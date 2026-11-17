Lucky Zodiac Signs: শুক্রের গোচরে লাকি রাশি কারা!৮ দিনে কপাল খুলতে চলেছে ৫ রাশির
শুক্র ট্রানজিট ২০২৬ রাশিফল: শুক্র পরবর্তী ৮ দিন কন্যা রাশিতে প্রবেশ করবে, এবং এই সময়ে মোট ৫টি রাশিচক্র উপকৃত হবে। এই সময়ে, তাদের ব্যাংক ব্যালেন্সে উন্নতি দেখা যায়।
শুক্র, এই মাসের শুরুতে বুধের কন্যা রাশিতে প্রবেশ করেছে। তারপর থেকে, শুক্র কন্যা রাশিতে চলাচল করছে এবং আগামী ৮ দিন সেখানে থাকবে। শুক্র ২২ নভেম্বর পর্যন্ত কন্যা রাশিতে থাকবে, এরপর এটি তুলায় চলে যাবে। তবে আপাতত শুক্র মোট ৫টি রাশিচক্রের জন্য উপকৃত হবে।
পণ্ডিত নরেন্দ্র উপাধ্যায়ের মতে, এই পরিবর্তন বৃষ ও সিংহসহ মোট পাঁচটি রাশিচক্রের ব্যাংক ব্যালেন্স এবং সম্পর্কের উন্নতি আনবে। দেখা যাক, লাকির লিস্টে কারা।
বৃষ
শুক্র ট্রানজিটের আগামী ৮ দিনের মধ্যে আর্থিক স্বস্তির সুযোগ রয়েছে। যদি বারবার আর্থিক সমস্যা দেখা দেয়, তাহলে পরিস্থিতি আগের তুলনায় উন্নত হবে। একবার আর্থিক সমস্যা সমাধান হলে, স্থগিত কাজ সম্পন্ন হবে। যদি টাকা দীর্ঘদিন ধরে আটকে থাকে, তবে পাওয়ার সম্ভাবনাও থাকে। আপনি বাড়ি ও পরিবারের সবাই থেকে সমর্থন পাবেন। প্রিয়জনদের সঙ্গে ভালো সময় কাটাবেন। দীর্ঘ সময় পর মানসিক শান্তির সম্ভাবনা থাকে। ব্যবসায়ীরা ভালো সুবিধা পেতে পারেন। একই সময়ে, ব্যক্তিগত সম্পর্কেও উন্নতি দেখা যাবে।
সিংহ:
আগামী ৮ দিনে সিংহরা তাদের জীবনে ইতিবাচক পরিবর্তন দেখতে পাবে। অর্থের ক্ষেত্রে সবকিছু সুবিধাজনক মনে হবে। বিনিয়োগের সময় তাড়াহুড়ো করবেন না। কোথাও বড় অঙ্কের বিনিয়োগের আগে প্রতিটি বিষয় ভালোভাবে যাচাই করা উচিত। অভিজ্ঞ ব্যক্তির পরামর্শে পরিস্থিতি উন্নত হতে পারে। কর্মরতরা সহকর্মীদের কাছ থেকে সহায়তা পাবেন। যদি পরিস্থিতি আগের থেকে উন্নত হয়, তাহলে অন্যান্য কাজও শুরু হবে। কথোপকথনের মাধ্যমে আপনি আপনার সম্পর্ক আরও শক্তিশালী করতে পারবেন। পণ্ডিতজির কাছ থেকে জানুন এই শুক্র গ্রহের ট্রানজিট আপনার রাশির উপর কী প্রভাব ফেলবে। ফ্রি চ্যাটে আপনার রাশিফল দেখান। পণ্ডিতজির সঙ্গে বিনামূল্যে আলাপের জন্য এখানে ক্লিক করুন।
কন্যা
শুক্রের ট্রানজিট থেকে অনেক উপকৃত হবেন। এই ট্রানজিট ব্যক্তিগত থেকে পেশাগত জীবনে অনেক সুবিধা নিয়ে আসবে। এই সময়ে, কথোপকথনের প্রভাব মানুষের ওপর স্পষ্ট হবে। আপনার কথার মাধ্যমে আপনি অনেককে আপনার পক্ষে আনতে পারবেন। ব্যবসায় জড়িত ব্যক্তিদের জন্য একটি নতুন চুক্তি সম্পন্ন হতে পারে। আর্থিক অবস্থার উন্নতি মানসিক শান্তি আনবে। একটি পুরনো বিনিয়োগ ভালো লাভ আনতে পারে।
বৃশ্চিক
এই শুক্র গ্রহের ট্রানজিটের কারণে আগামী ৮ দিন বৃশ্চিকের জন্য খুবই গুরুত্বপূর্ণ হবে। পেশাগত জীবনের বাধাগুলো ধীরে ধীরে দূর হয়ে যাবে। কিছু মানুষ তাদের বর্তমান চাকরিতে নতুন দায়িত্ব পেতে পারেন। কাজ বাড়বে, কিন্তু ক্যারিয়ার গ্রাফ ধীরে ধীরে বাড়বে। যদি আপনার সঙ্গীর সঙ্গে সম্পর্কের মধ্যে কোনো মতবিরোধ থাকে, তবে এটি সবকিছু ঠিক করার সঠিক সময়। আয় ও খরচের মধ্যে সমান ভারসাম্য রেখে সিদ্ধান্ত নিন। শুক্র ও বুধের শক্তির মাধ্যমে পরিস্থিতি উন্নত পথে এগিয়ে যাবে।
ধনু
আগামী ৮ দিনে ভালো অফার পেতে পারেন। এই প্রস্তাব আপনার হৃদয়ে কিছুটা স্বস্তি আনবে। ব্যবসায়ীরা নতুন মানুষদের সঙ্গে পরিচিত হতে পারেন। যদি কর্মরতরা এখন পর্যন্ত অনেক কাজের চাপ অনুভব করে থাকেন, তাহলে পরিস্থিতি উন্নত হবে। নতুন আয়ের উৎস খুঁজে পাওয়ার ঘটনা পরিস্থিতি উন্নত করবে। উন্নত ব্যাংক ব্যালেন্সের মাধ্যমে অনেক কাজ সম্পন্ন হবে। বাড়ি ও পরিবারের পরিবেশ উন্নত হবে।
(এই প্রতিবেদন এআই দ্বারা অনুবাদ হয়েছে। ডিসক্লেমার : আমরা দাবি করি না যে এই নিবন্ধে দেওয়া তথ্য সম্পূর্ণ সত্য বা সঠিক। বিস্তারিত এবং আরও তথ্যের জন্য, সংশ্লিষ্ট ক্ষেত্রের একজন বিশেষজ্ঞের সঙ্গে পরামর্শ করতে ভুলবেন না।)
- ABOUT THE AUTHORSritama Mitra
শ্রীতমা মিত্র হিন্দুস্তান টাইমস বাংলার একজন চিফ কনটেন্ট প্রোডিউসার। ২০২১ সাল থেকে তিনি এই প্রতিষ্ঠানের সঙ্গে যুক্ত। জাতীয় এবং আন্তর্জাতিক সংবাদের পাশাপাশি শ্রীতমার আগ্রহের জায়গা ক্রিকেট। এছাড়াও তিনি জ্যোতিষ বিভাগ দেখাশোনা করেন এবং জীবনযাপন সংক্রান্ত প্রতিবেদন লিখতেও তাঁর আগ্রহ রয়েছে। পেশাদার জীবন: পেশাদার জীবনের শুরুতে শ্রীতমা আকাশবাণী, শান্তিনিকেতনে উপস্থাপিকা হিসেবে কাজ করেছেন। ২০১০ সালে তিনি ইটিভি নিউজ বাংলায় কপি এডিটর হিসেবে যোগদান করেন। পরবর্তীতে ওয়ানইন্ডিয়া-সহ বিভিন্ন সংবাদমাধ্যমে কাজ করার পর তিনি হিন্দুস্তান টাইমস বাংলায় যোগ দেন। শিক্ষাগত যোগ্যতা: শ্রীতমা মিত্র ইংরেজিতে স্নাতক (বি.এ.) এবং বিশ্বভারতী বিশ্ববিদ্যালয়, শান্তিনিকেতন থেকে সাংবাদিকতা ও গণযোগাযোগে স্নাতকোত্তর (এম.এ.) ডিগ্রি অর্জন করেন। ব্যক্তিগত পছন্দ ও নেশা: সাংবাদিকতার বাইরে শ্রীতমা একজন সাহিত্যপ্রেমী, ভ্রমণও তাঁর অন্যতম নেশা। ছুটির দুপুরগুলো তাঁর কাটে গল্পের বই নিয়ে। একটু লম্বা ছুটি পেলে তিনি দেশের ভিতর বা কখনও সখনও দেশের বাইরেও বেড়াতে যেতে ভালোবাসেন। তবে তাঁর প্রতিটা বেড়ানোর পিছনেই কাজ করে কোনও না কোনও বই বা সিনেমা থেকে তৈরি হওয়া কৌতূহল। অজানাকে জানার আগ্রহই তাঁকে বার বার নিয়ে গিয়ে ফেলে নানা অচেনা শহরে। সেই সব অভিজ্ঞতাকে লেখার রূপ দিতেও পিছপা হন না শ্রীতমা।Read More