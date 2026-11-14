Grahan 2027: ২০২৭ সালে মোট ৫ টি গ্রহণ! সূর্য ও চন্দ্রগ্রহণের তারিখের তালিকা রইল
২০২৭ সালে ৫ টি গ্রহণ আসছে।
জ্যোতির্বিজ্ঞানের ঘটনাবলীর দিক থেকে নতুন বছর ২০২৭ বিশেষ হতে চলেছে। এই বছর মোট পাঁচটি গ্রহণ হবে। এর মধ্যে দুটি সূর্যগ্রহণ এবং তিনটি চন্দ্রগ্রহণ রয়েছে। বিশেষ বিষয় হল আগস্টে সূর্যগ্রহণ সম্পূর্ণ হবে। এই সময়ে, বিশ্বের কিছু অংশে কয়েক মিনিটের জন্য দিনের বেলা অন্ধকার থাকবে। তবে এই পূর্ণ সূর্যগ্রহণ ভারতে দেখা যাবে না।এটি আংশিকভাবে এখানে দেখা যাবে। একই সময়ে, চন্দ্রগ্রহণ সম্পূর্ণ হবে ফেব্রুয়ারিতে। সেটিও ভারত থেকেও দেখা যাবে।
২০২৭ সালে কখন গ্রহণ হবে?
২০২৭ সালে প্রথম গ্রহণ ফেব্রুয়ারিতে ঘটবে। এর পরে, জুলাই এবং আগস্ট মাসেও চন্দ্রগ্রহণ দেখা যাবে। বছরের শেষ গ্রহণ হবে ১৭ আগস্ট। সমস্ত গ্রহণের তারিখ দেখে নিন।
৬ ফেব্রুয়ারি ২০২৭: বলয়াকার সূর্যগ্রহণ
২০-২১ ফেব্রুয়ারি ২০২৭: উপচ্ছায়া চন্দ্রগ্রহণ
১৮ জুলাই ২০২৭: উপচ্ছায়া চন্দ্রগ্রহণ
২ আগস্ট ২০২৭: পূর্ণ সূর্যগ্রহণ
১৭ আগস্ট ২০২৭: উপচ্ছায়া চন্দ্রগ্রহণ
ফেব্রুয়ারিতে বছরের প্রথম সূর্যগ্রহণ হবে ৬ ফেব্রুয়ারি, ২০২৭ এ। এরপর ২১ ফেব্রুয়ারি চন্দ্রগ্রহণ হবে, যেটি বছরের প্রথম চন্দ্রগ্রহণ। ভারত সহ এশিয়ার অনেক অংশে এই গ্রহণ দেখা যাওয়ার সম্ভাবনা রয়েছে। জুলাই মাসেও চন্দ্রগ্রহণ ঘটবে। ১৮ জুলাই, ২০২৭ এ আরও একটি চন্দ্রগ্রহণ হবে। বছরের সবচেয়ে বড় সূর্যগ্রহণ হবে ২ আগস্ট, ২০২৭ এ। এর পূর্ণরূপ দক্ষিণ স্পেন, উত্তর আফ্রিকা এবং আরব অঞ্চলের কিছু অংশে দেখা যাবে। ভারতের সর্বত্র এই পূর্ণাঙ্গ সূর্যগ্রহণ দেখা যাবে না।
বছরের শেষ চন্দ্রগ্রহণ ১৭ আগস্ট অনুষ্ঠিত হবে। বছরের শেষ চন্দ্রগ্রহণও আগস্টে ঘটবে। ১৭ আগস্ট, ২০২৭ এ একটি চন্দ্রগ্রহণ হবে। এটি মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র, অ্যান্টার্কটিকা, পশ্চিম আফ্রিকা এবং নিউজিল্যান্ডের কিছু অংশে দেখা যাবে। এই গ্রহণ ভারতে দেখা যাবে না। এইভাবে, আগস্টে ১৫ দিনের মধ্যে দুটি গ্রহণ হবে। প্রথমে ২ আগস্ট সূর্যগ্রহণ এবং তারপরে ১৭ আগস্ট চন্দ্রগ্রহণ হবে।
(এই প্রতিবেদন এআই দ্বারা অনুবাদ হয়েছে। মান্যতা নির্ভর। এর সত্যতা যাচাই করেনি হিন্দুস্তান টাইমস বাংলা। ডিসক্লেইমার: এই নিবন্ধে প্রদত্ত তথ্যের উপর, আমরা দাবি করি না যে সেগুলি সম্পূর্ণ সত্য এবং নির্ভুল। বিস্তারিত এবং আরও তথ্যের জন্য, সংশ্লিষ্ট ক্ষেত্রের বিশেষজ্ঞের পরামর্শ নিন। )
- ABOUT THE AUTHORSritama Mitra
শ্রীতমা মিত্র হিন্দুস্তান টাইমস বাংলার একজন চিফ কনটেন্ট প্রোডিউসার। ২০২১ সাল থেকে তিনি এই প্রতিষ্ঠানের সঙ্গে যুক্ত। জাতীয় এবং আন্তর্জাতিক সংবাদের পাশাপাশি শ্রীতমার আগ্রহের জায়গা ক্রিকেট। এছাড়াও তিনি জ্যোতিষ বিভাগ দেখাশোনা করেন এবং জীবনযাপন সংক্রান্ত প্রতিবেদন লিখতেও তাঁর আগ্রহ রয়েছে। পেশাদার জীবন: পেশাদার জীবনের শুরুতে শ্রীতমা আকাশবাণী, শান্তিনিকেতনে উপস্থাপিকা হিসেবে কাজ করেছেন। ২০১০ সালে তিনি ইটিভি নিউজ বাংলায় কপি এডিটর হিসেবে যোগদান করেন। পরবর্তীতে ওয়ানইন্ডিয়া-সহ বিভিন্ন সংবাদমাধ্যমে কাজ করার পর তিনি হিন্দুস্তান টাইমস বাংলায় যোগ দেন। শিক্ষাগত যোগ্যতা: শ্রীতমা মিত্র ইংরেজিতে স্নাতক (বি.এ.) এবং বিশ্বভারতী বিশ্ববিদ্যালয়, শান্তিনিকেতন থেকে সাংবাদিকতা ও গণযোগাযোগে স্নাতকোত্তর (এম.এ.) ডিগ্রি অর্জন করেন। ব্যক্তিগত পছন্দ ও নেশা: সাংবাদিকতার বাইরে শ্রীতমা একজন সাহিত্যপ্রেমী, ভ্রমণও তাঁর অন্যতম নেশা। ছুটির দুপুরগুলো তাঁর কাটে গল্পের বই নিয়ে। একটু লম্বা ছুটি পেলে তিনি দেশের ভিতর বা কখনও সখনও দেশের বাইরেও বেড়াতে যেতে ভালোবাসেন। তবে তাঁর প্রতিটা বেড়ানোর পিছনেই কাজ করে কোনও না কোনও বই বা সিনেমা থেকে তৈরি হওয়া কৌতূহল। অজানাকে জানার আগ্রহই তাঁকে বার বার নিয়ে গিয়ে ফেলে নানা অচেনা শহরে। সেই সব অভিজ্ঞতাকে লেখার রূপ দিতেও পিছপা হন না শ্রীতমা।Read More