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শ্রীকৃষ্ণ জন্মাষ্টমীতে খুলবে ভাগ্যের বন্ধ দুয়ার! শ্রীহরির বিশেষ কৃপায় ৫ রাশির আসবে দু'হাত ভরে অর্থ

এ বছর শ্রীকৃষ্ণ জন্মাষ্টমীর পবিত্র সময়ে মহাকাশে গঠিত গ্রহের শুভ বিন্যাসের ফলে বিশেষ ৫টি রাশির জাতক-জাতিকাদের জীবনে সুখ, সমৃদ্ধি, কেরিয়ারে উন্নতি এবং অপূরণীয় আর্থিক সাফল্যের শুভ পথ প্রশস্ত হবে।

Published on: Sep 1, 2026, 11:06:01 IST
By Suman Roy
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পবিত্র ভাদ্রপদ মাসের কৃষ্ণপক্ষের অষ্টমী তিথিতে উদযাপিত হয় সনাতন ধর্মের অন্যতম শুভ উৎসব শ্রীকৃষ্ণ জন্মাষ্টমী। বৈদিক জ্যোতিষশাস্ত্র ও পঞ্জিকা অনুযায়ী, এ বছরের কৃষ্ণ জন্মাষ্টমী বিশেষ কিছু শুভ যোগ ও নক্ষত্রের বিরল মেলবন্ধনে অত্যন্ত অলৌকিক হয়ে উঠেছে। জ্যোতিষশাস্ত্র মতে, শ্রীকৃষ্ণের কৃপাবর্ষণে এই বিশেষ তিথিতে নির্দিষ্ট কিছু রাশির ভাগ্য বহুগুণ উজ্জ্বল হয়ে ওঠে।

জন্মাষ্টমীতে খুলবে ভাগ্যের বন্ধ দুয়ার! শ্রীহরির বিশেষ কৃপায় ৫ রাশির অভাব কাটবে
জন্মাষ্টমীতে খুলবে ভাগ্যের বন্ধ দুয়ার! শ্রীহরির বিশেষ কৃপায় ৫ রাশির অভাব কাটবে

এ বছর শ্রীকৃষ্ণ জন্মাষ্টমীর পবিত্র সময়ে মহাকাশে গঠিত গ্রহের শুভ বিন্যাসের ফলে বিশেষ ৫টি রাশির জাতক-জাতিকাদের জীবনে সুখ, সমৃদ্ধি, কেরিয়ারে উন্নতি এবং অপূরণীয় আর্থিক সাফল্যের শুভ পথ প্রশস্ত হবে। ভগবান শ্রীকৃষ্ণের আশীর্বাদে কোন ৫ রাশির ভাগ্য বদলে যেতে চলেছে এবং তাঁদের জীবনে কী কী ইতিবাচক পরিবর্তন আসবে—জেনে নিন।

১. কৃষ্ণ জন্মাষ্টমীর জ্যোতিষীয় গুরুত্ব ও মহা-সংযোগ

জ্যোতিষশাস্ত্রে ভগবান শ্রীকৃষ্ণের আরাধনাকে মানসিক শান্তি, সম্পদ বৃদ্ধি এবং সমস্ত গ্রহদোষ থেকে মুক্তির পরম উপায় মনে করা হয়:

  • ভগবান বিষ্ণুর পূর্ণ কৃপা: জন্মাষ্টমীর দিন গোপালের পুজো ও ব্রত পালনের মাধ্যমে জীবনে চলা কঠিন সময় ও বাধা-বিপত্তি কেটে যায়।
  • শুভ যোগের সংযোগ: এ বছরের জন্মাষ্টমীতে রোহিণী নক্ষত্র ও গ্রহদের শুভ অবস্থানের কারণে তৈরি হওয়া বিরল যোগ জাতকদের ব্যবসা, চাকরি, শিক্ষা ও পারিবারিক ক্ষেত্রে নজিরবিহীন সাফল্য এনে দেবে।

২. জন্মাষ্টমীতে যে ৫ রাশির কপাল খুলবে ও আসবে সাফল্য

ক) বৃষ রাশি (Taurus): বৃষ রাশির জাতক-জাতিকাদের জন্য এই জন্মাষ্টমী অত্যন্ত শুভ ও বরদানস্বরূপ প্রমাণিত হবে। শ্রীকৃষ্ণের অশেষ কৃপায় আপনার আর্থিক পরিস্থিতি আগের চেয়ে অনেক বেশি মজবুত হবে। ব্যবসায়ে বড় কোনো চুক্তি বা বিনিয়োগ থেকে দ্বিগুণ লাভের সম্ভাবনা রয়েছে। নতুন বাড়ি বা গাড়ি কেনার ইচ্ছা থাকলে এই সময়ে সেই সুযোগ তৈরি হতে পারে।

খ) কর্কট রাশি (Cancer): কর্কট রাশির জাতকদের ওপর শ্রীকৃষ্ণের বিশেষ আশীর্বাদ বর্ষিত হতে চলেছে। কর্মক্ষেত্রে আপনার কাজের প্রশংসা হবে এবং আটকে থাকা পদোন্নতি (Promotion) বা বেতন বৃদ্ধির খবর পেতে পারেন। পারিবারিক সমস্ত কলহ মিটে গিয়ে দাম্পত্য জীবনে সুখ-শান্তি বৃদ্ধি পাবে। মানসিক দুশ্চিন্তা থেকে স্থায়ী মুক্তি মিলবে।

গ) সিংহ রাশি (Leo): সিংহ রাশির জাতক-জাতিকাদের জন্য এই জন্মাষ্টমী কেরিয়ার ও সামাজিক প্রভাব বৃদ্ধির বার্তা নিয়ে এসেছে। প্রতিযোগিতামূলক পরীক্ষার প্রস্তুতি নেওয়া শিক্ষার্থীরা ভালো খবর পেতে পারেন। সরকারি চাকরি বা বড় সংস্থায় নতুন অফার লেটার আসতে পারে। দীর্ঘদিন ধরে বকেয়া থাকা টাকা ফেরতের সুপ্রবল যোগ রয়েছে।

ঘ) তুলা রাশি (Libra): তুলা রাশির জাতকদের আর্থিক জীবনে বিশেষ ইতিবাচক পরিবর্তন আসবে। নতুন আয়ের উৎস বা বিকল্প রোজগারের পথ খুলে যাবে। জীবনসঙ্গীর সাথে সুসম্পর্ক তৈরি হবে এবং যৌথ ব্যবসায়ের ক্ষেত্রে অভাবনীয় লাভ দেখা দেবে। সামাজিক সুনাম ও প্রভাব বৃদ্ধি পাবে।

ঙ) ধনু রাশি (Sagittarius): ধনু রাশির অধিপতি হলেন দেবগুরু বৃহস্পতি, যিনি ভগবান বিষ্ণুর প্রিয়। এই জন্মাষ্টমীতে ধনু রাশির জাতক-জাতিকাদের ভাগ্যের বন্ধ দরজা খুলে যাবে। দূরবর্তী শুভ ভ্রমণ হতে পারে, যা ভবিষ্যতে বিরাট আর্থিক লাভ এনে দেবে। ধর্মীয় ও আধ্যাত্মিক কাজে আগ্রহ বাড়বে এবং মনে এক পরম শান্তি বিরাজ করবে।

৩. জন্মাষ্টমীতে শ্রীকৃষ্ণের কৃপা লাভের সহজ পুজো ও প্রতিকার

জন্মাষ্টমীর শুভ তিথিতে শ্রীকৃষ্ণের পূর্ণ আশীর্বাদ লাভ করতে এবং ভাগ্য বহুগুণ উজ্জ্বল করতে কিছু সহজ জ্যোতিষীয় নিয়ম মানা যেতে পারে:

  • মাখন ও মিছরি নিবেদন: ভগবান শ্রীকৃষ্ণকে অতি প্রিয় মাখন ও মিছরির ভোগ অর্পণ করুন এবং তাতে অবশ্যই তুলসী পাতা যুক্ত করুন।
  • ‘ওঁ নমো ভগবতে বাসুদেবায়’ জপ: জন্মাষ্টমীর রাতে পঞ্চামৃত দিয়ে বালগোপালের অভিষেক করুন এবং ‘ওঁ নমো ভগবতে বাসুদেবায়’ মন্ত্র অন্তত ১০৮ বার জপ করুন।
  • বাঁশি নিবেদন: পুজোর সময় কানহাইয়াকে একটি ছোট বাঁশি নিবেদন করুন এবং পুজো শেষে তা আপনার ক্যাশ বক্স বা তিজোরিতে রেখে দিন। এতে অর্থাভাব চিরতরে দূর হবে।

২০২৬-এর কৃষ্ণ জন্মাষ্টমী বৃষ, কর্কট, সিংহ, তুলা ও ধনু রাশির জাতক-জাতিকাদের জীবনে নতুন আশা ও সমৃদ্ধির বার্তা নিয়ে আসছে। ভগবান শ্রীকৃষ্ণের কৃপায় এই শুভ যোগে ভক্তি ও নিষ্ঠার সাথে কাজ করলে জীবনের সবক্ষেত্রেই সফলতা সুনিশ্চিত হবে।

  • Suman Roy
    ABOUT THE AUTHOR
    Suman Roy

    সুমন রায় হিন্দুস্তান টাইমস বাংলায় ডেপুটি নিউজ এডিটর পদে কর্মরত। এই মুহূর্তে তিনি এই ওয়েবসাইটের ভারপ্রাপ্ত। কলেজের গণ্ডি পেরিয়েই সুমন সাংবাদিকতার পেশায় চলে এসেছিলেন। মূল আগ্রহের জায়গা ছিল লেখালিখি। সাংবাদিক হিসাবে কাজ শুরু করার পরে সংবাদপত্রের উত্তর সম্পাদকীয় পাতায় কাজ, বিনোদন এবং জীবনযাপন বিভাগে কাজ করতে করতে এখন সুমন ডিজিটাল মাধ্য়মের কনটেন্ট প্রোডিউসার হিসাবে কর্মরত। পেশাদার অভিজ্ঞতা: ১৮ বছরের সামান্য বেশি সময় ধরে সুমন এই পেশায় কর্মরত। প্রথম বছর খানেক কাটে খবরের কাগজে। তার পরে তারা নিউজে স্বল্প কিছু সময়ের কাজ এবং তার পর থেকে ২০২০ সাল পর্যন্ত খবরের কাগজে কাজ করেছেন সুমন। এর মধ্যে ‘একদিন’ নামক দৈনিক পত্রিকায় কয়েক বছর কেটেছে। তবে কেরিয়ারের বেশির ভাগ সময়ই কেটেছে ‘এই সময়’ সংবাদপত্রে। সেখানে বিনোদন, জীবনযাপন এবং ফিচার বিভাগে সুমন কর্মরত ছিলেন। পরবর্তীতে এক বছর কাটে আনন্দবাজার ডিজিটালে। ২০২১ সালের ডিসেম্বর থেকে হিন্দুস্তান টাইমস বাংলায় কর্মরত সুমন। শিক্ষাগত যোগ্যতা: হিন্দুস্কুল থেকে মাধ্যমিক এবং উচ্চমাধ্যমিক পাশ করেছেন সুমন। তার পরে প্রেসিডেন্সি কলেজ থেকে বাংলা নিয়ে স্নাতকস্তরের পড়াশোনা করেন তিনি। ব্যক্তিগত পছন্দ ও নেশা: গল্পের বই পড়া, গান শোনা এবং বেড়ানো। কাজের বাইরে মূলত এই তিনটি জিনিস নিয়েই বাঁচেন সুমন। একটু লম্বা ছুটি পেলেই বেরিয়ে পড়েন নতুন জায়গা দেখতে। অচেনা মানুষের সঙ্গে আলাপ করতে, তাঁদের সংস্কৃতি সম্পর্কে জানতে এবং সেই অভিজ্ঞতার কথা লিখতে পছন্দ করেন সুমন।Read More

Home/Astrology/শ্রীকৃষ্ণ জন্মাষ্টমীতে খুলবে ভাগ্যের বন্ধ দুয়ার! শ্রীহরির বিশেষ কৃপায় ৫ রাশির আসবে দু'হাত ভরে অর্থ

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