Guru Transit: শুরু হচ্ছে কুম্ভ সহ বহু রাশির ভালো সময়! আসছে স্বয়ং দেবগুরু বৃহস্পতির কৃপা

Guru Transit: শুরু হচ্ছে কুম্ভ সহ বহু রাশির ভালো সময়! আসছে স্বয়ং দেবগুরু বৃহস্পতির কৃপা
সিংহ রাশিতে দেবগুরু বৃহস্পতির ট্রানজিটে লাকির লিস্টে বহু রাশি।
আজ বৃহস্পতি সিংহ রাশিতে এসেছেন। এখন থেকে, বৃহস্পতি আগামী ৮৭ দিন সূর্যের এই রাশিতে ট্রানজিট চালিয়ে যাবেন। এতদিন বৃহস্পতি চাঁদের কর্কট রাশিতে বসে ছিলেন। বৈদিক জ্যোতিষশাস্ত্রে, এটি বিশ্বাস করা হয় যে বৃহস্পতির পরিবর্তিত অবস্থান প্রতি ১২ টি রাশির চিহ্নের উপর কোনও না কোনও প্রভাব ফেলে।
বৃহস্পতিকে ভাগ্য, জ্ঞান, ক্যারিয়ার এবং বিবাহের কারণ হিসাবে দেখা হয়। জ্যোতিষশাস্ত্রে তাকে ধনদাতা হিসাবে দেখা হয়। আজ, বৃহস্পতি সিংহ রাশিতে এসেছেন এবং জানুয়ারী পর্যন্ত এখানে থাকবে। পণ্ডিত নরেন্দ্র উপাধ্যায়জির মতে, এই পরিবর্তনের সাথে মোট ৫ টি রাশিচক্র ইতিবাচক প্রভাব দেখতে পাবে। কোন কোন রাশি এরফলে শুভ ফল পাবেন, তা দেখে নিন।
মেষ রাশির উপর গুরু ট্রানজিটের প্রভাব কেমন হবে?
মেষ রাশির জাতক-জাতিকারা বৃহস্পতির ট্রানজিট থেকে অনেক উপকার পেতে চলেছেন। এই ট্রানজিট মেষ রাশির দাম্পত্য জীবনে সরাসরি প্রভাব ফেলবে। প্রেম জীবনে সবকিছু ভাল দেখা যাবে। সম্পর্ক দৃঢ় হবে। একই সময়ে, বৃহস্পতির পরিবর্তিত গতিবিধিতে মন খুশি হবে। পরিবারের সাথে একটি ভাল সময় কাটাতে চলেছে। ব্যক্তিগত এবং পেশাদার জীবনে, ধীরে ধীরে ইচ্ছা অনুসারে সবকিছু পূরণ হবে।
কর্কট রাশিতে গুরু ট্রানজিটের প্রভাব কীভাবে পড়বে?
বৃহস্পতি ট্রানজিট থেকেও চাঁদের এই রাশি উপকৃত হবে। আগামী ৮৭ দিনের মধ্যে, আপনি দীর্ঘদিন ধরে অপেক্ষা করা একটি অফার পেতে পারেন। পরিস্থিতি আরও ভাল হবে। চাকরিতে যে কোনও ধরণের বিভ্রান্তি এখন দূর হতে দেখা যাবে। এই সময়ে, পিতার পক্ষ থেকে পূর্ণ সমর্থন আশা করা হচ্ছে।
বৃহস্পতি ট্রানজিটের প্রভাব সিংহ রাশির উপর কীভাবে পড়বে?
আজ থেকে সিংহ রাশির লোকেরা একটি আলাদা আত্মবিশ্বাস অনুভব করবে। সিংহ রাশির জাতক-জাতিকারা আগামী ৮৭ দিনের জন্য তাঁদের ক্যারিয়ারে কিছু সুসংবাদ পেতে পারেন। হঠাৎ আর্থিক লাভের পরিস্থিতি তৈরি হতে পারে। আটকে থাকা কাজ গতি পাবে। এমন পরিস্থিতিতে আপনি স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেলবেন। ব্যবসায়ের সাথে যুক্ত ব্যক্তিদেরও লাভের লক্ষণ রয়েছে।
বৃহস্পতি ট্রানজিটের প্রভাব ধনু রাশির উপর কীভাবে পড়বে?
বৃহস্পতির পরিবর্তিত অবস্থান ধনু রাশির লোকদের উপরও ইতিবাচক প্রভাব ফেলতে চলেছে। সবকিছু ভাল হবে। চাকরিতে চাপ কম থাকবে। সন্তানের সুখে মন খুশি হবে এবং পরিবারেও আলাদা উজ্জ্বলতা থাকবে। একই সময়ে, আর্থিক অবস্থার দিন দিন উন্নতি হবে। সামগ্রিকভাবে, সবকিছু সঠিক পথে ফিরে আসবে।
কুম্ভ রাশির উপর গুরু ট্রানজিটের প্রভাব কেমন হবে?
শনির কুম্ভ রাশিও সিংহ রাশিতে বৃহস্পতি ট্রানজিটের সুবিধা পেতে চলেছে। এই রাশির জন্য পরবর্তী ৮৭ দিন বেশ দর্শনীয় বলে মনে করা হয়। চাকরিতেও সবকিছু ঠিকঠাক থাকবে। কোথাও থেকে আটকে থাকা অর্থ পাওয়ার সম্ভাবনা রয়েছে। একই সময়ে, ব্যবসায়ের সাথে যুক্ত ব্যক্তিদেরও অনেক সুবিধা পেতে দেখা যাবে।
(এই প্রতিবেদন এআই দ্বারা অনুবাদ হয়েছে। ডিসক্লেমার : আমরা দাবি করি না যে এই নিবন্ধে প্রদত্ত তথ্য সম্পূর্ণ সত্য এবং সঠিক। বিস্তারিত এবং আরও তথ্যের জন্য, প্রাসঙ্গিক ক্ষেত্রের বিশেষজ্ঞের সাথে পরামর্শ করতে ভুলবেন না।)
- ABOUT THE AUTHORSritama Mitra
শ্রীতমা মিত্র হিন্দুস্তান টাইমস বাংলার একজন চিফ কনটেন্ট প্রোডিউসার। ২০২১ সাল থেকে তিনি এই প্রতিষ্ঠানের সঙ্গে যুক্ত। জাতীয় এবং আন্তর্জাতিক সংবাদের পাশাপাশি শ্রীতমার আগ্রহের জায়গা ক্রিকেট। এছাড়াও তিনি জ্যোতিষ বিভাগ দেখাশোনা করেন এবং জীবনযাপন সংক্রান্ত প্রতিবেদন লিখতেও তাঁর আগ্রহ রয়েছে। পেশাদার জীবন: পেশাদার জীবনের শুরুতে শ্রীতমা আকাশবাণী, শান্তিনিকেতনে উপস্থাপিকা হিসেবে কাজ করেছেন। ২০১০ সালে তিনি ইটিভি নিউজ বাংলায় কপি এডিটর হিসেবে যোগদান করেন। পরবর্তীতে ওয়ানইন্ডিয়া-সহ বিভিন্ন সংবাদমাধ্যমে কাজ করার পর তিনি হিন্দুস্তান টাইমস বাংলায় যোগ দেন। শিক্ষাগত যোগ্যতা: শ্রীতমা মিত্র ইংরেজিতে স্নাতক (বি.এ.) এবং বিশ্বভারতী বিশ্ববিদ্যালয়, শান্তিনিকেতন থেকে সাংবাদিকতা ও গণযোগাযোগে স্নাতকোত্তর (এম.এ.) ডিগ্রি অর্জন করেন। ব্যক্তিগত পছন্দ ও নেশা: সাংবাদিকতার বাইরে শ্রীতমা একজন সাহিত্যপ্রেমী, ভ্রমণও তাঁর অন্যতম নেশা। ছুটির দুপুরগুলো তাঁর কাটে গল্পের বই নিয়ে। একটু লম্বা ছুটি পেলে তিনি দেশের ভিতর বা কখনও সখনও দেশের বাইরেও বেড়াতে যেতে ভালোবাসেন। তবে তাঁর প্রতিটা বেড়ানোর পিছনেই কাজ করে কোনও না কোনও বই বা সিনেমা থেকে তৈরি হওয়া কৌতূহল। অজানাকে জানার আগ্রহই তাঁকে বার বার নিয়ে গিয়ে ফেলে নানা অচেনা শহরে। সেই সব অভিজ্ঞতাকে লেখার রূপ দিতেও পিছপা হন না শ্রীতমা।Read More