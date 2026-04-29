    Lakshmi Narayan Rajyog: ভোটের ফলাফলের মাস ২০২৬ মে-তে একঝাঁক রাশির ভাগ্য ফিরবে! লাকি কারা?

    Lakshmi Narayan Rajyog Astrology: লক্ষ্মী নারায়ণ রাজ যোগ মে মাসে ভালো যোগ নিয়ে আসছে। মে মাসে, এই যোগ চারটি রাশির জন্য আর্থিক সুবিধা বয়ে আনবে।  

    Published on: Apr 29, 2026 5:26 PM IST
    By Sritama Mitra
    হাতে গোনা কয়েকদিন পরই মে মাস। মে মাস মানেই ২০২৬ বিধানসভা ভোটের ফলাফলের মাস। ৪ মে ২০২৬ ভোটের ফলাফল। আর জ্যোতিষমত বলছে, এই মে মাসে একাধিক রাশির ভাগ্য খুলতে চলেছে। মে মাসে, চারটি রাশির জন্য আর্থিক সুবিধা বয়ে আনবে একাধিক যোগ।

    মে মাসে, একটি রাশির তিনটি বিশেষ গ্রহ একত্রিত হচ্ছে, রাজযোগ তৈরি হচ্ছে যা সম্পদ বর্ষণ করবে, যা রাশিচক্রের উপকার করবে।
    ১৪ মে শুক্র মিথুন রাশিতে যাচ্ছেন এবং বৃহস্পতিও এই রাশিতে বসে আছেন। ২৯ শে মে, বুধও একই রাশিতে আসবেন। এমন পরিস্থিতিতে, এবার মিথুন রাশির জন্য এটি ব্যাপক লাভ দেবে। একটি লক্ষ্মীনারায়ণ রাজ যোগ এবং অন্যটি গুরু।

    লক্ষ্মীনারায়ণ রাজ যোগ কী?

    এটি একটি অত্যন্ত শুভ এবং ভাগ্যবান যোগ। যখন একটি রাশিচক্রের মধ্যে একাধিক যোগ গঠিত হয়, তখন একে লক্ষ্মী নারায়ণ যোগ বলা হয়। যখন রাশিফলে শুক্র এবং বুধ একত্রে থাকে, তখন লক্ষ্মী নারায়ণ যোগ গঠিত হয়। এই যোগের ফলে সম্পদ আসে ভাগ্যে। যদি গুরুও এই যোগের সাথে জড়িত থাকেন তবে শুভ ফলাফল দ্বিগুণ হয়। এটাও দেখা উচিত যে গ্রহটি নিম্ন লক্ষণে নেই। প্রকৃতপক্ষে, উভয় গ্রহই আপনার মধ্যে বিশেষ, একদিকে বুধ যা আপনাকে ভাল বুদ্ধিমত্তা, সিদ্ধান্ত গ্রহণের ক্ষমতা, যুক্তি, যোগাযোগ দেয়। একই সময়ে, শুক্র আপনাকে সমস্ত সুখ এবং সম্পদ এবং জাঁকজমক দেয়। অতএব, যদি এই যোগটি কারও রাশিফলে গঠিত হয় এবং গুরুও এর সাথে যোগ দেন, তবে এই ধরনের ব্যক্তিকে বিখ্যাত হওয়া থেকে কেউ আটকাতে পারবে না। এর পাশাপাশি তার উপর অর্থের বৃষ্টি হয়।

    তুলা রাশির জাতক জাতিকারা অংশীদারিত্ব থেকে উপকৃত হবেন। প্রেম জীবনও আপনার জন্য বিশেষ হবে। আপনি এমন সুযোগগুলি দেখতে পাবেন যা আপনি সহজেই নগদ করতে সক্ষম হবেন।

    মিথুন রাশির মানুষের জন্য এই সময়টি খুব বিশেষ হতে চলেছে। এই রাশির লোকদের জন্য, আয়ও আসবে যেখান থেকে আপনি ভাবেননি, এমন কিছু যা আগে কাজ করেনি তা আপনাকে মুনাফা দেবে।

    ধনু রাশির জন্যও জিনিসগুলি আগের চেয়ে সহজ হবে, আপনি পেশাদার জীবনে এগিয়ে যাবেন। কন্যা রাশির জন্য সময় এবং ভাগ্য আপনার পক্ষে রয়েছে। এই মুহুর্তে আপনার উভয় মুষ্টিতে লাড্ডু রয়েছে।

    (এই প্রতিবেদন এআই দ্বারা অনুবাদ হয়েছে। ডিসক্লেইমার: আমরা দাবি করি না যে এই নিবন্ধে থাকা তথ্য সম্পূর্ণ সত্য এবং সঠিক। আরও বিশদ এবং আরও তথ্যের জন্য, প্রাসঙ্গিক ক্ষেত্রের বিশেষজ্ঞের সাথে পরামর্শ করতে ভুলবেন না।)

      শ্রীতমা মিত্র হিন্দুস্তান টাইমস বাংলার একজন চিফ কনটেন্ট প্রোডিউসার। ২০২১ সাল থেকে তিনি এই প্রতিষ্ঠানের সঙ্গে যুক্ত। জাতীয় এবং আন্তর্জাতিক সংবাদের পাশাপাশি শ্রীতমার আগ্রহের জায়গা ক্রিকেট। এছাড়াও তিনি জ্যোতিষ বিভাগ দেখাশোনা করেন এবং জীবনযাপন সংক্রান্ত প্রতিবেদন লিখতেও তাঁর আগ্রহ রয়েছে। পেশাদার জীবন: পেশাদার জীবনের শুরুতে শ্রীতমা আকাশবাণী, শান্তিনিকেতনে উপস্থাপিকা হিসেবে কাজ করেছেন। ২০১০ সালে তিনি ইটিভি নিউজ বাংলায় কপি এডিটর হিসেবে যোগদান করেন। পরবর্তীতে ওয়ানইন্ডিয়া-সহ বিভিন্ন সংবাদমাধ্যমে কাজ করার পর তিনি হিন্দুস্তান টাইমস বাংলায় যোগ দেন। শিক্ষাগত যোগ্যতা: শ্রীতমা মিত্র ইংরেজিতে স্নাতক (বি.এ.) এবং বিশ্বভারতী বিশ্ববিদ্যালয়, শান্তিনিকেতন থেকে সাংবাদিকতা ও গণযোগাযোগে স্নাতকোত্তর (এম.এ.) ডিগ্রি অর্জন করেন। ব্যক্তিগত পছন্দ ও নেশা: সাংবাদিকতার বাইরে শ্রীতমা একজন সাহিত্যপ্রেমী, ভ্রমণও তাঁর অন্যতম নেশা। ছুটির দুপুরগুলো তাঁর কাটে গল্পের বই নিয়ে। একটু লম্বা ছুটি পেলে তিনি দেশের ভিতর বা কখনও সখনও দেশের বাইরেও বেড়াতে যেতে ভালোবাসেন। তবে তাঁর প্রতিটা বেড়ানোর পিছনেই কাজ করে কোনও না কোনও বই বা সিনেমা থেকে তৈরি হওয়া কৌতূহল। অজানাকে জানার আগ্রহই তাঁকে বার বার নিয়ে গিয়ে ফেলে নানা অচেনা শহরে। সেই সব অভিজ্ঞতাকে লেখার রূপ দিতেও পিছপা হন না শ্রীতমা।Read More

