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    2026 Sadesati Dhaiya impact: শনিদেবের সাড়েসাতি, ঢাইয়ায় থাকা জাতকদের ২০২৬র বাকিটা কেমন কাটবে? কী আসতে পারে!

    ২০২৬ সালে, শনি মীন রাশিতে ট্রানজিট করছে, যার কারণে মেষ, কুম্ভ এবং মীন রাশির উপর সাড়েসাতির প্রভাব রয়ে গেছে। একই সময়ে, সিংহ এবং ধনু রাশির জাতক জাতিকারা শনির ধাইয়া দ্বারা প্রভাবিত হতে পারেন। 

    Published on: Jun 20, 2026 4:00 PM IST
    By Sritama Mitra
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    বৈদিক জ্যোতিষশাস্ত্রে শনিকে কর্ম ও ন্যায়ের গ্রহ হিসাবে বিবেচনা করা হয়। এটি বিশ্বাস করা হয় যে শনি একজন ব্যক্তিকে তার কর্ম অনুসারে ফল দেয়। ২০২৬ সালে, শনি মীন রাশিতে ভ্রমণ করছে। এই কারণে, কিছু রাশিচক্রের উপর সাড়েসাতি এবং কিছু রাশিচক্রের উপর ধাইয়ার প্রভাব রয়ে যায়।

    shani dev
    shani dev

    এমন পরিস্থিতিতে, যাদের রাশিচক্র শনির প্রভাবের অধীনে রয়েছে, তাদের মনে একটি প্রশ্ন রয়েছে যে ২০২৬ সালের বাকি মাসগুলি তাদের জন্য কেমন হতে চলেছে।

    মেষ রাশি: দায়িত্ব বাড়তে পারে সাড়েসাতির প্রথম পর্ব মেষ রাশিতে চলছে। এমতাবস্থায় বছরের বাকি মাসগুলোতে কাজের চাপ বাড়তে পারে। আপনি বাড়িতে এবং কর্মক্ষেত্রে উভয় ক্ষেত্রেই নতুন দায়িত্ব পেতে পারেন। মাঝে মাঝে মনে অস্থিরতা বা টেনশন বোধ হতে পারে। কোনও বড় সিদ্ধান্তে তাড়াহুড়ো করা এড়ানো ভাল। আপনি যদি ধৈর্য ধরে এগিয়ে যান তবে পরিস্থিতি পরিচালনা করা যেতে পারে।

    কুম্ভ রাশি: ধীরে ধীরে ত্রাণ পাওয়া যাবে কুম্ভ রাশির মানুষের জন্য, সাড়েসাতির শেষ পর্ব চলছে। অতএব, ২০২৬ সালের বাকি মাসগুলি আগের তুলনায় কিছুটা স্বস্তি হিসাবে বিবেচনা করা যেতে পারে। দীর্ঘদিন ধরে আটকে থাকা কাজটি শেষ করার সম্ভাবনা থাকতে পারে। অর্থনৈতিক বিষয়েও ধীরে ধীরে উন্নতি হতে পারে। তবে খরচ নিয়ন্ত্রণ করতে হবে। সুচিন্তিত সিদ্ধান্তগুলি ফলপ্রসূ হতে পারে।

    মীন রাশি: কাজের প্রতি বেশি মনোযোগ দেওয়া দরকার। মীন রাশি সাড়েসাতির মাঝামাঝি পর্যায়ে রয়েছে, যা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ বলে মনে করা হয়। আগামী মাসগুলিতে, ক্যারিয়ার এবং কাজের বিষয়ে সতর্ক হওয়ার প্রয়োজন হতে পারে। চাকরি বা ব্যবসায় তাড়াহুড়ো করে কোনও বড় ঝুঁকি নেওয়া এড়ানো ভাল। আপনার কাজের দিকে মনোনিবেশ করা এবং সিনিয়রদের সাথে ভাল আচরণ করা একটি উপকারী চুক্তি হিসাবে প্রমাণিত হতে পারে।

    সিংহ রাশি: স্বাস্থ্যকে অবহেলা করবেন না, সিংহ রাশির উপর শনির ধাইয়ার প্রভাব রয়েছে। এই পরিস্থিতিতে, বছরের বাকি সময়ে স্বাস্থ্যের বিষয়ে উদাসীন হওয়া উচিত নয়। ডায়েট এবং রুটিনের দিকে মনোযোগ দেওয়া গুরুত্বপূর্ণ হবে। বিনিয়োগ সম্পর্কিত বিষয়গুলিতে সাবধানতা অবলম্বন করারও পরামর্শ দেওয়া হয়। গাড়ি চালানোর সময় অতিরিক্ত সতর্কতা অবলম্বন করা ভালো।

    ধনু রাশি: ঘরে ও কর্মক্ষেত্রে ধৈর্য অপরিহার্য। এমন পরিস্থিতিতে ঘরোয়া বিষয়ে সংযম বজায় রাখার প্রয়োজন হতে পারে। পরিবারের সদস্যদের সাথে আপনার কথা বলায় ভারসাম্য বজায় রাখুন। কর্মক্ষেত্রে দ্রুত ফলাফল পাওয়ার চেষ্টা করার চেয়ে ধৈর্য ধরে এগিয়ে যাওয়াই ভাল। কঠোর পরিশ্রমের ফল পেতে সময় লাগতে পারে, তবে চেষ্টা চালিয়ে যাওয়া গুরুত্বপূর্ণ।

    শনি কী শিক্ষা দেয়?

    জ্যোতিষীদের মতে, শনির উদ্দেশ্য শুধু ঝামেলা দেওয়া নয়। শনি একজন ব্যক্তিকে শৃঙ্খলা, কঠোর পরিশ্রম এবং দায়িত্বের গুরুত্ব বোঝাতে দেয়।

    (এই প্রতিবেদন এআই দ্বারা অনুবাদ হয়েছে। ডিসক্লেইমার: আমরা দাবি করি না যে এই নিবন্ধে থাকা তথ্য সম্পূর্ণ সত্য এবং সঠিক। আরও বিশদ এবং আরও তথ্যের জন্য, প্রাসঙ্গিক ক্ষেত্রের বিশেষজ্ঞের সাথে পরামর্শ করতে ভুলবেন না।)

    • Sritama Mitra
      ABOUT THE AUTHOR
      Sritama Mitra

      শ্রীতমা মিত্র হিন্দুস্তান টাইমস বাংলার একজন চিফ কনটেন্ট প্রোডিউসার। ২০২১ সাল থেকে তিনি এই প্রতিষ্ঠানের সঙ্গে যুক্ত। জাতীয় এবং আন্তর্জাতিক সংবাদের পাশাপাশি শ্রীতমার আগ্রহের জায়গা ক্রিকেট। এছাড়াও তিনি জ্যোতিষ বিভাগ দেখাশোনা করেন এবং জীবনযাপন সংক্রান্ত প্রতিবেদন লিখতেও তাঁর আগ্রহ রয়েছে। পেশাদার জীবন: পেশাদার জীবনের শুরুতে শ্রীতমা আকাশবাণী, শান্তিনিকেতনে উপস্থাপিকা হিসেবে কাজ করেছেন। ২০১০ সালে তিনি ইটিভি নিউজ বাংলায় কপি এডিটর হিসেবে যোগদান করেন। পরবর্তীতে ওয়ানইন্ডিয়া-সহ বিভিন্ন সংবাদমাধ্যমে কাজ করার পর তিনি হিন্দুস্তান টাইমস বাংলায় যোগ দেন। শিক্ষাগত যোগ্যতা: শ্রীতমা মিত্র ইংরেজিতে স্নাতক (বি.এ.) এবং বিশ্বভারতী বিশ্ববিদ্যালয়, শান্তিনিকেতন থেকে সাংবাদিকতা ও গণযোগাযোগে স্নাতকোত্তর (এম.এ.) ডিগ্রি অর্জন করেন। ব্যক্তিগত পছন্দ ও নেশা: সাংবাদিকতার বাইরে শ্রীতমা একজন সাহিত্যপ্রেমী, ভ্রমণও তাঁর অন্যতম নেশা। ছুটির দুপুরগুলো তাঁর কাটে গল্পের বই নিয়ে। একটু লম্বা ছুটি পেলে তিনি দেশের ভিতর বা কখনও সখনও দেশের বাইরেও বেড়াতে যেতে ভালোবাসেন। তবে তাঁর প্রতিটা বেড়ানোর পিছনেই কাজ করে কোনও না কোনও বই বা সিনেমা থেকে তৈরি হওয়া কৌতূহল। অজানাকে জানার আগ্রহই তাঁকে বার বার নিয়ে গিয়ে ফেলে নানা অচেনা শহরে। সেই সব অভিজ্ঞতাকে লেখার রূপ দিতেও পিছপা হন না শ্রীতমা।Read More

    Home/Astrology/2026 Sadesati Dhaiya Impact: শনিদেবের সাড়েসাতি, ঢাইয়ায় থাকা জাতকদের ২০২৬র বাকিটা কেমন কাটবে? কী আসতে পারে!

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