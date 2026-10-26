Lucky Zodiac Signs: সিংহ রাশিতে যেতে চলেছেন গুরু! বৃষ সহ ৪ রাশির ভাগ্যে সৌভাগ্যের জোয়ার, লাকি কারা?

Lucky Zodiac Signs: সিংহ রাশিতে যেতে চলেছেন গুরু! বৃষ সহ ৪ রাশির ভাগ্যে সৌভাগ্যের জোয়ার, লাকি কারা?
গুরু সিং রাশি মে 2026: সিংহ রাশিতে বৃহস্পতির ট্রানজিটকে খুব বিশেষ বলে মনে করা হয়। আপনার জন্য কী ফল আনতে চলেছে, 84 দিনে কেতু কেমন হবে, এটি পড়ুন
দেবগুরু হিসাবে পরিচিত বৃহস্পতি সিংহ রাশিতে আসতে চলেছেন। জ্যোতিষী নরেন্দ্র উপাধ্যায়ের মতে, বৃহস্পতি ৩১ অক্টোবর সিংহ রাশিতে আসবেন, যার পরে তিনি ১৩ ডিসেম্বর পশ্চাদমুখী অবস্থায় আসবেন। তারপরে ২৫ জানুয়ারী কর্কট রাশিতে ফিরে আসা। গুরু কেতুকেও সংযুক্ত করবেন।যখন কেতু স্থায়ীভাবে এই রাশি ত্যাগ করবেন, তখন বৃহস্পতির কৃপার সঠিক সুবিধা পাবেন অনেকে। কেতুর প্রস্থানের পরে, এই ছায়া গ্রহের প্রভাব হ্রাস পাবে। এরফলে ৪ রাশি শুভ ফল পাবেন।
মেষ
ভ্রমণ করে উপকৃত হবেন, এটি দেশ বা বিদেশ ভ্রমণ হোক না কেন। আপনার স্বাস্থ্যের বিশেষ যত্ন নিন। যদি এই সময়ে আয় হ্রাস পায় তবে এর জন্য আয় বাড়ানোর কথা বিবেচনা করুন, যাতে সাদেশতীর প্রভাব রয়েছে, তবে কঠোর পরিশ্রম আপনাকে এগিয়ে নিয়ে যেতে পারে। বৃহস্পতিবার আপনাকে হলুদ ফল অফার করুন। পরিবারের সমস্যাগুলি দূর হবে।
বৃষ
সম্পত্তি কেনার মতো কোনও মুলতুবি জিনিস থাকলে এই সময়ে আপনার কাজ শেষ হতে পারে। বৃষ রাশির লোকদের অর্থ উপার্জনের জন্য এই সময়টি ভাল। আপনি যদি কোনও গবেষণামূলক কাজ করে থাকেন তবে এগিয়ে যাওয়ার জন্য আপনার কঠোর পরিশ্রম এবং ফোকাস বাড়ান।
মিথুন
মিথুন রাশির জাতক-জাতিকারা সম্মান পাবেন। যাদের চাকরি পরিবর্তন বা ব্যবসা পরিবর্তন হয়েছে তাদের জন্য এটি একটি সোনালী সময়, এই সময়ে আপনার জন্য একটি ভাল সময় তৈরি করা হয়েছে। আপনাকে না দেখে এবং চিন্তা না করে সিদ্ধান্ত নিতে হবে না, পরীক্ষা না করে কাউকে বিশ্বাস করবেন না।
সিংহ
সিংহ রাশির লোকেরা সুখ এবং সমৃদ্ধি পাবেন, আপনি অগ্রগতির দরজা খুলতে পারেন। আপনাকে ইতিবাচক থাকতে হবে। আপনার সাফল্যের সম্ভাবনা রয়েছে। আপনাকে আপনার স্বাস্থ্যের যত্ন নিতে হবে, পেট এবং ওজন সম্পর্কিত সমস্যাগুলি আপনার জন্য হতে পারে, কারণ বৃহস্পতি যখন আপনার রাশির রাশিতে আসে তখন ওজন বৃদ্ধি পায়। যদি বিবাহের কথা বলা হয়, তবে বিয়ের প্রস্তুতি নেওয়া যেতে পারে।
(এই প্রতিবেদন মান্যতা নির্ভর। এর সত্যতা যাচাই করেনি হিন্দুস্তান টাইমস বাংলা। )
- ABOUT THE AUTHORSritama Mitra
শ্রীতমা মিত্র হিন্দুস্তান টাইমস বাংলার একজন চিফ কনটেন্ট প্রোডিউসার। ২০২১ সাল থেকে তিনি এই প্রতিষ্ঠানের সঙ্গে যুক্ত। জাতীয় এবং আন্তর্জাতিক সংবাদের পাশাপাশি শ্রীতমার আগ্রহের জায়গা ক্রিকেট। এছাড়াও তিনি জ্যোতিষ বিভাগ দেখাশোনা করেন এবং জীবনযাপন সংক্রান্ত প্রতিবেদন লিখতেও তাঁর আগ্রহ রয়েছে। পেশাদার জীবন: পেশাদার জীবনের শুরুতে শ্রীতমা আকাশবাণী, শান্তিনিকেতনে উপস্থাপিকা হিসেবে কাজ করেছেন। ২০১০ সালে তিনি ইটিভি নিউজ বাংলায় কপি এডিটর হিসেবে যোগদান করেন। পরবর্তীতে ওয়ানইন্ডিয়া-সহ বিভিন্ন সংবাদমাধ্যমে কাজ করার পর তিনি হিন্দুস্তান টাইমস বাংলায় যোগ দেন। শিক্ষাগত যোগ্যতা: শ্রীতমা মিত্র ইংরেজিতে স্নাতক (বি.এ.) এবং বিশ্বভারতী বিশ্ববিদ্যালয়, শান্তিনিকেতন থেকে সাংবাদিকতা ও গণযোগাযোগে স্নাতকোত্তর (এম.এ.) ডিগ্রি অর্জন করেন। ব্যক্তিগত পছন্দ ও নেশা: সাংবাদিকতার বাইরে শ্রীতমা একজন সাহিত্যপ্রেমী, ভ্রমণও তাঁর অন্যতম নেশা। ছুটির দুপুরগুলো তাঁর কাটে গল্পের বই নিয়ে। একটু লম্বা ছুটি পেলে তিনি দেশের ভিতর বা কখনও সখনও দেশের বাইরেও বেড়াতে যেতে ভালোবাসেন। তবে তাঁর প্রতিটা বেড়ানোর পিছনেই কাজ করে কোনও না কোনও বই বা সিনেমা থেকে তৈরি হওয়া কৌতূহল। অজানাকে জানার আগ্রহই তাঁকে বার বার নিয়ে গিয়ে ফেলে নানা অচেনা শহরে। সেই সব অভিজ্ঞতাকে লেখার রূপ দিতেও পিছপা হন না শ্রীতমা।Read More