সিংহে দেবগুরু বৃহস্পতির মহাগোচর! বছর শেষে ৩ রাশির দারুণ সময়, আগামী বছরটা দুর্দান্ত কাটবে

সিংহে দেবগুরু বৃহস্পতির মহাগোচর! বছর শেষে ৩ রাশির দারুণ সময়, আগামী বছরটা দুর্দান্ত কাটবে
সিংহ রাশি হলো অগ্নি তত্ত্বের রাশি, যার অধিপতি হলেন সমস্ত গ্রহের রাজা সূর্যদেব। বৈদিক জ্যোতিষশাস্ত্রে সূর্য এবং দেবগুরু বৃহস্পতির মধ্যে পরম বন্ধুত্বপূর্ণ সম্পর্ক রয়েছে। মিত্র গ্রহ সূর্যের রাশিতে দেবগুরু বৃহস্পতির এই মহাগোচর পরম শুভ এবং অত্যন্ত শক্তিধর প্রভাব বিস্তার করতে চলেছে।
বৈদিক জ্যোতিষশাস্ত্রে দেবগুরু বৃহস্পতিকে জ্ঞান, প্রজ্ঞা, ভাগ্যোন্নতি, সন্তান, বৃদ্ধি এবং ধন-সম্পদের পরম কারক গ্রহ হিসেবে গণ্য করা হয়। গ্রহমণ্ডলীর মধ্যে বৃহস্পতির গোচর অত্যন্ত ধীরগতি সম্পন্ন হলেও এর প্রভাব মানবজীবনে সবচেয়ে বেশি অলৌকিক ও সুদূরপ্রসারী। বৈদিক পঞ্জিকা ও জ্যোতিষ শাস্ত্রীয় গণনা অনুযায়ী, আগামী ৩১ অক্টোবর ২০২৬ তারিখে দেবগুরু বৃহস্পতি সিংহ রাশিতে (Leo) প্রবেশ করতে চলেছেন।
সিংহ রাশি হলো অগ্নি তত্ত্বের রাশি, যার অধিপতি হলেন সমস্ত গ্রহের রাজা সূর্যদেব। বৈদিক জ্যোতিষশাস্ত্রে সূর্য এবং দেবগুরু বৃহস্পতির মধ্যে পরম বন্ধুত্বপূর্ণ সম্পর্ক রয়েছে। মিত্র গ্রহ সূর্যের রাশিতে দেবগুরু বৃহস্পতির এই মহাগোচর পরম শুভ এবং অত্যন্ত শক্তিধর প্রভাব বিস্তার করতে চলেছে। ৩১ অক্টোবরের পর সিংহে বৃহস্পতির এই অবস্থানের ফলে নির্দিষ্ট ৩টি রাশির জাতক-জাতিকাদের জীবনে ক্যারিয়ারের অভাবনীয় প্রগতি, পদোন্নতি, নতুন ব্যবসার সম্প্রসারণ এবং অর্থলাভের সুবর্ণ সুযোগ আসবে। ৩১ অক্টোবর সিংহে দেবগুরু বৃহস্পতির এই প্রবেশে কোন ৩ রাশির ভাগ্যে সোনালী দিন আসবে—তা জেনে নিন।
১. সিংহ রাশিতে দেবগুরু বৃহস্পতির গোচরের বৈদিক ও জ্যোতিষীয় গুরুত্ব
জ্যোতিষশাস্ত্রে সূর্যের রাশিতে বৃহস্পতির অবস্থানকে মান-সম্মান ও রাজকীয় পদের জন্য অত্যন্ত শুভ মনে করা হয়:
- নেতৃত্ব ও জ্ঞানের প্রকাশ: বৃহস্পতি সিংহ রাশিতে অবস্থান করলে মানুষের চিন্তা-ভাবনায় দূরদর্শিতা, স্পষ্টতা এবং রাজকীয় নেতৃত্বগুণ প্রকাশ পায়।
- ক্যারিয়ার ও আর্থিক স্থায়িত্ব: প্রশাসনিক ক্ষেত্র, শিক্ষা প্রতিষ্ঠান, শেয়ার বাজার, বিচার বিভাগ এবং বড় করপোরেট সংস্থায় যুক্ত ব্যক্তিরা এই গোচরকালে দুর্দান্ত সম্মান ও সাফল্য পেয়ে থাকেন।
২. ৩১ অক্টোবরের পর বৃহস্পতির কৃপায় ভাগ্য বদলাবে যে ৩ রাশির
ক) সিংহ রাশি (Leo): যেহেতু দেবগুরু বৃহস্পতি আপনার নিজের রাশিতেই (প্রথম ভাব বা লগ্ন) গোচর করতে চলেছেন, তাই সিংহ রাশির জাতক-জাতিকাদের জন্য এই সময়টি পরম বরদানস্বরূপ হতে চলেছে। আপনার আত্মবিশ্বাস ও ব্যক্তিত্বে এক রাজকীয় আকর্ষণ ফুটে উঠবে। নতুন কোনো ব্যবসা শুরু বা কাজের সিদ্ধান্ত নিলে তাতে নিশ্চিত সাফল্য মিলবে। চাকরিতে আপনার কাজের প্রশংসায় পঞ্চমুখ থাকবেন কর্তৃপক্ষ, মিলতে পারে উচ্চপদ ও বড় দায়িত্ব।
খ) কর্কট রাশি (Cancer): কর্কট রাশির জাতক-জাতিকাদের জন্য দেবগুরু বৃহস্পতির এই গোচর দ্বিতীয় ভাব অর্থাৎ ধন, পরিবার ও বাণীর ঘরে শুভ প্রভাব আনবে। আয়ের একাধিক উৎস তৈরি হবে, যা আপনার সঞ্চয় বহু গুণ বাড়িয়ে দেবে। দীর্ঘদিন ধরে আটকে থাকা পারিবারিক প্রপার্টি বিবাদ আপনার পক্ষে নিষ্পত্তি হতে পারে। আপনার বাচনিক প্রভাব সকলকে মুগ্ধ করবে এবং পৈতৃক সম্পত্তি থেকে বড় অঙ্কের ধনলাভ ঘটবে।
গ) মকর রাশি (Capricorn): মকর রাশির জাতক-জাতিকাদের জন্য বৃহস্পতির এই স্থান পরিবর্তন ভাগ্য ও কর্মজীবনে ইতিবাচক মোড় নিয়ে আসবে। যৌথ ব্যবসায় নতুন লাভজনক পার্টনারশিপের প্রস্তাব আসতে পারে। শেয়ার বাজার বা রিয়েল এস্টেটের সুচিন্তিত বড় বিনিয়োগ থেকে অপ্রত্যাশিত মোটা অঙ্কের রিটার্ন হাতে আসবে। বিদেশ যাত্রা বা কাজের সূত্রে দূরে ভ্রমণের শুভ যোগ তৈরি হচ্ছে, যা ভবিষ্যতে প্রচুর অর্থনৈতিক লাভ এনে দেবে।
৩. দেবগুরু বৃহস্পতির শুভ শক্তি বাড়াতে সহজ জ্যোতিষীয় প্রতিকার
বৃহস্পতির এই মহাগোচরের সর্বোচ্চ শুভ বল পেতে কিছু সহজ শাস্ত্রীয় নিয়ম পালন করতে পারেন:
- শ্রী হরি বিষ্ণুর আরাধনা: প্রতি বৃহস্পতিবারে ভগবান শ্রী হরি বিষ্ণু ও দেবী লক্ষ্মীর পূজা করুন। ঘিয়ের প্রদীপ জ্বালিয়ে ‘ওঁ ব্রং বৃহস্পতয়ে নমঃ’ মন্ত্র ১০৮ বার জপ করুন।
- হলুদ বস্তু দান: বৃহস্পতিবারে দুঃস্থদের ছোলার ডাল, হলুদ বস্ত্র, সোনা বা হলুদ রঙের মিষ্টি দান করা অত্যন্ত মঙ্গলজনক।
- কলা গাছের পূজা: বৃহস্পতিবার সকালে স্নান সেরে কলা গাছের গোড়ায় জল ও সামান্য হলুদ দিয়ে প্রদীপ জ্বালান।
৩১ অক্টোবর ২০২৬-এ সিংহে দেবগুরু বৃহস্পতির এই প্রবেশ সিংহ, কর্কট ও মকর রাশির জাতক-জাতিকাদের জীবনে অর্থনৈতিক স্বাধীনতা ও রাজকীয় সাফল্যের এক অনন্য সুবর্ণ সুযোগ নিয়ে আসছে। সঠিক লক্ষ্য, নিষ্ঠা এবং সময়মতো সুযোগের ব্যবহার করলে আপনার জীবনে স্থায়ী সমৃদ্ধি সুনিশ্চিত হবে।
- ABOUT THE AUTHORSuman Roy
সুমন রায় হিন্দুস্তান টাইমস বাংলায় ডেপুটি নিউজ এডিটর পদে কর্মরত। এই মুহূর্তে তিনি এই ওয়েবসাইটের ভারপ্রাপ্ত। কলেজের গণ্ডি পেরিয়েই সুমন সাংবাদিকতার পেশায় চলে এসেছিলেন। মূল আগ্রহের জায়গা ছিল লেখালিখি। সাংবাদিক হিসাবে কাজ শুরু করার পরে সংবাদপত্রের উত্তর সম্পাদকীয় পাতায় কাজ, বিনোদন এবং জীবনযাপন বিভাগে কাজ করতে করতে এখন সুমন ডিজিটাল মাধ্য়মের কনটেন্ট প্রোডিউসার হিসাবে কর্মরত। পেশাদার অভিজ্ঞতা: ১৮ বছরের সামান্য বেশি সময় ধরে সুমন এই পেশায় কর্মরত। প্রথম বছর খানেক কাটে খবরের কাগজে। তার পরে তারা নিউজে স্বল্প কিছু সময়ের কাজ এবং তার পর থেকে ২০২০ সাল পর্যন্ত খবরের কাগজে কাজ করেছেন সুমন। এর মধ্যে ‘একদিন’ নামক দৈনিক পত্রিকায় কয়েক বছর কেটেছে। তবে কেরিয়ারের বেশির ভাগ সময়ই কেটেছে ‘এই সময়’ সংবাদপত্রে। সেখানে বিনোদন, জীবনযাপন এবং ফিচার বিভাগে সুমন কর্মরত ছিলেন। পরবর্তীতে এক বছর কাটে আনন্দবাজার ডিজিটালে। ২০২১ সালের ডিসেম্বর থেকে হিন্দুস্তান টাইমস বাংলায় কর্মরত সুমন। শিক্ষাগত যোগ্যতা: হিন্দুস্কুল থেকে মাধ্যমিক এবং উচ্চমাধ্যমিক পাশ করেছেন সুমন। তার পরে প্রেসিডেন্সি কলেজ থেকে বাংলা নিয়ে স্নাতকস্তরের পড়াশোনা করেন তিনি। ব্যক্তিগত পছন্দ ও নেশা: গল্পের বই পড়া, গান শোনা এবং বেড়ানো। কাজের বাইরে মূলত এই তিনটি জিনিস নিয়েই বাঁচেন সুমন। একটু লম্বা ছুটি পেলেই বেরিয়ে পড়েন নতুন জায়গা দেখতে। অচেনা মানুষের সঙ্গে আলাপ করতে, তাঁদের সংস্কৃতি সম্পর্কে জানতে এবং সেই অভিজ্ঞতার কথা লিখতে পছন্দ করেন সুমন।Read More