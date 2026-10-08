Guru Gochar: গুরু বৃহস্পতির কৃপায় খুলবে ভাগ্য! আজ থেকে ২৩ দিন ভালো সময় মেষ সহ বহু রাশির

Guru Gochar: গুরু বৃহস্পতির কৃপায় খুলবে ভাগ্য! আজ থেকে ২৩ দিন ভালো সময় মেষ সহ বহু রাশির
৮ অক্টোবর থেকে ৩১ অক্টোবর ২০২৬ পর্যন্ত, বৃহস্পতি, বুধের আশ্লেষা নক্ষত্রের চতুর্থ অবস্থানে থাকবে। আগামী ২৩ দিনের জন্য মোট ৫ টি রাশিচক্র এই ট্রানজিট থেকে উপকৃত হতে চলেছে।
বুধের আশ্লেষ নক্ষত্রে ভ্রমণ করছেন বৃহস্পতি। দেবগুরু হিসাবে পরিচিত, বৃহস্পতি এই নক্ষত্রপুঞ্জে গত মাসেই পৌঁছেছে। আজ থেকে, বৃহস্পতি এই নক্ষত্রের চতুর্থ স্থানে আসবে এবং ৩১ অক্টোবর, ২০২৬ পর্যন্ত এখানে থাকবে, অর্থাৎ ২৩ দিন ধরে বৃহস্পতি অনেক রাশির উপর তার প্রভাব দেখাবে। এই সময়কালে একাধিক রাশির ভাগ্য ফিরবে। দেখে নিন কারা লাকি।
মেষ
এই রাশির উপর বৃহস্পতি নক্ষত্র ট্রানজিটের প্রভাব বৃহস্পতির নক্ষত্র ট্রানজিট থেকে লোকেরা প্রচুর উপকার পাবেন। আটকে থাকা কাজের গতি বাড়বে। চাকরিতে চলমান সমস্যাগুলি হ্রাস পাওয়ার সম্ভাবনা রয়েছে। একই সময়ে, যারা ব্যবসায়ের সাথে যুক্ত তাদের জন্যও অক্টোবর মাসটি উপকারী হবে। আপনি যদি সম্পর্কের মধ্যে সময় দিতে পারেন তবে সবকিছু সঠিক দিকে এগিয়ে যাবে।
কন্যা
অক্টোবর মাস কন্যা রাশির জন্য অনেক উপায়ে বিশেষ প্রমাণিত হবে। ক্যারিয়ারে কাজের প্রশংসা নিয়ে মন খুশি হবে এবং আত্মবিশ্বাসের স্তরও সপ্তম আকাশে থাকবে। নতুন চাকরি পাওয়ার মাধ্যমে, ক্যারিয়ারের গ্রাফ উপরের দিকে যাবে। এই সময়ে, ব্যয় এবং সঞ্চয়ের সঠিক ভারসাম্য বজায় রাখুন। কিছু ভাল খবর পাওয়ার সম্ভাবনা রয়েছে।
তুলা
তুলা রাশির উপর বৃহস্পতি নক্ষত্র ট্রানজিটের প্রভাব বৃহস্পতি এবং বুধের শক্তি নিয়ে লোকেরা কাজে নতুন সুযোগ পেতে পারেন। ব্যবসার সঙ্গে যুক্ত ব্যক্তিরাও পুরনো প্রচেষ্টার ভালো ফল পেতে পারেন। অর্থের দিক থেকে জিনিসগুলি সঠিক উপায়ে ভারসাম্য বজায় রাখবে। কাজের স্বীকৃতি পাবে এবং সম্মান বাড়বে। পুরানো বিনিয়োগের সাথে সম্পর্কিত একটি ভাল অনুগ্রহ পাওয়ার সম্ভাবনা রয়েছে।
বৃশ্চিক
উপর বৃহস্পতি নক্ষত্র ট্রানজিটের প্রভাব বৃশ্চিক রাশির জন্য অক্টোবর মাসটি খুব বিশেষ। বৃহস্পতির এই ট্রানজিটের সাথে পেশাগত জীবনের বাধা হ্রাস পাবে। ক্যারিয়ার এবং সম্পর্ক সম্পর্কিত যে কোনও আটকে থাকা কাজ শেষ হবে। ব্যবসায়ের সাথে যুক্ত ব্যক্তিরাও এর মধ্যে ভাল বৃদ্ধি দেখতে পাবেন। পরিবারে সুখ থাকবে। কিছু সুসংবাদ পেয়ে এই মাসটি স্মরণীয় হয়ে উঠতে পারে।
মীন
বৃহস্পতির নক্ষত্র ট্রানজিটের উপর বৃহস্পতি নক্ষত্র ট্রানজিটের প্রভাব মীন রাশির ক্যারিয়ারে ভাল বৃদ্ধি দেখতে পাবে। এদিকে, সম্পর্কগুলিও শক্তিশালী হবে। আপনি যদি আপনার প্রিয়জনের সাথে সময় কাটানোর সুযোগ না পান তবে এখন পরিস্থিতি এমন হবে যে আপনি পরিবারকে সময় দিতে সক্ষম হবেন। পেশাদার এবং ব্যক্তিগত জীবনের মধ্যে সঠিক ভারসাম্য তৈরি হবে। আপনি কোথাও থেকে একটি ভাল অফার পেতে পারেন। ব্যবসায় একটি ভাল চুক্তি হতে পারে যা মনকে খুশি করবে।
(এই প্রতিবেদন এআই দ্বারা অনুবাদ হয়েছে। ডিসক্লেইমার: আমরা দাবি করি না যে এই নিবন্ধে থাকা তথ্য সম্পূর্ণ সত্য এবং সঠিক। আরও বিশদ এবং আরও তথ্যের জন্য, প্রাসঙ্গিক বিশেষজ্ঞের সাথে পরামর্শ করতে ভুলবেন না।)
- ABOUT THE AUTHORSritama Mitra
শ্রীতমা মিত্র হিন্দুস্তান টাইমস বাংলার একজন চিফ কনটেন্ট প্রোডিউসার। ২০২১ সাল থেকে তিনি এই প্রতিষ্ঠানের সঙ্গে যুক্ত। জাতীয় এবং আন্তর্জাতিক সংবাদের পাশাপাশি শ্রীতমার আগ্রহের জায়গা ক্রিকেট। এছাড়াও তিনি জ্যোতিষ বিভাগ দেখাশোনা করেন এবং জীবনযাপন সংক্রান্ত প্রতিবেদন লিখতেও তাঁর আগ্রহ রয়েছে। পেশাদার জীবন: পেশাদার জীবনের শুরুতে শ্রীতমা আকাশবাণী, শান্তিনিকেতনে উপস্থাপিকা হিসেবে কাজ করেছেন। ২০১০ সালে তিনি ইটিভি নিউজ বাংলায় কপি এডিটর হিসেবে যোগদান করেন। পরবর্তীতে ওয়ানইন্ডিয়া-সহ বিভিন্ন সংবাদমাধ্যমে কাজ করার পর তিনি হিন্দুস্তান টাইমস বাংলায় যোগ দেন। শিক্ষাগত যোগ্যতা: শ্রীতমা মিত্র ইংরেজিতে স্নাতক (বি.এ.) এবং বিশ্বভারতী বিশ্ববিদ্যালয়, শান্তিনিকেতন থেকে সাংবাদিকতা ও গণযোগাযোগে স্নাতকোত্তর (এম.এ.) ডিগ্রি অর্জন করেন। ব্যক্তিগত পছন্দ ও নেশা: সাংবাদিকতার বাইরে শ্রীতমা একজন সাহিত্যপ্রেমী, ভ্রমণও তাঁর অন্যতম নেশা। ছুটির দুপুরগুলো তাঁর কাটে গল্পের বই নিয়ে। একটু লম্বা ছুটি পেলে তিনি দেশের ভিতর বা কখনও সখনও দেশের বাইরেও বেড়াতে যেতে ভালোবাসেন। তবে তাঁর প্রতিটা বেড়ানোর পিছনেই কাজ করে কোনও না কোনও বই বা সিনেমা থেকে তৈরি হওয়া কৌতূহল। অজানাকে জানার আগ্রহই তাঁকে বার বার নিয়ে গিয়ে ফেলে নানা অচেনা শহরে। সেই সব অভিজ্ঞতাকে লেখার রূপ দিতেও পিছপা হন না শ্রীতমা।Read More