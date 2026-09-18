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Durga Puja 2026 Month Rashifal: দুর্গাপুজো ২০২৬র মাস অক্টোবরে ৫ রাশির ভাগ্যে সুখের জোয়ার! লাকির লিস্ট রইল

অক্টোবরে, বৃহস্পতি তার নক্ষত্র পরিবর্তন করতে চলেছেন। বৃহস্পতির নক্ষত্রের পরিবর্তনের কারণে অনেক রাশিচক্রের জাতক জাতিকারা ভালো সময় কাটাতে পারেন। 

Published on: Sep 18, 2026, 15:00:19 IST
By Sritama Mitra
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জ্যোতিষশাস্ত্রে, গুরু (বৃহস্পতি গ্রহ) শিক্ষা, সম্পদ, জ্ঞান, সম্পদ এবং ভাগ্যের প্রতীক হিসাবে বিবেচিত হয়। পণ্ডিত নরেন্দ্র উপাধ্যায় ব্যাখ্যা করেছেন যে যখন গুরু তাঁর নক্ষত্র বা রাশিচক্র পরিবর্তন করেন, তখন অনেক রাশির জীবনও পরিবর্তিত হয়। গুরু বর্তমানে আশ্লেষ নক্ষত্রের ট্রানজিটে রয়েছেন এবং ৩১ অক্টোবর ২০২৬ এ মাঘ নক্ষত্রে ট্রানজিট করবেন এবং ২৫ জুন ২০২৭ অবধি অর্থাৎ প্রায় ৮৬ দিন এই নক্ষত্রে থাকবেন। মাঘা নক্ষত্রের প্রভু হলেন কেতু। এইভাবে, কেতু নক্ষত্রপুঞ্জে বৃহস্পতির ট্রানজিটকে খুব গুরুত্বপূর্ণ এবং প্রভাবশালী বলে মনে করা হয়। এই সময়ে, পাঁচটি ভাগ্যবান রাশি ব্যক্তিগত এবং পেশাদার জীবনে ভাল ফলাফল পাবে। কোন রাশির জন্য বৃহস্পতির মাঘ নক্ষত্র ট্রানজিট উপকারী হবে তা জানুন।

দুর্গাপুজো ২০২৬র মাস অক্টোবরে ৫ রাশির ভাগ্যে সুখের জোয়ার! লাকির লিস্ট রইল
দুর্গাপুজো ২০২৬র মাস অক্টোবরে ৫ রাশির ভাগ্যে সুখের জোয়ার! লাকির লিস্ট রইল

মেষ: মেষ রাশির সামাজিক মর্যাদা বৃদ্ধির লক্ষণ রয়েছে। যারা চাকরি করছেন তারা উন্নতি বা উন্নতির জন্য ভাল সুযোগ পাবেন। ব্যবসায়ী শ্রেণি একটি নতুন চুক্তি সম্প্রসারণ বা স্বাক্ষর করার সুযোগ পেতে পারে। সুসংবাদ পাওয়া যেতে পারে। আর্থিক লাভের কারণে আর্থিক পরিস্থিতি শক্তিশালী হওয়ার লক্ষণ রয়েছে। পরিবারে সুখ থাকবে।

সিংহ রাশি: বৃহস্পতির নক্ষত্রপুঞ্জের ট্রানজিট সিংহ রাশির লোকদের জন্য খুব ভাল হবে। এই সময়ে, আপনি আত্মবিশ্বাস বৃদ্ধি অনুভব করবেন। কাজের বাধাগুলি শেষ হবে এবং সাফল্য পাওয়ার পুরো সম্ভাবনা থাকবে। আর্থিক পরিস্থিতি শক্তিশালী হবে এবং সঞ্চয়ের ভাল সুযোগ থাকবে। পরিবার সম্পর্কিত সমস্যাগুলি দূর হবে এবং সুখ আসবে। কর্মক্ষেত্রে নতুন সাফল্য বা সাফল্য অর্জন করা যেতে পারে। মানসিকভাবে আপনি স্বস্তি বোধ করতে পারেন।

বৃশ্চিক রাশি: বৃশ্চিক রাশির জাতক-জাতিকারা এই সময়ে ক্যারিয়ারের পদোন্নতি পাওয়ার সম্ভাবনা রয়েছে। উচ্চপদস্থ কর্মকর্তারা আপনার কাজে মুগ্ধ হবেন এবং কোনও নতুন প্রকল্প বা পদের দায়িত্ব অর্পণ করতে পারেন। আয় বাড়বে। অর্থ সম্পর্কিত প্রকল্পগুলি সফল হবে। ব্যবসায়ী শ্রেণি একটি নতুন চুক্তি বা প্রকল্পে স্বাক্ষর করতে পারে। শিক্ষা ক্ষেত্রের সাথে যুক্ত ব্যক্তিরা ইতিবাচক ফলাফল পাবেন।

ধনু রাশি: ধনু রাশির লোকেরা ভাগ্য পাবেন। যারা চাকরি করেন তাদের পদোন্নতি বা পদোন্নতি পাওয়ার আশা করা হয়। বিনিয়োগের জন্য এটি ভাল সময়। একটি পুরানো বিনিয়োগ ভাল রিটার্ন পেতে পারে। ব্যবসায়ী শ্রেণি সম্প্রসারণ পরিকল্পনায় সাফল্য পাবে। জমি, বিল্ডিং এবং যানবাহন কেনার সম্ভাবনা রয়েছে।

মীন: মীন রাশির লোকেরা বৈষয়িক আনন্দ বৃদ্ধি পাবেন। এই সময়ে, পরিবারে সুখ এবং শান্তি থাকবে। সৃজনশীল ক্ষেত্রের সাথে যুক্ত ব্যক্তিদের সুবিধা বাড়তে পারে। আর্থিক অবস্থার উন্নতির লক্ষণ রয়েছে। প্রিয়জনের সংখ্যা বৃদ্ধি পাবে। কিছু ভাল খবরের আগমনে মন খুশি হবে। আপনি আপনার স্ত্রীর সমর্থন পাবেন। সামাজিক প্রতিপত্তি বাড়বে।

(এই প্রতিবেদন এআই দ্বারা অনুবাদ হয়েছে। ডিসক্লেমার: এই নিবন্ধে প্রদত্ত তথ্যের উপর, আমরা দাবি করি না যে সেগুলি সম্পূর্ণ সত্য এবং নির্ভুল। বিস্তারিত এবং আরও তথ্যের জন্য, সংশ্লিষ্ট ক্ষেত্রের বিশেষজ্ঞের পরামর্শ নিন।)

  • Sritama Mitra
    ABOUT THE AUTHOR
    Sritama Mitra

    শ্রীতমা মিত্র হিন্দুস্তান টাইমস বাংলার একজন চিফ কনটেন্ট প্রোডিউসার। ২০২১ সাল থেকে তিনি এই প্রতিষ্ঠানের সঙ্গে যুক্ত। জাতীয় এবং আন্তর্জাতিক সংবাদের পাশাপাশি শ্রীতমার আগ্রহের জায়গা ক্রিকেট। এছাড়াও তিনি জ্যোতিষ বিভাগ দেখাশোনা করেন এবং জীবনযাপন সংক্রান্ত প্রতিবেদন লিখতেও তাঁর আগ্রহ রয়েছে। পেশাদার জীবন: পেশাদার জীবনের শুরুতে শ্রীতমা আকাশবাণী, শান্তিনিকেতনে উপস্থাপিকা হিসেবে কাজ করেছেন। ২০১০ সালে তিনি ইটিভি নিউজ বাংলায় কপি এডিটর হিসেবে যোগদান করেন। পরবর্তীতে ওয়ানইন্ডিয়া-সহ বিভিন্ন সংবাদমাধ্যমে কাজ করার পর তিনি হিন্দুস্তান টাইমস বাংলায় যোগ দেন। শিক্ষাগত যোগ্যতা: শ্রীতমা মিত্র ইংরেজিতে স্নাতক (বি.এ.) এবং বিশ্বভারতী বিশ্ববিদ্যালয়, শান্তিনিকেতন থেকে সাংবাদিকতা ও গণযোগাযোগে স্নাতকোত্তর (এম.এ.) ডিগ্রি অর্জন করেন। ব্যক্তিগত পছন্দ ও নেশা: সাংবাদিকতার বাইরে শ্রীতমা একজন সাহিত্যপ্রেমী, ভ্রমণও তাঁর অন্যতম নেশা। ছুটির দুপুরগুলো তাঁর কাটে গল্পের বই নিয়ে। একটু লম্বা ছুটি পেলে তিনি দেশের ভিতর বা কখনও সখনও দেশের বাইরেও বেড়াতে যেতে ভালোবাসেন। তবে তাঁর প্রতিটা বেড়ানোর পিছনেই কাজ করে কোনও না কোনও বই বা সিনেমা থেকে তৈরি হওয়া কৌতূহল। অজানাকে জানার আগ্রহই তাঁকে বার বার নিয়ে গিয়ে ফেলে নানা অচেনা শহরে। সেই সব অভিজ্ঞতাকে লেখার রূপ দিতেও পিছপা হন না শ্রীতমা।Read More

Home/Astrology/Durga Puja 2026 Month Rashifal: দুর্গাপুজো ২০২৬র মাস অক্টোবরে ৫ রাশির ভাগ্যে সুখের জোয়ার! লাকির লিস্ট রইল

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