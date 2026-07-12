Graha Gochar Astrology: জুলাই মাসের শেষ ১৫ দিনে ৭ রাশির ভাগ্য ঘুরবে! ৫ রাশিকে হতে হবে সতর্ক, বলছে জ্যোতিষমত
জুলাইয়ের শেষ ১৫ দিনের মধ্যে, সূর্য, বুধ এবং শনি সহ অনেক প্রধান গ্রহের গতিবিধিতে পরিবর্তন আসবে। জ্যোতিষশাস্ত্র অনুসারে, এই গ্রহগুলির ট্রানজিটের প্রভাব সমস্ত ১২ টি রাশির উপর আলাদাভাবে দেখা যায়।
গ্রহের দিক থেকে জুলাই মাসের শেষ ১৫ দিনটি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ বলে মনে করা হয়। ১৬ জুলাই থেকে ৩১ জুলাইয়ের মধ্যে, অনেক বড় গ্রহ তাদের গতিবিধি পরিবর্তন করবে বা একটি বিশেষ অবস্থানে আসবে। এই সময়ে সূর্য কর্কট রাশিতে প্রবেশ করবে, বুধ পথে থাকবে, শনি পশ্চাদমুখী হবে এবং মাসের শেষে সূর্য-বৃহস্পতির সংমিশ্রণও তৈরি হবে।
বৈদিক জ্যোতিষশাস্ত্র অনুসারে, এই গ্রহগুলির পরিবর্তনের প্রভাব সমস্ত ১২ টি রাশির উপর আলাদাভাবে দেখা যাবে। ১৬ জুলাই সূর্য কর্কট রাশিতে প্রবেশ, ২৪ জুলাই বুধ ট্রানজিট, ২৭ জুলাই থেকে শনি এবং ২৯ জুলাই সূর্য-বৃহস্পতির যুতির মতো গ্রহের পরিবর্তনগুলি এই সময়টিকে বিশেষ করে তুলছে।
জ্যোতিষীরা বিশ্বাস করেন যে এই ঘটনাগুলির প্রভাব ক্যারিয়ার, আর্থিক অবস্থা, সম্পর্ক এবং মানসিক অবস্থার উপর বিভিন্নভাবে দেখা যেতে পারে। জ্যোতিষশাস্ত্র অনুসারে, এই সময়ে মেষ, বৃষ, কর্কট, সিংহ, কন্যা, বৃশ্চিক এবং মকর রাশির লোকদের জন্য এই সময়টি আরও ভাল হতে পারে। দীর্ঘদিন ধরে আটকে থাকা কাজ শেষ হওয়ার আশা থাকতে পারে। যারা চাকরি করছেন তাঁরা একটি নতুন দায়িত্ব বা ভাল সুযোগ পেতে পারেন। ব্যবসায় নতুন যোগাযোগ তৈরি এবং পুরানো কাজ থেকে সুবিধা পাওয়ার লক্ষণও রয়েছে। পরিবারে যে কিছু চলছে তার সমাধান হতে পারে। তবে কোনও বড় বিনিয়োগ বা সিদ্ধান্ত নেওয়ার আগে সম্পূর্ণ তথ্য পাওয়া গুরুত্বপূর্ণ হবে। মেষ রাশির লোকেরা আত্মবিশ্বাস বাড়িয়ে তুলতে পারে তার প্রভাব কী হবে। বৃষ রাশির অধিবাসীরা ক্যারিয়ার এবং ব্যবসায় নতুন সুযোগ পেতে পারেন। কর্কট রাশির জাতক-জাতিকারা পরিবার এবং কাজের মধ্যে ভাল ভারসাম্য বজায় রাখার সুযোগ পাবেন। সিংহ রাশির জন্য, নতুন পরিচিতিগুলি ভবিষ্যতে উপকৃত হতে পারে। কন্যা রাশির জাতকদের কঠোর পরিশ্রম ফলপ্রসূ হতে পারে। বৃশ্চিক রাশির জাতক-জাতিকারা স্থগিত কাজ শেষ করার প্রত্যাশা করেন, অন্যদিকে মকর রাশির জাতক-জাতিকারা চাকরি ও ব্যবসায় ইতিবাচক পরিবর্তন দেখতে পারেন।
মিথুন, তুলা, ধনু, কুম্ভ এবং মীন রাশিচক্রের লক্ষণগুলি কিছুটা সাবধানতা অবলম্বন করার পরামর্শ দেওয়া হয়। এ সময় খরচ বাড়তে পারে। তাড়াহুড়ো করে নেওয়া সিদ্ধান্ত ক্ষতির কারণ হতে পারে। আপনি চাকরির কোনও বিষয়ে চাপ অনুভব করতে পারেন। পরিবার বা সম্পর্কের ছোট ছোট বিষয় নিয়ে তর্ক এড়ানো ভাল। স্বাস্থ্যের ব্যাপারে গাফিলতি করা উচিত নয়।
এই বিষয়গুলি মাথায় রাখুন ধর্মীয় বিশ্বাস অনুসারে, এই সময়ে ধৈর্য ধরে কাজ করা শুভ বলে মনে করা হয়, চিন্তা না করে সিদ্ধান্ত নেবেন না এবং আপনার দায়িত্বগুলি সততার সাথে পালন করুন। একই সঙ্গে অভাবী মানুষকে সাহায্য করা এবং নিয়মিত পুজো করাও ইতিবাচক বলে মনে করা হয়।
(এই প্রতিবেদন মান্যতা নির্ভর। এর সত্যতা যাচাই করেনি হিন্দুস্তান টাইমস বাংলা। )
ডিসক্লেইমার: আমরা দাবি করি না যে এই নিবন্ধে থাকা তথ্য সম্পূর্ণ সত্য এবং সঠিক। আরও বিশদ এবং আরও তথ্যের জন্য, প্রাসঙ্গিক ক্ষেত্রের বিশেষজ্ঞের সাথে পরামর্শ করতে ভুলবেন না।
- ABOUT THE AUTHORSritama Mitra
শ্রীতমা মিত্র হিন্দুস্তান টাইমস বাংলার একজন চিফ কনটেন্ট প্রোডিউসার। ২০২১ সাল থেকে তিনি এই প্রতিষ্ঠানের সঙ্গে যুক্ত। জাতীয় এবং আন্তর্জাতিক সংবাদের পাশাপাশি শ্রীতমার আগ্রহের জায়গা ক্রিকেট। এছাড়াও তিনি জ্যোতিষ বিভাগ দেখাশোনা করেন এবং জীবনযাপন সংক্রান্ত প্রতিবেদন লিখতেও তাঁর আগ্রহ রয়েছে। পেশাদার জীবন: পেশাদার জীবনের শুরুতে শ্রীতমা আকাশবাণী, শান্তিনিকেতনে উপস্থাপিকা হিসেবে কাজ করেছেন। ২০১০ সালে তিনি ইটিভি নিউজ বাংলায় কপি এডিটর হিসেবে যোগদান করেন। পরবর্তীতে ওয়ানইন্ডিয়া-সহ বিভিন্ন সংবাদমাধ্যমে কাজ করার পর তিনি হিন্দুস্তান টাইমস বাংলায় যোগ দেন। শিক্ষাগত যোগ্যতা: শ্রীতমা মিত্র ইংরেজিতে স্নাতক (বি.এ.) এবং বিশ্বভারতী বিশ্ববিদ্যালয়, শান্তিনিকেতন থেকে সাংবাদিকতা ও গণযোগাযোগে স্নাতকোত্তর (এম.এ.) ডিগ্রি অর্জন করেন। ব্যক্তিগত পছন্দ ও নেশা: সাংবাদিকতার বাইরে শ্রীতমা একজন সাহিত্যপ্রেমী, ভ্রমণও তাঁর অন্যতম নেশা। ছুটির দুপুরগুলো তাঁর কাটে গল্পের বই নিয়ে। একটু লম্বা ছুটি পেলে তিনি দেশের ভিতর বা কখনও সখনও দেশের বাইরেও বেড়াতে যেতে ভালোবাসেন। তবে তাঁর প্রতিটা বেড়ানোর পিছনেই কাজ করে কোনও না কোনও বই বা সিনেমা থেকে তৈরি হওয়া কৌতূহল। অজানাকে জানার আগ্রহই তাঁকে বার বার নিয়ে গিয়ে ফেলে নানা অচেনা শহরে। সেই সব অভিজ্ঞতাকে লেখার রূপ দিতেও পিছপা হন না শ্রীতমা।Read More