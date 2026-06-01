    2026 June Monthly Horoscope: ২০২৬ জুন মাস কেমন কাটবে! রইল মেষ থেকে মীন ১২ রাশির রাশিফল

    জুন মাসে ১২ রাশির ভাগ্যে কী রয়েছে, তা দেখে নিন।

    Published on: Jun 01, 2026 3:01 PM IST
    By Sritama Mitra
    ২০২৬ সালের জুন মাস শুরু হয়ে গিয়েছে। কেমন কাটবে এই মাসটি, তার হদিশ দিচ্ছে রাশিফল। দেখে নিন ২০২৬ জুন মাসের মাসিক রাশিফল।

    মেষ রাশি- মেষ রাশির জাতকদের জন্য জুন মাস কিছুটা ব্যস্ত হতে পারে। কাজের চাপ বাড়বে এবং আরও তাড়াহুড়ো হবে। বাড়িতে কিছু বিষয় নিয়ে উত্তেজনা থাকতে পারে। তবে মাসের শেষের দিকে কঠোর পরিশ্রমের ফল পাওয়া যাচ্ছে বলে মনে হচ্ছে। আর্থিক অবস্থার উন্নতি হতে পারে।

    বৃষ রাশি- জুন বৃষ রাশির জন্য স্বস্তি বয়ে আনতে পারে। দীর্ঘদিনের অমীমাংসিত কাজ শেষ হতে পারে। চাকরি পরিবর্তন বা নতুন চাকরি পাওয়ার সম্ভাবনা রয়েছে। অর্থ লাভের লক্ষণ রয়েছে এবং আপনি আপনার ক্যারিয়ারে ভাল সুযোগও পেতে পারেন।

    মিথুন রাশি- মিথুন রাশির জাতকদের এই মাসে একটু সাবধানতা অবলম্বন করতে হবে। ব্যয় বাড়তে পারে এবং পরিবারে উত্তেজনা থাকতে পারে। কোনো ধরনের বিবাদে জড়ানোই এড়িয়ে চলুন। তাড়াহুড়ো করে সিদ্ধান্ত নেওয়া ক্ষতির কারণ হতে পারে।

    কর্কট- জুন মাস কর্কট রাশির জন্য ভালো হতে চলেছে। পারিবারিক সমর্থন থাকবে এবং কর্মক্ষেত্রে উপকার হতে পারে। আপনি আপনার কঠোর পরিশ্রমের ফল পাবেন। অর্থ সম্পর্কিত বিষয়গুলিতেও আপনি স্বস্তি পেতে পারেন।

    সিংহ রাশির রাশি- সিংহ রাশির জাতকদের এই মাসে কঠোর পরিশ্রম করতে হতে পারে। তবে এর সুফলও পাবেন। গাড়ি চালানোর সময় সাবধানতা অবলম্বন করুন। অর্থের বিষয়ে চিন্তাশীল পদক্ষেপ নেওয়া ভাল হবে।

    কন্যা রাশি- জুন কন্যা রাশির জাতকদের জন্য নতুন আশা বয়ে আনতে পারে। স্থগিত কাজ শেষ করা যেতে পারে। আপনি আপনার ক্যারিয়ারে এগিয়ে যাওয়ার সুযোগ পাবেন। সম্মান বাড়বে এবং আপনি কোনও বিশেষ ব্যক্তির সাথেও দেখা করতে পারেন।

    তুলা রাশির জাতক- তুলা রাশির জাতকদের এই মাসে রাগ ও তাড়াহুড়ো এড়াতে হবে। সম্পর্কের ক্ষেত্রে বোঝাপড়া দেখানোর প্রয়োজন হবে। আপনার স্বাস্থ্যের যত্ন নিন। এই মুহুর্তে বড় বিনিয়োগ করা এড়িয়ে চলাই ভালো।

    বৃশ্চিক রাশি- জুন বৃশ্চিক রাশির লোকদের জন্য ভাল প্রমাণিত হতে পারে। ব্যবসা এবং চাকরি উভয় ক্ষেত্রেই সুবিধা পাওয়ার সম্ভাবনা রয়েছে। স্থগিত কাজ শেষ করা যেতে পারে। তবে বুদ্ধিমানের সাথে অর্থ বিনিয়োগ করুন।

    ধনু রাশি- ধনু রাশির জন্য জুন মিশ্রিত হতে পারে। কাজে বাধা আসতে পারে। ব্যয় বৃদ্ধি উত্তেজনা সৃষ্টি করতে পারে। সম্পর্কের ক্ষেত্রে তর্ক এড়ানো ভাল হবে।

    মকর - মকর রাশির জাতক-জাতিকারা এই মাসে কঠোর পরিশ্রমের সুফল পেতে পারেন। আপনি চাকরি এবং ব্যবসা উভয় ক্ষেত্রেই ভাল সুযোগ পাবেন। শিক্ষার্থীদের জন্যও সময়কে ভালো বলে মনে করা হয়। পরিবারে সুখের পরিবেশ থাকবে।

    কুম্ভ রাশি- কুম্ভ রাশির জন্য জুন মাস স্বাভাবিক হতে চলেছে। কর্মক্ষেত্রে সাবধানতা অবলম্বন করতে হবে। সম্পর্কের ক্ষেত্রে বিচক্ষণতা দেখাতে হবে। অর্থনৈতিক অবস্থা ভালো থাকতে পারে।

    মীন রাশি- মীন রাশির লোকদের জন্য জুন মাস উপকারী হতে পারে। ব্যবসায় সাফল্যের লক্ষণ দেখা যাচ্ছে। পরিবারে সুখের পরিবেশ থাকবে এবং কিছু ভাল সংবাদ পাওয়া যেতে পারে।

    ( এই প্রতিবেদন এআই দ্বারা অনুবাদ হয়েছে।ডিসক্লেইমার: আমরা দাবি করি না যে এই নিবন্ধে থাকা তথ্য সম্পূর্ণ সত্য এবং সঠিক। আরও বিশদ এবং আরও তথ্যের জন্য, প্রাসঙ্গিক ক্ষেত্রের বিশেষজ্ঞের সাথে পরামর্শ করতে ভুলবেন না।)

    • Sritama Mitra
      ABOUT THE AUTHOR
      Sritama Mitra

      শ্রীতমা মিত্র হিন্দুস্তান টাইমস বাংলার একজন চিফ কনটেন্ট প্রোডিউসার। ২০২১ সাল থেকে তিনি এই প্রতিষ্ঠানের সঙ্গে যুক্ত। জাতীয় এবং আন্তর্জাতিক সংবাদের পাশাপাশি শ্রীতমার আগ্রহের জায়গা ক্রিকেট। এছাড়াও তিনি জ্যোতিষ বিভাগ দেখাশোনা করেন এবং জীবনযাপন সংক্রান্ত প্রতিবেদন লিখতেও তাঁর আগ্রহ রয়েছে। পেশাদার জীবন: পেশাদার জীবনের শুরুতে শ্রীতমা আকাশবাণী, শান্তিনিকেতনে উপস্থাপিকা হিসেবে কাজ করেছেন। ২০১০ সালে তিনি ইটিভি নিউজ বাংলায় কপি এডিটর হিসেবে যোগদান করেন। পরবর্তীতে ওয়ানইন্ডিয়া-সহ বিভিন্ন সংবাদমাধ্যমে কাজ করার পর তিনি হিন্দুস্তান টাইমস বাংলায় যোগ দেন। শিক্ষাগত যোগ্যতা: শ্রীতমা মিত্র ইংরেজিতে স্নাতক (বি.এ.) এবং বিশ্বভারতী বিশ্ববিদ্যালয়, শান্তিনিকেতন থেকে সাংবাদিকতা ও গণযোগাযোগে স্নাতকোত্তর (এম.এ.) ডিগ্রি অর্জন করেন। ব্যক্তিগত পছন্দ ও নেশা: সাংবাদিকতার বাইরে শ্রীতমা একজন সাহিত্যপ্রেমী, ভ্রমণও তাঁর অন্যতম নেশা। ছুটির দুপুরগুলো তাঁর কাটে গল্পের বই নিয়ে। একটু লম্বা ছুটি পেলে তিনি দেশের ভিতর বা কখনও সখনও দেশের বাইরেও বেড়াতে যেতে ভালোবাসেন। তবে তাঁর প্রতিটা বেড়ানোর পিছনেই কাজ করে কোনও না কোনও বই বা সিনেমা থেকে তৈরি হওয়া কৌতূহল। অজানাকে জানার আগ্রহই তাঁকে বার বার নিয়ে গিয়ে ফেলে নানা অচেনা শহরে। সেই সব অভিজ্ঞতাকে লেখার রূপ দিতেও পিছপা হন না শ্রীতমা।Read More

