকা প্রপার্টি বিবাদ বা আইনি জটিলতা মিটে গিয়ে বিপুল অর্থলাভ ঘটবে এবং নতুন বড় ব্যবসায়িক চুক্তিতে রূপান্তর ঘটবে।
২. ৩১ অক্টোবর গুরু গোচরে ভাগ্যের বন্ধ দুয়ার খুলবে যে ৩ রাশির
ক) মেষ রাশি (Aries): মেষ রাশির পঞ্চম ঘর অর্থাৎ বুদ্ধি, শিক্ষা, সৃজনশীলতা ও সন্তান ভাবকে প্রফুল্ল করবে দেবগুরুর এই গোচর। ফলে মেষ রাশির জাতক-জাতিকাদের ব্যক্তিত্ব ও বুদ্ধিমত্তায় দারুণ ঔজ্জ্বল্য আসবে। চাকুরিজীবীরা উর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষের ভূয়সী প্রশংসা পাবেন এবং পদোন্নতি বা বেতন বৃদ্ধির সুসংবাদ পেতে পারেন। রিয়েল এস্টেট বা শেয়ার বাজারে বিনিয়োগ থেকে আকস্মিক বিপুল রিটার্ন মিলবে।
খ) সিংহ রাশি (Leo): স্বয়ং লগ্ন অর্থাৎ প্রথম ভাবেই দেবগুরু বৃহস্পতির পদার্পণ ঘটতে চলেছে সিংহ রাশির জাতক-জাতিকাদের জন্য। ফলে এই সঞ্চার সিংহ রাশির জাতকদের জন্য পরম আশীর্বাদস্বরূপ। আপনার আত্মবিশ্বাস ও সাহসিকতা বহুগুণ বৃদ্ধি পাবে। সমাজ ও কর্মক্ষেত্রে আপনার ভাবমূর্তি উজ্জ্বল হবে। আয়ের একাধিক নতুন পথ খুলবে এবং নতুন যানবাহন বা প্রপার্টি কেনার স্বপ্ন সফল হবে।
গ) ধনু রাশি (Sagittarius): ধনু রাশির অধিপতি স্বয়ং দেবগুরু বৃহস্পতি। ফলে নবম বা ভাগ্য স্থানে বৃহস্পতির এই গমন ধনু রাশির ভাগ্যকে চূড়ান্তে নিয়ে যাবে। ভাগ্য আপনার প্রতিটি পদক্ষেপে সঙ্গে থাকবে। উচ্চশিক্ষা বা বৈদেশী কাজের সাথে যুক্ত প্রার্থীরা অভূতপূর্ব সফলতা পাবেন। চাকুরিজীবীরা নতুন চমৎকার চাকরির প্রস্তাব পাবেন এবং ব্যবসায়ীদের জমানো অর্থের পরিমাণ বহুগুণ বেড়ে যাবে।
৩. দেবগুরু বৃহস্পতির পূর্ণ কৃপা ও শুভ ফল বৃদ্ধির সহজ জ্যোতিষীয় প্রতিকার
৩১ অক্টোবর সিংহ রাশিতে বৃহস্পতির সঞ্চারের শতভাগ শুভ সুফল পেতে এবং দেবগুরুর শুভ প্রভাব বাড়াতে কিছু সহজ বৈদিক নিয়ম মেনে চলা যেতে পারে:
- শ্রী হরি বিষ্ণু পুজো ও চালিসা পাঠ: প্রতি বৃহস্পতিবার সকালে স্নান সেরে শ্রী হরি বিষ্ণু ও দেবগুরু বৃহস্পতির সামনে ঘিয়ের প্রদীপ জ্বালিয়ে পুজো করুন এবং কপালে হলুদের তিলক পরুন।
- হলুদ বস্তু দান: বৃহস্পতিবার অসচ্ছল ব্যক্তিদের ছোলার ডাল, হলুদ, কলা, চাল বা হলুদ রঙের বস্ত্র দান করা পরম কল্যাণকর।
- গুরু বীজ মন্ত্র জপ: প্রতিদিন সকালে স্নানের পর অন্তত ১০৮ বার 'ওঁ গুরবে নমঃ' অথবা 'ওঁ বৃহস্পতয়ে নমঃ' মন্ত্র জপ করলে দেবগুরুর অশেষ কৃপা লাভ হয়।
৩১ অক্টোবর ২০২৬-এ মিত্র রাশি সিংহতে দেবগুরু বৃহস্পতির এই অলৌকিক সঞ্চার মেষ, সিংহ ও ধনু রাশির জাতক-জাতিকাদের জন্য অর্থ, গাড়ি-বাড়ি লাভ ও কেরিয়ারে বিপুল উন্নতির এক ঐতিহাসিক সুযোগ নিয়ে এসেছে। সঠিক দৃষ্টিভঙ্গি ও কর্মপরিকল্পনার সাথে এগিয়ে চললে এই সময়টিতে জীবনে চিরস্থায়ী সুখ ও সমৃদ্ধি সুনিশ্চিত।
- ABOUT THE AUTHORSuman Roy
সুমন রায় হিন্দুস্তান টাইমস বাংলায় ডেপুটি নিউজ এডিটর পদে কর্মরত। এই মুহূর্তে তিনি এই ওয়েবসাইটের ভারপ্রাপ্ত। কলেজের গণ্ডি পেরিয়েই সুমন সাংবাদিকতার পেশায় চলে এসেছিলেন। মূল আগ্রহের জায়গা ছিল লেখালিখি। সাংবাদিক হিসাবে কাজ শুরু করার পরে সংবাদপত্রের উত্তর সম্পাদকীয় পাতায় কাজ, বিনোদন এবং জীবনযাপন বিভাগে কাজ করতে করতে এখন সুমন ডিজিটাল মাধ্য়মের কনটেন্ট প্রোডিউসার হিসাবে কর্মরত। পেশাদার অভিজ্ঞতা: ১৮ বছরের সামান্য বেশি সময় ধরে সুমন এই পেশায় কর্মরত। প্রথম বছর খানেক কাটে খবরের কাগজে। তার পরে তারা নিউজে স্বল্প কিছু সময়ের কাজ এবং তার পর থেকে ২০২০ সাল পর্যন্ত খবরের কাগজে কাজ করেছেন সুমন। এর মধ্যে ‘একদিন’ নামক দৈনিক পত্রিকায় কয়েক বছর কেটেছে। তবে কেরিয়ারের বেশির ভাগ সময়ই কেটেছে ‘এই সময়’ সংবাদপত্রে। সেখানে বিনোদন, জীবনযাপন এবং ফিচার বিভাগে সুমন কর্মরত ছিলেন। পরবর্তীতে এক বছর কাটে আনন্দবাজার ডিজিটালে। ২০২১ সালের ডিসেম্বর থেকে হিন্দুস্তান টাইমস বাংলায় কর্মরত সুমন। শিক্ষাগত যোগ্যতা: হিন্দুস্কুল থেকে মাধ্যমিক এবং উচ্চমাধ্যমিক পাশ করেছেন সুমন। তার পরে প্রেসিডেন্সি কলেজ থেকে বাংলা নিয়ে স্নাতকস্তরের পড়াশোনা করেন তিনি। ব্যক্তিগত পছন্দ ও নেশা: গল্পের বই পড়া, গান শোনা এবং বেড়ানো। কাজের বাইরে মূলত এই তিনটি জিনিস নিয়েই বাঁচেন সুমন। একটু লম্বা ছুটি পেলেই বেরিয়ে পড়েন নতুন জায়গা দেখতে। অচেনা মানুষের সঙ্গে আলাপ করতে, তাঁদের সংস্কৃতি সম্পর্কে জানতে এবং সেই অভিজ্ঞতার কথা লিখতে পছন্দ করেন সুমন।Read More