    দোলের আগেই শনি ও শুক্রের সংযোগে ভাগ্য খুলে যাবে এই ৩ রাশি! বিয়ের প্রস্তাব থেকে টাকা সবই আসবে

    হোলির দুই দিন আগে, শুক্র এবং শনির সংযোগ ঘটতে চলেছে, যা কিছু রাশির জাতক জাতিকাদের জন্য সৌভাগ্য বয়ে আনতে পারে। আয় উল্লেখযোগ্য ভাবে বৃদ্ধির সম্ভাবনাও রয়েছে এবং বেকাররা চাকরি পেতে পারেন। জেনে নিন এই ভাগ্যবান রাশিগুলি কী কী?

    Published on: Feb 05, 2026 7:00 PM IST
    By Sayani Rana
    বৈদিক জ্যোতিষশাস্ত্র অনুসারে, উৎসব এবং উপবাসের সময় গ্রহগুলি পর্যায়ক্রমে গমন করে, যা মানুষের জীবনকে প্রভাবিত করে। আপনাকে জানিয়ে রাখি যে, এই বছর ৪ মার্চ হোলি উদযাপিত হবে। হোলির দুই দিন আগে, শুক্র এবং শনির সংযোগ ঘটতে চলেছে, যা কিছু রাশির জাতক জাতিকাদের জন্য সৌভাগ্য বয়ে আনতে পারে। আয় উল্লেখযোগ্য ভাবে বৃদ্ধির সম্ভাবনাও রয়েছে এবং বেকাররা চাকরি পেতে পারেন। জেনে নিন এই ভাগ্যবান রাশিগুলি কী কী?

    দোলের আগে শনি ও শুক্রের সংযোগে ভাগ্য খুলে যাবে এই ৩ রাশি! আসবে টাকাও
    দোলের আগে শনি ও শুক্রের সংযোগে ভাগ্য খুলে যাবে এই ৩ রাশি! আসবে টাকাও

    মিথুন রাশি

    শনি এবং শুক্রের সংযোগ আপনার জন্য উপকারী হতে পারে। এই সংযোগটি আপনার রাশিচক্রের কর্মভাবনায় তৈরি হচ্ছে। অতএব, এই সময়ে, আপনি আপনার কাজে এবং ব্যবসায় অগ্রগতি হতে পারেন। চাকরির সুযোগ আসতে পারে, অন্যদিকে চাকুরীজীবী ব্যক্তিরা পদোন্নতি পেতে পারেন। ব্যবসায়ীরা উল্লেখযোগ্য আর্থিক লাভের সম্মুখীন হতে পারেন এবং তাদের ব্যবসা বাড়তে পারে।

    বৃষ রাশি

    শনি এবং শুক্রের সংযোগ বৃষ রাশির জাতকদের জন্য অনুকূল হতে পারে। এই সংযোগটি আপনার গোচর কুণ্ডলীর আয় এবং লাভের অঞ্চলে ঘটছে। অতএব, এই সময়ে আপনার আয় উল্লেখযোগ্য ভাবে বৃদ্ধি পেতে পারে। আপনি আয়ের নতুন উৎস থেকেও অর্থ উপার্জন করতে পারেন। আমদানি ও রপ্তানি ব্যবসায় জড়িতরা উল্লেখযোগ্য লাভ দেখতে পাবেন। এই সময়ে আপনি পুরানো বিনিয়োগ থেকেও লাভবান হতে পারেন।

    মীন রাশি

    শুক্র এবং শনির সংযোগ আপনার জন্য ইতিবাচক হতে পারে। এই সংযোগটি আপনার রাশিচক্রের ঊর্ধ্বগতিতে তৈরি হচ্ছে। অতএব, এই সময়ে আপনার ব্যক্তিত্ব উন্নত হবে এবং আপনার আত্মবিশ্বাস বৃদ্ধি পাবে। বিবাহিত ব্যক্তিরা এই সময়ে একটি চমৎকার বৈবাহিক জীবন উপভোগ করবেন। অবিবাহিত ব্যক্তিরা বিবাহের প্রস্তাব পেতে পারেন। এই সময়ে আপনার সম্মান বৃদ্ধি পেতে পারেন।

    পাঠকদের প্রতি: প্রতিবেদনটি জ্যোতিষশাস্ত্রের গণনার ভিত্তিতে লেখা হয়েছে। এখানে লেখা সব কথা আগামী দিনে সত্য প্রমাণিত হবে, এমন দাবি করা হচ্ছে না। জ্যোতিষশাস্ত্র সংক্রান্ত কোনও প্রশ্ন বা কোনও সমস্যার সমাধানের জন্য পেশাদার জ্যোতিষীর সঙ্গে আলোচনা করার পরামর্শ দেওয়া হচ্ছে।

