শ্রীতমা মিত্র হিন্দুস্তান টাইমস বাংলার একজন চিফ কনটেন্ট প্রোডিউসার। ২০২১ সাল থেকে তিনি এই প্রতিষ্ঠানের সঙ্গে যুক্ত। জাতীয় এবং আন্তর্জাতিক সংবাদের পাশাপাশি শ্রীতমার আগ্রহের জায়গা ক্রিকেট। এছাড়াও তিনি জ্যোতিষ বিভাগ দেখাশোনা করেন এবং জীবনযাপন সংক্রান্ত প্রতিবেদন লিখতেও তাঁর আগ্রহ রয়েছে। পেশাদার জীবন: পেশাদার জীবনের শুরুতে শ্রীতমা আকাশবাণী, শান্তিনিকেতনে উপস্থাপিকা হিসেবে কাজ করেছেন। ২০১০ সালে তিনি ইটিভি নিউজ বাংলায় কপি এডিটর হিসেবে যোগদান করেন। পরবর্তীতে ওয়ানইন্ডিয়া-সহ বিভিন্ন সংবাদমাধ্যমে কাজ করার পর তিনি হিন্দুস্তান টাইমস বাংলায় যোগ দেন। শিক্ষাগত যোগ্যতা: শ্রীতমা মিত্র ইংরেজিতে স্নাতক (বি.এ.) এবং বিশ্বভারতী বিশ্ববিদ্যালয়, শান্তিনিকেতন থেকে সাংবাদিকতা ও গণযোগাযোগে স্নাতকোত্তর (এম.এ.) ডিগ্রি অর্জন করেন। ব্যক্তিগত পছন্দ ও নেশা: সাংবাদিকতার বাইরে শ্রীতমা একজন সাহিত্যপ্রেমী, ভ্রমণও তাঁর অন্যতম নেশা। ছুটির দুপুরগুলো তাঁর কাটে গল্পের বই নিয়ে। একটু লম্বা ছুটি পেলে তিনি দেশের ভিতর বা কখনও সখনও দেশের বাইরেও বেড়াতে যেতে ভালোবাসেন। তবে তাঁর প্রতিটা বেড়ানোর পিছনেই কাজ করে কোনও না কোনও বই বা সিনেমা থেকে তৈরি হওয়া কৌতূহল। অজানাকে জানার আগ্রহই তাঁকে বার বার নিয়ে গিয়ে ফেলে নানা অচেনা শহরে। সেই সব অভিজ্ঞতাকে লেখার রূপ দিতেও পিছপা হন না শ্রীতমা।
Lucky Zodiac Signs: ২৪ থেকে ২৯ নভেম্বর ২০২৬র রাশিফলে দেখে নিন কাদের ভাগ্য খুলবে, সুখবর আসবে! রইল জ্যোতিষমত
২৪ থেকে ২৯ নভেম্বরের মধ্যে, গ্রহের গতিবিধির পরিবর্তন কয়েকটি রাশিচক্রকে প্রভাবিত করতে পারে। এই সময়ে, রাহু ও কেতু রাশি পরিবর্তন করবেন, এবং ২৮ নভেম্বর শুক্র ও বৃহস্পতির মধ্যে ৬০-ডিগ্রি সংযোগ থাকবে।
নভেম্বরের শেষ সপ্তাহ কিছু রাশিচক্রের জন্য ভালো হতে পারে। নভেম্বর ২৪ থেকে ২৯ এর মধ্যে, গ্রহের গতিবিধির পরিবর্তন অনেক রাশিচক্রের জীবনে প্রভাব ফেলতে পারে। এই সময়ে, রাহু ও কেতু রাশি পরিবর্তন করবে। শুক্র ও বৃহস্পতির মধ্যে বিশেষ সম্পর্কও থাকবে। চলতি সপ্তাহে ২৪ থেকে ২৯ নভেম্বর ২০২৬ সালে কার ভাগ্যে কী রয়েছে, তা দেখে নিন।
বৃষ - বৃষ রাশির বাসিন্দাদের জন্য আগামী দিনগুলো ভালো হতে পারে। আপনি দীর্ঘদিন ধরে সম্পন্ন করার চেষ্টা করা কাজগুলোতে সফল হতে পারেন। আপনি ঊর্ধ্বতনদের কাছ থেকে সহায়তা পাবেন। কর্মক্ষেত্রে আপনার দায়িত্ব বাড়তে পারে। আর্থিক বিষয়েও স্বস্তির লক্ষণ দেখা যায়। যদি টাকা কোথাও আটকে থাকে, তাহলে তা ফিরে পাওয়ার আশা থাকে। ব্যবসায়ীরা নতুন মানুষের সঙ্গে যোগাযোগ করার সুযোগ পাবেন। পরিবারের মধ্যে একটি ভালো খবর একটি সুখকর পরিবেশ আনতে পারে। তবে, খরচ করার সময় বাজেটের প্রতি মনোযোগ দিতে হবে।
মিথুন - মিথুন রাশির জাতীয়রা আগামী ছয় দিনে তাদের ক্যারিয়ার সম্পর্কিত ভালো খবর পেতে পারেন। যারা চাকরি খুঁজছেন তারা নতুন স্থান থেকে অফার পেতে পারেন। যারা ইতিমধ্যে কর্মরত তারা কর্মক্ষেত্রে তাদের দক্ষতা প্রদর্শনের সুযোগ পাবেন। ব্যবসায়িক পরিস্থিতিও উন্নত হতে পারে। পুরনো পরিকল্পনা পুনরায় শুরু করার চিন্তা থাকতে পারে। সময়টি শিক্ষার্থীদের জন্য ভালো হতে পারে। পড়াশোনার সমস্যাগুলো সমাধান হবে। পরিবারের সদস্যদের সঙ্গে কথা বললে পুরনো ভুল বোঝাবুঝি দূর করার সুযোগ পাবেন।
সিংহ - নভেম্বরের শেষ দিন সিংহ রাশির বাসিন্দাদের জন্য গুরুত্বপূর্ণ হতে পারে। এই রাশিতে মঙ্গল ও বৃহস্পতির উপস্থিতি আত্মবিশ্বাস বাড়াতে পারে। কর্মক্ষেত্রে নতুন দায়িত্ব পেতে পারেন। কর্মক্ষেত্রে আপনার কাজ প্রশংসিত হওয়ার প্রত্যাশা করা হয়। ব্যবসায়ীরা নতুন চুক্তি পেতে পারেন। পুরনো বিনিয়োগ থেকে লাভের সম্ভাবনা থাকে। যারা দীর্ঘদিন ধরে আর্থিক অবস্থা উন্নত করার চেষ্টা করছেন তারা স্বস্তি পেতে পারেন। বাড়িতেও একটি মনোরম পরিবেশ থাকবে। তবে, রাগে সিদ্ধান্ত নেওয়া এড়িয়ে চলুন।
তুলা - শুক্রের অবস্থান তুলা রাশির বাসিন্দাদের জন্য বিশেষ বলে বিবেচিত। শুক্র এই রাশির শাসক এবং নিজের রাশিতে অবস্থান করে। এমন পরিস্থিতিতে, আগামী ছয় দিনে আপনার আত্মবিশ্বাস বাড়তে পারে। কর্মক্ষেত্রে ঊর্ধ্বতনদের সঙ্গে সমন্বয় উন্নত হবে। ব্যবসায় নতুন যোগাযোগ তৈরি হতে পারে। পুরনো ক্লায়েন্টের কাছ থেকে আবার কাজ পাওয়ার সম্ভাবনা রয়েছে। আপনার আর্থিক অবস্থায় উন্নতির লক্ষণ দেখা যাচ্ছে। আপনার প্রেমজীবনেও ভালো পরিবর্তন দেখা যেতে পারে। অবিবাহিত ব্যক্তিদের জন্য বিবাহ সম্পর্কিত আলোচনা এগোতে পারে। পরিবার থেকেও ভালো খবর আসতে পারে।
ধনু - আগামী দিনগুলো ধনু রাশির জাতক জাতিকাদের জন্যও ভালো ফল বয়ে আনতে পারে। ক্যারিয়ারে উন্নতির সুযোগ থাকতে পারে। যারা চাকরি পরিবর্তনের পরিকল্পনা করছেন তারা ভালো প্রস্তাব পেতে পারেন। আপনার কঠোর পরিশ্রম কর্মক্ষেত্রে ফলাফল দেখাবে। ব্যবসায়িক পেশাজীবীরা নতুন কাজ পেতে পারেন। শিক্ষাগত বিষয়েও ইতিবাচক ফলাফল আশা করা হয়। প্রতিযোগিতামূলক পরীক্ষার প্রস্তুতিতে থাকা শিক্ষার্থীরা ভালো খবর পেতে পারে। পারিবারিক সমস্যা সমাধান হতে পারে। আর্থিক বিষয়ে চিন্তাশীলভাবে নেওয়া সিদ্ধান্তও উপকারী হতে পারে।
(এই প্রতিবেদন এআই দ্বারা অনুবাদ হয়েছে। ডিসক্লেমার : আমরা দাবি করি না যে এই নিবন্ধে প্রদত্ত তথ্য সম্পূর্ণ সত্য বা সঠিক। বিস্তারিত এবং আরও তথ্যের জন্য, অনুগ্রহ করে সংশ্লিষ্ট ক্ষেত্রের একজন বিশেষজ্ঞের সাথে পরামর্শ করুন।)