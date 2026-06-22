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    Worlds highest Shiva temple: বিশ্বের সর্বোচ্চ শিবমন্দির! অনেকেই এর কথা জানেন, দর্শনেও যান, কিন্তু এর রহস্য জানেন না

    Panch Kedar Mahabharata story: তুষারাবৃত হিমালয়ের চূড়া আর সবুজ মখমলের মতো বুগিয়ালের (Alpine Meadow) মাঝে অবস্থিত এই মন্দিরের সৌন্দর্য যেমন চোখ জুড়িয়ে দেয়, তেমনই এর ইতিহাস ও পৌরাণিক কাহিনীও অত্যন্ত রোমাঞ্চকর।

    Published on: Jun 22, 2026 11:30 AM IST
    By Suman Roy
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    Tungnath temple history and origin: উত্তরাখণ্ডের রুদ্রপ্রয়াগ জেলায় সমুদ্রপৃষ্ঠ থেকে প্রায় ১১,১০৪ ফুট (৩,৬৮০ মিটার) উচ্চতায় অবস্থিত এক অলৌকিক তীর্থক্ষেত্র—তুঙ্গনাথ মন্দির (Tungnath Temple)। এটি বিশ্বের সবচেয়ে উঁচুতে অবস্থিত শিব মন্দির এবং ভারতের বিখ্যাত ‘পঞ্চকেদার’ (Panch Kedar)-এর মধ্যে অন্যতম প্রধান একটি ধাম। প্রতি বছর হাজার হাজার পর্যটক ও ট্রেকার্স এই মন্দিরের প্রাকৃতিক সৌন্দর্য উপভোগ করতে এবং মহাদেবের আশীর্বাদ নিতে এখানে আসেন।

    বিশ্বের সর্বোচ্চ শিবমন্দির! অনেকেই এর কথা জানেন, কিন্তু এর রহস্য জানেন না
    বিশ্বের সর্বোচ্চ শিবমন্দির! অনেকেই এর কথা জানেন, কিন্তু এর রহস্য জানেন না

    তুষারাবৃত হিমালয়ের চূড়া আর সবুজ মখমলের মতো বুগিয়ালের (Alpine Meadow) মাঝে অবস্থিত এই মন্দিরের সৌন্দর্য যেমন চোখ জুড়িয়ে দেয়, তেমনই এর ইতিহাস ও পৌরাণিক কাহিনীও অত্যন্ত রোমাঞ্চকর। অনেকেই এর কেবল প্রাকৃতিক রূপ দেখে ফিরে আসেন, কিন্তু এর পেছনের প্রাচীন ইতিহাস ও মহাভারতের সংযোগ সম্পর্কে অবগত নন।

    তুঙ্গনাথ শব্দের আক্ষরিক অর্থ হলো ‘শিখর বা পর্বতের দেবতা’ (Lord of the Peaks)। হিন্দু পুরাণ এবং মহাভারতের ইতিহাসের সাথে এই মন্দিরের উৎপত্তি গভীরভাবে জড়িয়ে রয়েছে। লোকগাথা অনুযায়ী, এই মন্দিরটি আজ থেকে হাজার হাজার বছর আগে পাণ্ডবদের দ্বারা নির্মিত হয়েছিল।

    পাণ্ডবদের পাপমোচন ও মহাদেবের সন্ধান

    মহাভারতের কুরুক্ষেত্রের মহাযুদ্ধে নিজেদেরই আত্মীয়-স্বজন, গুরুজন এবং ভাইদের হত্যা করার পর পাণ্ডবরা ‘গোত্রবধ’ এবং ‘ব্রহ্মহত্যা’-র পাপে দগ্ধ হচ্ছিলেন। এই ভয়াবহ পাপ থেকে মুক্তি পেতে এবং আত্মশুদ্ধির জন্য ব্যাসদেবের পরামর্শে পাঁচ ভাই (যুধিষ্ঠির, ভীম, অর্জুন, নকুল ও সহদেব) মহাদেব শিবের দর্শনের উদ্দেশ্যে বের হন।

    কিন্তু মহাদেব পাণ্ডবদের ওপর অত্যন্ত রুষ্ট ছিলেন। তিনি চাননি এত সহজে পাণ্ডবরা পাপমুক্ত হোন। তাই তিনি পাণ্ডবদের হাত থেকে নিজেকে আড়াল করতে ছদ্মবেশ ধারণ করে উত্তরাখণ্ডের গুপ্তকাশীতে চলে যান এবং সেখানে একটি ষাঁড় বা বলদের (Bull) রূপ ধারণ করেন।

    পঞ্চকেদারের উৎপত্তি এবং তুঙ্গনাথের মাহাত্ম্য

    পাণ্ডবরা যখন বুঝতে পারেন যে মহাদেব তাঁদের এড়িয়ে চলছেন, তখন পরাক্রমশালী ভীম দুটি বিশাল পর্বতের ওপর পা রেখে সেই ষাঁড়রূপী মহাদেবকে ধরার চেষ্টা করেন। ভীম যখন ষাঁড়ের লেজ ও পেছনের অংশটি জাপটে ধরেন, তখন মহাদেব মাটির নিচে অন্তর্ধান বা অদৃশ্য হয়ে যান।

    পরবর্তীতে উত্তরাখণ্ডের পাঁচটি ভিন্ন ভিন্ন স্থানে মহাদেবের সেই ষাঁড়রূপী শরীরের পাঁচটি অংশ পুনরায় আবির্ভূত হয়। এই পাঁচটি স্থানই আজ হিন্দু ধর্মে ‘পঞ্চকেদার’ নামে পরিচিত। এর মধ্যে মহাদেবের ‘বাহু’ বা হাত দুটি (Arms) হিমালয়ের যে সর্বোচ্চ শিখরে আবির্ভূত হয়েছিল, সেটিই হলো আজকের এই পুণ্যভূমি তুঙ্গনাথ। (শরীরের বাকি অংশগুলোর মধ্যে কেদারে পিঠ, রুদ্রনাথে মুখ, মদমহেশ্বরে নাভি এবং কল্পেশ্বরে জটা আবির্ভূত হয়েছিল)।

    আদি শঙ্করাচার্যের অবদান ও মন্দিরের স্থাপত্য

    পাণ্ডবরা মহাদেবের বাহু বা হাত পুজো করার জন্য এই স্থানে প্রথম একটি ছোট মন্দির নির্মাণ করেন। পরবর্তীতে খ্রিষ্টীয় অষ্টম শতকে আদি গুরু শঙ্করাচার্য যখন সমগ্র ভারতে সনাতন ধর্মের পুনরুত্থান ঘটান, তখন তিনি এই জীর্ণ মন্দিরটিকে নতুনভাবে সংস্কার ও পুনর্নির্মাণ করেন।

    উত্তর ভারতীয় ‘নাগরা’ শৈলীতে তৈরি এই পাথুরে মন্দিরের গর্ভগৃহে মহাদেবের বাহুরূপী একটি স্বয়ম্ভূ শিবলিঙ্গ রয়েছে। মন্দিরের প্রবেশদ্বারে মহাদেবের বাহন নন্দীর একটি চমৎকার পাথরের মূর্তি খোদাই করা আছে। এছাড়া গর্ভগৃহে পঞ্চপাণ্ডব এবং ব্যাসদেবের মূর্তিও পুজিত হয়।

    শীতকালীন প্রথা: মাক্কু মঠে মহাদেবের আগমন

    তুঙ্গনাথের আবহাওয়া অত্যন্ত চরম। শীতকালে (সাধারণত নভেম্বর থেকে এপ্রিল) পুরো অঞ্চলটি পুরু বরফের চাদরে ঢাকা পড়ে যায় এবং এখানে থাকা অসম্ভব হয়ে পড়ে। তাই এই সময়ে তুঙ্গনাথ মন্দিরের দরজা বন্ধ করে দেওয়া হয়। মহাদেবের প্রতীকী মূর্তিটিকে ধুমধাম করে নিচে নেমে এনে ‘মাক্কু মঠ’ (Makkhu Math) নামক একটি গ্রামে রাখা হয়। শীতের ৩-৪ মাস মাক্কু মঠেই মহাদেবের শীতকালীন পুজো সম্পন্ন হয় এবং গ্রীষ্মের শুরুতে আবার ধুমধাম করে তাঁকে তুঙ্গনাথে ফিরিয়ে নিয়ে যাওয়া হয়।

    আজকের ২০২৬ সালের আধুনিক পর্যটন যুগে তুঙ্গনাথ কেবল একটি তীর্থক্ষেত্র নয়, এটি অ্যাডভেঞ্চারপ্রেমী ও আধ্যাত্মিক মানুষদের জন্য এক স্বর্গরাজ্য। চোপতা থেকে মাত্র ৩.৫ কিলোমিটারের এই খাড়া চড়াই ট্রেইলটি অতিক্রম করার সময় যখন কেউ এই প্রাচীন মন্দিরের সামনে দাঁড়ান, তখন হিমালয়ের ঠান্ডা হাওয়া আর ঘণ্টার আওয়াজে মহাভারতের সেই প্রাচীন যুগের অস্তিত্ব অনুভব করা যায়।

    • Suman Roy
      ABOUT THE AUTHOR
      Suman Roy

      সুমন রায় হিন্দুস্তান টাইমস বাংলায় ডেপুটি নিউজ এডিটর পদে কর্মরত। এই মুহূর্তে তিনি এই ওয়েবসাইটের ভারপ্রাপ্ত। কলেজের গণ্ডি পেরিয়েই সুমন সাংবাদিকতার পেশায় চলে এসেছিলেন। মূল আগ্রহের জায়গা ছিল লেখালিখি। সাংবাদিক হিসাবে কাজ শুরু করার পরে সংবাদপত্রের উত্তর সম্পাদকীয় পাতায় কাজ, বিনোদন এবং জীবনযাপন বিভাগে কাজ করতে করতে এখন সুমন ডিজিটাল মাধ্য়মের কনটেন্ট প্রোডিউসার হিসাবে কর্মরত। পেশাদার অভিজ্ঞতা: ১৮ বছরের সামান্য বেশি সময় ধরে সুমন এই পেশায় কর্মরত। প্রথম বছর খানেক কাটে খবরের কাগজে। তার পরে তারা নিউজে স্বল্প কিছু সময়ের কাজ এবং তার পর থেকে ২০২০ সাল পর্যন্ত খবরের কাগজে কাজ করেছেন সুমন। এর মধ্যে ‘একদিন’ নামক দৈনিক পত্রিকায় কয়েক বছর কেটেছে। তবে কেরিয়ারের বেশির ভাগ সময়ই কেটেছে ‘এই সময়’ সংবাদপত্রে। সেখানে বিনোদন, জীবনযাপন এবং ফিচার বিভাগে সুমন কর্মরত ছিলেন। পরবর্তীতে এক বছর কাটে আনন্দবাজার ডিজিটালে। ২০২১ সালের ডিসেম্বর থেকে হিন্দুস্তান টাইমস বাংলায় কর্মরত সুমন। শিক্ষাগত যোগ্যতা: হিন্দুস্কুল থেকে মাধ্যমিক এবং উচ্চমাধ্যমিক পাশ করেছেন সুমন। তার পরে প্রেসিডেন্সি কলেজ থেকে বাংলা নিয়ে স্নাতকস্তরের পড়াশোনা করেন তিনি। ব্যক্তিগত পছন্দ ও নেশা: গল্পের বই পড়া, গান শোনা এবং বেড়ানো। কাজের বাইরে মূলত এই তিনটি জিনিস নিয়েই বাঁচেন সুমন। একটু লম্বা ছুটি পেলেই বেরিয়ে পড়েন নতুন জায়গা দেখতে। অচেনা মানুষের সঙ্গে আলাপ করতে, তাঁদের সংস্কৃতি সম্পর্কে জানতে এবং সেই অভিজ্ঞতার কথা লিখতে পছন্দ করেন সুমন।Read More

    Home/Astrology/Worlds Highest Shiva Temple: বিশ্বের সর্বোচ্চ শিবমন্দির! অনেকেই এর কথা জানেন, দর্শনেও যান, কিন্তু এর রহস্য জানেন না

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