Sharadiya Navaratri 2026: শুরু হচ্ছে শারদ নবরাত্রি ২০২৬! উৎসবের এই ৯ দিন কেমন কাটবে, বলছে ১২ রাশির ভাগ্যফল
নবরাত্রির পবিত্র উৎসব ১১ অক্টোবর থেকে শুরু হচ্ছে এবং ১৯ অক্টোবর মহানবমী উদযাপিত হবে। কেমন কাটবে এই ৯ দিন!
শারদীয়া নবরাত্রির পবিত্র উৎসব প্রতি বছর অশ্বিন মাসের শুক্ল পক্ষের প্রতিপদ তারিখ থেকে শুরু হয়। এই বছর নবরাত্রি, শুরু হচ্ছে রবিবার ১১ অক্টোবর ২০২৬ থেকে, এবং মহানবমী ১৯ অক্টোবর ২০২৬ এ উদযাপিত হবে। নবরাত্রির নয় দিনে মা দুর্গার নয়টি বিভিন্ন রূপের পূজা করা হয়। এবার নবরাত্রিতে হাতিতে মায়ের আগমন ঘটছে। উৎসবের এই ৯ দিন মেষ থেকে মীন ১২ রাশির কেমন কাটবে দেখে নিন।
মেষ রাশি: মেষ রাশির লোকদের স্থগিত কাজ শেষ করা যেতে পারে। কর্মসংস্থানে উন্নতি হতে পারে। কিছু ভাল খবর পাওয়ার সম্ভাবনা রয়েছে। আর্থিক সুবিধা থাকবে। দুর্ঘটনাজনিত অর্থ পাওয়া যেতে পারে। ব্যবসায় সম্প্রসারণ হতে পারে। আপনি আপনার লক্ষ্য অর্জনে সফল হবেন।
বৃষ রাশি: বৃষ রাশির লোকদের জন্য নবরাত্রির নয় দিন মিশ্রিত হতে পারে। এই সময়ে আপনার ব্যবসায়ের অবস্থার উন্নতি হবে তবে পারিবারিক জীবনে সমস্যা হতে পারে। আর্থিক লাভ হবে তবে অতিরিক্ত ব্যয় মনকে বিরক্ত করতে পারে।
মিথুন: মিথুন রাশির লোকেরা কর্মক্ষেত্রে তাদের প্রতিভা দেখানোর সুযোগ পেতে পারেন। তবে এই সময়ে আপনার বক্তব্যের উপর সংযম অনুশীলন করার প্রয়োজন হতে পারে। অর্থ সম্পর্কিত কোনও বড় ঝুঁকি নেবেন না, ক্ষতি হতে পারে।
কর্কট: এই সময়টি আপনার জন্য আর্থিকভাবে উপকারী হতে চলেছে। আপনি যে কোনও পুরানো আটকে থাকা কাজে সাফল্য পেতে পারেন। মন খুশি থাকবে। আপনি পরিবারের সমর্থন পাবেন। সুসংবাদ পাওয়া যাবে।
সিংহ রাশি: সিংহ রাশির লোকদের আত্মসম্মান বৃদ্ধি পাবে। কর্মক্ষেত্রে আপনার প্রতিভা দেখানোর সুযোগ থাকতে পারে। চাকরি এবং ব্যবসায় অগ্রগতির লক্ষণ দেখা যাবে। আত্মবিশ্বাস বাড়বে। সাহস এবং বীরত্ব ফলপ্রসূ হবে।
কন্যা রাশি: কন্যা রাশির লোকেরা সৌভাগ্য পাবেন। পুরানো বিনিয়োগ থেকে আপনি ভাল রিটার্ন পেতে পারেন। এই সময়টি শিক্ষার্থীদের জন্য অনুকূল হতে চলেছে। প্রতিযোগিতামূলক পরীক্ষার জন্য প্রস্তুত হওয়া ব্যক্তিরা সুসংবাদ পেতে পারেন। ভ্রমণ উপকারী হবে।
তুলা রাশি: তুলা রাশির লোকেরা চাকরিতে পদোন্নতি বা পদোন্নতি পাওয়ার ইঙ্গিত দেয়। যে কোনও বকেয়া অর্থ ফেরত দেওয়া যেতে পারে। অবিবাহিতদের জন্য উপযুক্ত বিবাহের প্রস্তাব আসতে পারে। চাকরি সম্পর্কিত সমস্যাগুলি কাটিয়ে উঠবে। দুর্ঘটনাজনিত অর্থ অর্জন করা যেতে পারে। আপনি মানসিকভাবে স্বস্তি বোধ করবেন।
বৃশ্চিক রাশি: বৃশ্চিক রাশির লোকেরা এই সময়ে কঠোর পরিশ্রম এবং শৃঙ্খলা থেকে ভাল ফলাফল পেতে পারেন। তর্ক থেকে দূরত্ব বজায় রাখুন। কারও সাথে গোপনীয় তথ্য ভাগ করা এড়িয়ে চলুন। খ্যাতি নষ্ট হতে পারে।
ধনু রাশি: ধনু রাশির জাতকদের অংশীদারিত্বে লাভের লক্ষণ থাকে। কর্মক্ষেত্রে আপনি উচ্চপদস্থ কর্মকর্তা এবং সহকর্মীদের সমর্থন পাবেন। এই সময়ে আবেগপ্রবণ অবস্থায় কোনও সিদ্ধান্ত নেবেন না। তর্ক থেকে দূরে থাকুন। পরিবারের সদস্যদের মধ্যে সমন্বয়ের অভাব হতে পারে।
মকর রাশি: কর্মক্ষেত্রে আপনার কাজের প্রশংসা করা যেতে পারে। এই সময়ে, কর্মক্ষেত্রে আপনার কাজের প্রশংসা করা যেতে পারে। আর্থিক পরিস্থিতি শক্তিশালী হবে। স্বাস্থ্য সম্পর্কিত সমস্যাগুলি কাটিয়ে উঠবে বলে আশা করা হচ্ছে। সুসংবাদ পেয়ে মন খুশি হবে। ভাগ্য সম্পূর্ণ সহায়ক হবে।
কুম্ভ: নবরাত্রির ৯ দিন কুম্ভ রাশির জন্য উত্থান-পতন হতে পারে। এই সময়ে, আয় এবং ব্যয়ের মধ্যে ভারসাম্য বজায় রাখা প্রয়োজন। আপনি আপনার দায়িত্বগুলি ভালভাবে পালন করবেন। আত্মবিশ্বাস দৃঢ় হবে। ব্যবসায় লাভের জন্য আপনাকে লড়াই করতে হতে পারে। আপনার স্ত্রীর সাথে অনৈক্যের লক্ষণ রয়েছে। আপনি কর্মক্ষেত্রে আপনার দক্ষতা প্রমাণ করবেন।
মীন: মীন রাশির জন্য এই সময়টি স্বাভাবিক হতে পারে। আর্থিক অবস্থাও স্বাভাবিক থাকবে। বাড়িতে সুখ এবং শান্তি এবং সুখের পরিবেশ থাকবে। জমি, বিল্ডিং বা গাড়ি কেনার সম্ভাবনা রয়েছে। আপনি প্রিয়জনদের সমর্থন পাবেন।
(এই প্রতিবেদন এআই দ্বারা অনুবাদ হয়েছে। ডিসক্লেমার- এই প্রতিবেদন মান্যতা নির্ভর। এর সত্যতা যাচাই করেনি হিন্দুস্তান টাইমস বাংলা। )
- ABOUT THE AUTHORSritama Mitra
শ্রীতমা মিত্র হিন্দুস্তান টাইমস বাংলার একজন চিফ কনটেন্ট প্রোডিউসার। ২০২১ সাল থেকে তিনি এই প্রতিষ্ঠানের সঙ্গে যুক্ত। জাতীয় এবং আন্তর্জাতিক সংবাদের পাশাপাশি শ্রীতমার আগ্রহের জায়গা ক্রিকেট। এছাড়াও তিনি জ্যোতিষ বিভাগ দেখাশোনা করেন এবং জীবনযাপন সংক্রান্ত প্রতিবেদন লিখতেও তাঁর আগ্রহ রয়েছে। পেশাদার জীবন: পেশাদার জীবনের শুরুতে শ্রীতমা আকাশবাণী, শান্তিনিকেতনে উপস্থাপিকা হিসেবে কাজ করেছেন। ২০১০ সালে তিনি ইটিভি নিউজ বাংলায় কপি এডিটর হিসেবে যোগদান করেন। পরবর্তীতে ওয়ানইন্ডিয়া-সহ বিভিন্ন সংবাদমাধ্যমে কাজ করার পর তিনি হিন্দুস্তান টাইমস বাংলায় যোগ দেন। শিক্ষাগত যোগ্যতা: শ্রীতমা মিত্র ইংরেজিতে স্নাতক (বি.এ.) এবং বিশ্বভারতী বিশ্ববিদ্যালয়, শান্তিনিকেতন থেকে সাংবাদিকতা ও গণযোগাযোগে স্নাতকোত্তর (এম.এ.) ডিগ্রি অর্জন করেন। ব্যক্তিগত পছন্দ ও নেশা: সাংবাদিকতার বাইরে শ্রীতমা একজন সাহিত্যপ্রেমী, ভ্রমণও তাঁর অন্যতম নেশা। ছুটির দুপুরগুলো তাঁর কাটে গল্পের বই নিয়ে। একটু লম্বা ছুটি পেলে তিনি দেশের ভিতর বা কখনও সখনও দেশের বাইরেও বেড়াতে যেতে ভালোবাসেন। তবে তাঁর প্রতিটা বেড়ানোর পিছনেই কাজ করে কোনও না কোনও বই বা সিনেমা থেকে তৈরি হওয়া কৌতূহল। অজানাকে জানার আগ্রহই তাঁকে বার বার নিয়ে গিয়ে ফেলে নানা অচেনা শহরে। সেই সব অভিজ্ঞতাকে লেখার রূপ দিতেও পিছপা হন না শ্রীতমা।Read More