অশ্লেষা নক্ষত্রে বৃহস্পতির প্রবেশ! কেরিয়ার ও অর্থভাগ্যে অলৌকিক চমক পেতে চলেছে ৪ রাশি
বুধের এই বিশেষ নক্ষত্রে বৃহস্পতির গোচর বেশ কিছু রাশির জন্য সামান্য কষ্টদায়ক হলেও, বিশেষ ৪টি রাশির জাতক-জাতিকাদের ভাগ্য রাতারাতি বদলে দিতে চলেছে।
বৈদিক জ্যোতিষশাস্ত্রে দেবগুরু বৃহস্পতিকে জ্ঞান, ভাগ্য, সমৃদ্ধি, সন্তান এবং আর্থিক বৃদ্ধির গ্রহ হিসেবে গণ্য করা হয়। জ্যোতিষশাস্ত্রীয় গণনা অনুযায়ী, বৃহস্পতির রাশি পরিবর্তনের পাশাপাশি নক্ষত্র পরিবর্তনও মানবজীবনের ওপর গভীরভাবে প্রভাব ফেলে। আগামী ১০ আগস্ট ২০২৬ তারিখে ভাগ্যবিধাতা বৃহস্পতি বুধ গ্রহের নক্ষত্র 'অশ্লেষা'-য় (Ashlesha Nakshatra) প্রবেশ করতে চলেছেন।
বুধের এই বিশেষ নক্ষত্রে বৃহস্পতির গোচর বেশ কিছু রাশির জন্য সামান্য কষ্টদায়ক হলেও, বিশেষ ৪টি রাশির জাতক-জাতিকাদের ভাগ্য রাতারাতি বদলে দিতে চলেছে। এই গোচরের প্রভাবে কর্মক্ষেত্রে পদোন্নতি, ব্যবসায় বিপুল লাভ এবং আটকে থাকা অর্থ ফেরত পাওয়ার প্রবল সম্ভাবনা তৈরি হয়েছে। কোন কোন ৪টি রাশির ওপর বৃহস্পতির এই বিশেষ কৃপা বর্ষিত হতে চলেছে, তা জেনে নিন।
১. অশ্লেষা নক্ষত্রে বৃহস্পতির গোচর: শুভ ফল পাবে যে ৪টি রাশি
ক) বৃষ রাশি (Taurus):
বৃষ রাশির জাতক-জাতিকাদের জন্য অশ্লেষা নক্ষত্রে বৃহস্পতির এই প্রবেশ দারুণ ফলদায়ক প্রমাণিত হবে।
- ক্যারিয়ার ও আর্থিক বৃদ্ধি: এই সময়ে চাকরিতে পদোন্নতির (Promotion) পাশাপাশি বেতন বৃদ্ধির সুসংবাদ মিলতে পারে। যাঁরা দীর্ঘদিন ধরে নতুন চাকরির সন্ধান করছিলেন, তাঁরা মনের মতো সুযোগ পাবেন। ব্যবসায় কোনো বড় বিনিয়োগ করার জন্য এটি সেরা সময়।
- পারিবারিক ও মানসিক দিক: পরিবারে সুসংবাদ আসবে এবং পুরনো পারিবারিক অমিল মেটে শান্তি বজায় থাকবে।
খ) মিথুন রাশি (Gemini):
মিথুন রাশির অধিপতি গ্রহ স্বয়ং বুধ, আর বৃহস্পতি বুধেরই অশ্লেষা নক্ষত্রে অবস্থান করছে। ফলে এই গোচর মিথুন রাশির জাতকদের জন্য অত্যন্ত শুভ যোগ তৈরি করছে।
- আর্থিক লাভ ও মান-সম্মান: আয়ের নতুন উৎস তৈরি হবে এবং জমি বা শেয়ার বাজারে বিনিয়োগ থেকে ভালো মুনাফা অর্জন করা সম্ভব হবে। অফিসে কাজের প্রশংসা মিলবে এবং প্রতিযোগিতামূলক পরীক্ষার প্রস্তুতি নেওয়া শিক্ষার্থীরা সাফল্য পাবেন।
- সামাজিক প্রভাব: সমাজে আপনার সিদ্ধান্ত গ্রহণের ক্ষমতা ও মান-সম্মান বহুগুণ বৃদ্ধি পাবে।
গ) কর্কট রাশি (Cancer):
কর্কট রাশিতে বৃহস্পতি উচ্চস্থ (Exalted) বলে বিবেচিত হয়। কর্কট রাশিতে থেকেই অশ্লেষা নক্ষত্রে প্রবেশ করায় কর্কট রাশির জাতকদের আত্মবিশ্বাস তুঙ্গে থাকবে।
- ভাগ্যবৃদ্ধি ও ব্যবসা: দীর্ঘদিন ধরে অমীমাংসিত বা আটকে থাকা কাজ এখন দ্রুত গতিতে শেষ হতে শুরু করবে। নতুন ব্যবসা শুরু করার পরিকল্পনা থাকলে তাতে দারুণ সাফল্য মিলবে। আকস্মিক ধনলাভের (Sudden Wealth) সম্ভাবনা রয়েছে।
- দাম্পত্য জীবন: দাম্পত্য জীবনে মাধুর্য বজায় থাকবে এবং জীবনসঙ্গীর সহায়তায় আর্থিক লাভ হবে।
ঘ) তুলা রাশি (Libra):
তুলা রাশির জাতকদের জন্য অশ্লেষা নক্ষত্রে বৃহস্পতির গোচর ভাগ্যের পূর্ণ সমর্থন এনে দেবে।
- পেশাগত সফলতা ও ভ্রমণ: কর্মসূত্রে বিদেশ সফর বা দূরপাল্লার ভ্রমণের সুযোগ আসতে পারে, যা অত্যন্ত লাভজনক হবে। কর্মক্ষেত্রে নতুন দায়িত্ব মিলতে পারে, যা ভবিষ্যতে ক্যারিয়ারের মোড় ঘুরিয়ে দেবে। সঞ্চয় বাড়াতে সক্ষম হবেন।
- ব্যক্তিগত জীবন: স্বাস্থ্য সংক্রান্ত পুরনো সমস্যা দূর হবে এবং পরিবারে কোনো মঙ্গলজনক কাজ বা উৎসবের আমেজ থাকবে।
২. বৃহস্পতির শুভ প্রভাব আরও বাড়াতে সহজ কিছু জ্যোতিষীয় প্রতিকার
- বিষ্ণু উপাসনা: প্রতিদিন সকালে বা প্রতি বৃহস্পতিবার ভগবান শ্রীবিষ্ণুর আরাধনা করুন এবং 'ওঁ নমো ভগবতে বাসুদেবায়' মন্ত্র জপ করুন।
- হলুদ বস্তু দান: বৃহস্পতিবার দরিদ্র বা ব্রাহ্মণকে হলুদ কাপড়, ছোলার ডাল, গুড় বা হলুদ ফল দান করা শুভ বলে মনে করা হয়।
- কপালে চন্দনের তিলক: প্রতিদিন কপালে বা নাভিতে হলুদ বা কেশরের তিলক লাগালে বৃহস্পতি গ্রহের শুভ প্রভাব বহুগুণ বেড়ে যায়।
অশ্লেষা নক্ষত্রে বৃহস্পতির এই নক্ষত্র পরিবর্তন সংশ্লিষ্ট ৪টি রাশির জাতক-জাতিকাদের অর্থনৈতিক ও পেশাগত জীবনের সমস্ত অন্ধকার দূর করে সাফল্যের এক নতুন দিগন্ত উন্মোচন করবে।
- ABOUT THE AUTHORSuman Roy
সুমন রায় হিন্দুস্তান টাইমস বাংলায় ডেপুটি নিউজ এডিটর পদে কর্মরত। এই মুহূর্তে তিনি এই ওয়েবসাইটের ভারপ্রাপ্ত। কলেজের গণ্ডি পেরিয়েই সুমন সাংবাদিকতার পেশায় চলে এসেছিলেন। মূল আগ্রহের জায়গা ছিল লেখালিখি। সাংবাদিক হিসাবে কাজ শুরু করার পরে সংবাদপত্রের উত্তর সম্পাদকীয় পাতায় কাজ, বিনোদন এবং জীবনযাপন বিভাগে কাজ করতে করতে এখন সুমন ডিজিটাল মাধ্য়মের কনটেন্ট প্রোডিউসার হিসাবে কর্মরত। পেশাদার অভিজ্ঞতা: ১৮ বছরের সামান্য বেশি সময় ধরে সুমন এই পেশায় কর্মরত। প্রথম বছর খানেক কাটে খবরের কাগজে। তার পরে তারা নিউজে স্বল্প কিছু সময়ের কাজ এবং তার পর থেকে ২০২০ সাল পর্যন্ত খবরের কাগজে কাজ করেছেন সুমন। এর মধ্যে ‘একদিন’ নামক দৈনিক পত্রিকায় কয়েক বছর কেটেছে। তবে কেরিয়ারের বেশির ভাগ সময়ই কেটেছে ‘এই সময়’ সংবাদপত্রে। সেখানে বিনোদন, জীবনযাপন এবং ফিচার বিভাগে সুমন কর্মরত ছিলেন। পরবর্তীতে এক বছর কাটে আনন্দবাজার ডিজিটালে। ২০২১ সালের ডিসেম্বর থেকে হিন্দুস্তান টাইমস বাংলায় কর্মরত সুমন। শিক্ষাগত যোগ্যতা: হিন্দুস্কুল থেকে মাধ্যমিক এবং উচ্চমাধ্যমিক পাশ করেছেন সুমন। তার পরে প্রেসিডেন্সি কলেজ থেকে বাংলা নিয়ে স্নাতকস্তরের পড়াশোনা করেন তিনি। ব্যক্তিগত পছন্দ ও নেশা: গল্পের বই পড়া, গান শোনা এবং বেড়ানো। কাজের বাইরে মূলত এই তিনটি জিনিস নিয়েই বাঁচেন সুমন। একটু লম্বা ছুটি পেলেই বেরিয়ে পড়েন নতুন জায়গা দেখতে। অচেনা মানুষের সঙ্গে আলাপ করতে, তাঁদের সংস্কৃতি সম্পর্কে জানতে এবং সেই অভিজ্ঞতার কথা লিখতে পছন্দ করেন সুমন।Read More