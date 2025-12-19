Edit Profile
crown
Subscribe Now
Saved Articles
Following
My Reads
Sign out
Get App
    Copyright © HT Digital Streams Ltd. All rights reserved.
    Sign in

    Astro Tips: পুজোয় হওয়া হোম-যজ্ঞের ভস্ম এভাবেও ব্যবহার করা যায়! উপায় দেখে নিন

    পুজোর পর হোম-যজ্ঞের ছাই এভাবে ব্যবহার করলে, তা নানান ভাবে উপকার দেয়, বলছে বাস্তুশাস্ত্র। রইল ৫ টিপস।

    Published on: Dec 19, 2025 3:29 PM IST
    By Sritama Mitra
    Share
    Share via
    • facebook
    • twitter
    • linkedin
    • whatsapp
    Copy link
    • copy link

    হিন্দু ধর্মে হোম যজ্ঞ একটি পবিত্র অনুষ্ঠান। হোম কুণ্ডে আগুন জ্বালিয়ে মন্ত্র দিয়ে সেখানে বহু সানগ্রী অর্পণ করা হয়। হোমের পরে অবশিষ্ট ছাই অত্যন্ত পবিত্র বলে মনে করা হয়, কারণ এটি অগ্নি দেবতা এবং উপাসনার শক্তি দ্বারা উঠে আসে।

    পুজোয় হওয়া হোম-যজ্ঞের ভস্ম এভাবেও ব্যবহার করা যায়! ৫ উপায় দেখে নিন
    পুজোয় হওয়া হোম-যজ্ঞের ভস্ম এভাবেও ব্যবহার করা যায়! ৫ উপায় দেখে নিন

    হোমের পর এই ভস্ম বা ছাই নিক্ষেপ করা বা অপবিত্র করা অশুভ বলে মনে করা হয়। শাস্ত্র ও জ্যোতিষশাস্ত্র অনুসারে, হোমের ছাইয়ের সঠিক ব্যবহার বাড়িতে ইতিবাচক শক্তি বৃদ্ধি করে, অশুভ দৃষ্টি দূর করে এবং স্বাস্থ্য ও সমৃদ্ধিতে উপকার করে।

    জেনে নেওয়া যাক হোমের ভস্মের কিছু ব্যবহার সম্পর্কে। হোমের ছাই প্রথমে কপালে তিলক হিসাবে প্রয়োগ করার রীতি প্রচলিত রয়েছে। এর তিলক প্রয়োগ মনকে শান্ত রাখে, অশুভ দৃষ্টি দূর করে এবং ইতিবাচক শক্তি বাড়ায়। এমনই বিশ্বাস রয়েছে শাস্ত্রে। এই ভস্ম দি.য়ে পুরুষরা তিনটি অনুভূমিক রেখা রাখতে পারেন কপালে এবং মহিলারা একটি বিন্দু আকারে রাখতে পারেন। প্রতিদিন হোমের ছাইয়ের তিলক প্রয়োগ করলে আত্মবিশ্বাস বাড়ে এবং নেতিবাচক শক্তিকে কাছাকাছি নিয়ে আসে না, বলে বিশ্বাস রয়েছে।

    বলা হচ্ছে, হোমের ছাই ঘরের প্রধান দরজায় সামান্য ছিটিয়ে দিন অথবা লাল কাপড়ে বেঁধে দরজায় ঝুলিয়ে রাখার রীতিও রয়েছে। এটি অশুভ দৃষ্টি, শত্রুর বাধা এবং নেতিবাচক শক্তিকে ঘরে প্রবেশ করতে বাধা দেয়। বাস্তুশাস্ত্রে এটি খুব শুভ বলে মনে করা হয়। ঘরে বিভেদ বা অর্থনৈতিক সমস্যা দেখা দিলে ওই হোমের ছাই জলে মিশিয়ে দরজায় ছিটিয়ে দেওয়ার রীতির কথাও উঠে আসছে। এই হোমের ছাই বাড়িতে সুখ, শান্তি এবং সমৃদ্ধি নিয়ে আসে।

    তুলসী গাছ বা অশ্বত্থ গাছের গোড়ায় হোমের ছাই ফেলার কথাও বলা হচ্ছে। তুলসী গাছ বা অশ্বত্থ গাছের গোড়ায় হোমের ছাই রাখা খুবই পুণ্য কাজ বলে বিশ্বাস করা হয়ে থাকে। তুলসী হলেন প্রিয় বিষ্ণু এবং অশ্বত্থ গাছে সমস্ত দেবতার বাসস্থান হিসাবে বিবেচিত হয়।

    ঘরে তুলসী না থাকলে মন্দিরের তুলসীতে রেখে দেওয়া যায় ছাই। এটি হাবনের পুণ্যকে বহুগুণে বাড়িয়ে তোলে এবং পরিবারকে স্বাস্থ্য ও সমৃদ্ধির আশীর্বাদ করে। অনেকে ফসলী জমিতে পুজোর পবিত্র ছাই ছড়িয়ে দিয়ে থাকেন।

    মনে করা হয় বাড়িতে হোম যজ্ঞ হলে তা সংসারে সুখ নিয়ে আসে। আসে ইতিবাচকতা। তবে বলা হচ্ছে, হোমের ছাই কখনওই অপবিত্র জায়গায় ফেলা শুভ নয়।

    ( এই প্রতিবেদন এআই দ্বারা অনুবাদ হয়েছে। ডিসক্লেইমার: আমরা এই নিবন্ধে প্রদত্ত তথ্যের সম্পূর্ণ সত্য এবং সঠিক বলে দাবি করি না। আরও বিশদ এবং আরও তথ্যের জন্য, প্রাসঙ্গিক ক্ষেত্রের বিশেষজ্ঞের সাথে পরামর্শ করতে ভুলবেন না।)

    News/Astrology/Astro Tips: পুজোয় হওয়া হোম-যজ্ঞের ভস্ম এভাবেও ব্যবহার করা যায়! উপায় দেখে নিন

    Choose sun sign to read horoscope

    Aries HoroscopeAries
    Taurus HoroscopeTaurus
    Gemini HoroscopeGemini
    Cancer HoroscopeCancer
    Leo HoroscopeLeo
    Virgo HoroscopeVirgo
    Libra HoroscopeLibra
    Scorpio HoroscopeScorpio
    Sagittarius HoroscopeSagittarius
    Capricorn HoroscopeCapricorn
    Aquarius HoroscopeAquarius
    Pisces HoroscopePisces
    • mint-logo
    • HH-logo
    • mint-lounge
    • HT_Auto
    • ht-tech
    • ht-bangla
    • healthshots
    • OTT-icon
    • slurrp-icon
    • smartcast-logo
    • ht-kannada
    • ht-tamil
    • ht-telugu
    • ht-marathi
    • logo-fab-play
    • VCCircle_logo-white
    • TechCircle_logo_white
    • VCCEdge_logo_white
    • edge-insights-logo
    © 2025 HindustanTimes