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বছরের পর বছরের কঠোর পরিশ্রমের ফল মিলবে, এই ৫ রাশি সেপ্টেম্বরে কর্মজীবনে বড় সুযোগ পাবে

জ্যোতিষশাস্ত্র অনুসারে, সেপ্টেম্বরে শুক্র, বুধ, সূর্য এবং মঙ্গলের মতো প্রধান গ্রহগুলির গতিবিধিতে পরিবর্তন আসবে। বৃহস্পতি এবং শনির অবস্থানও কর্মক্ষেত্রে কঠোর পরিশ্রম এবং ধৈর্যের গুরুত্ব বাড়িয়ে দেবে। ফলস্বরূপ, নির্দিষ্ট কিছু রাশির জাতক-জাতিকারা তাদের পেশাগত জীবনে উন্নতির নতুন সুযোগ পেতে পারেন। 

Published on: Sep 13, 2026, 19:19:53 IST
By Suman Roy
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সেপ্টেম্বর মাসটি কিছু রাশির জাতক-জাতিকার জন্য কর্মজীবনে একটি গুরুত্বপূর্ণ পরিবর্তন আনতে পারে। যদি আপনি বছরের পর বছর কঠোর পরিশ্রম করা সত্ত্বেও পদোন্নতি, নতুন দায়িত্ব বা আরও ভালো সুযোগের জন্য অপেক্ষা করে থাকেন, তবে এই মাসে পরিস্থিতি আপনার অনুকূলে আসতে পারে। জ্যোতিষশাস্ত্র অনুসারে, সেপ্টেম্বরে শুক্র, বুধ, সূর্য এবং মঙ্গলের মতো প্রধান গ্রহগুলির গতিবিধিতে পরিবর্তন আসবে। বৃহস্পতি এবং শনির অবস্থানও কর্মক্ষেত্রে কঠোর পরিশ্রম এবং ধৈর্যের গুরুত্ব বাড়িয়ে তুলবে। ফলস্বরূপ, কিছু রাশির জাতক-জাতিকা তাদের পেশাগত জীবনে উন্নতির নতুন সুযোগ খুঁজে পেতে পারেন।

কঠোর পরিশ্রমের ফল মিলবে, এই ৫ রাশি সেপ্টেম্বরে কর্মজীবনে বড় সুযোগ পাবে
কঠোর পরিশ্রমের ফল মিলবে, এই ৫ রাশি সেপ্টেম্বরে কর্মজীবনে বড় সুযোগ পাবে

তবে, শুধুমাত্র রাশিচক্রের চিহ্নের উপর ভিত্তি করে একটি নির্দিষ্ট ফলাফলের ভবিষ্যদ্বাণী করা যায় না। প্রত্যেক ব্যক্তির জন্মকুণ্ডলীতে গ্রহের অবস্থান ভিন্ন হয় এবং দশা ও অন্তর্দশার প্রভাবও একটি ভূমিকা পালন করে। তথাপি, সাধারণ জ্যোতিষশাস্ত্রীয় গণনা অনুসারে, সেপ্টেম্বর মাস এই পাঁচটি রাশির জন্য বিশেষ সুযোগ নিয়ে আসতে পারে।

বৃষ রাশি

বৃষ রাশির জাতক-জাতিকারা এই মাসে তাদের দীর্ঘদিনের কঠোর পরিশ্রমের ফল পেতে পারেন। কর্মক্ষেত্রে আপনার দক্ষতা এবং কর্মনিষ্ঠা ঊর্ধ্বতনদের দৃষ্টি আকর্ষণ করতে পারে। কোনো পুরোনো পরিচিত ব্যক্তি আপনাকে একটি নতুন চাকরি, গুরুত্বপূর্ণ দায়িত্ব বা একটি বড় প্রকল্পের প্রস্তাব দিতে পারেন। যারা পেশা পরিবর্তনের কথা ভাবছেন, তাদের তাড়াহুড়ো না করে উপলব্ধ সুযোগগুলো সতর্কতার সাথে মূল্যায়ন করা উচিত। সময়োচিত একটি সিদ্ধান্ত ভবিষ্যতে আপনার কর্মজীবনকে একটি নতুন দিকনির্দেশনা দিতে পারে।

মিথুন রাশি

সেপ্টেম্বর মাস মিথুন রাশির জাতক-জাতিকাদের জন্য দায়িত্ব বৃদ্ধি নিয়ে আসতে পারে। কর্মক্ষেত্রে আপনাকে এমন কোনো কাজ দেওয়া হতে পারে যা প্রাথমিকভাবে কঠিন মনে হলেও, পরে তা আপনার যোগ্যতা প্রমাণের একটি সুযোগ হয়ে উঠতে পারে। মনে করা হয়, বুধের প্রভাব বুদ্ধিমত্তা, যোগাযোগ এবং সিদ্ধান্ত গ্রহণের ক্ষমতাকে শক্তিশালী করে। কর্মক্ষেত্র বা ব্যবসা-সম্পর্কিত গুরুত্বপূর্ণ আলোচনা এগিয়ে যেতে পারে। এই সময়ে, আপনার কাজ সুশৃঙ্খলভাবে সম্পন্ন করা এবং ঊর্ধ্বতনদের কাছে আপনার কৃতিত্ব যথাযথভাবে উপস্থাপন করা লাভজনক হবে।

তুলা রাশি

সেপ্টেম্বর মাসে কর্মক্ষেত্রে তুলা রাশির জাতক-জাতিকাদের স্বীকৃতি বৃদ্ধির লক্ষণ দেখা যাচ্ছে। ২রা সেপ্টেম্বর শুক্র তুলা রাশিতে প্রবেশ করবে, যা সম্পর্ক, কথোপকথন এবং সামাজিকতার মতো বিষয়গুলিতে ইতিবাচক প্রভাব ফেলতে পারে। সহকর্মী ও ঊর্ধ্বতনদের সাথে উন্নত সমন্বয় আপনাকে এগিয়ে যেতে সাহায্য করতে পারে। যারা চাকরি পরিবর্তনের পরিকল্পনা করছেন, তাদের জন্যও এই সময়টা উপকারী হতে পারে। যদি কোনো আলোচনা চলতে থাকে, তাহলে আপনার যোগ্যতা, অভিজ্ঞতা এবং এ পর্যন্ত করা কাজ কার্যকরভাবে উপস্থাপন করুন।

বৃশ্চিক রাশি

বৃশ্চিক রাশির জাতক-জাতিকাদের জন্য সেপ্টেম্বর মাস তাদের কর্মজীবনে একটি নতুন অধ্যায়ের সূচনা করতে পারে। যাঁরা দীর্ঘদিন ধরে একই ধরনের কাজে জর্জরিত, তাঁদের পরিবর্তনের সুযোগ আসতে পারে। একজন অভিজ্ঞ ব্যক্তির পরামর্শ বা নির্দেশনা আপনাকে আপনার ভবিষ্যৎ সম্পর্কে আরও ভালো সিদ্ধান্ত নিতে সাহায্য করতে পারে। নতুন কোনো দক্ষতা বা শিল্পকলা শেখা, কাজের ক্ষেত্র পরিবর্তন করা, কিংবা নতুন কোনো সুযোগ গ্রহণ করার ধারণাও প্রবল হয়ে উঠতে পারে। তবে, কোনো বড় সিদ্ধান্ত নেওয়ার আগে অবশ্যই এর দীর্ঘমেয়াদী পরিণতি বিবেচনা করুন।

মকর রাশি

সেপ্টেম্বরে মকর রাশির জাতক-জাতিকারা তাদের কর্মক্ষেত্র সম্পর্কিত একটি বড় দায়িত্ব গ্রহণের সুযোগ পেতে পারেন। আপনার দীর্ঘমেয়াদী প্রচেষ্টার ফলে ঊর্ধ্বতন কর্মকর্তাদের আস্থা বৃদ্ধি পেতে পারে এবং আপনাকে কোনো গুরুত্বপূর্ণ পদ বা কাজের দায়িত্ব অর্পণ করা হতে পারে। চাকরিপ্রার্থীরাও একটি ভালো সুযোগ পেতে পারেন। একই সাথে, ব্যবসায়ীদের জন্য নতুন মানুষের সাথে সংযোগ স্থাপন করা এবং নতুন চুক্তি সম্পাদন করা লাভজনক হতে পারে। যখন আপনি অতিরিক্ত দায়িত্ব পাবেন, তখন এর সাথে আসা পদ, সম্মান এবং পদোন্নতির সম্ভাবনার দিকে মনোযোগ দেওয়া গুরুত্বপূর্ণ হবে।

  • Suman Roy
    ABOUT THE AUTHOR
    Suman Roy

    সুমন রায় হিন্দুস্তান টাইমস বাংলায় ডেপুটি নিউজ এডিটর পদে কর্মরত। এই মুহূর্তে তিনি এই ওয়েবসাইটের ভারপ্রাপ্ত। কলেজের গণ্ডি পেরিয়েই সুমন সাংবাদিকতার পেশায় চলে এসেছিলেন। মূল আগ্রহের জায়গা ছিল লেখালিখি। সাংবাদিক হিসাবে কাজ শুরু করার পরে সংবাদপত্রের উত্তর সম্পাদকীয় পাতায় কাজ, বিনোদন এবং জীবনযাপন বিভাগে কাজ করতে করতে এখন সুমন ডিজিটাল মাধ্য়মের কনটেন্ট প্রোডিউসার হিসাবে কর্মরত। পেশাদার অভিজ্ঞতা: ১৮ বছরের সামান্য বেশি সময় ধরে সুমন এই পেশায় কর্মরত। প্রথম বছর খানেক কাটে খবরের কাগজে। তার পরে তারা নিউজে স্বল্প কিছু সময়ের কাজ এবং তার পর থেকে ২০২০ সাল পর্যন্ত খবরের কাগজে কাজ করেছেন সুমন। এর মধ্যে ‘একদিন’ নামক দৈনিক পত্রিকায় কয়েক বছর কেটেছে। তবে কেরিয়ারের বেশির ভাগ সময়ই কেটেছে ‘এই সময়’ সংবাদপত্রে। সেখানে বিনোদন, জীবনযাপন এবং ফিচার বিভাগে সুমন কর্মরত ছিলেন। পরবর্তীতে এক বছর কাটে আনন্দবাজার ডিজিটালে। ২০২১ সালের ডিসেম্বর থেকে হিন্দুস্তান টাইমস বাংলায় কর্মরত সুমন। শিক্ষাগত যোগ্যতা: হিন্দুস্কুল থেকে মাধ্যমিক এবং উচ্চমাধ্যমিক পাশ করেছেন সুমন। তার পরে প্রেসিডেন্সি কলেজ থেকে বাংলা নিয়ে স্নাতকস্তরের পড়াশোনা করেন তিনি। ব্যক্তিগত পছন্দ ও নেশা: গল্পের বই পড়া, গান শোনা এবং বেড়ানো। কাজের বাইরে মূলত এই তিনটি জিনিস নিয়েই বাঁচেন সুমন। একটু লম্বা ছুটি পেলেই বেরিয়ে পড়েন নতুন জায়গা দেখতে। অচেনা মানুষের সঙ্গে আলাপ করতে, তাঁদের সংস্কৃতি সম্পর্কে জানতে এবং সেই অভিজ্ঞতার কথা লিখতে পছন্দ করেন সুমন।Read More

Home/Astrology/বছরের পর বছরের কঠোর পরিশ্রমের ফল মিলবে, এই ৫ রাশি সেপ্টেম্বরে কর্মজীবনে বড় সুযোগ পাবে

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