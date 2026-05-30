    Weekly Horoscope: জুন ২০২৬র ১ থেকে ৭ তারিখ কেমন কাটবে? দেখে নিন সাপ্তাহিক রাশিফলে

    আসন্ন জুন ২০২৬র প্রথম সপ্তাহ কেমন কাটবে, তার আভাস দিচ্ছে রাশিফল। ১২ রাশির ভাগ্যফল দেখে নিন।

    Published on: May 30, 2026 3:01 PM IST
    By Sritama Mitra
    মেষ থেকে মীনের আসন্ন জুন মাসের প্রথম সপ্তাহ কেমন কাটবে, তার হদিশ রয়েছে। ১ থেকে ৭ জুন, ২০২৬ রাশিফলের হদিশ রইল।

    সাপ্তাহিক রাশিফল: এই 6 টি রাশিচক্র 1-7 জুন পর্যন্ত দুর্দান্ত উপকার পাবে, এই 2 রাশিচক্রের লক্ষণগুলি সাবধান হওয়া উচিত

    মেষ- ১ থেকে ৭ জুন সপ্তাহটি সুখের হতে চলেছে। প্রেম জীবন মজাদার হবে এবং পেশাদার সাফল্যও আপনার সঙ্গী হবে। আর্থিকভাবে, আপনি ভাল। আপনার স্বাস্থ্যও ভাল থাকবে। বাইরে খাওয়া এড়িয়ে চলুন। আপনার ক্যারিয়ারে এগিয়ে যাওয়ার জন্য, অফিসের দায়িত্বগুলি ভালভাবে পালন করুন।

    বৃষ রাশি - ১ থেকে ৭ জুন সপ্তাহে আপনার দিনগুলি কিছুটা চাপযুক্ত হতে চলেছে। তোমাকে শক্তিশালী দেখাচ্ছে। রোমান্টিক নোট দিয়ে আপনার সঙ্গীর সাথে আপনার ভালবাসা ঘোষণা করুন। এমনকি অফিসে চাপের সময়েও শান্ত থাকুন। আর্থিক সমৃদ্ধি স্মার্ট বিনিয়োগের সিদ্ধান্তের অনুমতি দেয়। আপনার স্বাস্থ্যও ভালো থাকবে।

    মিথুন - ১ থেকে ৭ জুন সপ্তাহে আপনার সঙ্গীর সাথে মানসম্পন্ন সময় কাটান। রোম্যান্সের দিক থেকে সময় ভাল থাকবে। আপনার আর্থিক অবস্থা এবং স্বাস্থ্য উভয়ই ভাল হতে চলেছে। অফিসের রাজনীতি থেকে দূরত্ব থাকা প্রয়োজন।

    কর্কট - ১ থেকে ৭ জুনের সপ্তাহে উত্সাহ আপনার সবচেয়ে বড় সম্পদ হবে। আপনারা জানেন কিভাবে চ্যালেঞ্জগুলিকে সিঁড়িতে রূপান্তরিত করতে হয়। প্রেমের ক্ষেত্রে, ডেটে যাওয়া ভাল হবে। এটি আপনার বন্ধনকে আরও শক্তিশালী করবে। নিজেকে সুস্থ রাখুন। খুব বেশি কাজের চাপ নেবেন না।

    সিংহ রাশি - ১ থেকে ৭ জুন সপ্তাহটি চমকে পূর্ণ হবে। এটি ক্যারিয়ারের বৃদ্ধি এবং পরিবর্তনের একটি গুরুত্বপূর্ণ সময়। আপনি চ্যালেঞ্জ এবং উত্তেজনাপূর্ণ সুযোগের মিশ্রণের মুখোমুখি হতে পারেন। আপনার নেতৃত্বের দক্ষতাও পরীক্ষা করা হবে।

    কন্যা রাশি - ১ থেকে ৭ জুন পর্যন্ত সপ্তাহটি মিশ্র শক্তিতে পূর্ণ হবে। হাসিমুখে সমস্যা কাটিয়ে উঠুন। প্রেম উদযাপন করুন এবং রোমান্টিক সম্পর্ক থেকে অহংকারকে দূরে রাখুন। ব্যবসায় সাফল্য পাওয়ার সম্ভাবনা রয়েছে। বুদ্ধিমান আর্থিক সিদ্ধান্ত নিন কারণ আপনি প্রচুর অর্থ উপার্জন করবেন।

    তুলা রাশি- ১ থেকে ৭ জুনের সপ্তাহ প্রেম, ক্যারিয়ার এবং সম্পদের বৃদ্ধির জন্য প্রচুর সুযোগের প্রতিশ্রুতি দেয়। আপনাকে স্ব-প্রেমের দিকে মনোনিবেশ করার পরামর্শ দেওয়া হচ্ছে। আপনার মানসিক স্বাস্থ্যের উন্নতির দিকে মনোনিবেশ করুন। ফিটনেসের কথা বিবেচনা করুন। কোনো ধরনের তর্কে জড়াবেন না।

    বৃশ্চিক রাশি - ১ থেকে ৭ জুন সপ্তাহে অপ্রত্যাশিত পরিবর্তনগুলি অনুভব করতে পারে, যা সমৃদ্ধি এবং বিকাশের সুযোগ নিয়ে আসবে। স্বাস্থ্যের ব্যাপারে অমনোযোগী হবেন না। সর্বোত্তম ফলাফল পেতে খোলা বাহুতে পরিবর্তনটি গ্রহণ করুন।

    ধনু - ১ থেকে ৭ জুনের সপ্তাহে, আপনি একটি অশান্ত সময়ের মুখোমুখি হবেন। আপনার প্রেমের জীবন অক্ষুন্ন রাখার জন্য সমাধানের দিকে মনোনিবেশ করুন। চ্যালেঞ্জ আপনাকে ভয় দেখায় না। অফিসে শান্ত থাকুন এবং সমস্ত কাজ শেষ করুন। আর্থিকভাবে ভাগ্যবান হওয়ার প্রতিটি বিকল্প বিবেচনা করুন।

    মকর রাশি- ১ থেকে ৭ জুন পর্যন্ত সপ্তাহটি ইতিবাচক শক্তিতে পূর্ণ হবে। সমস্ত সমস্যার সমাধান করুন এবং একটি রোমান্টিক জীবন বজায় রাখুন। উৎপাদনশীলতার কোনও বড় সমস্যা পেশাগত জীবনকে প্রভাবিত করবে না। অন্যের অনুভূতির প্রতি সংবেদনশীল হওয়া উচিত।

    কুম্ভ - ১ থেকে ৭ জুনের সপ্তাহে, ইতিবাচক চিন্তাভাবনা দিয়ে প্রেম সম্পর্কিত সমস্যাগুলি সমাধান করুন। অফিসে বড় কোনো সমস্যা হবে না। আর্থিকভাবে, আপনি সমৃদ্ধ। আপনার স্বাস্থ্য আপনাকে কোনও ধরণের সমস্যা দেবে না।

    মীন - ১ থেকে ৭ জুন পর্যন্ত সপ্তাহে পরিবর্তনে পূর্ণ একটি দিনের জন্য প্রস্তুত থাকুন। সুযোগ এবং ব্যক্তিগত বৃদ্ধির দিকে মনোনিবেশ করুন। সময় আপনাকে ব্যক্তিগত এবং পেশাদার উভয় স্তরে চিন্তা করতে অনুপ্রাণিত করছে। বৃদ্ধির সুযোগ থাকবে, যা আপনাকে প্রচুর ভাল সুবিধা দেবে।

    ( এই প্রতিবেদন এআই দ্বারা অনুবাদ হয়েছে। ডিসক্লেইমার: আমরা দাবি করি না যে এই নিবন্ধে থাকা তথ্য সম্পূর্ণ সত্য এবং সঠিক। আরও বিশদ এবং আরও তথ্যের জন্য, প্রাসঙ্গিক ক্ষেত্রের বিশেষজ্ঞের সাথে পরামর্শ করতে ভুলবেন না।)

    • Sritama Mitra
      ABOUT THE AUTHOR
      Sritama Mitra

      শ্রীতমা মিত্র হিন্দুস্তান টাইমস বাংলার একজন চিফ কনটেন্ট প্রোডিউসার। ২০২১ সাল থেকে তিনি এই প্রতিষ্ঠানের সঙ্গে যুক্ত। জাতীয় এবং আন্তর্জাতিক সংবাদের পাশাপাশি শ্রীতমার আগ্রহের জায়গা ক্রিকেট। এছাড়াও তিনি জ্যোতিষ বিভাগ দেখাশোনা করেন এবং জীবনযাপন সংক্রান্ত প্রতিবেদন লিখতেও তাঁর আগ্রহ রয়েছে। পেশাদার জীবন: পেশাদার জীবনের শুরুতে শ্রীতমা আকাশবাণী, শান্তিনিকেতনে উপস্থাপিকা হিসেবে কাজ করেছেন। ২০১০ সালে তিনি ইটিভি নিউজ বাংলায় কপি এডিটর হিসেবে যোগদান করেন। পরবর্তীতে ওয়ানইন্ডিয়া-সহ বিভিন্ন সংবাদমাধ্যমে কাজ করার পর তিনি হিন্দুস্তান টাইমস বাংলায় যোগ দেন। শিক্ষাগত যোগ্যতা: শ্রীতমা মিত্র ইংরেজিতে স্নাতক (বি.এ.) এবং বিশ্বভারতী বিশ্ববিদ্যালয়, শান্তিনিকেতন থেকে সাংবাদিকতা ও গণযোগাযোগে স্নাতকোত্তর (এম.এ.) ডিগ্রি অর্জন করেন। ব্যক্তিগত পছন্দ ও নেশা: সাংবাদিকতার বাইরে শ্রীতমা একজন সাহিত্যপ্রেমী, ভ্রমণও তাঁর অন্যতম নেশা। ছুটির দুপুরগুলো তাঁর কাটে গল্পের বই নিয়ে। একটু লম্বা ছুটি পেলে তিনি দেশের ভিতর বা কখনও সখনও দেশের বাইরেও বেড়াতে যেতে ভালোবাসেন। তবে তাঁর প্রতিটা বেড়ানোর পিছনেই কাজ করে কোনও না কোনও বই বা সিনেমা থেকে তৈরি হওয়া কৌতূহল। অজানাকে জানার আগ্রহই তাঁকে বার বার নিয়ে গিয়ে ফেলে নানা অচেনা শহরে। সেই সব অভিজ্ঞতাকে লেখার রূপ দিতেও পিছপা হন না শ্রীতমা।Read More

