Janmashtami 2026 date time: জন্মাষ্টমী ২০২৬ র কবে পড়ছে? ৪ নাকি ৫ সেপ্টেম্বর! দেখে নিন তিথি
জন্মাষ্টমী উৎসব ভগবান কৃষ্ণকে উৎসর্গ করা হয়। বিশ্বাস করা হয় যে ভগবান শ্রীকৃষ্ণের শিশুরূপের পূজা এবং উপবাসের মাধ্যমে কাঙ্ক্ষিত ফল পাওয়া যায়। জেনে নিন এই বছর জন্মাষ্টমী কবে।
প্রতি বছর ভাদ্রপদ মাসের কৃষ্ণপক্ষের অষ্টমী তারিখে কৃষ্ণ জন্মাষ্টমী উৎসব উদযাপিত হয়। বেশ কিছু শাস্ত্রজ্ঞের মতে, চলতি বছরে ভগবান কৃষ্ণের ৫২৫৩ তম জন্মবার্ষিকী উদযাপিত হবে। বিশ্বাস করা হয় যে ভগবান কৃষ্ণ রোহিনী নক্ষত্রে মধ্যরাতে ভাদ্রপদ মাসের অষ্টম দিনে জন্মগ্রহণ করেছিলেন। এই শুভ দিন উপলক্ষে, ভক্তরা আচার-অনুষ্ঠানের মাধ্যমে ভগবান কৃষ্ণের পূজা করেন এবং নিশিথ সময়কালে জন্ম উৎসব উপভোগ করেন। এই দিন, মধ্যরাতে লড্ডু গোপাল রূপে ভগবান কৃষ্ণকে সন্তানের পূজা করে কৃষ্ণ জন্মোৎসব উদযাপিত হয়। তবে এবার অষ্টমী তিথি এবং রোহিনী নক্ষত্রের কারণে জন্মাষ্টমীর তারিখ নিয়ে মানুষের মধ্যে বিভ্রান্তি রয়েছে। জেনে নিন এই বছর জন্মাষ্টমী উৎসব কবে উদযাপিত হবে।
শ্রীকৃষ্ণ জন্মাষ্টমী ২০২৬ কবে:
পঞ্চাঙ্গ অনুসারে, অষ্টমী তিথি ০৪ সেপ্টেম্বর ২০২৬ সকাল ০২:২৫ মিনিটে এ শুরু হবে এবং ৫ সেপ্টেম্বর সকাল ১২:১৩ মিনিটে শেষ হবে। উদয় তিথির বৈধতার কারণে, জন্মাষ্টমী ৪ সেপ্টেম্বর উদযাপিত হবে। অন্যদিকে বৈষ্ণব সম্প্রদায়ের লোকেরা ৫ সেপ্টেম্বর শ্রীকৃষ্ণ জন্মাষ্টমী উৎসব উদযাপন করবে।
জন্মাষ্টমী পূজা মুহুর্ত ২০২৬: জন্মাষ্টমীর দিন পূজার নিশিথ মুহুর্ত ০৪ সেপ্টেম্বর রাত ১১:৫৭ মিনিট থেকে দুপুর ১২:৪৩ মিনিট পর্যন্ত থাকবে।
জন্মাষ্টমী উপবাসের শুভ সময় : জন্মাষ্টমীর উপবাস সূর্যোদয়ের পরে সূর্যোদয় হবে সকাল ০৫:৪৭ টায়।
জন্মাষ্টমী পূজা পদ্ধতি: জন্মাষ্টমীর শুভ সময়ে দুধ, দই, মধু, ঘি এবং জল দিয়ে বাল গোপালকে স্নান করান।এবার গোপালকে নতুন বা পরিষ্কার পোশাক পরিধান করান এবং তাঁকে সাজান। লাড্ডু গোপালকে মাখন এবং চিনি নিবেদন করুন। শঙ্খ এবং ঘণ্টা বাজিয়ে ভগবান শ্রীকৃষ্ণের আরতি খুলুন। এখন দোলনা লাড্ডু গোপালের দিকে ঘুরিয়ে দিন। অবশেষে, পরিবারের সাথে প্রসাদ বিতরণ করুন।
জন্মাষ্টমীর গুরুত্ব: পুরাণে উল্লেখ করা হয়েছে যে যে ব্যক্তি জন্মাষ্টমীতে উপবাস করেন তিনি পাপ থেকে মুক্তি পান এবং অবশেষে বিষ্ণু লোক লাভ করেন। অগ্নি পুরাণে লেখা হয়েছে যে ব্যক্তি জন্মাষ্টমীতে উপবাস করেন, তাঁর জন্ম এবং জন্মের পাপ ধ্বংস হয় এবং মোক্ষ অর্জন হয়।
(এই প্রতিবেদন এআই দ্বারা অনুবাদ হয়েছে। ডিসক্লেমার: আমরা দাবি করি না যে এই নিবন্ধে প্রদত্ত তথ্য সম্পূর্ণ সত্য এবং সঠিক। বিস্তারিত এবং আরও তথ্যের জন্য, প্রাসঙ্গিক ক্ষেত্রের বিশেষজ্ঞের সাথে পরামর্শ করতে ভুলবেন না।)
- ABOUT THE AUTHORSritama Mitra
শ্রীতমা মিত্র হিন্দুস্তান টাইমস বাংলার একজন চিফ কনটেন্ট প্রোডিউসার। ২০২১ সাল থেকে তিনি এই প্রতিষ্ঠানের সঙ্গে যুক্ত। জাতীয় এবং আন্তর্জাতিক সংবাদের পাশাপাশি শ্রীতমার আগ্রহের জায়গা ক্রিকেট। এছাড়াও তিনি জ্যোতিষ বিভাগ দেখাশোনা করেন এবং জীবনযাপন সংক্রান্ত প্রতিবেদন লিখতেও তাঁর আগ্রহ রয়েছে। পেশাদার জীবন: পেশাদার জীবনের শুরুতে শ্রীতমা আকাশবাণী, শান্তিনিকেতনে উপস্থাপিকা হিসেবে কাজ করেছেন। ২০১০ সালে তিনি ইটিভি নিউজ বাংলায় কপি এডিটর হিসেবে যোগদান করেন। পরবর্তীতে ওয়ানইন্ডিয়া-সহ বিভিন্ন সংবাদমাধ্যমে কাজ করার পর তিনি হিন্দুস্তান টাইমস বাংলায় যোগ দেন। শিক্ষাগত যোগ্যতা: শ্রীতমা মিত্র ইংরেজিতে স্নাতক (বি.এ.) এবং বিশ্বভারতী বিশ্ববিদ্যালয়, শান্তিনিকেতন থেকে সাংবাদিকতা ও গণযোগাযোগে স্নাতকোত্তর (এম.এ.) ডিগ্রি অর্জন করেন। ব্যক্তিগত পছন্দ ও নেশা: সাংবাদিকতার বাইরে শ্রীতমা একজন সাহিত্যপ্রেমী, ভ্রমণও তাঁর অন্যতম নেশা। ছুটির দুপুরগুলো তাঁর কাটে গল্পের বই নিয়ে। একটু লম্বা ছুটি পেলে তিনি দেশের ভিতর বা কখনও সখনও দেশের বাইরেও বেড়াতে যেতে ভালোবাসেন। তবে তাঁর প্রতিটা বেড়ানোর পিছনেই কাজ করে কোনও না কোনও বই বা সিনেমা থেকে তৈরি হওয়া কৌতূহল। অজানাকে জানার আগ্রহই তাঁকে বার বার নিয়ে গিয়ে ফেলে নানা অচেনা শহরে। সেই সব অভিজ্ঞতাকে লেখার রূপ দিতেও পিছপা হন না শ্রীতমা।Read More