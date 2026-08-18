Guru Nakshatra Gochar: দেবগুরু বৃহস্পতি করবেন রাশি পরিবর্তন! ১৯ আগস্ট থেকেই ভাগ্যের চাকা ঘুরবে ৪ রাশির
আগামিকাল, ৪ আগস্ট ২০২৬-এ বৃহস্পতি শনির নক্ষত্রপুঞ্জ থেকে বেরিয়ে আশ্লেষা নক্ষত্রে যাচ্ছেন। মোট ৪ টি রাশিচক্র এই পরিবর্তনের সুবিধা পেতে চলেছে। আগামিকাল থেকে ৩১ অক্টোবর পর্যন্ত, এই রাশিচক্রগুলি উপকার পেতে চলেছে।
জ্যোতিষশাস্ত্রমতে বর্তমানে বৃহস্পতি পুষ্য নক্ষত্রে রয়েছেন। এই নক্ষত্রের গ্রহের অধিপতি হলেন শনি। আগামিকাল অর্থাৎ ১৯ আগস্ট, ভোর ৩.৩৭ মিনিটে, বৃহস্পতি তার পদ পরিবর্তন করবে।বৃহস্পতি ৩১ অক্টোবর পর্যন্ত আশ্লেষা নক্ষত্রে থাকবে। যার জেরে, আগামীকাল থেকে, মোট ৭৪ দিনের জন্য বহু রাশির জাতক জাতিকারা লাভ পাবেন। বৃহস্পতির নক্ষত্র গোচরে কোন কোন রাশির সময় আগামিকাল থেকে ভালো হবে, তা দেখে নিন।
মেষ
মেষ রাশির জাতক জাতিকারা আর্থিক এবং ক্যারিয়ার উভয় ক্ষেত্রেই বৃহস্পতির নক্ষত্রপুঞ্জ পরিবর্তনের সুবিধা পাওয়ার সুযোগ পাবেন। উপার্জনের নতুন উৎস তৈরি হবে এবং যারা চাকরি করেন তারা কিছু সুসংবাদ পেতে পারেন। এমন পরিস্থিতিতে মন খুশি থাকবে। ঘরে ভালো পরিবেশ থাকবে। সব মিলিয়ে আগামী কয়েকদিন শান্তিপূর্ণ হতে চলেছে। পদোন্নতি বা নতুন দায়িত্ব পেলেও আত্মবিশ্বাস বাড়বে। ব্যবসায়ও ভালো হতে পারে। পরবর্তী ৭৪ দিনের জন্য, ব্যক্তিগত এবং পেশাদার জীবনের মধ্যে একটি ভাল সমন্বয় থাকবে।
মিথুন
বৃহস্পতির এই পরিবর্তন মিথুন রাশির লোকদের জন্যও খুব ভাল হতে পারে। আপনি এখন আপনার কঠোর পরিশ্রমের সম্পূর্ণ ফল দেখতে পাবেন। এটি সম্ভব যে এই সময়ের মধ্যে অফিসে দায়িত্ব বৃদ্ধি পাবে এবং কিছু লোক কাঙ্ক্ষিত অবস্থানও পেতে পারে। যারা দীর্ঘদিন ধরে পদোন্নতির অপেক্ষায় ছিলেন, তাদের জন্য বিষয়টি এগিয়ে যেতে পারে। ব্যবসা সম্প্রসারণের সুযোগ থাকবে। পরিবারের সাথে সময় ভালভাবে কাটবে এবং আটকে থাকা অর্থ ফেরত পাওয়ার সম্ভাবনা থাকবে।
তুলা
কিছু জিনিস ধীরে ধীরে ভাল হয়ে উঠছে বলে মনে হতে পারে। দীর্ঘদিন ধরে যে কাজ আটকে ছিল, তা আবার এগিয়ে যাবে। চাকরি ও ব্যবসায় নতুন সুযোগ পেতে পারেন। সামনের দিকে এগিয়ে গেলে তারা আরও ভালো পথে এগোবে। ৩১ অক্টোবরের মধ্যে, আপনি কিছু খবর পেতে পারেন যে আপনি দীর্ঘদিন ধরে অপেক্ষা করছেন। কাজের পাশাপাশি সমাজে স্বীকৃতি ও সম্মানও বাড়তে পারে। অর্থ সম্পর্কিত সমস্যাগুলিতেও স্বস্তির লক্ষণ রয়েছে। সামগ্রিকভাবে, তুলা রাশির জাতকদের জন্য ভাল দিন শুরু হতে চলেছে।
মকর
মকর রাশির জাতকদের আর্থিক অবস্থা আগের চেয়ে অনেক ভাল অবস্থানে থাকবে বলে মনে হবে। যারা দীর্ঘদিন ধরে বিনিয়োগের কথা ভাবছেন, তাদের জন্য সময়টি বেশ ভালো। তবে কোথাও টাকা রাখার আগে সব তথ্য নিয়ে নিন। চিন্তা না করে একেবারেই টাকা বিনিয়োগ করবেন না। ব্যবসার সাথে যুক্ত ব্যক্তিরা লাভবান হওয়ার সম্ভাবনা রয়েছে। কর্মক্ষেত্রে এগিয়ে যাওয়ার সুযোগ থাকবে। পরিবারের সদস্যরা আপনার সাথে থাকবেন এবং পরিবারের পরিবেশও ভাল থাকবে। যদি কিছু বিপরীত দিকে যাচ্ছে তবে ধৈর্য ধরুন। এটি নিজে থেকেই অনেক কিছুর সমাধান করবে।
(এই প্রতিবেদন এআই দ্বারা অনুবাদ হয়েছে। ডিসক্লেইমার: আমরা দাবি করি না যে এই নিবন্ধে থাকা তথ্য সম্পূর্ণ সত্য এবং সঠিক। বিস্তারিত এবং আরও তথ্যের জন্য, সংশ্লিষ্ট বিশেষজ্ঞের সাথে পরামর্শ করতে ভুলবেন না।)
- ABOUT THE AUTHORSritama Mitra
শ্রীতমা মিত্র হিন্দুস্তান টাইমস বাংলার একজন চিফ কনটেন্ট প্রোডিউসার। ২০২১ সাল থেকে তিনি এই প্রতিষ্ঠানের সঙ্গে যুক্ত। জাতীয় এবং আন্তর্জাতিক সংবাদের পাশাপাশি শ্রীতমার আগ্রহের জায়গা ক্রিকেট। এছাড়াও তিনি জ্যোতিষ বিভাগ দেখাশোনা করেন এবং জীবনযাপন সংক্রান্ত প্রতিবেদন লিখতেও তাঁর আগ্রহ রয়েছে। পেশাদার জীবন: পেশাদার জীবনের শুরুতে শ্রীতমা আকাশবাণী, শান্তিনিকেতনে উপস্থাপিকা হিসেবে কাজ করেছেন। ২০১০ সালে তিনি ইটিভি নিউজ বাংলায় কপি এডিটর হিসেবে যোগদান করেন। পরবর্তীতে ওয়ানইন্ডিয়া-সহ বিভিন্ন সংবাদমাধ্যমে কাজ করার পর তিনি হিন্দুস্তান টাইমস বাংলায় যোগ দেন। শিক্ষাগত যোগ্যতা: শ্রীতমা মিত্র ইংরেজিতে স্নাতক (বি.এ.) এবং বিশ্বভারতী বিশ্ববিদ্যালয়, শান্তিনিকেতন থেকে সাংবাদিকতা ও গণযোগাযোগে স্নাতকোত্তর (এম.এ.) ডিগ্রি অর্জন করেন। ব্যক্তিগত পছন্দ ও নেশা: সাংবাদিকতার বাইরে শ্রীতমা একজন সাহিত্যপ্রেমী, ভ্রমণও তাঁর অন্যতম নেশা। ছুটির দুপুরগুলো তাঁর কাটে গল্পের বই নিয়ে। একটু লম্বা ছুটি পেলে তিনি দেশের ভিতর বা কখনও সখনও দেশের বাইরেও বেড়াতে যেতে ভালোবাসেন। তবে তাঁর প্রতিটা বেড়ানোর পিছনেই কাজ করে কোনও না কোনও বই বা সিনেমা থেকে তৈরি হওয়া কৌতূহল। অজানাকে জানার আগ্রহই তাঁকে বার বার নিয়ে গিয়ে ফেলে নানা অচেনা শহরে। সেই সব অভিজ্ঞতাকে লেখার রূপ দিতেও পিছপা হন না শ্রীতমা।Read More