Lucky Zodiac Signs: কৃপা করবেন স্বয়ং গুরু! মেষ, বৃশ্চিক সহ ৬ টি রাশির কপাল খুলবেন বৃহস্পতি

Lucky Zodiac Signs: কৃপা করবেন স্বয়ং গুরু! মেষ, বৃশ্চিক সহ ৬ টি রাশির কপাল খুলবেন বৃহস্পতি
দীপাবলির পরে, বৃহস্পতি তার চালচলন পরিবর্তন করবে। বৃহস্পতির গতিবিধির পরিবর্তন অনেক রাশিচক্রের ভাগ্যকে উজ্জ্বল করতে পারে। পশ্চাদমুখী বৃহস্পতির জন্য বহু রাশি লাকি হবে।
দেবগুরু বৃহস্পতি সময়ে সময়ে তাঁর গতিবিধি বা অবস্থান পরিবর্তন করতে থাকেন। এই সময়ে, বৃহস্পতি তাঁর উচ্চতর রাশি কর্কট রাশিতে রয়েছেন এবং ৩০ অক্টোবর পর্যন্ত এই রাশিতে থাকবেন। এর পরে, ৩১ অক্টোবর, সূর্য সিংহ রাশির কাছে আসবেন। বৃহস্পতি সিংহ রাশিতে আসার পরে তার গতিবিধি পরিবর্তন করবেন। জ্যোতিষশাস্ত্রের হিসাব অনুসারে, ১৩ ডিসেম্বর, বৃহস্পতি সিংহ রাশিতে পশ্চাদমুখী হবেন এবং প্রায় ১২১ দিনের জন্য পশ্চাদমুখী হওয়ার পরে,এপ্রিল ১৩, ২০২৭ থেকে মার্গী হবেন। এই সময় পশ্চাদমুখী বৃহস্পতি চারদিক থেকে ৬ টি রাশিচক্রের উপকার সরবরাহ করতে পারে।
মেষ রাশি: মেষ রাশির জাতক-জাতিকারা কর্মক্ষেত্রে হঠাৎ বড় পরিবর্তন দেখতে পারেন। এই সময়ে, আপনি আটকে থাকা কাজগুলি শেষ করতে সক্ষম হবেন। পুরানো ব্যবসায়িক চুক্তি বা প্রকল্পগুলি আবার শুরু হতে পারে। অত্যধিক ব্যয় নিয়ন্ত্রণ করা হবে। আটকে থাকা অর্থ ফেরত আসার লক্ষণ রয়েছে। এই সময়টি শিক্ষার্থীদের জন্য অনুকূল হবে। প্রতিযোগিতামূলক পরীক্ষার জন্য প্রস্তুত হওয়া লোকেরা সাফল্য পেতে পারেন। পারিবারিক জীবনের সমস্যাগুলি শেষ হতে পারে। স্বাস্থ্য ভাল থাকবে।
কর্কট: পরিবার বা আত্মীয়দের সাথে পুরানো বিরোধের সমাধান হতে পারে। আপনি পরিবার সম্পর্কিত বিষয়গুলি বুদ্ধিমানের সাথে পরিচালনা করবেন। আর্থিক লাভের সম্ভাবনা থাকবে। এই সময়ে কোনও পুরানো বা আটকে থাকা অর্থ ফেরত দেওয়া সম্ভব। তবে কোনও বড় ঝুঁকি বা বিনিয়োগ এড়ানো বুদ্ধিমানের কাজ হবে। শিক্ষা এবং ক্যারিয়ারের ক্ষেত্রে এই সময়টি খুব অনুকূল হবে। যে কোনও পুরানো আটকে থাকা কাজ বা পরিকল্পনা গতি পেতে পারে।
সিংহ রাশি: সিংহ রাশির লোকেরা এই সময়ে ক্যারিয়ারে উন্নতি পেতে পারে। সন্তান সম্পর্কিত সমস্যাগুলি শেষ হতে পারে। হঠাৎ আর্থিক লাভ বা স্থগিত অর্থ পাওয়ার সম্ভাবনা রয়েছে। আপনি আপনার স্ত্রীর সাথে ভাল সময় কাটাবেন। কর্মক্ষেত্রে আপনি আপনার কঠোর পরিশ্রমের সম্পূর্ণ ফল পাবেন। আপনি ধর্মীয় কাজে আগ্রহী হবেন। এই সময়ে, একটি চিন্তাশীল বিনিয়োগের সিদ্ধান্ত উপকারী প্রমাণিত হতে পারে।
তুলা রাশি: পশ্চাদমুখী বৃহস্পতির প্রভাবের কারণে আপনি আপনার ক্যারিয়ারে নতুন সাফল্য বা কৃতিত্ব অর্জন করতে পারেন। আপনি যদি চাকরি পরিবর্তনের কথা ভাবছেন তবে এটি একটি ভাল সময়। ভাল বিনিয়োগের সুযোগ তৈরি হবে। আপনি ভাইবোন এবং বন্ধুদের সমর্থন পাবেন। উচ্চপদস্থ কর্মকর্তারা আপনার কাজে সন্তুষ্ট হবেন এবং আপনার প্রশংসা করতে পারেন। আদালত সম্পর্কিত বিষয়ে সাফল্য অর্জন করা যেতে পারে।
বৃশ্চিক রাশি: পশ্চাদমুখী বৃহস্পতি আপনাকে অপ্রত্যাশিত উত্স থেকে আর্থিক সুবিধা দিতে পারে। আপনি পৈতৃক সম্পত্তির সুবিধাও পেতে পারেন। শিক্ষার্থীদের জন্য এটি খুব ভাল সময় হবে। নতুন জিনিস শেখার সুযোগ থাকবে। আপনি প্রেম-সন্তানদের সমর্থন পাবেন। প্রেম-সম্পর্ক সম্পর্কে কিছু ভুল বোঝাবুঝি দূর করা যেতে পারে। স্থগিত কাজগুলি সম্পন্ন করা যেতে পারে।
কুম্ভ রাশি: পশ্চাদমুখী বৃহস্পতির কারণে, আপনি স্থগিত অর্থের ফেরত পেতে পারেন। কোনও বড় বিনিয়োগ বা ঝুঁকিপূর্ণ আর্থিক সিদ্ধান্তে তাড়াহুড়ো করবেন না। কর্মক্ষেত্রে নতুন দায়িত্ব পাওয়া যাবে। যাঁরা ব্যবসা করছেন তারা এই সময়ে বড় আর্থিক লাভের ইঙ্গিত দিচ্ছেন। পরিবার সমর্থন পাবে। সন্তানের দিক সম্পর্কিত সমস্যাগুলি কাটিয়ে উঠবে।
গুরুর কৃপা পাওয়ার উপায়: ১. গুরুর কৃপা পেতে বৃহস্পতিবার ভগবান বিষ্ণুর সাথে কলা গাছের পূজা করুন। ২. বৃহস্পতিবার উপবাস রাশিফলে বৃহস্পতি গ্রহের অবস্থান শক্তিশালী হয়। ৩. বৃহস্পতিবার হলুদ, জামাকাপড় এবং কলা ইত্যাদির মতো হলুদ আইটেম দান করুন।
(ডিসক্লেমার: এই নিবন্ধে প্রদত্ত তথ্যের উপর, আমরা দাবি করি না যে সেগুলি সম্পূর্ণ সত্য এবং নির্ভুল। বিস্তারিত এবং আরও তথ্যের জন্য, দয়া করে সংশ্লিষ্ট ক্ষেত্রের বিশেষজ্ঞের সাথে পরামর্শ করুন।)
- ABOUT THE AUTHORSritama Mitra
শ্রীতমা মিত্র হিন্দুস্তান টাইমস বাংলার একজন চিফ কনটেন্ট প্রোডিউসার। ২০২১ সাল থেকে তিনি এই প্রতিষ্ঠানের সঙ্গে যুক্ত। জাতীয় এবং আন্তর্জাতিক সংবাদের পাশাপাশি শ্রীতমার আগ্রহের জায়গা ক্রিকেট। এছাড়াও তিনি জ্যোতিষ বিভাগ দেখাশোনা করেন এবং জীবনযাপন সংক্রান্ত প্রতিবেদন লিখতেও তাঁর আগ্রহ রয়েছে। পেশাদার জীবন: পেশাদার জীবনের শুরুতে শ্রীতমা আকাশবাণী, শান্তিনিকেতনে উপস্থাপিকা হিসেবে কাজ করেছেন। ২০১০ সালে তিনি ইটিভি নিউজ বাংলায় কপি এডিটর হিসেবে যোগদান করেন। পরবর্তীতে ওয়ানইন্ডিয়া-সহ বিভিন্ন সংবাদমাধ্যমে কাজ করার পর তিনি হিন্দুস্তান টাইমস বাংলায় যোগ দেন। শিক্ষাগত যোগ্যতা: শ্রীতমা মিত্র ইংরেজিতে স্নাতক (বি.এ.) এবং বিশ্বভারতী বিশ্ববিদ্যালয়, শান্তিনিকেতন থেকে সাংবাদিকতা ও গণযোগাযোগে স্নাতকোত্তর (এম.এ.) ডিগ্রি অর্জন করেন। ব্যক্তিগত পছন্দ ও নেশা: সাংবাদিকতার বাইরে শ্রীতমা একজন সাহিত্যপ্রেমী, ভ্রমণও তাঁর অন্যতম নেশা। ছুটির দুপুরগুলো তাঁর কাটে গল্পের বই নিয়ে। একটু লম্বা ছুটি পেলে তিনি দেশের ভিতর বা কখনও সখনও দেশের বাইরেও বেড়াতে যেতে ভালোবাসেন। তবে তাঁর প্রতিটা বেড়ানোর পিছনেই কাজ করে কোনও না কোনও বই বা সিনেমা থেকে তৈরি হওয়া কৌতূহল। অজানাকে জানার আগ্রহই তাঁকে বার বার নিয়ে গিয়ে ফেলে নানা অচেনা শহরে। সেই সব অভিজ্ঞতাকে লেখার রূপ দিতেও পিছপা হন না শ্রীতমা।Read More