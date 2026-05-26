June 2026 Monthly Horoscope: জুন ২০২৬ কেমন কাটবে মেষ থেকে মীনের? এই ১২ রাশির মাসিক রাশিফল আগেই দেখে নিন
আর কয়েকদিন পরই আসতে চলেছে ২০২৬ সালের জুন মাস। আসন্ন মাস, মেষ থেকে মীনের কেমন কাটবে, তা দেখে নিন। রইল জ্যোতিষমত।
মেষ
এই সময়ে কর্মজীবন ও ব্যবসায়িক বিষয়ে আপনাকে অত্যন্ত সতর্ক থাকতে হবে। কর্মক্ষেত্রে আপনি আপনার প্রতিযোগীদের কাছ থেকে কঠিন প্রতিদ্বন্দ্বিতার সম্মুখীন হতে পারেন। শুধুমাত্র আপনার সময়, অর্থ এবং শক্তির সঠিক ব্যবস্থাপনার মাধ্যমেই সবকিছু আবার স্বাভাবিক ছন্দে ফিরবে। মাসের মাঝামাঝি পর্যন্ত প্রতিকূল পরিস্থিতি অব্যাহত থাকবে। আপনি যদি চাকরিজীবী হন, তবে জুন মাসে আপনার অধস্তনদের সাথে ঘনিষ্ঠভাবে কাজ করুন এবং আপনার ঊর্ধ্বতনদের সন্তুষ্ট রাখার চেষ্টা করুন।
বৃষ
কিছু অপ্রত্যাশিত বড় খরচ আপনার বাজেটকে ব্যাহত করতে পারে। এই সময়ে, আপনার প্রতিপক্ষরা আপনাকে বিভ্রান্ত করার বা ভুল পথে চালিত করার চেষ্টা করতে পারে। এমন পরিস্থিতিতে, আপনার শুভাকাঙ্ক্ষীদের পরামর্শ মেনে চলা এবং সৎ মানুষের সঙ্গ আপনার জন্য উপকারী হবে।আয় বৃদ্ধি আপনার আর্থিক অবস্থাকে শক্তিশালী করবে। আপনার সন্তানদের উল্লেখযোগ্য সাফল্য আপনার মর্যাদা বৃদ্ধি করবে।
মিথুন
মিথুন রাশির জাতক-জাতিকাদের বুঝতে হবে যে তাদের কথার ফলে যেমন ঘটনা ঘটতে পারে, তেমনি পরিস্থিতি আরও খারাপও হতে পারে। মাসের শুরুতে আপনি কর্মজীবন ও ব্যবসা-সংক্রান্ত কিছু সমস্যার সম্মুখীন হতে পারেন। এই সময়ে ব্যবসায় মন্দা আপনার উদ্বেগের কারণ হবে।
কর্কট
মাসটি কিছু বহু প্রতীক্ষিত সুসংবাদ দিয়ে শুরু হচ্ছে, যা আপনার হৃদয়ে আনন্দ বয়ে আনবে। মাসজুড়ে আপনার ঘনিষ্ঠ বন্ধু, শুভাকাঙ্ক্ষী এবং পরিবার আপনার প্রতি সদয় থাকবে। চাকরিজীবীরা তাদের কাজের জন্য প্রশংসা পাবেন। কর্মকর্তারা আপনার কর্মক্ষমতায় সন্তুষ্ট হয়ে আপনাকে পদোন্নতির প্রস্তাব দিতে পারেন।
সিংহ
এই মাসে সিংহ রাশির জাতক-জাতিকাদের কর্মক্ষেত্রে বা জীবনের অন্য কোনো ক্ষেত্রে শর্টকাট নেওয়া থেকে বিরত থাকা উচিত। আপনি যদি ব্যবসার সাথে জড়িত থাকেন, তবে সময়মতো আপনার কাগজপত্র সম্পূর্ণ করুন এবং নিয়মকানুন লঙ্ঘন করা থেকে বিরত থাকুন, অন্যথায় আপনি সুনাম ও আর্থিক ক্ষতির সম্মুখীন হতে পারেন।
কন্যা
জুন মাসের শুরু কন্যারাশির জাতক-জাতিকাদের জন্য শুভ ও সৌভাগ্য বয়ে আনবে। এই সময়ে জীবনের প্রতিটি ক্ষেত্রে আপনার সৌভাগ্য দৃশ্যমান হবে। পরিকল্পিত কাজগুলো সময়মতো এবং ইচ্ছানুযায়ী সম্পন্ন হবে। মাসের প্রথম সপ্তাহে আপনি বহু প্রতীক্ষিত কোনো সুসংবাদ পেতে পারেন। এই সময়ে আপনি জাগতিক আরাম-আয়েশের জন্য উল্লেখযোগ্য পরিমাণ অর্থ ব্যয় করতে পারেন। কোনো বড় ইচ্ছা পূরণ হলে আপনি আনন্দ পাবেন। বাড়িতে ধর্মীয় ও শুভ অনুষ্ঠান অনুষ্ঠিত হবে।
তুলা
তুলা রাশির জাতক-জাতিকাদের জুন মাসে আবেগের বশে ভেসে যাওয়া থেকে বিরত থাকা উচিত। এই মাসে রাগ এবং অহংকার বড় ধরনের ক্ষতির কারণ হতে পারে। তাই, কোনো অবস্থাতেই মেজাজ হারানো থেকে বিরত থাকুন এবং শান্ত মনে বিষয়গুলো সমাধান করার চেষ্টা করুন।
বৃশ্চিক
জুন মাসের শুরু থেকে আপনার পরিবারে একটি আনন্দময় পরিবেশ বিরাজ করবে। কোনো প্রিয়জনের একটি উল্লেখযোগ্য সাফল্য আপনাকে আনন্দ দেবে। মাসের দ্বিতীয় সপ্তাহে দীর্ঘদিনের জমে থাকা কাজগুলো গতি পাবে এবং মাসের শেষে সেগুলো অপ্রত্যাশিতভাবে সম্পন্নও হয়ে যেতে পারে।
ধনু
ধনু রাশির জাতক-জাতিকাদের জন্য জুন মাসের শুরুটা বেশ ঝঞ্ঝাপূর্ণ হতে পারে। এই সময়ে কাজের জন্য আপনাকে দূর-দূরান্তে ভ্রমণ করতে হতে পারে। এই যাত্রাগুলো ক্লান্তিকর এবং প্রত্যাশার চেয়ে কম ফলপ্রসূ হবে।
মকর
মকর রাশির জাতক-জাতিকাদের জন্য জুন মাসের শুরুটা দারুণ হতে চলেছে। আপনি যদি দীর্ঘদিন ধরে চাকরি খোঁজার চেষ্টা করে থাকেন, তবে এই মাসের প্রথমার্ধে আপনার কঠোর পরিশ্রমের ফল পাবেন।
কুম্ভ
আপনি যদি চাকরি করেন, তবে কর্মক্ষেত্রে নিজের কাজে অসতর্ক হবেন না, নইলে আপনি আপনার ঊর্ধ্বতনদের রোষানলে পড়তে পারেন। সামান্য অসতর্কতা বা এমনকি অন্যদের সাথে আপনার আচরণে কোনো পরিবর্তনও কর্মক্ষেত্রে আপনার ভাবমূর্তিকে প্রভাবিত করতে পারে।ঘনিষ্ঠ সম্পর্কে কোনো ধরনের অহংবোধকে প্রশ্রয় দেওয়া থেকে বিরত থাকুন এবং নিজের কথা প্রকাশ করার জন্য উদ্যোগ নিন।
মীন
মাসের শুরুতে দূরপাল্লার ভ্রমণের সম্ভাবনা রয়েছে। আপনি যদি বৈদেশিক ব্যবসার সাথে জড়িত থাকেন, তবে বিদেশ ভ্রমণের সম্ভাবনা আছে। এই সময়ে আপনি আপনার কর্মজীবন এবং ব্যবসায় কাঙ্ক্ষিত অগ্রগতি ও লাভ দেখতে পাবেন। তবে, আপনি যদি আপনার কঠোর পরিশ্রম এবং প্রচেষ্টা অব্যাহত না রাখেন, তবে দ্বিতীয় সপ্তাহে সম্পূর্ণ বিপরীত ফল পেতে পারেন।
( এই প্রতিবেদন মান্যতা নির্ভর। এর সত্যতা যাচাই করেনি হিন্দুস্তান টাইমস বাংলা। )
