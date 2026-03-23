১ এপ্রিল না ২ এপ্রিল, ২০২৬-এর হনুমান জয়ন্তী কবে? দেখে নিন শুভ সময়

১ এপ্রিল না ২ এপ্রিল, ২০২৬-এর হনুমান জয়ন্তী কবে? দেখে নিন শুভ সময়
হনুমান জয়ন্তী প্রতি বছর চৈত্র মাসের পূর্ণিমা তিথিতে পালিত হয়, কিন্তু এই বছর তারিখটি নিয়ে অনেকের মধ্যেই কিছুটা বিভ্রান্তি দেখা দিয়েছে। কেউ কেউ মনে করছেন এটা ১ এপ্রিল, আবার অনেকে মনে করছেন এটি ২ এপ্রিল পালিত হবে। জেনে নিন হনুমান জয়ন্তীর সঠিক তারিখ এবং শুভ সময়।
হনুমান জয়ন্তী, যা বজরংবলীর জন্মবার্ষিকী নামেও পরিচিত। ধর্মীয় বিশ্বাস অনুসারে, ভগবান হনুমান এই দিনে জন্ম গ্রহণ করেছিলেন এবং তাই এই দিনটিকে ভক্তি, শক্তি এবং বিপদ থেকে মুক্তির প্রতীক হিসাবে বিবেচনা করা হয়। এই পবিত্র দিনে ভক্তরা হনুমান চালিসা পাঠ করেন, হনুমান মন্ত্র জপ করেন এবং নির্ধারিত আচার-অনুষ্ঠান অনুসারে ভগবানের পুজো করেন। বিশ্বাস করা হয় যে হনুমান জয়ন্তীতে সঠিক সময়ে পুজো করলে ভগবান হনুমান প্রসন্ন হন এবং জীবনে সুখ, শান্তি, স্বাস্থ্য ও সাফল্যের আশীর্বাদ লাভ করেন।
বৈদিক হিন্দু পঞ্জিকা অনুসারে, চৈত্র মাসের পূর্ণিমা ১ এপ্রিল সকাল ৭টা বেজে ০৮ মিনিটে শুরু হয়ে ২ এপ্রিল সকাল ৭টা বেজে ৪১ মিনিট পর্যন্ত স্থায়ী হবে। শাস্ত্রে এই তিথির উদয়ের তারিখকে বিশেষ তাৎপর্যপূর্ণ বলে মনে করা হয়। তাই এই বছর হনুমান জয়ন্তী ২ এপ্রিল পালিত হবে।
হনুমান জয়ন্তীর দিনে খুব ভোরে ঘুম থেকে উঠে স্নান করে পরিষ্কার পোশাক পরা শুভ বলে মনে করা হয়। এরপর বাড়িতে বা মন্দিরে হনুমানজীর মূর্তি বা ছবি স্থাপন করে পুজো শুরু করতে হবে। পুজোর সময় সিঁদুর, জুঁই ফুলের তেল, লাল ফুল এবং তুলসী পাতা অর্পণ করা শুভ বলে মনে করা হয়। এই নৈবেদ্যের মধ্যে সাধারণত বেসনের লাড্ডু অথবা গুড় ও ছোলা থাকে। পুজোর শেষে প্রদীপ জ্বালিয়ে আরতি করতে হবে এবং এরপর হনুমান চালিসা ও সুন্দরকাণ্ড পাঠ করতে হবে। এই ভাবে ভক্তরা হনুমানজীর আশীর্বাদ প্রার্থনা করেন এবং জীবনে সুখ, শান্তি ও নিরাপত্তার জন্য প্রার্থনা করেন।
হনুমান জয়ন্তী ভগবান হনুমানের জন্মবার্ষিকী হিসেবে পালিত হয়। এই দিনটিকে ভক্তি, শক্তি এবং বিপদ থেকে মুক্তির প্রতীক হিসেবে বিবেচনা করা হয়। হনুমানকে ভগবান রামের পরম ভক্ত এবং অসাধারণ শক্তিসম্পন্ন দেবতা হিসেবে পুজো করা হয়। এই পবিত্র দিনে পুজো ও স্তোত্র পাঠ করলে ভগবান হনুমানের আশীর্বাদ লাভ করা যায়। বিশ্বাস করা হয় যে, এই দিনে হনুমান চালিসা এবং সুন্দরকাণ্ড পাঠ করলে মানসিক শান্তি, স্বাস্থ্য, শক্তি এবং জীবনের কঠিন পরিস্থিতি থেকে মুক্তি মেলে।
