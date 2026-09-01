janmashtami 2026 lucky zodiac signs: জন্মাষ্টমী ২০২৬ তে ৫ রাশির ভাগ্যে সোনার চমক! লাকির লিস্টে কি আপনারটিও?
আসছে জন্মাষ্টমী। একাধিক রাশির জাতক জাতিকারা হতে চলেছেন লাভবান।
সেপ্টেম্বর মাসে পড়ছে জন্মাষ্টমী। ২০২৬ সালের জন্মাষ্টমী উৎসব সেপ্টেম্বরের প্রথম সপ্তাহেই পড়ছে। আর শ্রীকৃষ্ণের জন্মদিবস ঘিরে এই উদযাপন ঘিরে দেশের নানান প্রান্তে উৎসব পালিত হতে চলেছে। এদিকে, জ্যোতিষশাস্ত্র বলছে, চলতি বছরে এই সমারোহে এক বিরল যোগ তৈরি হচ্ছে। যার ফলে জন্মাষ্টমী উৎসবের সময় থেকেই একাধিক রাশির জাতক জাতিকারা লাভ পেতে পারেন। কারা লাকি দেখে নিন। চলতি বছরে ৪ সেপ্টেম্বর ২০২৬এ পড়েছে জন্মাষ্টমী উৎসব। জ্যোতিষশাস্ত্রীয় গণনা অনুসারে, জন্মাষ্টমীর রাতে বেশ কিছু শুভ গ্রহ এবং নক্ষত্রের অবস্থান একত্রিত হচ্ছে। এটিকে দীর্ঘ সময় পর ঘটা একটি বিশেষ কাকতালীয় ঘটনা হিসেবে বর্ণনা করা হচ্ছে। সেই সময় থেকে একাধিক রাশির ভাগ্যে উন্নতির ছোঁয়া আসতে চলেছে।
বৃষ
এই সময়টা বৃষ রাশির জাতক-জাতিকাদের জন্য আর্থিকভাবে স্বস্তিদায়ক হতে পারে। আটকে থাকা টাকা ফেরত পাওয়ার সম্ভাবনা থাকতে পারে।কর্মক্ষেত্রে আপনার কাজের কদর বাড়বে, এবং ব্যবসায়ীরা লাভজনক সুযোগ পেতে পারেন।
মিথুন
কর্কট রাশির জাতক-জাতিকাদের জন্য জন্মাষ্টমী মানসিক চাপ কমানোর একটি উপায় হতে পারে।কর্মজীবনে ইতিবাচক পরিবর্তনের লক্ষণ দেখা যাচ্ছে।কর্মরত ব্যক্তিরা পদোন্নতি, বেতন বৃদ্ধি বা কাঙ্ক্ষিত সুযোগ পেতে পারেন।পরিবারেও আনন্দ ও শান্তির পরিবেশ বিরাজ করবে।
কর্কট
সিংহ রাশির জাতক-জাতিকারা দীর্ঘদিন ধরে আটকে থাকা কাজে গতি পেতে পারেন।বিবাদ বা আইনি বিষয়ে প্রতিকার পাওয়ার সম্ভাবনা রয়েছে।কর্মক্ষেত্রে আপনার সুনাম বৃদ্ধি পাবে এবং নতুন দায়িত্ব আপনার আত্মবিশ্বাসকে আরও দৃঢ় করবে।
তুলা
এমন লক্ষণ দেখা যাচ্ছে যে তুলা রাশির জাতক-জাতিকাদের আর্থিক অবস্থা আরও শক্তিশালী হবে।আয়ের নতুন উৎস তৈরি হতে পারে।ভেবেচিন্তে বিনিয়োগের সিদ্ধান্ত নিলে ভবিষ্যতে সুফল পাওয়া যেতে পারে।বিবাহিত জীবনে মধুরতা বাড়বে এবং আপনি পরিবার থেকে কোনো সুখবর পেতে পারেন।
ধনু
এই সময়টা ধনু রাশির জাতক-জাতিকাদের জন্য সৌভাগ্য বয়ে আনতে পারে।বিদেশ ভ্রমণ, উচ্চশিক্ষা বা বিদেশী প্রতিষ্ঠান সম্পর্কিত কাজে সফলতার সম্ভাবনা রয়েছে।আপনি আকস্মিক আর্থিক লাভের সুযোগও পেতে পারেন।
(এই প্রতিবেদন মান্যতা নির্ভর। এর সত্যতা যাচাই করেনি হিন্দুস্তান টাইমস বাংলা। )
- ABOUT THE AUTHORSritama Mitra
শ্রীতমা মিত্র হিন্দুস্তান টাইমস বাংলার একজন চিফ কনটেন্ট প্রোডিউসার। ২০২১ সাল থেকে তিনি এই প্রতিষ্ঠানের সঙ্গে যুক্ত। জাতীয় এবং আন্তর্জাতিক সংবাদের পাশাপাশি শ্রীতমার আগ্রহের জায়গা ক্রিকেট। এছাড়াও তিনি জ্যোতিষ বিভাগ দেখাশোনা করেন এবং জীবনযাপন সংক্রান্ত প্রতিবেদন লিখতেও তাঁর আগ্রহ রয়েছে। পেশাদার জীবন: পেশাদার জীবনের শুরুতে শ্রীতমা আকাশবাণী, শান্তিনিকেতনে উপস্থাপিকা হিসেবে কাজ করেছেন। ২০১০ সালে তিনি ইটিভি নিউজ বাংলায় কপি এডিটর হিসেবে যোগদান করেন। পরবর্তীতে ওয়ানইন্ডিয়া-সহ বিভিন্ন সংবাদমাধ্যমে কাজ করার পর তিনি হিন্দুস্তান টাইমস বাংলায় যোগ দেন। শিক্ষাগত যোগ্যতা: শ্রীতমা মিত্র ইংরেজিতে স্নাতক (বি.এ.) এবং বিশ্বভারতী বিশ্ববিদ্যালয়, শান্তিনিকেতন থেকে সাংবাদিকতা ও গণযোগাযোগে স্নাতকোত্তর (এম.এ.) ডিগ্রি অর্জন করেন। ব্যক্তিগত পছন্দ ও নেশা: সাংবাদিকতার বাইরে শ্রীতমা একজন সাহিত্যপ্রেমী, ভ্রমণও তাঁর অন্যতম নেশা। ছুটির দুপুরগুলো তাঁর কাটে গল্পের বই নিয়ে। একটু লম্বা ছুটি পেলে তিনি দেশের ভিতর বা কখনও সখনও দেশের বাইরেও বেড়াতে যেতে ভালোবাসেন। তবে তাঁর প্রতিটা বেড়ানোর পিছনেই কাজ করে কোনও না কোনও বই বা সিনেমা থেকে তৈরি হওয়া কৌতূহল। অজানাকে জানার আগ্রহই তাঁকে বার বার নিয়ে গিয়ে ফেলে নানা অচেনা শহরে। সেই সব অভিজ্ঞতাকে লেখার রূপ দিতেও পিছপা হন না শ্রীতমা।Read More