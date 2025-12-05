Edit Profile
    Shanidev Astrology: ২০২৬ সালে শনিদেবের প্রভাব ১২ রাশিতে কেমন হবে? রইল রাশিফল

    শনিদেবের প্রভাব ২০২৬ সালে কেমন হবে ১২ রাশিতে? রইল রাশিফল।

    Published on: Dec 05, 2025 6:00 PM IST
    By Sritama Mitra
    ২০২৬ এর শুরুতে, শনি মীন রাশিতে থাকবে। ২৮ নভেম্বর, ২০২৫-এ, শনি মীন রাশিতে প্রবেশ করেন এবং ২০২৬ সালের শুরুতে সেখানেই থাকবে। এর পরে, ২৭ জুলাই, ২০২৬-এ, শনি মীন রাশিতে পশ্চাদমুখী হয়ে উঠবে এবং ১১ ডিসেম্বর আবার সরাসরি অবস্থানে ফিরে আসবে। আসুন জেনে নেওয়া যাক, ২০২৬ সালে সমস্ত ১২ টি রাশিচক্রের উপর শনির প্রভাব কী হবে।

    মেষ

    এই রাশির জাতক-জাতিকারা কিছু অতিরিক্ত ব্যয় এবং আত্ম-প্রতিফলন বাড়িয়ে তুলতে পারেন। পরিবার এবং অর্থ সম্পর্কিত বিষয়ে সংযমের প্রয়োজন হবে। কাজের শুরুটা একটু ধীরগতির হলেও পরে উন্নতি করা সম্ভব। জুলাই-ডিসেম্বরের মধ্যে, পুরানো কাজ এবং সম্পর্কের দিকে পুনরায় মনোনিবেশ করার সময় আসবে। ঘুম এবং মানসিক চাপের দিকে মনোযোগ দিন।

    বৃষ

    বৃষ রাশি বন্ধু, লক্ষ্য এবং আয় সম্পর্কিত বিষয়গুলিতে ধীরে ধীরে উন্নতি হবে। শুরুতে সুবিধাগুলি সীমিত বলে মনে হবে, তবে নিরন্তর কঠোর পরিশ্রমের মাধ্যমে পরিস্থিতির উন্নতি হবে। পশ্চাদমুখী আন্দোলনের সময়, আপনাকে পুরানো বিনিয়োগ এবং সম্পর্কের বিষয়ে সতর্ক থাকতে হবে। ডিসেম্বরের পর পরিস্থিতি দ্রুত এগোতে পারে। স্বাস্থ্য স্বাভাবিক থাকবে, শুধু ঘুম ও মানসিক চাপের দিকে নজর রাখুন।

    মিথুন

    মিথুন রাশির ক্যারিয়ারে ধীর কিন্তু শক্তিশালী পরিবর্তন দেখা যেতে পারে। পারিবারিক দায়িত্বও বাড়তে পারে। অংশীদারিত্ব এবং সম্পর্কগুলি গুরুত্ব বৃদ্ধি পাবে এবং ভারসাম্যের প্রয়োজন হবে। পুরানো কাজ এবং সিদ্ধান্তগুলি পশ্চাদমুখী সময়কালে পর্যালোচনা করতে হতে পারে। মানসিক চাপ বাড়তে পারে।

    কর্কট

    ভাগ্য, শিক্ষা এবং ভ্রমণ সম্পর্কিত বিষয়গুলি ধীরে ধীরে উন্নতি করবে। বন্ধুত্বের বৃত্তে পরিবর্তন আসতে পারে। সত্যিকারের মানুষগুলো একসঙ্গে থাকবে। যোগাযোগের ক্ষেত্রে ধৈর্য ও সাহসের প্রয়োজন হবে। পেট ও স্বাস্থ্যের মানসিক চাপের দিকে নজর রাখুন। ডিসেম্বরের পর বন্ধ হয়ে যাওয়া কাজের গতি বাড়বে।

    সিংহ

    সিংহ রাশি হঠাৎ পরিবর্তন এবং অভ্যন্তরীণ উত্তেজনা অনুভব করতে পারে। পরিবার এবং অর্থ সম্পর্কিত বিষয়ে সংযম থাকা প্রয়োজন। পশ্চাদমুখী পর্যায়ে, পুরানো বিনিয়োগ এবং সিদ্ধান্তগুলি পুনর্বিবেচনা করতে হবে। ডিসেম্বরের পরে, আপনি হালকা মন বোধ করবেন। স্বাস্থ্যের ক্লান্তি ও ঘুমের সমস্যার দিকে নজর দিন।

    কন্যা

    কন্যা রাশির জাতক-জাতিকারা সম্পর্ক, অংশীদারিত্ব ও চুক্তির ক্ষেত্রে গুরুত্ব বাড়ায়। কর্মক্ষেত্রে এবং বাড়িতে ধৈর্য ধরতে হবে। পুরানো নথি, আইনি সমস্যা বা সম্পর্কগুলি আবার পশ্চাদমুখী সময়কালে মনোযোগ দাবি করবে। ডিসেম্বরের পর পার্টনারশিপের উন্নতি হবে। ত্বক, পেট এবং স্বাস্থ্যের মানসিক চাপের যত্ন নিন।

    তুলা

    তুলা রাশির কাজ, স্বাস্থ্য ও দৈনন্দিন দায়িত্ব বাড়বে। খরচ ও মানসিক চাপ কিছুটা বাড়তে পারে। ডিসেম্বরের পর পরিস্থিতির উন্নতি হবে। সম্পর্কের ক্ষেত্রে ধৈর্যের প্রয়োজন হবে।

    বৃশ্চিক

    বৃশ্চিক রাশি শিক্ষা, প্রেম ও সৃজনশীল কাজে সিরিয়াস হবে। বন্ধু ও উপার্জনের উন্নতি হবে। পারিবারিক ও অর্থের বিষয়ে দায়িত্বশীলতা বাড়বে। শনির পশ্চাদমুখী পর্যায়ে, পুরানো সম্পর্ক, অধ্যয়ন বা বিনিয়োগের পর্যালোচনা হবে। ডিসেম্বরের পর স্বস্তি আসবে।

    ধনু

    ধনু রাশির জাতককে বাড়ি, সম্পত্তি এবং মানসিক শান্তির দিকে মনোনিবেশ করতে হবে। ক্যারিয়ারে দায়িত্ব বাড়তে পারে। পশ্চাদমুখী সময়কাল ঘরোয়া সিদ্ধান্ত এবং ক্যারিয়ারের পরিকল্পনাগুলি পুনর্বিবেচনা করার সুযোগ দেবে। ডিসেম্বরের পর স্থিতিশীলতা আসবে। মানসিক ক্লান্তির দিকে নজর দিন।

    মকর

    মকর রাশি কঠোর পরিশ্রম, সাহস ও ছোট ছোট প্রচেষ্টার গুরুত্ব বাড়বে। ভালোবাসা ও পড়াশোনায় ধৈর্য ধরতে হবে। যাতায়াত ও খরচ বাড়তে পারে। শনির পশ্চাদমুখী অবস্থা হবে পুরানো পরিচিতি এবং পরিকল্পনাগুলি ডাবল-চেক করা। ডিসেম্বরের পর আত্মবিশ্বাস বাড়বে।

    কুম্ভ

    কুম্ভ রাশির অর্থ, পরিবার ও দায়িত্ব বাড়বে। আকস্মিক ব্যয় এবং মানসিক উদ্বেগ বাড়তে পারে। পশ্চাদমুখী সময়ে, পুরানো বিনিয়োগ, ব্যয় এবং পারিবারিক সমস্যাগুলির দিকে নজর দিতে হবে। পরে আয় ও কাজের উন্নতি হবে।

    মীন

    এই রাশিতে শনির আরোহণের সাথে সাথে চিন্তাভাবনা, জীবনধারা এবং দায়িত্বগুলি গুরুতর হবে। সম্পর্ক ও অংশীদারিত্বের পরীক্ষা হবে। ক্যারিয়ারে ধারাবাহিক অগ্রগতি হবে। পশ্চাদমুখী সময় হবে পুরানো সিদ্ধান্ত এবং সম্পর্কগুলি পুনর্বিবেচনা করা। ডিসেম্বরের পর কাজ ত্বরান্বিত হবে। ঘুম এবং স্বাস্থ্যের ক্লান্তির দিকে মনোনিবেশ করুন।

    (এই প্রতিবেদন এআই দ্বারা অনুবাদ হয়েছে। এই প্রতিবেদন মান্যতা নির্ভর। এর সত্যতা যাচাই করেনি হিন্দুস্তান টাইমস বাংলা।)

