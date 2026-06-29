July 2026 Lucky Zodiac Signs: জুলাই ২০২৬ এ কুম্ভ সহ একগুচ্ছ রাশির ভালো সময় আসছে! লাকির লিস্টে আর কারা?

July 2026 Lucky Zodiac Signs: জুলাই ২০২৬ এ কুম্ভ সহ একগুচ্ছ রাশির ভালো সময় আসছে! লাকির লিস্টে আর কারা?
জুলাই মাসটি অনেক রাশিচক্রের জন্য খুব শুভ প্রমাণিত হতে পারে। জ্যোতিষশাস্ত্রের হিসাব অনুসারে, এই ভাগ্যবান রাশিচক্রের জীবনে ভাল পরিবর্তন আসবে এবং ভাগ্য আপনার সাথে থাকবে। জুলাই মাসে কোন রাশিচক্রের লক্ষণগুলি উপকার পাবেন জেনে নিন।
জুলাই মাসে, অনেক বড় এবং শুভ গ্রহ তাদের রাশিচক্র, চলাচল এবং অবস্থান পরিবর্তন করবে। ০৪ জুলাই, ২০২৬-এ, শুক্র সিংহ রাশিতে ট্রানজিট করবে। এই দিনে, শুক্র কেতুর মাঘ নক্ষত্রে ভ্রমণ করবে। ১৬ জুলাই, সূর্য আসবে কর্কট রাশিতে। ২৩ জুলাই, বুধ, কর্কট রাশিতে থাকবেন। এর পরে, ২৬ জুলাই, শনিদেব, মীন রাশিতে পশ্চাদমুখী গতি শুরু করবেন। এ ছাড়া সূর্য, মঙ্গল ও শুক্রও জুলাই মাসে নক্ষত্রপুঞ্জের পরিবর্তন ঘটবে। জুলাই মাসে গ্রহ এবং নক্ষত্রপুঞ্জের গতিবিধির পরিবর্তন মেষ এবং মীন রাশির উপর গভীর প্রভাব ফেলবে।
পণ্ডিত নরেন্দ্র উপাধ্যায়ের মতে, জুলাই মাস পাঁচটি রাশির জন্য সুখ বয়ে আনতে পারে। এই সময়ে, কিছু ভাগ্যবান রাশিচক্রগুলি আর্থিক সাফল্য, ক্যারিয়ারে কৃতিত্বের সাথে সুসংবাদ পেতে পারে। আসুন জেনে নেওয়া যাক জুলাই মাসের ভাগ্যবান রাশি কোনগুলি।
1. মেষ রাশি- জুলাই মাস মেষ রাশির জাতকদের জন্য ভাল প্রমাণিত হবে। অর্থ পরিস্থিতির উন্নতি হতে পারে। আটকে থাকা কাজ গতি অর্জন করতে পারে। পরিবারের সঙ্গে ভালো সময় কাটাবেন। পরিবার বা স্ত্রী সম্পর্কিত পুরানো মতবিরোধ বা ভুল বোঝাবুঝি দূর হবে। চাকরিতে নতুন ও ভালো সুযোগ আসবে। কিছু সুসংবাদ পেয়ে মন খুশি হবে। কর্মক্ষেত্রে ঊর্ধ্বতন কর্মকর্তাদের সমর্থন ক্যারিয়ারের অগ্রগতির দিকে পরিচালিত করতে পারে।
2. মিথুন- মিথুন রাশির জন্য এই সময়টি ভাগ্য এবং কৃতিত্বে পূর্ণ হবে। এই সময়ে, আপনি এমন কোনও প্রভাবশালী ব্যক্তির সাথে দেখা করতে পারেন, যার সুবিধাগুলি আপনার ক্যারিয়ারে আপনাকে দেওয়া হবে। আর্থিক লাভের নতুন উৎস তৈরি হবে। পুরোনো রুট থেকেও টাকা আসবে। বিনিয়োগের জন্য এটি একটি অনুকূল সময়। আপনি আত্মবিশ্বাস বৃদ্ধি বোধ করবেন। কঠোর পরিশ্রমের পরও ব্যর্থ? জেনে নিন কখন আপনার ভাগ্য খুলবে।
3. কন্যা রাশি - এই মাসটি কন্যা রাশির জন্য সুখ আনতে পারে। অর্থনৈতিক দিকটি শক্তিশালী হবে। ব্যয় হ্রাস পাবে এবং আয়ের উৎস বৃদ্ধি পাবে, যা আর্থিক স্থিতিশীলতা অর্জন করতে পারে। পিতা-মাতার সহযোগিতা পাবেন। বস্তুগত সম্পদ বাড়বে। জমি, ভবন বা যানবাহন কেনার প্রবল সম্ভাবনা রয়েছে।
4. তুলা রাশি - এই মাসটি ধনু রাশির জন্য ভাল লক্ষণ নিয়ে আসছে। এই সময়ে আপনার আর্থিক অবস্থা শক্তিশালী হবে। আপনি সংরক্ষণ করতে সক্ষম হবেন। অর্থ সংক্রান্ত পরিকল্পনা সম্পন্ন হবে। চাকরি খুঁজছেন এমন ব্যক্তিরা সুসংবাদ পেতে পারেন। ব্যবসায়িক অবস্থা শক্তিশালী হবে। বিনিয়োগের জন্য সময় অনুকূল হতে চলেছে। ব্যবসা সম্প্রসারণের সম্ভাবনা রয়েছে।
5. কুম্ভ - এই সময়টি কুম্ভের জন্য উপকারী প্রমাণিত হতে পারে। এই সময়ে ব্যবসায় বৃদ্ধির লক্ষণ দেখা যাচ্ছে। স্বাস্থ্যের উন্নতি হবে। ভাগ্যক্রমে, কাজ হয়ে যাবে। ভ্রমণ ফলপ্রসূ হবে। এটি শিক্ষার্থীদের জন্য সেরা সময় বলা হবে। যা যা দরকার তা পাওয়া যাবে। অর্থের প্রবাহ বাড়বে। সরকারি কোনও ব্য়বস্থার পক্ষ থেকে পূর্ণ সহযোগিতা পাওয়া যাবে।
(এই প্রতিবেদন এআই দ্বারা অনুবাদ হয়েছে। ডিসক্লেইমার: আমরা দাবি করি না যে এই নিবন্ধে থাকা তথ্য সম্পূর্ণ সত্য এবং সঠিক। আরও বিশদ এবং আরও তথ্যের জন্য, প্রাসঙ্গিক ক্ষেত্রের বিশেষজ্ঞের সাথে পরামর্শ করতে ভুলবেন না।)
- ABOUT THE AUTHORSritama Mitra
শ্রীতমা মিত্র হিন্দুস্তান টাইমস বাংলার একজন চিফ কনটেন্ট প্রোডিউসার। ২০২১ সাল থেকে তিনি এই প্রতিষ্ঠানের সঙ্গে যুক্ত। জাতীয় এবং আন্তর্জাতিক সংবাদের পাশাপাশি শ্রীতমার আগ্রহের জায়গা ক্রিকেট। এছাড়াও তিনি জ্যোতিষ বিভাগ দেখাশোনা করেন এবং জীবনযাপন সংক্রান্ত প্রতিবেদন লিখতেও তাঁর আগ্রহ রয়েছে। পেশাদার জীবন: পেশাদার জীবনের শুরুতে শ্রীতমা আকাশবাণী, শান্তিনিকেতনে উপস্থাপিকা হিসেবে কাজ করেছেন। ২০১০ সালে তিনি ইটিভি নিউজ বাংলায় কপি এডিটর হিসেবে যোগদান করেন। পরবর্তীতে ওয়ানইন্ডিয়া-সহ বিভিন্ন সংবাদমাধ্যমে কাজ করার পর তিনি হিন্দুস্তান টাইমস বাংলায় যোগ দেন। শিক্ষাগত যোগ্যতা: শ্রীতমা মিত্র ইংরেজিতে স্নাতক (বি.এ.) এবং বিশ্বভারতী বিশ্ববিদ্যালয়, শান্তিনিকেতন থেকে সাংবাদিকতা ও গণযোগাযোগে স্নাতকোত্তর (এম.এ.) ডিগ্রি অর্জন করেন। ব্যক্তিগত পছন্দ ও নেশা: সাংবাদিকতার বাইরে শ্রীতমা একজন সাহিত্যপ্রেমী, ভ্রমণও তাঁর অন্যতম নেশা। ছুটির দুপুরগুলো তাঁর কাটে গল্পের বই নিয়ে। একটু লম্বা ছুটি পেলে তিনি দেশের ভিতর বা কখনও সখনও দেশের বাইরেও বেড়াতে যেতে ভালোবাসেন। তবে তাঁর প্রতিটা বেড়ানোর পিছনেই কাজ করে কোনও না কোনও বই বা সিনেমা থেকে তৈরি হওয়া কৌতূহল। অজানাকে জানার আগ্রহই তাঁকে বার বার নিয়ে গিয়ে ফেলে নানা অচেনা শহরে। সেই সব অভিজ্ঞতাকে লেখার রূপ দিতেও পিছপা হন না শ্রীতমা।Read More