    Mangal Surya Yuti: সিংহ সহ একগুচ্ছ রাশির ভাগ্য ফেরাবে মঙ্গল-সূর্য যুতি! লাকি কারা?

    মঙ্গল ও সূর্যের যুতি এবং মঙ্গল ও শনির যুতি দুটোই বিশেষ। এই যুতি বিভিন্নভাবে রাশিগুলিকে প্রভাবিত করে। তারফলে ভাগ্য ফেরে অনেকের।

    Published on: Apr 20, 2026 5:20 PM IST
    By Sritama Mitra
    মঙ্গল ও সূর্যের যুতি এবং মঙ্গল ও শনির যুতি দুটোই বিশেষ। এর আগে মীন রাশিতে সূর্য, মঙ্গল ও শনির যুতি তৈরি হচ্ছিল, কিন্তু তবুও শনি ও মঙ্গলের সংমিশ্রণ তৈরি হচ্ছে। এই যুতি বহু কারণে, অনেক রাশির জন্য ভাল, আবার বহু রাশির জন্য সমস্যা তৈরি করে থাকে।

    সূর্য ও মঙ্গলের যুতি হতে চলেছে শীঘ্রই।

    জানা যাক লাকি রাশি কারা-

    ১১ মে সূর্য এবং মঙ্গলের যুতি রয়েছে। মঙ্গল বর্তমানে মীন রাশিতে বসে আছেন। মঙ্গল এবং সূর্যের কারণে, অনেক রাশিচক্রের জন্য ভাল যোগ তৈরি করা হবে।

    তুলা রাশির জাতক-জাতিকারা অর্থ ও আর্থিক বিষয়ে উপকৃত হতে পারেন, তবে আপনার ব্যক্তিগত জীবনে কিছু সমস্যা আপনাকে বিরক্ত করতে পারে। আপনার প্রেম জীবন বিঘ্নিত হবে। এটি ঠিক এখানে পেতে আপনাকে কাজ করতে হবে।

    সিংহ রাশির জন্য সাহস ও উৎসাহ বেশি থাকবে। আপনার কাজ সম্পন্ন হবে, যদিও আপনার শত্রুরা আপনার সামনে দাঁড়াতে পারবে না, আপনি যে কোনও ক্ষেত্রেই তাদের কাছ থেকে জিতবেন।

    মেষ রাশির জাতক-জাতিকারা এর থেকে অর্থ উপার্জনের ভাল সুযোগ পাবেন। আপনি আধ্যাত্মিকতার প্রতি আগ্রহী হবেন। এই দুটির সংমিশ্রণ আপনার কাজকে আরও ভাল করে তুলবে, কারণ বুদ্ধি এবং সাহসের সাথে আপনি সাফল্য পাবেন। আপনি অর্থ উপার্জন করবেন, তবে আপনার স্ত্রীর সাথে আপনার সম্পর্কের কোথাও অবনতি হতে পারে।

    সূর্য এবং মঙ্গল উভয়ই আগুন সম্পর্কিত গ্রহ, উভয়ের কারণে আপনি দ্বিগুণ শক্তি পান, তবে আপনাকে দেখতে হবে যে এই শক্তিটি সঠিক জায়গায় হচ্ছে কি না বা ভুল জায়গায় ব্যবহার করা হচ্ছে কি না। জ্যোতিষশাস্ত্র অনুসারে, সূর্য এবং মঙ্গলের সংমিশ্রণ বোঝা খুব গুরুত্বপূর্ণ। যদি উভয় গ্রহই আপনার রাশিফলে ভাল হয় তবে আপনি ভাল সুবিধা পেতে পারেন। আপনি সাহসী সিদ্ধান্ত নেবেন, একটি সরকারী চাকরি আপনাকে পুলিশ বা সেনাবাহিনীতে চাকরি নিতে পারে। এই দুইয়ের সংমিশ্রণে অনেক রাশিচক্রের উপকার হয়।

    ( এই প্রতিবেদন এআই দ্বারা অনুবাদ হয়েছে। ডিসক্লেইমার: আমরা দাবি করি না যে এই নিবন্ধে থাকা তথ্য সম্পূর্ণ সত্য এবং সঠিক। আরও বিশদ এবং আরও তথ্যের জন্য, প্রাসঙ্গিক ক্ষেত্রের বিশেষজ্ঞের সাথে পরামর্শ করতে ভুলবেন না।)

    • Sritama Mitra
      ABOUT THE AUTHOR
      Sritama Mitra

      শ্রীতমা মিত্র হিন্দুস্তান টাইমস বাংলার একজন চিফ কনটেন্ট প্রোডিউসার। ২০২১ সাল থেকে তিনি এই প্রতিষ্ঠানের সঙ্গে যুক্ত। জাতীয় এবং আন্তর্জাতিক সংবাদের পাশাপাশি শ্রীতমার আগ্রহের জায়গা ক্রিকেট। এছাড়াও তিনি জ্যোতিষ বিভাগ দেখাশোনা করেন এবং জীবনযাপন সংক্রান্ত প্রতিবেদন লিখতেও তাঁর আগ্রহ রয়েছে। পেশাদার জীবন: পেশাদার জীবনের শুরুতে শ্রীতমা আকাশবাণী, শান্তিনিকেতনে উপস্থাপিকা হিসেবে কাজ করেছেন। ২০১০ সালে তিনি ইটিভি নিউজ বাংলায় কপি এডিটর হিসেবে যোগদান করেন। পরবর্তীতে ওয়ানইন্ডিয়া-সহ বিভিন্ন সংবাদমাধ্যমে কাজ করার পর তিনি হিন্দুস্তান টাইমস বাংলায় যোগ দেন। শিক্ষাগত যোগ্যতা: শ্রীতমা মিত্র ইংরেজিতে স্নাতক (বি.এ.) এবং বিশ্বভারতী বিশ্ববিদ্যালয়, শান্তিনিকেতন থেকে সাংবাদিকতা ও গণযোগাযোগে স্নাতকোত্তর (এম.এ.) ডিগ্রি অর্জন করেন। ব্যক্তিগত পছন্দ ও নেশা: সাংবাদিকতার বাইরে শ্রীতমা একজন সাহিত্যপ্রেমী, ভ্রমণও তাঁর অন্যতম নেশা। ছুটির দুপুরগুলো তাঁর কাটে গল্পের বই নিয়ে। একটু লম্বা ছুটি পেলে তিনি দেশের ভিতর বা কখনও সখনও দেশের বাইরেও বেড়াতে যেতে ভালোবাসেন। তবে তাঁর প্রতিটা বেড়ানোর পিছনেই কাজ করে কোনও না কোনও বই বা সিনেমা থেকে তৈরি হওয়া কৌতূহল। অজানাকে জানার আগ্রহই তাঁকে বার বার নিয়ে গিয়ে ফেলে নানা অচেনা শহরে। সেই সব অভিজ্ঞতাকে লেখার রূপ দিতেও পিছপা হন না শ্রীতমা।Read More

