Hans Mahapurush Rajyog: আজ থেকে শুরু ভালো দিন! হংস মহাপুরুষ রাজযোগে কপাল খুলবে বহু রাশির

হংস মহাপুরুষ রাজযোগের আলাদা মাহাত্ম্য রয়েছে জ্যোতিষশাস্ত্রে। একাধিক রাশির জাতক জাতিকারা লাভ পেতে পারেন এই হংস মহাপুরুষ রাজযোগের হাত ধরে। জ্যোতিষশাস্ত্রের গণনা অনুসারে আজ ২ জুন রয়েছে হংস মহাপুরুষ রাজযোগ। বৃহস্পতি, আজ রাতেই কর্কটে প্রবেশ করবেন। তারফলে একাধিক রাশির জাতক জাতিকারা লাভ পাবেন। কারা লাকি দেখে নিন ১২ রাশির রাশিফলে।
মেষ
সুখ সম্পত্তি আসতে পারে। জমির সঙ্গে জড়িত কোনও মামলায় সাফল্য পেতে পারেন। আর্থিক দিক থেকেও সময় ভালো কাটবে।
বৃষ
চাকরিরতরা নতুন কোনও দায়িত্ব পেতে পারেন। ভাইবোনদের সঙ্গে সম্পর্ক ভালোর দিকে যাবে।
মিথুন
টাকা পয়সার দিক থেকে আর্থিক মজবুতি আসতে পারে। আয়ের নতুন নতুন সূত্র বের হতে পারে।
কর্কট
ফলদায়ী হতে পারে এই সময়। ব্যক্তিত্বে উজ্জ্বলতা আসবে। বিবাহ বা অংশীদারির জন্য সময় ভালো।
সিংহ
প্রভাবশালী লোকজনদের সহযোগিতা পাবেন। খরচা নিয়ন্ত্রণ করা দরকার।
কন্যা
সব কাজে বন্ধুদের সহযোগিতা পাবেন। দীর্ঘ সময় ধরে আটকে থাকা কাজ সম্পন্ন হবে।
তুলা
প্রভাবশালী কারোর সহযোগিতা পাবেন। পদোন্নতির সম্ভাবনা রয়েছে। ব্য়বসা বাড়তে পারে।
বৃশ্চিক
ধার্মিক যাত্রা, প্রতিযোগিতামূলক পরীক্ষায় সাফল্য পাবেন। কোনও ইতিবাচক বদল আসতে পারে।
ধনু
হঠাৎ করে কোনও ধনলাভ হতে পারে। কোনও বিনিয়োগ থেকে লাভ হতে পারে। স্বাস্থ্যের দিক থেকে সময় ভালো থাকবে।
মকর
সামাজিক পরিধি বাড়বে। কোনও অংশিদারির কাজ ভালোর দিকে যেতে পারে। সম্পর্কগুলি ভালোর দিকে যেতে পারে।
কুম্ভ
শত্রুদের হারিয়ে এবার জয় লাভের সময়। স্বাস্থ্য কেন্দ্রিক সমস্যা থেকে মুক্তি পেতে পারেন। দৈনিক জীবন আগের থেকে বেশি ব্যস্ত থাকবে।
মীন
প্রেম, সন্তান, শিক্ষা, রচনাত্মক কাজে বেশি লাভ পাবেন। বিনিয়োগ থেকে নতুন কোনও প্রজেক্টে ভালো লাভ পাবেন।
(এই প্রতিবেদন মান্যতা নির্ভর। এর সত্যতা যাচাই করেনি হিন্দুস্তান টাইমস বাংলা। )
শ্রীতমা মিত্র হিন্দুস্তান টাইমস বাংলার একজন চিফ কনটেন্ট প্রোডিউসার।